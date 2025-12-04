Новини
Още оръжие за Украйна: как НАТО засилва натиска над Русия
Още оръжие за Украйна: как НАТО засилва натиска над Русия

4 Декември, 2025 14:20

Всеки месец за Украйна ще бъдат закупувани от САЩ оръжия и боеприпаси на стойност поне един милиард долара

Още оръжие за Украйна: как НАТО засилва натиска над Русия - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал

Пробив в преговорите за Украйна не се очертава. С цел засилване на натиска върху Русия партньорите на Киев ще продължат да купуват американско оръжие за Украйна. През 2026 г. ще са необходими около 15 милиарда долара.

На срещата на външните министри в Брюксел страните от НАТО се споразумяха да продължат да подкрепят Украйна с оръжие. Всеки месец за Украйна ще бъдат закупувани от САЩ оръжия и боеприпаси на стойност поне един милиард долара, като ракети за противовъздушната отбрана на отбраняващата се страна, но също така и нападателни оръжия, съобщи генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Той смята, че за тази цел през следващата 2026 година ще са необходими общо около 15 милиарда щатски долара.

Германия ще осигури 200 милиона долара

Германският външен министър Йохан Вадефул обяви, че Германия ще предостави общо 200 милиона долара за два нови пакета с американско военно оборудване за Украйна, които обаче няма да бъдат включени в сумата за 2026 г. Тези оръжия ще бъдат закупени съвместно с Полша, Норвегия и Нидерландия и ще се добавят към вече финансиран пакет от 500 милиона долара.

Вадефул обяви също, че Германия ще внесе допълнителни 25 милиона евро във фонд на НАТО за осигуряване на украинските войници със зимно оборудване и медицинско обслужване. На фона на липсата на напредък в разговорите между САЩ и Русия за мирно решение в Украйна, Вадефул порица Москва за липсата на сериозна воля за водене на такива преговори, написа АРД.

САЩ не искат да плащат повече

Американското военно оборудване се доставя чрез т.нар. инициатива Purl („Prioritised Ukraine Requirements List“). Тя беше стартирана това лято, за да отговори на изискванията на американския президент Доналд Тръмп . Той е на мнение, че в миналото САЩ са имали прекалено голям дял в подкрепата за Украйна и сега иска другите страни от алианса да плащат за новата военна помощ. Инициативата предвижда боеприпаси и оръжия, произведени в САЩ, да се продават на европейските съюзници и Канада, а те от своя страна да ги предоставят на Украйна.

Срещата в Брюксел беше помрачена от това, че вместо държавния секретар Марко Рубио САЩ изпратиха на срещата неговия заместник Кристофър Ландау.

Руските активи остават гореща тема

Все още не е ясно как ще бъдат използвани замразените в Европа руски активи . В сряда Европейската комисия (ЕК) искаше да представи предложение, което, според председателката ѝ Урсула фон дер Лайен, отчита „почти всички“ опасения на Белгия.

Със средствата, депозирани при белгийски доставчик на финансови услуги, трябва да бъдат мобилизирани 140 милиарда евро за Киев. Белгийското правителство се опасява, че върху него ще падне тежестта при евентуални искове за обезщетения от страна на Русия.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    83 17 Отговор
    Как - лесно !!! Като НАТО засилва натиска върху нас , да плащаме масрафите на Украйна !!! Милиарди на месец !!! Е..... това ли малоумниците наричат - натиск върху Русия ?!

    Коментиран от #7, #17, #18

    14:22 04.12.2025

  • 2 една добра новина

    16 53 Отговор
    Браво

    14:23 04.12.2025

  • 3 Оги

    64 15 Отговор
    Ще продължават да ни стрижат здраво. Дупе да ни е яко.

    Коментиран от #32

    14:23 04.12.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Ъхъъъъъ

    66 13 Отговор
    Ама НАТО и ЕС изобщо не участват във войната,ама изобщо.
    Ма.Ви.Да.

    Коментиран от #24

    14:23 04.12.2025

  • 6 НАТО

    52 13 Отговор
    Кенеф

    14:24 04.12.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Сесесере

    12 55 Отговор
    България е в ЕС и НАТО и ще има огромен принос за въоръжаването на Украйна, плащайки своята част към съюза! За жалост на русофилите живеещи и паразитиращи в ЕС !

