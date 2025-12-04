Новини
Росен Йорданов: Протестът беше яхнат моментално от екстремистки групички около президента

4 Декември, 2025 07:37 1 346 78

  • росен йорданов-
  • протест-
  • групи-
  • президент

Протестът определено е бил справедлив, но за съжаление "изконсумиран по най-грозния начин от политически формации с увяхващи функции и с ниска политическа култура", смята социалният психолог

Снимка: bTV
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Протестът беше яхнат моментално от екстремистки групички около президента. Около олигархични фигури, чиито потомци бяха заловени с пари, вършат безчинства и вандализъм. Така че протестът беше повече маркетингов. Това каза социалният психолог Росен Йорданов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".

По думите му протестът определено е бил справедлив, но за съжаление "изконсумиран по най-грозния начин от политически формации с увяхващи функции и с ниска политическа култура".

"Десни евроатлантически формации всъщност саботират влизането в еврозоната. Каквито и обяснения да пускат в TikTok, за да подлъгват младите и бързо консумиращи 10-секундни клипчета хора. Същите тези млади с охота откликнаха на тези призиви, без да си дават сметка какво всъщност се случва. Въпреки че формално ние вече сме в еврозоната, има изключително много подводни камъни и най-важният от тях е, че този преход трябва да стане плавно", подчерта Йорданов.

Относно изказванията на президента Румен Радев след голямата протестна вълна, социалният психолог посочи, че не вижда какво предлага той на гражданите като алтернатива. "Истинският лидер излиза сред хората, прави политическа формация, защитава тези и предлага алтернатива. Не можеш да предлагаш алтернатива, когато само сочиш какво не е, трябва да посочиш и какво е“, категоричен е експертът.

"В цялата тази мътилка, която се опитват да създадат, не можем да изключим и доста погрешния и комуникационен подход на правителството. Факт е, че Асен Василев отвори кутията на Пандора и заложи много от тези разходи, но също така е факт, че много от нещата, които се артикулираха в публичното пространство като абсолютни лъжи изобщо не бяха опровергавани. Всички са тюхкаха около бюджета, всички казваха: "Ама той не е окей“. На всичкото отгоре ГЕРБ допусна доста фриволно БСП да развихри социалните плащания, разбира се под егидата, че не бива да правим както навремето направи Костов. Но сега пък решихме да развържем кесията като на пазара все едно раздаваме сливи за смет. И това доведе до абсолютно обосновано недоволство на предприемчивата и отговорна част от населението. Но това, което се случи в тези протести, определено не е поведението на тази част от гражданите", заяви Росен Йорданов.


  • 1 побърканяк

    97 10 Отговор
    поредния измислен психолог и анализатор лижещ за д ни ци те на властта.

    Коментиран от #9, #27

    07:41 04.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    5 46 Отговор
    Вчера ми се обадиха дали искам да членувам в новата партия на Президента.

    Коментиран от #67, #69

    07:42 04.12.2025

  • 3 Социална психопатия

    81 8 Отговор
    Социалният психолог е добре да посети психиатър, а вероятно и адвокат.

    Коментиран от #13

    07:45 04.12.2025

  • 4 Можеше

    48 7 Отговор
    да мине и без тъпаните ти без никаква стойност!

    07:45 04.12.2025

  • 5 СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА

    63 9 Отговор
    Разбират, че ако Радев дойде на власт няма да има прошка за кражбите им.

    07:46 04.12.2025

  • 6 бою циганина

    50 3 Отговор
    подгъзурчен съм и силно съм наведен пред Д

    07:46 04.12.2025

  • 7 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    64 6 Отговор
    СЪН В ЗИМНА НОЩ НА ПИШМАН КОМЕНТАТОР. НА КАЛПАВ ПОЛИТИК ПРЕЗИДЕНТА МУ Е ВИНОВЕН.

    07:46 04.12.2025

  • 8 На бас 👍

    13 41 Отговор
    При предсрочни избори, ГЕРБ пак ще са първи със 25-26% гласове при 30-40% избирателна активност. Демек - все тая 😆

    Коментиран от #20, #26

    07:48 04.12.2025

  • 9 Мнение

    55 2 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    Освен това в изказването му има куп лъжи и манипулации.

