Новини
Мнения »
Когато властта започне да губи контрол, тя посяга към последния си резерв – страховете

Когато властта започне да губи контрол, тя посяга към последния си резерв – страховете

5 Декември, 2025 09:00 2 224 54

  • дпс-
  • страхове-
  • етнически мир-
  • пеевски-
  • пп дб-
  • протести-
  • кабинет-
  • оставка-
  • борисов

И най-лошото за ДПС - улицата вече не ги страхува

Когато властта започне да губи контрол, тя посяга към последния си резерв – страховете - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Когато властта започне да губи контрол, тя неизбежно посяга към последния си резерв – страховете. Точно това наблюдаваме в момента. Пеевски и обкръжението му в ДПС размахват „етническата карта“ като парче театрален реквизит, опитвайки се да внушат, че протестите били опасни, разделящи, насочени срещу едно или друго малцинство. Само че улицата не купува тази драма. Ученикът на Доган помни защо, как и кога да използва страховете, но не преценява едно – трикът е морално остарял. Не хваща декиш, както се казва. Етническата карта бе част от утвърждаването на ДПС, но днес нали има „ново начало“. А в „новото начало“ няма етноси, има „за хората“.

Протестите от София до Пловдив и Пазарджик ясно показват едно - хората скандират срещу корупцията, не срещу етнос. Те искат край на задкулисието, не на съседите си. Етническа омраза няма - има омраза към модела „Доган-Пеевски“ (вече по-скоро само Пеевски), който вече 15 години държи държавата като личен актив. Пеевски заплаши ПП-ДБ, че няма да им позволи “да сеят” етническа омраза. Нима в двата многохилядни протеста срещу управлението имаше етнически елемент… Чуваха се искания за оставка на кабинета, а „Пеевски да изчезне от политиката“.

Прости искания, нали. И някак Пеевски не издържа: “Омраза ги съветвам да не сеят, и то етническа - показваха по екраните мои братя турци, помаци, роми. Това няма да им го позволя като техен лидер. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза”.

И точно когато площадите се пълнят, от ДПС изведнъж се сетиха за кампанията „Не на омразата“.

Удобно. Защо не чухме това послание при техните изборни екскурзии, корпоративните вотове, записите с пачки, сарайските лобита и демонстративното презрение към институциите? „Не на омразата“ звучи прекрасно — когато не идва от хора, които 15 години генерират политическа токсичност.

Учител и ученик – Доган и Пеевски, знаят какво е страх, какво са обръчи от фирми. Колкото и да са старателни в това да разпределят порции, между тях има и една фундаментална разлика – Доган не е санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.

Иначе Пазарджик е ярък пример - там ДПС празнува „ново начало“ и изборни победи, докато протестите зреят в същия град. Трудно е да отречеш общественото напрежение, когато то избухва буквално пред офиса ти. Но вместо да чуят хората, те решиха да си напишат собствен сценарий - победители, модерни, европейски. Само че улицата не им вярва. И най-лошото за ДПС - улицата вече не ги страхува.

А Борисов?

Той, както винаги, се опитва да застане „между капките“ – малко подкрепя бюджета, малко подкрепя протестите, малко е с управлението, малко е с опозицията. Времето на това политическо жонглиране обаче приключва. Когато площадите се напълнят, гъвкавостта не е преимущество, а презрение към хората.

Истината е проста - протестите не са срещу турци, българи, роми, мюсюлмани или християни. Те са срещу една политико-икономическа система, която започва и свършва с две фамилии - Доган и Пеевски, и която Борисов през годините с готовност обслужваше, докато твърдеше, че се бори с нея.

Сега страхът е в техния лагер, не в обществото. От Пазарджик до София, от кварталните улици до централните площади, хората ясно заявяват:
Не на корупцията. Не на задкулисието. Не на модела. И най-важното - този път е ясно кой трябва да си ходи.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 66 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 много правилно

    22 4 Отговор
    и това се знае много добре от лидерите
    то и по голяма част от хората са много
    глупави

    09:06 05.12.2025

  • 2 Да,бе

    41 2 Отговор
    А Коледа неумолимо наближава и квиченето от края на двора става все по-жалко и безпомощно...