    Коментиран от #12, #40, #84, #104, #106

    14:25 04.12.2025

  • 9 НАТОтаща си е

    9 3 Отговор

    До коментар #4 от "така е":

    Затова те разчепати

    14:25 04.12.2025

  • 10 Чорбара

    19 8 Отговор
    Като има балади да плащат.

    14:26 04.12.2025

  • 11 Стамат

    42 11 Отговор
    Края на това ще бъде свързан с изчезването на няколко големи западно европейски града - защо си мисля, че Лондон и Брюксел ще са в списъка!

    14:26 04.12.2025

  • 12 Ха ХаХа

    35 8 Отговор

    До коментар #8 от "Сесесере":

    Цъфна и върза в ЕС и НАТО

    Коментиран от #86

    14:26 04.12.2025

  • 13 Урсулиците:

    42 8 Отговор
    Даваме Още оръжие за Украйна
    Така НАТО и ЕС искат войната с Русия да продължи до последната Укра
    и последната Укренска земя!

    Коментиран от #71

    14:27 04.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Сандо

    25 9 Отговор
    А мангизи - откъде?И чуха ли предупреждението на Путин?

    Коментиран от #28

    14:27 04.12.2025

  • 16 Някой би ли обърнал в

    22 3 Отговор
    количество това оръжие, което ЕС ще купува от САЩ за Украйна?

    14:28 04.12.2025

  • 17 Тъ........

    8 32 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    ..... пак... точно това трябва да се случва, оръжие и подкрепа, кой иска руските варвари в Европа бе?

    Коментиран от #27, #29

    14:29 04.12.2025

  • 18 Путин нинджата

    13 4 Отговор

    До коментар #1 от "Пич":

    Сорос ни заповяда да станем "многоходови"

    14:30 04.12.2025

  • 19 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    9 7 Отговор
    Корпоративният рейд срещу Nexperia се провали. Нидерландия връща контрола над компанията на китайците.
    Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
    Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“

    14:30 04.12.2025

  • 20 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    8 6 Отговор
    Руски хакери публикуваха данни, за които казват, че са от хакната база данни на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна. Файлът твърди, че съдържа информация за загубите на украинската армия от началото на СВО: Над 1 700 000 убити и изчезнали.
    Динамиката по години изглежда така:
    2022 - 118,5 хиляди
    2023 - 405,4 хиляди
    2024 - 595 хиляди
    2025 - 621 хиляди
    Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.

    Коментиран от #37, #105

    14:30 04.12.2025

  • 21 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    14 4 Отговор
    Следващата война в Европа ще е между Русия и фашизма, само фашизма ще се нарича демокрация.
    Фидел Кастро 1992 г.

    14:31 04.12.2025

  • 22 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    8 3 Отговор
    Джо Роган: Когато казвам на хората... че 12 000 души са били арестувани във Великобритания тази година за публикации в социалните мрежи, челюстта им пада.

    Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.

    14:31 04.12.2025

  • 23 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат

    12 5 Отговор
    Фалшивите медии остават без промяна през последните 85 години - все така абсурдно лъжливи
    Германска преса, 27 юни 1941 г.:
    „Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
    BBC News, 22 март 2022 г.:
    „Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
    Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
    „Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
    New York Post, 6 март 2023 г.:
    „Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“

    14:31 04.12.2025

  • 24 Даааа

    16 5 Отговор

    До коментар #5 от "Ъхъъъъъ":

    Те така и САЩ нямат нищо общо с войната, нищо! Те миротворци го раздават, нищо, че винаги са подстрекатели на войни в целия свят! Ама са миротворци! То Африка ли не щеш, по Азия ли - Сирия, Афганистан, Ирак, Персийския залив,Виетнам... Сърбия, сега Украйна. Скоро и нас ще вкарат с любезната благословия на Шиши, Боко и компания.

    14:31 04.12.2025

  • 25 Сталин

    6 6 Отговор
    Г-н Путин призова Украинските войски да се изтеглят от Херсонска област и Луганска също

    Коментиран от #93

    14:32 04.12.2025

  • 26 Американските оръжия

    7 7 Отговор
    са скъпи. Тези пари няма да стигнат за оръжия за Украйна.

