Още оръжие за Украйна: как НАТО засилва натиска над Русия

Пробив в преговорите за Украйна не се очертава. С цел засилване на натиска върху Русия партньорите на Киев ще продължат да купуват американско оръжие за Украйна. През 2026 г. ще са необходими около 15 милиарда долара.
На срещата на външните министри в Брюксел страните от НАТО се споразумяха да продължат да подкрепят Украйна с оръжие. Всеки месец за Украйна ще бъдат закупувани от САЩ оръжия и боеприпаси на стойност поне един милиард долара, като ракети за противовъздушната отбрана на отбраняващата се страна, но също така и нападателни оръжия, съобщи генералният секретар на НАТО Марк Рюте. Той смята, че за тази цел през следващата 2026 година ще са необходими общо около 15 милиарда щатски долара.
Германия ще осигури 200 милиона долара
Германският външен министър Йохан Вадефул обяви, че Германия ще предостави общо 200 милиона долара за два нови пакета с американско военно оборудване за Украйна, които обаче няма да бъдат включени в сумата за 2026 г. Тези оръжия ще бъдат закупени съвместно с Полша, Норвегия и Нидерландия и ще се добавят към вече финансиран пакет от 500 милиона долара.
Вадефул обяви също, че Германия ще внесе допълнителни 25 милиона евро във фонд на НАТО за осигуряване на украинските войници със зимно оборудване и медицинско обслужване. На фона на липсата на напредък в разговорите между САЩ и Русия за мирно решение в Украйна, Вадефул порица Москва за липсата на сериозна воля за водене на такива преговори, написа АРД.
САЩ не искат да плащат повече
Американското военно оборудване се доставя чрез т.нар. инициатива Purl („Prioritised Ukraine Requirements List“). Тя беше стартирана това лято, за да отговори на изискванията на американския президент Доналд Тръмп . Той е на мнение, че в миналото САЩ са имали прекалено голям дял в подкрепата за Украйна и сега иска другите страни от алианса да плащат за новата военна помощ. Инициативата предвижда боеприпаси и оръжия, произведени в САЩ, да се продават на европейските съюзници и Канада, а те от своя страна да ги предоставят на Украйна.
Срещата в Брюксел беше помрачена от това, че вместо държавния секретар Марко Рубио САЩ изпратиха на срещата неговия заместник Кристофър Ландау.
Руските активи остават гореща тема
Все още не е ясно как ще бъдат използвани замразените в Европа руски активи . В сряда Европейската комисия (ЕК) искаше да представи предложение, което, според председателката ѝ Урсула фон дер Лайен, отчита „почти всички“ опасения на Белгия.
Със средствата, депозирани при белгийски доставчик на финансови услуги, трябва да бъдат мобилизирани 140 милиарда евро за Киев. Белгийското правителство се опасява, че върху него ще падне тежестта при евентуални искове за обезщетения от страна на Русия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пич
Коментиран от #7, #17, #18
14:22 04.12.2025
2 една добра новина
14:23 04.12.2025
3 Оги
Коментиран от #32
14:23 04.12.2025
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Ъхъъъъъ
Ма.Ви.Да.
Коментиран от #24
14:23 04.12.2025
6 НАТО
14:24 04.12.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Сесесере
Коментиран от #12, #40, #84, #104, #106
14:25 04.12.2025
9 НАТОтаща си е
До коментар #4 от "така е":Затова те разчепати
14:25 04.12.2025
10 Чорбара
14:26 04.12.2025
11 Стамат
14:26 04.12.2025
12 Ха ХаХа
До коментар #8 от "Сесесере":Цъфна и върза в ЕС и НАТО
Коментиран от #86
14:26 04.12.2025
13 Урсулиците:
Така НАТО и ЕС искат войната с Русия да продължи до последната Укра
и последната Укренска земя!
Коментиран от #71
14:27 04.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Сандо
Коментиран от #28
14:27 04.12.2025
16 Някой би ли обърнал в
14:28 04.12.2025
17 Тъ........
