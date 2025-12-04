Росен Йорданов: Протестът беше яхнат моментално от екстремистки групички около президента

Протестът беше яхнат моментално от екстремистки групички около президента. Около олигархични фигури, чиито потомци бяха заловени с пари, вършат безчинства и вандализъм. Така че протестът беше повече маркетингов. Това каза социалният психолог Росен Йорданов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".
По думите му протестът определено е бил справедлив, но за съжаление "изконсумиран по най-грозния начин от политически формации с увяхващи функции и с ниска политическа култура".
"Десни евроатлантически формации всъщност саботират влизането в еврозоната. Каквито и обяснения да пускат в TikTok, за да подлъгват младите и бързо консумиращи 10-секундни клипчета хора. Същите тези млади с охота откликнаха на тези призиви, без да си дават сметка какво всъщност се случва. Въпреки че формално ние вече сме в еврозоната, има изключително много подводни камъни и най-важният от тях е, че този преход трябва да стане плавно", подчерта Йорданов.
Относно изказванията на президента Румен Радев след голямата протестна вълна, социалният психолог посочи, че не вижда какво предлага той на гражданите като алтернатива. "Истинският лидер излиза сред хората, прави политическа формация, защитава тези и предлага алтернатива. Не можеш да предлагаш алтернатива, когато само сочиш какво не е, трябва да посочиш и какво е“, категоричен е експертът.
"В цялата тази мътилка, която се опитват да създадат, не можем да изключим и доста погрешния и комуникационен подход на правителството. Факт е, че Асен Василев отвори кутията на Пандора и заложи много от тези разходи, но също така е факт, че много от нещата, които се артикулираха в публичното пространство като абсолютни лъжи изобщо не бяха опровергавани. Всички са тюхкаха около бюджета, всички казваха: "Ама той не е окей“. На всичкото отгоре ГЕРБ допусна доста фриволно БСП да развихри социалните плащания, разбира се под егидата, че не бива да правим както навремето направи Костов. Но сега пък решихме да развържем кесията като на пазара все едно раздаваме сливи за смет. И това доведе до абсолютно обосновано недоволство на предприемчивата и отговорна част от населението. Но това, което се случи в тези протести, определено не е поведението на тази част от гражданите", заяви Росен Йорданов.
1 побърканяк
Коментиран от #9, #27
07:41 04.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #67, #69
07:42 04.12.2025
3 Социална психопатия
Коментиран от #13
07:45 04.12.2025
4 Можеше
07:45 04.12.2025
5 СТРАХ ТРЕСЕ КОЧИНАТА
07:46 04.12.2025
6 бою циганина
07:46 04.12.2025
7 ДАСКАЛ ГЕНЧО
07:46 04.12.2025
8 На бас 👍
Коментиран от #20, #26
07:48 04.12.2025
9 Мнение
До коментар #1 от "побърканяк":Освен това в изказването му има куп лъжи и манипулации.
07:48 04.12.2025
10 Тоя па кой е
07:50 04.12.2025
12 Много ми е интересно!
... ,,Социален Психолог"...?!?!
Коментиран от #40, #71
07:52 04.12.2025
13 Ъъъъ
До коментар #3 от "Социална психопатия":Според този, президентът на България е екстремист, така ли???☹️
07:52 04.12.2025
14 Гъдьо Гъдев
Коментиран от #19
07:52 04.12.2025
15 Георги
07:53 04.12.2025
16 Хмм
07:53 04.12.2025
17 Гост
07:53 04.12.2025
18 Айде пак
07:53 04.12.2025
20 Тоя път...
До коментар #8 от "На бас 👍":...,не познахте!
Народа се събуди!
Младите хора вече не искат мутренското оригиналничене,пред камерите, на Борисов и Началника му-Пеевски...!
07:55 04.12.2025
21 Ами
07:56 04.12.2025
23 Аз съм
07:57 04.12.2025
24 ГРАЖДАНИН
07:57 04.12.2025
25 ПП, ДБ се провалиха Тотално.
Кога ще стигнем демократична Европа, Великобритания, Норвегия, Швеция, Дания, Швейцария, провели Референдуми за членство в ЕС и Еврозона.
135 депутата гласуваха срещу Пряката Демокрация и Гласът на Народа.
ПП, ДБ, ДПС НН, ГЕРБ, СДС, БСП.
07:57 04.12.2025
26 На бас
До коментар #8 от "На бас 👍":Че сте на кантар от влизане . Питай ББ защо толкова близо отиде Смолян оглежда за землянка
07:58 04.12.2025
27 ТОЧНО ТАКА...!
До коментар #1 от "побърканяк":И само каква устичка има...😉!