    14:32 04.12.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 На путинските

    3 8 Отговор

    До коментар #15 от "Сандо":

    Заплахи кой обръща вече внимание, ами хайде да превземе Украйна и Европа, може ли? Ще го направили?

    14:32 04.12.2025

  • 29 Живко

    8 6 Отговор

    До коментар #17 от "Тъ........":

    Ами грабвай си парцалките и газ да копаш ягодите на германците. Акъл не давай, защото нямаш!

    Коментиран от #91

    14:34 04.12.2025

  • 30 хаха

    3 5 Отговор
    Браво!

    14:35 04.12.2025

  • 31 Пурко

    17 7 Отговор
    Всеки месец парите ни ще отиват в джоба на САЩ за скъпи подаръци за Украйна! Честита ви Еврозона !!!!

    Коментиран от #36

    14:35 04.12.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Руски колхозник

    11 4 Отговор
    Тези, наистина ще се/ги 6ият/3ачистят до последният украинец

    14:35 04.12.2025

  • 34 Атина Палада

    13 6 Отговор
    То оръжието е като хляба..Да го омесиш и готово..За да им доставят през 2026г оръжие трябва да са го поръчали и платили през 2020.А като го поръчат и платят през 2026 ще го получат през 2036г :)))
    Иде реч за кражба на европейците...Същото като с ваксите..

    Коментиран от #48

    14:36 04.12.2025

  • 35 Я пък тоя

    9 4 Отговор
    Малко са, по 6 милиарда на месец трябват.
    Една ракета за Пейтриът струва към 4 милиона.
    Значи с този милиард могат да си купят 250 ракети.
    Обаче една система Пейтриът струва 2.5 милиарда.
    Значи, януари, февруари и половината март, ще съберат за една система, до средата на април ще вземат ракетите, май месец ще гърмят.

    14:36 04.12.2025

  • 36 Глуп... ак....

    4 4 Отговор

    До коментар #31 от "Пурко":

    Я кажи за еврозоната?

    Коментиран от #42, #63

    14:36 04.12.2025

  • 37 Руснаков

    6 9 Отговор

    До коментар #20 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Бравос..колко удобно....американска група хакери е разбила руски секретни документи....убити и ранени руснаци от 2022 г.са..2 500 000...иначе ако питаш Герасимов са 5 630....

    Коментиран от #41, #94

    14:37 04.12.2025

  • 38 Негърът

    8 3 Отговор
    Под когото намериха Рюте в Амстердам е дал интервю и заявява че Рюте е много любвеобвилен

    14:38 04.12.2025

  • 39 Време е

    4 6 Отговор
    Путин да превърне всичко в стъкло,че хората са паразити за тази планета.

    14:38 04.12.2025

  • 40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    11 5 Отговор

    До коментар #8 от "Сесесере":

    Къде видя България в НАТО 🤔❓
    Истината е , че НАТО е в България 🤔❗
    Ама за да схванеш разликата си требе НЕЩО в междуушното пространство‼️

    14:38 04.12.2025

  • 41 Ха ХаХа

    2 4 Отговор

    До коментар #37 от "Руснаков":

    Има ли един пост твой който да не е лъжа и да не е простотия?

    Коментиран от #57

    14:40 04.12.2025

  • 42 Пурко

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Глуп... ак....":

    Няма нужда да ти казвам, сам ще видиш.....

    14:40 04.12.2025

  • 43 Обещанията са като на циганска свадба?!!

    3 3 Отговор
    Обещава се, но нее задължително да се даде!! Европейците Данакоплатци няма да са на същото Мнение! Обещания лесно се Дават!

    Коментиран от #92

    14:40 04.12.2025

  • 44 Сладки кървави печалби за САЩ

    4 6 Отговор
    Вампирите от военно-промишления комлекс на нАТО празнуват.

    Гражданската война ще продължи до последния славянин в руската окраина.

    След това кръволоците от юдо-хазарския хабад любавич в Ню-Йорк, Тел Авив, Днепропетровск, Лондон, Париж, Амстердам, Москва... ще поискат да построят израел-2 върху бившата руска окраина.

    14:41 04.12.2025

  • 45 Украински братя

    4 14 Отговор
    Нашите украински братя пазят Европа от руските Агресори!

    Коментиран от #50, #51, #55, #62, #66, #109

    14:41 04.12.2025

  • 46 Някой да обясни

    8 3 Отговор
    Търсиш мир,но насърчаваш война.