До коментар #1 от "Пич":..... пак... точно това трябва да се случва, оръжие и подкрепа, кой иска руските варвари в Европа бе?
Коментиран от #27, #29
14:29 04.12.2025
18 Путин нинджата
До коментар #1 от "Пич":Сорос ни заповяда да станем "многоходови"
14:30 04.12.2025
19 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Припомням, че китайците реагираха грубо на справедливата конфискация на активите им в Европа, като спряха да доставят чипове на европейската автомобилна индустрия.
Няколко месеца по-късно Европа беше принудена да направи отстъпки на „изнудвачите“
14:30 04.12.2025
20 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Динамиката по години изглежда така:
2022 - 118,5 хиляди
2023 - 405,4 хиляди
2024 - 595 хиляди
2025 - 621 хиляди
Всеки файл съдържа пълно име, снимка, обстоятелства на смъртта или изчезването, местоположение, контакти на роднини.
Коментиран от #37, #105
14:30 04.12.2025
21 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Фидел Кастро 1992 г.
14:31 04.12.2025
22 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Трябва да внимавате, защото подобни неща са заразни... Може да се превърнат в истински проблем.
14:31 04.12.2025
23 СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат
Германска преса, 27 юни 1941 г.:
„Съветските дивизии често са принудени да се бият само с пехота, защото са загубили цялата си броненетехника.“
BBC News, 22 март 2022 г.:
„Руските войски разполагат с храна и боеприпаси само за три дни.“
Урсула фон дер Лайен, 14 септември 2022 г. (Обръщение за състоянието на Съюза):
„Руските военни използват чипове от съдомиялни машини и хладилници, за да ремонтират военното си оборудване, защото вече нямат полупроводници. Руската индустрия е в руини.“
New York Post, 6 март 2023 г.:
„Руските резервисти изчерпват боеприпасите си, бият се с лопати, произведени още през 1869 г.“
14:31 04.12.2025
24 Даааа
До коментар #5 от "Ъхъъъъъ":Те така и САЩ нямат нищо общо с войната, нищо! Те миротворци го раздават, нищо, че винаги са подстрекатели на войни в целия свят! Ама са миротворци! То Африка ли не щеш, по Азия ли - Сирия, Афганистан, Ирак, Персийския залив,Виетнам... Сърбия, сега Украйна. Скоро и нас ще вкарат с любезната благословия на Шиши, Боко и компания.
14:31 04.12.2025
25 Сталин
Коментиран от #93
14:32 04.12.2025
26 Американските оръжия
14:32 04.12.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 На путинските
До коментар #15 от "Сандо":Заплахи кой обръща вече внимание, ами хайде да превземе Украйна и Европа, може ли? Ще го направили?
14:32 04.12.2025
29 Живко
До коментар #17 от "Тъ........":Ами грабвай си парцалките и газ да копаш ягодите на германците. Акъл не давай, защото нямаш!
Коментиран от #91
14:34 04.12.2025
30 хаха
14:35 04.12.2025
31 Пурко
Коментиран от #36
14:35 04.12.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Руски колхозник
14:35 04.12.2025
34 Атина Палада
Иде реч за кражба на европейците...Същото като с ваксите..
Коментиран от #48
14:36 04.12.2025
35 Я пък тоя
Една ракета за Пейтриът струва към 4 милиона.
Значи с този милиард могат да си купят 250 ракети.
Обаче една система Пейтриът струва 2.5 милиарда.
Значи, януари, февруари и половината март, ще съберат за една система, до средата на април ще вземат ракетите, май месец ще гърмят.
14:36 04.12.2025
36 Глуп... ак....
До коментар #31 от "Пурко":Я кажи за еврозоната?
Коментиран от #42, #63
14:36 04.12.2025
37 Руснаков
До коментар #20 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Бравос..колко удобно....американска група хакери е разбила руски секретни документи....убити и ранени руснаци от 2022 г.са..2 500 000...иначе ако питаш Герасимов са 5 630....