    07:48 04.12.2025

  • 10 Тоя па кой е

    41 3 Отговор
    Който не става за нищо или "учи " психология или става бакшиш! А,иначе всички знаем кой наема люлинската агитка!

    07:50 04.12.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Много ми е интересно!

    44 3 Отговор
    Има ли отделени средства в бюджета И за такива нищоправци,като тоя...-
    ... ,,Социален Психолог"...?!?!

    Коментиран от #40, #71

    07:52 04.12.2025

  • 13 Ъъъъ

    44 2 Отговор

    До коментар #3 от "Социална психопатия":

    Според този, президентът на България е екстремист, така ли???☹️

    07:52 04.12.2025

  • 14 Гъдьо Гъдев

    40 2 Отговор
    Да види първо кой яхна Парламента и после да пише за протеста!

    Коментиран от #19

    07:52 04.12.2025

  • 15 Георги

    18 5 Отговор
    защото има да си връща. Предния път протестът в подлрепа на президентството беше яхнат от същите теякоито сега го наричат копейка. Та нищо ново, всеки се опитва да се сокопа до власта както може. Разликата е че радев няма партия и не може да я вземе в момента.

    07:53 04.12.2025

  • 16 Хмм

    31 8 Отговор
    протестът беше яхнат от ПП-ДБ, въпреки че не е техен, на техните протести няма български знамена, за тях българския лев не означава нищо, те са чужденци

    07:53 04.12.2025

  • 17 Гост

    25 1 Отговор
    Логично е тия групички да са на тия срещу които е протеста….

    07:53 04.12.2025

  • 18 Айде пак

    28 2 Отговор
    Мнение на лица за Карлуково .Все вещици им се предвиждат ?!.

    07:53 04.12.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Тоя път...

    21 3 Отговор

    До коментар #8 от "На бас 👍":

    ...,не познахте!
    Народа се събуди!
    Младите хора вече не искат мутренското оригиналничене,пред камерите, на Борисов и Началника му-Пеевски...!

    07:55 04.12.2025

  • 21 Ами

    24 0 Отговор
    анализатор на ПИК

    07:56 04.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Аз съм

    9 8 Отговор
    На президента му е ясна алтернативата, с братска Русия до края на света, няма какво да я предлага, и на децата е ясна. Освен на употребените от протеста. Гледах едно младо, къдраво и наивно на площада, искало му се било вече нещо по-европейско.... Е тогава защо си отишла да помагаш на Радев?

    07:57 04.12.2025

  • 24 ГРАЖДАНИН

    22 1 Отговор
    Щото си много умен , и за това навремето те изгониха като улично псе от МВР !!

    07:57 04.12.2025

  • 25 ПП, ДБ се провалиха Тотално.

    19 2 Отговор
    Да гласуваш с ГЕРБ и ДПС, БСП срещу Демокрацията?
    Кога ще стигнем демократична Европа, Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Швейцария, провели Референдуми за членство в ЕС и Еврозона.
    135 депутата гласуваха срещу Пряката Демокрация и Гласът на Народа.
    ПП, ДБ, ДПС НН, ГЕРБ, СДС, БСП.

    07:57 04.12.2025

  • 26 На бас

    14 1 Отговор

    До коментар #8 от "На бас 👍":

    Че сте на кантар от влизане . Питай ББ защо толкова близо отиде Смолян оглежда за землянка

    07:58 04.12.2025

  • 27 ТОЧНО ТАКА...!

    14 0 Отговор

    До коментар #1 от "побърканяк":

    И само каква устичка има...😉!

    07:58 04.12.2025

  • 28 хе хе

    11 1 Отговор
    В последните дни из социалните мрежи се пускат и тиражират "обяви" за следващия голям митинг. Нов национален митинг наистина ще има - но идната седмица. Поводът ще е вотът на недоверие, който ще бъде внесен в петък от "Продължаваме промяната-Демократична България". Фалшиви профили обаче "свикват" протест тази вечер, на трети декември. След като пуснат обявата, някои профили изчезват, трият се.

    07:59 04.12.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този

    15 2 Отговор
    Слагай си гела,политиката не за теб ти си манекен

    07:59 04.12.2025

  • 31 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    19 2 Отговор
    Роско и ти ли бруте се захвана с политика.