07:58 04.12.2025
28 хе хе
07:59 04.12.2025
30 Този
07:59 04.12.2025
31 Др.Тодор Живков 🇧🇬
Имах те за супер професионалист в психоанализата.
07:59 04.12.2025
32 чико
08:00 04.12.2025
33 Абе
08:00 04.12.2025
34 всяко поколение си носи само Кръста
Ще легнете на това което си подложите.
Коментиран от #36
08:00 04.12.2025
35 Айде и тоя
08:02 04.12.2025
36 Хмм
До коментар #34 от "всяко поколение си носи само Кръста":накарахме пеевски и борисов да се страхуват от сенките си, не е малко
Коментиран от #38
08:02 04.12.2025
37 Румен Радев
08:03 04.12.2025
38 разбира се
До коментар #36 от "Хмм":Сега жиеете по-доволни и по-добре?
Коментиран от #54
08:04 04.12.2025
39 Пич
08:04 04.12.2025
40 Навярно е бил при
До коментар #12 от "Много ми е интересно!":Дичев, който си тръгна наказан отгоре за деформациите които насаждаше за срам на баща си
08:05 04.12.2025
42 Квичащ от безсилна ярост
08:06 04.12.2025
43 ПСИХОРОСЕН
08:08 04.12.2025
47 ШЕФА
08:14 04.12.2025
49 реферерендум
08:14 04.12.2025
51 Ивелин Михайлов
08:16 04.12.2025
52 Шиши е организатора
08:16 04.12.2025
53 Тиквата
08:17 04.12.2025
54 Хмм
До коментар #38 от "разбира се":ако не бяха предателите от ПП-ДБ сега щяха да са извън политиката и двамата, меракът на Христо Иванов да става президент с гласовете на ГЕРБ и ДПС ги "изпра", дотогва всички страняха от тях, сега се натискат един през друг да им прислужват, дори БСП
Коментиран от #56
08:17 04.12.2025
55 Ама не така
08:18 04.12.2025
56 разбирам
До коментар #54 от "Хмм":Значи по-добрия живот се отлага. Това ми е познато от някъде.
08:18 04.12.2025
58 Доц. В. Шашкънлиева социален проктолог
За протестите е виновен Радев,
за бюджега--БСП...?!
Мюлюцюнерска глава квадратна!
08:20 04.12.2025
59 нннн
Ексцесиите бяха изгодни за управляващите. Там е заровено кучето.
Тоя ... лог да не приказва глупости!
08:21 04.12.2025
60 ФАКТ
08:22 04.12.2025
61 Деций
08:22 04.12.2025
63 Референдум и "Копейки"
Да считаме ли, че най-великите демокрации в Европа, провели Референдуми за членство в ЕС, Еврозона са Копейки и антидемократични.
135 депутата забраниха Референдумите в България и Пряката Демокрация.
Пълен провал на ПП, ДБ гласувала с ДПС НН, ГЕРБ и БСП срещу Пряката Демокрация.
Възниква въпросът каква е истинската цел на Протестите?
Видно е, че не са Демократичните ценности.
Коментиран от #66
08:23 04.12.2025
64 две добри новини
Възраждане си заминава с пълна сила.
08:24 04.12.2025
65 Роска
08:25 04.12.2025
66 Реферерендум
До коментар #63 от "Референдум и "Копейки"":Прав си. Ако не ни бе поробил руския цар, до сега да сме Швейцария. Ама пусти късмет....
08:25 04.12.2025
67 Кажи на тези
До коментар #2 от "Последния Софиянец":които са ти се обадили, че подкрепям Президента с двете си ръце! Това е първия български президент с качествено образование и без бели петна в кариерата!
08:26 04.12.2025
68 Василеску
08:26 04.12.2025
69 Я глей ти
До коментар #2 от "Последния Софиянец":И де те намериха?
В ,,заведението " ли ти,на някой протест ли или зад клавиатурата на компа в редакцията?
Коментиран от #76
08:26 04.12.2025
71 Социален психолог
До коментар #12 от "Много ми е интересно!":е синоним на нарцистичен безделник!
08:27 04.12.2025
72 шиши
08:28 04.12.2025
73 гошо
08:28 04.12.2025
74 Някой
08:29 04.12.2025
75 Дедо
08:29 04.12.2025
76 Др.Тодор Живков 🇧🇬
До коментар #69 от "Я глей ти":Провери в "Блиц"
София ул Чумерна" 14.
08:29 04.12.2025
77 Незастник миризлив
Няма да се изненадам, акто твоето произведение го задържат за вандалщина!
От такъв баща, какви деца!
Я марш викочинпта!
08:30 04.12.2025
78 Този блещи глупости
08:35 04.12.2025