    Коментиран от #54

    14:41 04.12.2025

  • 47 Доналд Тръмп офишъл

    4 0 Отговор
    Хареса тази новина

    14:41 04.12.2025

  • 48 😉........

    3 1 Отговор

    До коментар #34 от "Атина Палада":

    О да, като хляба, и като безсмисленият ти живот и неразбрани унижения, как да не замесиш нещо което е нищо и да произведеш нищо, след равносметката просто се усмихни 🙂

    14:42 04.12.2025

  • 49 селяк

    4 3 Отговор
    Kолко века ще има да плаща Украйна за тази "помощ" самите те не осъзнават

    14:42 04.12.2025

  • 50 Брачед

    6 3 Отговор

    До коментар #45 от "Украински братя":

    А от европейските,кой ще ни пази?

    14:42 04.12.2025

  • 51 Нашите украински братя

    5 4 Отговор

    До коментар #45 от "Украински братя":

    Ликвидираха българите в Украйна.
    По паспорт са украинци и с украински имена

    14:43 04.12.2025

  • 52 Гого

    4 2 Отговор
    Те така са големите "миротворци" гасят огъня с бензин .Сага ще зачукат масрафа на нас заради продажните ни малоумни управници . Мъжки полов орган за всичките !!!!

    Коментиран от #60

    14:43 04.12.2025

  • 53 Тома

    6 2 Отговор
    А колко от този милиард на месец ще се крадат за златни клозети за да спим спокойно.

    Коментиран от #68

    14:43 04.12.2025

  • 54 Няма как да...

    0 2 Отговор

    До коментар #46 от "Някой да обясни":

    Ти се обясни, щом досега не си разбрал за какво става въпрос.

    14:44 04.12.2025

  • 55 Бегай

    5 3 Отговор

    До коментар #45 от "Украински братя":

    Да им помагаш, бръже

    14:44 04.12.2025

  • 56 И Половината няма да бъде Дадено!

    5 2 Отговор
    Сега Плашат Русия, Лъжат Украйна и Помпат Мускули за пред Лапни Шараните! Думата имат Данакоплатците в ЕС!!

    Коментиран от #79

    14:44 04.12.2025

  • 57 Руснаков

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ха ХаХа":

    и аз гледам от Вас...полираните мозъци...

    Коментиран от #61

    14:44 04.12.2025

  • 58 Дернев

    4 1 Отговор
    Не дадат ли Щатите жертви заради тази война, тя ще прерасне скоро в 3СВ. Но ще е глупаво да започне в Европа. САЩ са първата и постоянна причина за нея. Там трябва да се удари и е крайно време американците да разберат това.

    14:45 04.12.2025

  • 59 А тея Фантазии

    5 1 Отговор
    Са на DW! Фейкове и маниполации!

    14:45 04.12.2025

  • 60 Гого....бе🤣

    0 0 Отговор

    До коментар #52 от "Гого":

    Някой казвал ли ти е, че ти си изключително умен човек🤣🤣🤣🤣🤣

    14:46 04.12.2025

  • 61 Ха ХаХа

    1 2 Отговор

    До коментар #57 от "Руснаков":

    Изплюй полюциите на Путин които лакомо гълташ

    14:46 04.12.2025

  • 62 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 63 Атина Палада

    4 2 Отговор

    До коментар #36 от "Глуп... ак....":

    Глуп...ако , Еврозоната сега няма нищо общо с Еврозоната от преди 15 години...И разликата ще ти я каже всеки,който е живял и работил в държава от Еврозоната тогава е сега!
    А може да питаш и шефа на Бундесбанк:) той ще ти обясни най добре..

    Коментиран от #80

    14:47 04.12.2025

  • 64 разпад на РФ

    2 6 Отговор
    Всички сили за да няма втори СССР!русия е тотален Агресор и Терорист!

    14:48 04.12.2025

  • 65 А после Русия агресор.