    Имах те за супер професионалист в психоанализата.

    07:59 04.12.2025

  • 32 чико

    18 2 Отговор
    Народът казва за такива като този "Па-авра леке не хваща" !

    08:00 04.12.2025

  • 33 Абе

    19 2 Отговор
    Мазна подлога на гроб..марш!!

    08:00 04.12.2025

  • 34 всяко поколение си носи само Кръста

    6 5 Отговор
    2020 година за какво скачахте?
    Ще легнете на това което си подложите.

    Коментиран от #36

    08:00 04.12.2025

  • 35 Айде и тоя

    23 2 Отговор
    Се прави на учител на избирателите!! Младите не разбирали , еврото е добро...питайте с референдум избирателя а не шепа хора да говорят от името на всички !!!

    08:02 04.12.2025

  • 36 Хмм

    10 1 Отговор

    До коментар #34 от "всяко поколение си носи само Кръста":

    накарахме пеевски и борисов да се страхуват от сенките си, не е малко

    Коментиран от #38

    08:02 04.12.2025

  • 37 Румен Радев

    8 3 Отговор
    Румен Радев: Ако аз управлявах България, нямаше да се краде

    08:03 04.12.2025

  • 38 разбира се

    5 1 Отговор

    До коментар #36 от "Хмм":

    Сега жиеете по-доволни и по-добре?

    Коментиран от #54

    08:04 04.12.2025

  • 39 Пич

    18 0 Отговор
    Това е вярно ! Протеста беше яхнат от ПП -тата , но яхнаха магарето от долната страна !!! Както оставим паветниците настрани , останалите хора не бяха глупави и не клъвнаха !!!

    08:04 04.12.2025

  • 40 Навярно е бил при

    8 1 Отговор

    До коментар #12 от "Много ми е интересно!":

    Дичев, който си тръгна наказан отгоре за деформациите които насаждаше за срам на баща си

    08:05 04.12.2025

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 Квичащ от безсилна ярост

    15 1 Отговор
    платен соросоид.

    08:06 04.12.2025

  • 43 ПСИХОРОСЕН

    7 1 Отговор
    ОБРИСВАЧА НА ГУ АНО СВИНСКО ОТ ТИКВА

    08:08 04.12.2025

  • 44 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 ШЕФА

    7 1 Отговор
    Като гледаме и слушаме пудела Росен все едно гледаме и слушаме неговият финансов и интелектуален Гуру Прасето.

    08:14 04.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 реферерендум

    3 2 Отговор
    изкаме си лева и руското пасольлство

    08:14 04.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Ивелин Михайлов

    4 0 Отговор
    само дето агитките се държат от герб и дпс

    08:16 04.12.2025

  • 52 Шиши е организатора

    5 0 Отговор
    Вандалите Намирисват на свинско....

    08:16 04.12.2025

  • 53 Тиквата

    3 0 Отговор
    Росен ку........ Росен ку........ Росен ку..........

    08:17 04.12.2025

  • 54 Хмм

    5 2 Отговор

    До коментар #38 от "разбира се":

    ако не бяха предателите от ПП-ДБ сега щяха да са извън политиката и двамата, меракът на Христо Иванов да става президент с гласовете на ГЕРБ и ДПС ги "изпра", дотогва всички страняха от тях, сега се натискат един през друг да им прислужват, дори БСП

    Коментиран от #56

    08:17 04.12.2025

  • 55 Ама не така

    4 3 Отговор
    Брей, много ви пречи Президента май

    08:18 04.12.2025

  • 56 разбирам

    0 0 Отговор

    До коментар #54 от "Хмм":

    Значи по-добрия живот се отлага. Това ми е познато от някъде.

    08:18 04.12.2025

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Доц. В. Шашкънлиева социален проктолог

    2 2 Отговор
    Начи,
    За протестите е виновен Радев,
    за бюджега--БСП...?!
    Мюлюцюнерска глава квадратна!

    08:20 04.12.2025

  • 59 нннн

    2 2 Отговор
    Кому е изгодно?
    Ексцесиите бяха изгодни за управляващите. Там е заровено кучето.
    Тоя ... лог да не приказва глупости!