Коментиран от #41, #94
14:37 04.12.2025
38 Негърът
14:38 04.12.2025
39 Време е
14:38 04.12.2025
40 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #8 от "Сесесере":Къде видя България в НАТО 🤔❓
Истината е , че НАТО е в България 🤔❗
Ама за да схванеш разликата си требе НЕЩО в междуушното пространство‼️
14:38 04.12.2025
41 Ха ХаХа
До коментар #37 от "Руснаков":Има ли един пост твой който да не е лъжа и да не е простотия?
Коментиран от #57
14:40 04.12.2025
42 Пурко
До коментар #36 от "Глуп... ак....":Няма нужда да ти казвам, сам ще видиш.....
14:40 04.12.2025
43 Обещанията са като на циганска свадба?!!
Коментиран от #92
14:40 04.12.2025
44 Сладки кървави печалби за САЩ
Гражданската война ще продължи до последния славянин в руската окраина.
След това кръволоците от юдо-хазарския хабад любавич в Ню-Йорк, Тел Авив, Днепропетровск, Лондон, Париж, Амстердам, Москва... ще поискат да построят израел-2 върху бившата руска окраина.
14:41 04.12.2025
45 Украински братя
Коментиран от #50, #51, #55, #62, #66, #109
14:41 04.12.2025
46 Някой да обясни
Коментиран от #54
14:41 04.12.2025
47 Доналд Тръмп офишъл
14:41 04.12.2025
48 😉........
До коментар #34 от "Атина Палада":О да, като хляба, и като безсмисленият ти живот и неразбрани унижения, как да не замесиш нещо което е нищо и да произведеш нищо, след равносметката просто се усмихни 🙂
14:42 04.12.2025
49 селяк
14:42 04.12.2025
50 Брачед
До коментар #45 от "Украински братя":А от европейските,кой ще ни пази?
14:42 04.12.2025
51 Нашите украински братя
До коментар #45 от "Украински братя":Ликвидираха българите в Украйна.
По паспорт са украинци и с украински имена
14:43 04.12.2025
52 Гого
Коментиран от #60
14:43 04.12.2025
53 Тома
Коментиран от #68
14:43 04.12.2025
54 Няма как да...
До коментар #46 от "Някой да обясни":Ти се обясни, щом досега не си разбрал за какво става въпрос.
14:44 04.12.2025
55 Бегай
До коментар #45 от "Украински братя":Да им помагаш, бръже
14:44 04.12.2025
56 И Половината няма да бъде Дадено!
Коментиран от #79
14:44 04.12.2025
57 Руснаков
До коментар #41 от "Ха ХаХа":и аз гледам от Вас...полираните мозъци...
Коментиран от #61
14:44 04.12.2025
58 Дернев
14:45 04.12.2025
59 А тея Фантазии
14:45 04.12.2025
60 Гого....бе🤣
До коментар #52 от "Гого":Някой казвал ли ти е, че ти си изключително умен човек🤣🤣🤣🤣🤣
14:46 04.12.2025
61 Ха ХаХа
До коментар #57 от "Руснаков":Изплюй полюциите на Путин които лакомо гълташ
14:46 04.12.2025
62 Този коментар е премахнат от модератор.
63 Атина Палада
До коментар #36 от "Глуп... ак....":Глуп...ако , Еврозоната сега няма нищо общо с Еврозоната от преди 15 години...И разликата ще ти я каже всеки,който е живял и работил в държава от Еврозоната тогава е сега!
А може да питаш и шефа на Бундесбанк:) той ще ти обясни най добре..
Коментиран от #80
14:47 04.12.2025
64 разпад на РФ
14:48 04.12.2025
65 А после Русия агресор.
Коментиран от #70
14:48 04.12.2025
66 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #45 от "Украински братя":Ани са здес, на море бе❗
Коментиран от #69
14:48 04.12.2025
67 Явно много са се набълбукали...
Всеки нормален до сега да е зарязял губеща кауза ...
Щото рискува да втъне с много...
Ама нищо...
Кога 404 загуби и излаз на ЧМ тогава да видим що ще думат "жеЛаещете"
Коментиран от #72
14:48 04.12.2025
68 😁.........