    09:08 05.12.2025

  • 3 да глътне

    19 0 Отговор
    базука дано

    09:10 05.12.2025

  • 4 саксофон

    14 14 Отговор
    Луканов, Младенов и сие и цялата дс агентура както винаги и този път бяха лоялни на Москва,свалиха Живков. Извършиха държавен преврат и устроиха този див капитализъм,по модел на Москва. Най яростните комунисти станаха най върли капиталисти. Виж комуниста Радев - Президент. Виж комуниста Путин - Президент. Кой е Борисов,,кой е Пеевски?....Това ли е промяна?...

    Коментиран от #18

    09:12 05.12.2025

  • 5 Всъщност

    50 3 Отговор
    Единственият който в момента намесва етническо напрежение е Прасеевски . Такова действие на непровокирани нападки срещу българите , от страна на Ново начало , може да се разглежда и като насаждане на етническа омраза от страна на новото ДПС .

    Коментиран от #31

    09:13 05.12.2025

  • 6 Много силна статия

    39 2 Отговор
    Само се питам, защо сега на някой му светна прожектора?

    09:13 05.12.2025

  • 7 Лош пророк

    32 4 Отговор
    Пеевски ще предизвика гражданска война. Ще започне в Кърджалийско и Смолянско. Няма ли кой да го свирне тоя??

    Коментиран от #10

    09:14 05.12.2025

  • 8 ВАРИАНТА е един

    19 1 Отговор
    ВСИЧКИ отвратени от досегашните "политици" , които спряхме да гласуваме ,/ а сме над 60% / , да гласуваме единно . САМО тогава ще ИЗМЕТЕМ обора си , от крадливите МЕКЕ.ЕТА . ТОВА ще е за урок на следващите какво ги чака .

    Коментиран от #13, #15

    09:18 05.12.2025

  • 9 УЖ ДПС .......

    2 1 Отговор
    ....ОА ПРЕ СЕ НАЧЕЛО...... СУСДО МУС

    09:20 05.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 АГАТ а Кристи

    24 2 Отговор
    Животното, от което мюсюлманите изпитват отвращение - техен защитник и представител.... ХА, ХА, ХА ....

    09:21 05.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Файда никаква

    17 5 Отговор

    До коментар #8 от "ВАРИАНТА е един":

    Всичко е нагласено. Масовото гласуване няма да промени предварително определения резултат. Само метеж и военно положение може да ги измете тези престъпници и после да си стъпим на краката като народ, нация и държава.

    Коментиран от #27

    09:23 05.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 провинциалист

    12 9 Отговор

    До коментар #8 от "ВАРИАНТА е един":

    Ама ти не гласува ли на последните избори за Кир и Кокор, дето щяха да измитат? Споко, пак ще имаш шанс. Само да припомня как Кир като го избраха беше силно заинтригуван от ваксиниране и помощ за Украйна, а обещаният автозавод край Ловеч очаквано се оказа въздух под налягане.

    09:24 05.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Хмм

    14 3 Отговор
    Доган не е санкциониран защото беше лидер на партия, почетен председател, държавният секретар на САЩ навремето каза, че партийни лидери, и участващи във властта не се санкционират защото това е намеса във вътрешните работи, горанов беше санкциониран когато излезе от властта, Доган направи Пеевски съпредседателна ДПС точно за да му свалят санкциите, но това вече злепоставя България, че избираме в управлението корумпирани

    09:25 05.12.2025

  • 18 КАКВО ти

    18 5 Отговор

    До коментар #4 от "саксофон":

    пречи Радев бе колега . ТОВА че показва аферите на тези охранените , дето ни се подиграват от трибуната на парламента ли? Радев казва това което казва ЦЯЛА България по села , градове , по спирки, в автобуси , кръчми и др.. Радев казва това което казва и протеста . АКО не беше Радев вдигнал юмрука , нямаше да се видят долните гащи на големите Д-та . Нямаше да се набере смелост за протестите . Извинявай ако съм те наранил .

    Коментиран от #32, #33

    09:25 05.12.2025

  • 19 мнение

    20 1 Отговор
    Не искам да съм на мястото на Пеевски, независимо колко е богат. Много омраза се излива върху него, което не е на добро. На практика стотици хиляди скочиха срещу него. Явно той вече не издържа и е много наясно, че протестите ще отминат, но омразата срещу него ще остане. Най-зле е Слави Трифонов, който от обичан шоумен и народен политик носещ надежда се превърна в мразен политик, поставен редом до двамата най-мразени политици в държавата. Ще видим тази омраза как ще се отрази на личния им живот.