    08:21 04.12.2025

  • 60 ФАКТ

    4 0 Отговор
    ТОЗИ ОТ КАР..ЛУ..КОВО ЛИ ПИШЕ? ЛИЦЕТО ТРЯБВА ДА СЕ ЛЕКУВА. ДОСТА Е ЗАКЪСАЛ.

    08:22 04.12.2025

  • 61 Деций

    2 2 Отговор
    Долен измекяр!

    08:22 04.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Референдум и "Копейки"

    2 2 Отговор
    "Копейки" ли са Дания, Норвегия, Швеция, Великобритания, Швейцария, Исландия, Румъния, Чехия, Полша и Унгария.
    Да считаме ли, че най-великите демокрации в Европа, провели Референдуми за членство в ЕС, Еврозона са Копейки и антидемократични.
    135 депутата забраниха Референдумите в България и Пряката Демокрация.
    Пълен провал на ПП, ДБ гласувала с ДПС НН, ГЕРБ и БСП срещу Пряката Демокрация.
    Възниква въпросът каква е истинската цел на Протестите?
    Видно е, че не са Демократичните ценности.

    Коментиран от #66

    08:23 04.12.2025

  • 64 две добри новини

    1 1 Отговор
    Еврото идва с пълна сила.

    Възраждане си заминава с пълна сила.

    08:24 04.12.2025

  • 65 Роска

    1 0 Отговор
    Ела на протеста в петък като се гласува вот на Недоверие и вземи един мегафон да викаш ,че президента е"Боклук" и че трябва Шишо + Боко да са завинаги.Пробвай!

    08:25 04.12.2025

  • 66 Реферерендум

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Референдум и "Копейки"":

    Прав си. Ако не ни бе поробил руския цар, до сега да сме Швейцария. Ама пусти късмет....

    08:25 04.12.2025

  • 67 Кажи на тези

    3 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    които са ти се обадили, че подкрепям Президента с двете си ръце! Това е първия български президент с качествено образование и без бели петна в кариерата!

    08:26 04.12.2025

  • 68 Василеску

    2 0 Отговор
    Следя му статиите и във в-к "Труд" на този платен провокатор, фалшив психотехник. Президентът може да има всичко друго, но не и екстремистки групички. Мизерен ибрукчи.

    08:26 04.12.2025

  • 69 Я глей ти

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    И де те намериха?
    В ,,заведението " ли ти,на някой протест ли или зад клавиатурата на компа в редакцията?

    Коментиран от #76

    08:26 04.12.2025

  • 70 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 71 Социален психолог

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Много ми е интересно!":

    е синоним на нарцистичен безделник!

    08:27 04.12.2025

  • 72 шиши

    1 1 Отговор
    Ужас и тоя ИЗКУКУРИГА - п-д-ога беше и си остана

    08:28 04.12.2025

  • 73 гошо

    2 1 Отговор
    Държанка на 2те прасета.

    08:28 04.12.2025

  • 74 Някой

    2 0 Отговор
    Дрън дрън! Не президента яхна протеста, а ПП-ДБ. Ниощо, че те уж са го организирали. 95% от протестиращите не са симпатизанти на ПП-ДБ, а просто отвратени от свинете в държавата.

    08:29 04.12.2025

  • 75 Дедо

    2 1 Отговор
    Пак плъзнаха всички глашатаи на ГЕРБ и ДПС да ни облъчват с лъжи.

    08:29 04.12.2025

  • 76 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    0 0 Отговор

    До коментар #69 от "Я глей ти":

    Провери в "Блиц"

    София ул Чумерна" 14.

    08:29 04.12.2025

  • 77 Незастник миризлив

    2 1 Отговор
    Явно много те гони шубето от Радев, че вече не знаеш какат простотии да измисляш!
    Няма да се изненадам, акто твоето произведение го задържат за вандалщина!
    От такъв баща, какви деца!
    Я марш викочинпта!

    08:30 04.12.2025

  • 78 Този блещи глупости

    0 0 Отговор
    Още 2020 Радев обеща да ни оправи. Сега требва да сме оправени. Вервам му.

    08:35 04.12.2025