До коментар #53 от "Тома":Спи спокойно... ти и без това не сънуваш това което ти липсва🤣
14:49 04.12.2025
69 🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗
До коментар #66 от "🇧🇬БАЙ Х@Й❗❗":Ани не хАтят на фронте❗
14:49 04.12.2025
70 Агресор е русия от 2014г
До коментар #65 от "А после Русия агресор.":Агресор се нарича този ,който първи нападне явно или тайно чужда държава! Адолф путин първо завзе Крим после разни измислини ДНР и ЛНР ....мръсни руски фашисти!
Коментиран от #82
14:51 04.12.2025
71 Един
До коментар #13 от "Урсулиците:":До последния рашист.
14:51 04.12.2025
72 Явно ти🤣
До коментар #67 от "Явно много са се набълбукали...":От малък така си набълбукан че още се мъчиш да изплуваш от семейната ти тоалетна🤣
Коментиран от #74
14:51 04.12.2025
73 Тея Джавелини за комини на землянките...
А и по какво ще пуцат с тях...
Танковете не са оръжие с масова употреба на фронта...
14:51 04.12.2025
74 Пффф
До коментар #72 от "Явно ти🤣":Моля едноклетъчни организми да не репликират...
14:52 04.12.2025
75 Хи хи хи . Голям майтап !
14:53 04.12.2025
76 Минувач
14:56 04.12.2025
77 Обективен
14:56 04.12.2025
78 И какво излиза накрая?
Коментиран от #81
14:57 04.12.2025
79 Атина Палада
До коментар #56 от "И Половината няма да бъде Дадено!":Не вярвам Русия да се плаши от "белите нослета",освен да разсмиват Русия на друго "белите нослета" не са способни!
14:59 04.12.2025
80 😉........
До коментар #63 от "Атина Палада":Аз работя в еврозоната и знам проблемите, е и.... в момента се провежда масова трансформация на икономиката на еврозоната умнице, руските ви лъжи не вървят, знам много по добре от теб проблемите и решенията, ти просто си трол, това което се случва в момента в икономиката в ЕС е тежко преструктуриране на икономиката, значи тежко умствено увредени като теб тролове може и да го знаят това, не плюй и се,,,,,,,,,,, ри там където се храниш.........
15:01 04.12.2025
81 разбира се
До коментар #78 от "И какво излиза накрая?":Войната ще продължи до ... разпада на РФ.
15:04 04.12.2025
82 Атина Палада
До коментар #70 от "Агресор е русия от 2014г":И първи нападнаха Украйна..Яйценюка изпрати армията в Донбас да стреля по населението там .
15:06 04.12.2025
83 ООрана държава
Коментиран от #87
15:08 04.12.2025
84 Атина Палада
До коментар #8 от "Сесесере":Айде пращай гумените лодки да въоръжаваш Покрайнината:))))) или вече и тях продадохте?:))))
Коментиран от #85, #95
15:08 04.12.2025
85 Получи ли
До коментар #84 от "Атина Палада":си руската пенсия?Мая апаздает!
Коментиран от #90
15:11 04.12.2025
86 Напомняне
До коментар #12 от "Ха ХаХа":О, то досега е нищо! На тоя хубостник с овчи мозък като му окачат мешката и му тикнат пушката в ръцете, и накрая го засилят да се бие срещу Русия, тогава ще видим каква песен ще запее... само дето кратко ще я пее, щото преживяемостта на фронта е седмица до десетина дни.
15:14 04.12.2025
87 Атина Палада
До коментар #83 от "ООрана държава":Само ако погледнеш в Украйна...всички от върхушката са от военното разузнаване на Съветска Русия или потомци на руски разузнавачи..Единствен Зеленски беше на Московската сцена ,слезе от нея и стана Президент ..Разрови се да видиш кое еврейско лоби беше около Зеленски,когато стана Президент.. .Ще се изненадаш...
Коментиран от #108
15:15 04.12.2025
88 За пореден път -
Въпреки усилията на Тръмп и котилото му, подкрепата продължава.