    Коментиран от #22

    09:26 05.12.2025

  • 20 Мутри вън

    19 1 Отговор
    Пеевски е откраднал всичко дори и ДПС 🙂
    Какво общо има той с турския етнос.
    Не използвай турския етнос за лични политически облаги !

    Коментиран от #24

    09:29 05.12.2025

  • 21 Русофакил

    2 5 Отговор
    Прасето е интелигентно животно.Знаенкигажда са ушобори и кочината, особенно по коледните празници

    09:31 05.12.2025

  • 22 Зарко

    13 2 Отговор

    До коментар #19 от "мнение":

    Изобщо не го интересува.Той има само една мисъл как да отърве кожата и да избяга от магнита.Защото няма смисъл от парите ако не можеш да ги харчиш.

    09:33 05.12.2025

  • 23 Хи хи

    9 5 Отговор
    Игнорирайте Пеевски и не му правете реклама . С това плюене всеки ден , ефекта е точно обратен !

    09:35 05.12.2025

  • 24 Дааааа

    8 0 Отговор

    До коментар #20 от "Мутри вън":

    Нищо не е откраднато.
    Всичко е уговорено о т ДПС -тата.
    Сега не само турската етнос но и ромската са на ДПС а взети заедно хич не са малко..
    На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.

    09:36 05.12.2025

  • 25 КИРО ЖЪРТЪ

    7 3 Отговор
    ТОЯ. НЕ. РАЗБРА. ЛИ. ЧЕ. БЪЛГАРСКИЯТ. НАРОД. Е. ЕДИНЕН, НЯМА. ,БЪЛГАРИ, НЯМА. ТУРЦИ, ПОМАЦИ. , ЦИГАНИ, ЕВРЕИ, АРМЕНЦИ. ВСИЧКИ. СА. ЕДНО,
    ГРАЖДАНИ. НА. БЪЛГАРСКАТА. ДЪРЖАВА.
    КАКВО. ОПИТВА. ДА. ПРОКАРА. ТАЗИ. ТЕЗА.
    ДА. МУ. СЕ. ИСКА. ИМУНИТЕТА. ВЕДНАГА. ЗА.
    УМИШЛЕНО. НАСАЖДАНЕ. НА ЕТНИЧЕСКАТА
    КАРТА .
    МЛАДИТЕ. ХОРА. ПО. ПЛОЩАДИТЕ. НЕ. ГОВОРЯТ. НИЩО. ПОДОБНО. ТЕ. НЕ. ИСКАТ. ДА. БУДАТ. ЛЪГАНИ. И. ГРАБЕНИ. КАТО. ТЕХНИТЕ. РОДИТЕЛИ. И. БАБИ. И. ДЯДОВЦИ.ТЕ. ИСКАТ. В. ЕВРОПА. 60%ОТ. ТЕЗИ. МЛАДИ. ХОРА. УЧИХА. И. ПОЛУЧИХА. ОБРАЗОВАНИЕ. НА. ЗАПАД, ТЕ. НЕ. ИСКАТ. БЪЛГАРИЯ ДА. БЪДЕ. РОБ. НА. БОЛШЕВИШКАТА
    ДЪРЖАВА. ТОВА. Е. ТОЗИ. ЧОВЕК. Е. ЗА. ЗАТВОРА
    ЦЯЛАТА. БАНДА. Е. ЗА. ЗАТВОРА. РАДЕВ. НИ. ЗАРОБИ И. ТЕЗИ. МЛАДО. ХОРА. ЩЕ. ПЛАЩАТ. И. ДЕЦАТА. ИМ. КЬОРАВИ. ПАРИ. НА. БОТАШ.
    ЗАТОВА. ТРЯБВА. ТЕ. ДА. ЗАЩИТАВАТ. ИСТИНАТА. И. ДА. СПРАТ. ГРАБЕЖА.

    09:37 05.12.2025

  • 26 пресолена

    5 2 Отговор
    когато хората негодуваха срещу етническата партия вие я защитихте. тогава беше ок . сега не е . лицемерието ви не върви.

    09:38 05.12.2025

  • 27 Файда никакава

    9 1 Отговор

    До коментар #13 от "Файда никаква":

    Този извод е направен от Желю Желев в книгата му "Фашизмът". При такъв край на политическата система и партиите, при така корупция, винаги идват на власт военните, които за няколко години възстановяват държавността, законността и институциите, след което се провеждат демократични избори. Дава примери с Испания,Белгия, Гърция, Чили, Португалия и др. , в които се държавите и обществото отбелязват прогрес. Само това е начинът да се предотврати етнически конфликт, който е целта на Пеевски. Оня ден той нарече турците, помаците и циганите свои братя, които щял да защитава от останалите, т.е. от българите, които пропусна да нарече свои братя.