    4 1 Отговор
    НАТО давайте оръжие да убиват русите после искали мир. ТРЪМП И ПУТИН ВЕЧЕ ВИ ХВАНАХА ЛЪЖИТЕ И КОРУПЦИЯТА И НА ФОНЛАЙНЕН И НА НАРКОТО. ОТЪРВА Е НЯМА. Да нападна ги но си имаше причини и то ПАК БЕШЕ НАТО БАЙ ДРЪН И ЗЕЛЬО НАРКОТО КОЙТО ТЕРОРИЗИРАШЕ ДОНБАС И ЛУГАНСК. И НЕ НА ПОСЛЕДНО МЯСТО НЕ ПОДПИСАХА МИРНИЯТ ДОГОВОР В ТУРЦИЯ. ЕВРЕЙЧЕТО НЕ ПОДПИСА.

    Коментиран от #70

    14:48 04.12.2025

  • 66 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор

    До коментар #45 от "Украински братя":

    Ани са здес, на море бе❗

    Коментиран от #69

    14:48 04.12.2025

  • 67 Явно много са се набълбукали...

    5 2 Отговор
    ЕуроУвредените....
    Всеки нормален до сега да е зарязял губеща кауза ...
    Щото рискува да втъне с много...
    Ама нищо...
    Кога 404 загуби и излаз на ЧМ тогава да видим що ще думат "жеЛаещете"

    Коментиран от #72

    14:48 04.12.2025

  • 68 😁.........

    0 1 Отговор

    До коментар #53 от "Тома":

    Спи спокойно... ти и без това не сънуваш това което ти липсва🤣

    14:49 04.12.2025

  • 69 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗

    2 1 Отговор

    До коментар #66 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":

    Ани не хАтят на фронте❗

    14:49 04.12.2025

  • 70 Агресор е русия от 2014г

    2 7 Отговор

    До коментар #65 от "А после Русия агресор.":

    Агресор се нарича този ,който първи нападне явно или тайно чужда държава! Адолф путин първо завзе Крим после разни измислини ДНР и ЛНР ....мръсни руски фашисти!

    Коментиран от #82

    14:51 04.12.2025

  • 71 Един

    2 3 Отговор

    До коментар #13 от "Урсулиците:":

    До последния рашист.

    14:51 04.12.2025

  • 72 Явно ти🤣

    1 1 Отговор

    До коментар #67 от "Явно много са се набълбукали...":

    От малък така си набълбукан че още се мъчиш да изплуваш от семейната ти тоалетна🤣

    Коментиран от #74

    14:51 04.12.2025

  • 73 Тея Джавелини за комини на землянките...

    2 1 Отговор
    Ощу 2023 стана ясно че са калпави...
    А и по какво ще пуцат с тях...
    Танковете не са оръжие с масова употреба на фронта...

    14:51 04.12.2025

  • 74 Пффф

    0 2 Отговор

    До коментар #72 от "Явно ти🤣":

    Моля едноклетъчни организми да не репликират...

    14:52 04.12.2025

  • 75 Хи хи хи . Голям майтап !

    4 1 Отговор
    Краварите засилвали натиска върху РУСИЯ , ама друг път !!!!!! Краварите гледат да им върви търговията и яко доят европейските будали войнолюбци които им плащат оръжията т.е и нашите управляващи са кретени !!!!!!

    14:53 04.12.2025

  • 76 Минувач

    4 1 Отговор
    Плащайте български умници … жалък народ

    14:56 04.12.2025

  • 77 Обективен

    1 2 Отговор
    Обещават като на ромска сватба.Такова количество не могат да произведат за 10 г.Макрон им подписа за 100 Рафала,Швеция за 100 Грипен😆....ама след 100г.Правят по 10 самолета годишно и имат предплатени договори за 5 г напред.Важно е данъците да се вдигат и да ни крадат.

    14:56 04.12.2025

  • 78 И какво излиза накрая?

    1 5 Отговор
    Русия иска войната да продължи, защото макар и бавно и с цената на огромни загуби настъпва на бойното поле.Иде зима, земята ще замръзне и войната ще придобие друго измерение.САЩ произвеждат оръжие, което ЕС купува и дарява на Украйна, тоест САЩ искат също войната да продължи, защото печелят пари от нея.Единствените които войната да спре са Украйна и ЕС.И тук в ролята на прецакани от "съюзника" си са ЕС.Той(тоест и ние) са се докарали до там да зависят изцяло от САЩ.Това в най-кратки срокове трябва да престане и ЕС да започне да произвежда всичко за войната без да е зависим от волята на някой "хлъзгав" партньор.Така бавно и полека Европа трябва да стане самостоятелен играч, друг път няма!