15:16 04.12.2025
89 Макробиолог
15:16 04.12.2025
90 Атина Палада
До коментар #85 от "Получи ли":Дай Боже да доживя до пенсия .Далече е още.
15:16 04.12.2025
91 Лука
До коментар #29 от "Живко":Копейките нямат родина ,те не знаят какво е да я защитаваш .
15:18 04.12.2025
92 сваДбата
До коментар #43 от "Обещанията са като на циганска свадба?!!":купи си букварче
15:22 04.12.2025
93 Путин е като хитлер но е в зародиш
До коментар #25 от "Сталин":Гн путин копира гн хитлер. Справка Австрия ,судетска област ,чехословакия и др.
15:23 04.12.2025
94 Този коментар е премахнат от модератор.
95 гост
До коментар #84 от "Атина Палада":Ако съм ти един работодател,и 5 евро са ти много...на работа ли си ...работиш..ти не излизаш от нета...ах гадните капиталисти,колко свободно време ти дават и ти го плащат...
Коментиран от #99
15:28 04.12.2025
96 хахахаха
15:32 04.12.2025
97 Този коментар е премахнат от модератор.
98 Стенли
15:33 04.12.2025
99 Атина Палада
До коментар #95 от "гост":Ако си имаш представа от работа в клинична лаборатория ,нямаше да говориш така !
Коментиран от #102
15:34 04.12.2025
100 604
До коментар #94 от "Я пък тоя":Боклукъ и дъ го пцувъш и дъ го редиш дорде не му упънеш шамариту ефект нихт. За туй дъ заминават за фронтъ дъ видят с очки за ко иде реч да им напърдят гащите...
15:35 04.12.2025
101 Руснаков
До коментар #94 от "Я пък тоя":мухъла го виж у Вас в огледалото..и да си купиш препарат да се напръскаш...Естествено че не е вярно,просто отговорих да оня с украинските жертви...
15:35 04.12.2025
102 гост
До коментар #99 от "Атина Палада":Че не можа ли да намериш работа в Москва или Питер и там има лаборатории ами отиде да слугуваш на гадните капиталисти...имам си понятие какво е кл.лаборатория...сестра ми работи в такава...
15:38 04.12.2025
103 Добрите
15:41 04.12.2025
104 Тошо
До коментар #8 от "Сесесере":Плащай ти бе умник, като си такъв ентусиаст да въоръжаваш Украйнац.
15:44 04.12.2025
105 Хи хи
До коментар #20 от "СъBeтckияT пПeHиc аkp0бат":Дай да ги видим, лъжльо!
15:46 04.12.2025
106 Цък
До коментар #8 от "Сесесере":Ти си голям галош. Давай твоите пари на най големите корумпита в света. И на фронта е задължително да отидеш, един боклук по малко
15:47 04.12.2025
107 Аз ще започна трета работа, за да мога
15:48 04.12.2025
108 Еврейск
До коментар #87 от "Атина Палада":Ти кажи, защо олигарсите на Путин са до един или мюсюлмани или граждани на Израел.
15:48 04.12.2025
109 Пазят на
До коментар #45 от "Украински братя":Урсула 💩💩💩-та.
15:49 04.12.2025
110 Хаха
Това обяви депутатът Маряна Безуглая от трибуната на Върховната рада.
„Покровск вече е ефективно превзет, а Мирноград е напълно обкръжен. Руснаците се приближават към Запорожие и отдавна са проникнали в Константиновка“, изброи депутатът пораженията на украинските въоръжени сили.
Тя призова за уволнението на украинския главнокомандващ А. Сирски, реформа на Генералния щаб и одит на армията."
Те така се развива" контранаступа" на всушанките! С парите за орУжията ясно, ще ги намерят, откраднат, разделят с укрозелените, накрая всички еврокрадци ги чака съдбата на Могерини, а всушанките белия байрак... А и Ора нЕма за събиране от улиците, ама пари за крадене - бол!
15:49 04.12.2025