    09:38 05.12.2025

  • 28 фен

    2 7 Отговор
    С ваше позволение да си кажа и аз мнението. Всичките дандании в последните години, особено след появата на ПП, са заради на големия страх, че Бойко и Пеевски на следващите избори ще направят коалиция и ще натикат останалите в кюшето. Не че това е хубаво, но дотам я докараха. На всички избори Бойко все печели и все останалите с по десетина % не желаят да са му партньори. И пак избори. Е, накрая се роди Зглобката, която Денков разкова, сега и сегашната коалиция. Допреди 2 год. Пеевски беше редови член на ДПС, избираха го за депутат, той не стъпваше в парламента, на никой не му пукаше за него, а Доган си траеше скатан в някоя резиденция. И като разкараха Карадайбъ, тогаз "прогледнаха" и го почнаха. Като дон Кихот и вятърните мелници. Предлагам всички да се опомнят и да не си разваляме празниците.

    09:39 05.12.2025

  • 29 дядото

    12 0 Отговор
    пеевски бил лидер на турците,помаците и ромите.вярва ли си че някой го признава. "лидер",купил лидерството си с парите окрадени от държавата и обществото.нагли ко пе лета,пфу.

    09:40 05.12.2025

  • 30 Боко БорисоФ

    12 1 Отговор
    Граждани се събраха пред дома Бойко Борисов в Банкя
    с едно единствено послание - "тръгнете си с мир".
    Протестиращите оставиха и "подарък" - картина
    пред дома на Борисов, която изобразява "партия Мафия“.
    Оставиха до нея и една червена роза и бял плик.
    "Не може да се живее така по този начин"

    09:41 05.12.2025

  • 31 Стефанов

    8 0 Отговор

    До коментар #5 от "Всъщност":

    Смешно най малкото е че етнически българи мафиоти са овладели ДПС и говорят глупости за етническа омраза. Ако бяха по умни щяха да включат и някои от малцивствата в управлението. Да ама са много лакоми.

    09:42 05.12.2025

  • 32 хихихи

    3 8 Отговор

    До коментар #18 от "КАКВО ти":

    Радевчо ни направи турски роби с боташа,копринката милиардер.... какъв народ какви пет рубли

    Коментиран от #35

    09:42 05.12.2025

  • 33 другарю

    4 2 Отговор

    До коментар #18 от "КАКВО ти":

    Комуниста Радев вдигна преди пет години комунистическия юмрук...... нещо да се е променило към по добро в България в тази петилетка,че да очаквам следващите петилетки нещо от Радев за България. Комунисти които мислят единствено за собственото си благосъстояние

    Коментиран от #37, #39

    09:47 05.12.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Какво е това

    3 2 Отговор

    До коментар #32 от "хихихи":

    Боташ? Да не е един документ, подписан от герберски в служебен премиер? Защото президентите в парламентарните републики не подписват междуправителствени икономически договори. Остави опорните на Пеевски и се полуграмотни малко, г-н trол.

    Коментиран от #41, #43

    09:52 05.12.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 КАКВО ти

    3 1 Отговор

    До коментар #33 от "другарю":

    Промени се. Виж влизаме в Еврозоната. Той ако искаше можеше да поведе битка за опазване на лева преди пет години,а не последния месец

    09:53 05.12.2025

  • 38 Дано

    1 0 Отговор

    До коментар #36 от "Нещата тръгват в посока от която..":

    си прав. Дай, Боже!

    09:56 05.12.2025

  • 39 провинциалист

    1 0 Отговор

    До коментар #33 от "другарю":

    Комунизмът (от латински: commùnis, „общ“, „обществен“) е социално и политическо движение, поставящо си за цел създаването на безкласово общество, основано на общата собственост на средствата за производство, свободен достъп до предметите за потребление, премахване на наемния труд и на държавата.

    09:56 05.12.2025

  • 40 Мдааааа

    5 1 Отговор
    Коледа е! Всичките прасета на мезета. Всичките Тулупи на райета. Всички в парламента за туршия, а министрите в бидона за ракия!!!