    Коментиран от #81

    14:57 04.12.2025

  • 79 Атина Палада

    1 5 Отговор

    До коментар #56 от "И Половината няма да бъде Дадено!":

    Не вярвам Русия да се плаши от "белите нослета",освен да разсмиват Русия на друго "белите нослета" не са способни!

    14:59 04.12.2025

  • 80 😉........

    3 2 Отговор

    До коментар #63 от "Атина Палада":

    Аз работя в еврозоната и знам проблемите, е и.... в момента се провежда масова трансформация на икономиката на еврозоната умнице, руските ви лъжи не вървят, знам много по добре от теб проблемите и решенията, ти просто си трол, това което се случва в момента в икономиката в ЕС е тежко преструктуриране на икономиката, значи тежко умствено увредени като теб тролове може и да го знаят това, не плюй и се,,,,,,,,,,, ри там където се храниш.........

    15:01 04.12.2025

  • 81 разбира се

    6 0 Отговор

    До коментар #78 от "И какво излиза накрая?":

    Войната ще продължи до ... разпада на РФ.

    15:04 04.12.2025

  • 82 Атина Палада

    3 2 Отговор

    До коментар #70 от "Агресор е русия от 2014г":

    И първи нападнаха Украйна..Яйценюка изпрати армията в Донбас да стреля по населението там .

    15:06 04.12.2025

  • 83 ООрана държава

    0 5 Отговор
    От 5 години ви слушам как се засилвате а зелю ви краде парите и губи територии че да ви манипулира да пращате още и повече

    Коментиран от #87

    15:08 04.12.2025

  • 84 Атина Палада

    1 3 Отговор

    До коментар #8 от "Сесесере":

    Айде пращай гумените лодки да въоръжаваш Покрайнината:))))) или вече и тях продадохте?:))))

    Коментиран от #85, #95

    15:08 04.12.2025

  • 85 Получи ли

    6 1 Отговор

    До коментар #84 от "Атина Палада":

    си руската пенсия?Мая апаздает!

    Коментиран от #90

    15:11 04.12.2025

  • 86 Напомняне

    0 1 Отговор

    До коментар #12 от "Ха ХаХа":

    О, то досега е нищо! На тоя хубостник с овчи мозък като му окачат мешката и му тикнат пушката в ръцете, и накрая го засилят да се бие срещу Русия, тогава ще видим каква песен ще запее... само дето кратко ще я пее, щото преживяемостта на фронта е седмица до десетина дни.

    15:14 04.12.2025

  • 87 Атина Палада

    0 2 Отговор

    До коментар #83 от "ООрана държава":

    Само ако погледнеш в Украйна...всички от върхушката са от военното разузнаване на Съветска Русия или потомци на руски разузнавачи..Единствен Зеленски беше на Московската сцена ,слезе от нея и стана Президент ..Разрови се да видиш кое еврейско лоби беше около Зеленски,когато стана Президент.. .Ще се изненадаш...

    Коментиран от #108

    15:15 04.12.2025

  • 88 За пореден път -

    3 0 Отговор
    ЕС И УКРАЙНА са заедно от в тази война.

    Въпреки усилията на Тръмп и котилото му, подкрепата продължава.

    15:16 04.12.2025

  • 89 Макробиолог

    0 2 Отговор
    Така го засилва че фронта се разпадна.Урса в конце концов ще получи орден Ленин,дава отличен повод и оправдание Путин да си вземе още много от укр.

    15:16 04.12.2025

  • 90 Атина Палада

    1 4 Отговор

    До коментар #85 от "Получи ли":

    Дай Боже да доживя до пенсия .Далече е още.

    15:16 04.12.2025

  • 91 Лука

    3 3 Отговор

    До коментар #29 от "Живко":

    Копейките нямат родина ,те не знаят какво е да я защитаваш .

    15:18 04.12.2025

  • 92 сваДбата

    1 0 Отговор

    До коментар #43 от "Обещанията са като на циганска свадба?!!":

    купи си букварче

    15:22 04.12.2025

  • 93 Путин е като хитлер но е в зародиш

    3 1 Отговор

    До коментар #25 от "Сталин":

    Гн путин копира гн хитлер. Справка Австрия ,судетска област ,чехословакия и др.

