Росен Йорданов: Протестът беше яхнат моментално от екстремистки групички около президента

Протестът беше яхнат моментално от екстремистки групички около президента. Около олигархични фигури, чиито потомци бяха заловени с пари, вършат безчинства и вандализъм. Така че протестът беше повече маркетингов. Това каза социалният психолог Росен Йорданов в предаването "България, Европа и светът на фокус" на Радио "Фокус".

По думите му протестът определено е бил справедлив, но за съжаление "изконсумиран по най-грозния начин от политически формации с увяхващи функции и с ниска политическа култура".

"Десни евроатлантически формации всъщност саботират влизането в еврозоната. Каквито и обяснения да пускат в TikTok, за да подлъгват младите и бързо консумиращи 10-секундни клипчета хора. Същите тези млади с охота откликнаха на тези призиви, без да си дават сметка какво всъщност се случва. Въпреки че формално ние вече сме в еврозоната, има изключително много подводни камъни и най-важният от тях е, че този преход трябва да стане плавно", подчерта Йорданов.

Относно изказванията на президента Румен Радев след голямата протестна вълна, социалният психолог посочи, че не вижда какво предлага той на гражданите като алтернатива. "Истинският лидер излиза сред хората, прави политическа формация, защитава тези и предлага алтернатива. Не можеш да предлагаш алтернатива, когато само сочиш какво не е, трябва да посочиш и какво е“, категоричен е експертът.

"В цялата тази мътилка, която се опитват да създадат, не можем да изключим и доста погрешния и комуникационен подход на правителството. Факт е, че Асен Василев отвори кутията на Пандора и заложи много от тези разходи, но също така е факт, че много от нещата, които се артикулираха в публичното пространство като абсолютни лъжи изобщо не бяха опровергавани. Всички са тюхкаха около бюджета, всички казваха: "Ама той не е окей“. На всичкото отгоре ГЕРБ допусна доста фриволно БСП да развихри социалните плащания, разбира се под егидата, че не бива да правим както навремето направи Костов. Но сега пък решихме да развържем кесията като на пазара все едно раздаваме сливи за смет. И това доведе до абсолютно обосновано недоволство на предприемчивата и отговорна част от населението. Но това, което се случи в тези протести, определено не е поведението на тази част от гражданите", заяви Росен Йорданов.