    Коментиран от #44

    09:57 05.12.2025

  • 41 хихихи

    3 1 Отговор

    До коментар #35 от "Какво е това":

    Служебния премиер назначен от президента...а също самия той отива на крака на ердоганчо за боташ . Не четете само работническо дело

    Коментиран от #45

    10:00 05.12.2025

  • 42 Прасешка история

    4 1 Отговор
    Този е обърнал Народното събрание на кочина. Там спи,там яде,там се къп, ( ако въобще се къпе). Той затова ходи с един и същ костюм постоянно. Синия костюм и червената вратовръзка - ежедневното му облекло. Сигурно и спи с този костюм. Отвратителна работа.

    10:01 05.12.2025

  • 43 Събрахме попарата

    3 3 Отговор

    До коментар #35 от "Какво е това":

    Сърбахме попарата на ПП четири години.И на служебни правителства също.Не Борисов е дал съгласие за Боташ. То не бяха родител1;2;3;10...То не бяха мостове,заводи за насекоми и т.н.Сега искат да ни надробят от същата попара.И манипулират младите,някои от които живеят още при мама и тате.

    10:03 05.12.2025

  • 44 Какво да кажа

    4 1 Отговор

    До коментар #40 от "Мдааааа":

    Това ако не е омраза...Факт е,че Пеевски може да организира хиляди и какво става --гражданска война.Това ли искаме?!

    Коментиран от #49

    10:06 05.12.2025

  • 45 Е,и?

    2 1 Отговор

    До коментар #41 от "хихихи":

    По Конституция президентът издава указ за назначаване на посочен му премиер за служебен. И толкова. Този премиер има една задача пак по Конституция-да организира и проведе избори. Президентът не може да му нарежда по какъвто и да е начин какво да прави или не. Или твърдиш, че президентът е издал заповед на служебния премиер да сключва договори? Пак казвам- остави опорките на тлъстия и се полуграмотни малко на тема държавно право. Ако е във възможностите те...

    Коментиран от #47

    10:07 05.12.2025

  • 46 дядото

    4 1 Отговор
    не,тя не посяга само към страховете.посяга и върху правата на гражданите - на свобода на словото,на мисленето,на поведението и още и още.с една дума - върви към диктатура.не мисля че ще ви го позволим.

    10:14 05.12.2025

  • 47 хихихи

    1 1 Отговор

    До коментар #45 от "Е,и?":

    грамотния,аз като те назнача на работа какъв ти се водя... работодател. грамотния,аз като твой работодател все писмени заповеди ли ти издавам.грамотния,ти май си още в стадий, дядо мраз ще ми донесе подарък

    Коментиран от #51

    10:17 05.12.2025

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Ухааааа

    0 3 Отговор

    До коментар #44 от "Какво да кажа":

    Не е омраза. Не мразя никого. Но на хората им писна празноглави крадливи тикви да ги управляват. А Вие явно сте от тия същите. Имам приятели турци, арменци, но и те страдат от такива, като Вас. Жалки и страхливи мошеници, които съсипват Родината ми всеки божи ден.

    Коментиран от #54

    10:22 05.12.2025

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Е,и?

    1 0 Отговор

    До коментар #47 от "хихихи":

    Явно, че не си наясно. Да си чувал за разделение на властите? Служебният премиер НЕ Е на работа в президентството, за да получава заповеди от него. А примерът, който даваш е несъотносим към случая. Ако разбираш изобщо за какво става дума. Я кажи, всезнайко, с какъв президентски акт президентът дава заповеди на служебния премиер?

    Коментиран от #53

    10:28 05.12.2025

  • 52 Интереса клати правителството

    0 1 Отговор
    Е, и и да триеш и да не триеш, хората които мислят, знаят къде е заровено кучето! Лошото е, че такива като вас също ще страдат, но затова разбира се ще обвинят Пеевски и Борисов! Айде хубав ден и дано поумнееш, ама надали!🤣🤣🤣

    10:31 05.12.2025

  • 53 хихихи

    0 0 Отговор

    До коментар #51 от "Е,и?":

    грамотния,все едно ме питаш сега Борисов и Пеевски с какъв акт дават заповеди на Желязков.....ти наистина си още в стадий дядо мраз ще ми донесе подарък

    10:38 05.12.2025

  • 54 Нямаш идея ,нали?

    0 0 Отговор

    До коментар #49 от "Ухааааа":

    Искаш да падне правителството,а какво очакваш да стане после? Не знаеш нали? Каква е алтернативната? Не знаеш,ама искаш нещо,без да знаеш какво следва.От такива най-много ме е страх

    10:39 05.12.2025