    15:23 04.12.2025

  • 94 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 95 гост

    2 0 Отговор

    До коментар #84 от "Атина Палада":

    Ако съм ти един работодател,и 5 евро са ти много...на работа ли си ...работиш..ти не излизаш от нета...ах гадните капиталисти,колко свободно време ти дават и ти го плащат...

    Коментиран от #99

    15:28 04.12.2025

  • 96 хахахаха

    5 0 Отговор
    копейките гледат как любимата им терорашка си отива безславно :)))))

    15:32 04.12.2025

  • 97 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 98 Стенли

    0 2 Отговор
    Тъй тъй ама иначе за българските пенсионери няма пари за коледни добавки 🤑

    15:33 04.12.2025

  • 99 Атина Палада

    0 1 Отговор

    До коментар #95 от "гост":

    Ако си имаш представа от работа в клинична лаборатория ,нямаше да говориш така !

    Коментиран от #102

    15:34 04.12.2025

  • 100 604

    0 1 Отговор

    До коментар #94 от "Я пък тоя":

    Боклукъ и дъ го пцувъш и дъ го редиш дорде не му упънеш шамариту ефект нихт. За туй дъ заминават за фронтъ дъ видят с очки за ко иде реч да им напърдят гащите...

    15:35 04.12.2025

  • 101 Руснаков

    1 0 Отговор

    До коментар #94 от "Я пък тоя":

    мухъла го виж у Вас в огледалото..и да си купиш препарат да се напръскаш...Естествено че не е вярно,просто отговорих да оня с украинските жертви...

    15:35 04.12.2025

  • 102 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #99 от "Атина Палада":

    Че не можа ли да намериш работа в Москва или Питер и там има лаборатории ами отиде да слугуваш на гадните капиталисти...имам си понятие какво е кл.лаборатория...сестра ми работи в такава...

    15:38 04.12.2025

  • 103 Добрите

    0 0 Отговор
    Добрите щаси само продават, .......................лошите евраси само купуват и пращат на украси............... и театрото върви

    15:41 04.12.2025

  • 104 Тошо

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сесесере":

    Плащай ти бе умник, като си такъв ентусиаст да въоръжаваш Украйнац.

    15:44 04.12.2025

  • 105 Хи хи

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":

    Дай да ги видим, лъжльо!

    15:46 04.12.2025

  • 106 Цък

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Сесесере":

    Ти си голям галош. Давай твоите пари на най големите корумпита в света. И на фронта е задължително да отидеш, един боклук по малко

    15:47 04.12.2025

  • 107 Аз ще започна трета работа, за да мога

    0 0 Отговор
    да изпращам по три заплати месечно за Украйна.Ако в ЕС вземат решение да увеличат денонощието с още 8 часа, ще започна и четвърта работа, за да мога да изпращам по 4 заплати месечно за Украйна.

    15:48 04.12.2025

  • 108 Еврейск

    0 0 Отговор

    До коментар #87 от "Атина Палада":

    Ти кажи, защо олигарсите на Путин са до един или мюсюлмани или граждани на Израел.

    15:48 04.12.2025

  • 109 Пазят на

    0 0 Отговор

    До коментар #45 от "Украински братя":

    Урсула 💩💩💩-та.

    15:49 04.12.2025

  • 110 Хаха

    0 0 Отговор
    "Украинските въоръжени сили предадоха Покровск (Красноармейск), Мирноград е обкръжен, а главнокомандващият на украинските въоръжени сили Сирски трябва да бъде освободен от длъжност.
    Това обяви депутатът Маряна Безуглая от трибуната на Върховната рада.
    „Покровск вече е ефективно превзет, а Мирноград е напълно обкръжен. Руснаците се приближават към Запорожие и отдавна са проникнали в Константиновка“, изброи депутатът пораженията на украинските въоръжени сили.
    Тя призова за уволнението на украинския главнокомандващ А. Сирски, реформа на Генералния щаб и одит на армията."

    Те така се развива" контранаступа" на всушанките! С парите за орУжията ясно, ще ги намерят, откраднат, разделят с укрозелените, накрая всички еврокрадци ги чака съдбата на Могерини, а всушанките белия байрак... А и Ора нЕма за събиране от улиците, ама пари за крадене - бол!

    15:49 04.12.2025

