Когато властта започне да губи контрол, тя посяга към последния си резерв – страховете

Когато властта започне да губи контрол, тя неизбежно посяга към последния си резерв – страховете. Точно това наблюдаваме в момента. Пеевски и обкръжението му в ДПС размахват „етническата карта“ като парче театрален реквизит, опитвайки се да внушат, че протестите били опасни, разделящи, насочени срещу едно или друго малцинство. Само че улицата не купува тази драма. Ученикът на Доган помни защо, как и кога да използва страховете, но не преценява едно – трикът е морално остарял. Не хваща декиш, както се казва. Етническата карта бе част от утвърждаването на ДПС, но днес нали има „ново начало“. А в „новото начало“ няма етноси, има „за хората“.
Протестите от София до Пловдив и Пазарджик ясно показват едно - хората скандират срещу корупцията, не срещу етнос. Те искат край на задкулисието, не на съседите си. Етническа омраза няма - има омраза към модела „Доган-Пеевски“ (вече по-скоро само Пеевски), който вече 15 години държи държавата като личен актив. Пеевски заплаши ПП-ДБ, че няма да им позволи “да сеят” етническа омраза. Нима в двата многохилядни протеста срещу управлението имаше етнически елемент… Чуваха се искания за оставка на кабинета, а „Пеевски да изчезне от политиката“.
Прости искания, нали. И някак Пеевски не издържа: “Омраза ги съветвам да не сеят, и то етническа - показваха по екраните мои братя турци, помаци, роми. Това няма да им го позволя като техен лидер. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза”.
И точно когато площадите се пълнят, от ДПС изведнъж се сетиха за кампанията „Не на омразата“.
Удобно. Защо не чухме това послание при техните изборни екскурзии, корпоративните вотове, записите с пачки, сарайските лобита и демонстративното презрение към институциите? „Не на омразата“ звучи прекрасно — когато не идва от хора, които 15 години генерират политическа токсичност.
Учител и ученик – Доган и Пеевски, знаят какво е страх, какво са обръчи от фирми. Колкото и да са старателни в това да разпределят порции, между тях има и една фундаментална разлика – Доган не е санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания.
Иначе Пазарджик е ярък пример - там ДПС празнува „ново начало“ и изборни победи, докато протестите зреят в същия град. Трудно е да отречеш общественото напрежение, когато то избухва буквално пред офиса ти. Но вместо да чуят хората, те решиха да си напишат собствен сценарий - победители, модерни, европейски. Само че улицата не им вярва. И най-лошото за ДПС - улицата вече не ги страхува.
А Борисов?
Той, както винаги, се опитва да застане „между капките“ – малко подкрепя бюджета, малко подкрепя протестите, малко е с управлението, малко е с опозицията. Времето на това политическо жонглиране обаче приключва. Когато площадите се напълнят, гъвкавостта не е преимущество, а презрение към хората.
Истината е проста - протестите не са срещу турци, българи, роми, мюсюлмани или християни. Те са срещу една политико-икономическа система, която започва и свършва с две фамилии - Доган и Пеевски, и която Борисов през годините с готовност обслужваше, докато твърдеше, че се бори с нея.
Сега страхът е в техния лагер, не в обществото. От Пазарджик до София, от кварталните улици до централните площади, хората ясно заявяват:
Не на корупцията. Не на задкулисието. Не на модела. И най-важното - този път е ясно кой трябва да си ходи.
Когато властта започне да губи контрол, тя посяга към последния си резерв – страховете
5 Декември, 2025 09:00 2 224 54
И най-лошото за ДПС - улицата вече не ги страхува
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 много правилно
то и по голяма част от хората са много
глупави
09:06 05.12.2025
2 Да,бе
09:08 05.12.2025
3 да глътне
09:10 05.12.2025
4 саксофон
Коментиран от #18
09:12 05.12.2025
5 Всъщност
Коментиран от #31
09:13 05.12.2025
6 Много силна статия
09:13 05.12.2025
7 Лош пророк
Коментиран от #10
09:14 05.12.2025
8 ВАРИАНТА е един
Коментиран от #13, #15
09:18 05.12.2025
9 УЖ ДПС .......
09:20 05.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 АГАТ а Кристи
09:21 05.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Файда никаква
До коментар #8 от "ВАРИАНТА е един":Всичко е нагласено. Масовото гласуване няма да промени предварително определения резултат. Само метеж и военно положение може да ги измете тези престъпници и после да си стъпим на краката като народ, нация и държава.
Коментиран от #27
09:23 05.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 провинциалист
До коментар #8 от "ВАРИАНТА е един":Ама ти не гласува ли на последните избори за Кир и Кокор, дето щяха да измитат? Споко, пак ще имаш шанс. Само да припомня как Кир като го избраха беше силно заинтригуван от ваксиниране и помощ за Украйна, а обещаният автозавод край Ловеч очаквано се оказа въздух под налягане.
09:24 05.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Хмм
09:25 05.12.2025
18 КАКВО ти
До коментар #4 от "саксофон":пречи Радев бе колега . ТОВА че показва аферите на тези охранените , дето ни се подиграват от трибуната на парламента ли? Радев казва това което казва ЦЯЛА България по села , градове , по спирки, в автобуси , кръчми и др.. Радев казва това което казва и протеста . АКО не беше Радев вдигнал юмрука , нямаше да се видят долните гащи на големите Д-та . Нямаше да се набере смелост за протестите . Извинявай ако съм те наранил .
Коментиран от #32, #33
09:25 05.12.2025
19 мнение
Коментиран от #22
09:26 05.12.2025
20 Мутри вън
Какво общо има той с турския етнос.
Не използвай турския етнос за лични политически облаги !
Коментиран от #24
09:29 05.12.2025
21 Русофакил
09:31 05.12.2025
22 Зарко
До коментар #19 от "мнение":Изобщо не го интересува.Той има само една мисъл как да отърве кожата и да избяга от магнита.Защото няма смисъл от парите ако не можеш да ги харчиш.
09:33 05.12.2025
23 Хи хи
09:35 05.12.2025
24 Дааааа
До коментар #20 от "Мутри вън":Нищо не е откраднато.
Всичко е уговорено о т ДПС -тата.
Сега не само турската етнос но и ромската са на ДПС а взети заедно хич не са малко..
На следващите избори наслука на всички ловци,рибари,гъбари и т.н.
09:36 05.12.2025
25 КИРО ЖЪРТЪ
ГРАЖДАНИ. НА. БЪЛГАРСКАТА. ДЪРЖАВА.
КАКВО. ОПИТВА. ДА. ПРОКАРА. ТАЗИ. ТЕЗА.
ДА. МУ. СЕ. ИСКА. ИМУНИТЕТА. ВЕДНАГА. ЗА.
УМИШЛЕНО. НАСАЖДАНЕ. НА ЕТНИЧЕСКАТА
КАРТА .
МЛАДИТЕ. ХОРА. ПО. ПЛОЩАДИТЕ. НЕ. ГОВОРЯТ. НИЩО. ПОДОБНО. ТЕ. НЕ. ИСКАТ. ДА. БУДАТ. ЛЪГАНИ. И. ГРАБЕНИ. КАТО. ТЕХНИТЕ. РОДИТЕЛИ. И. БАБИ. И. ДЯДОВЦИ.ТЕ. ИСКАТ. В. ЕВРОПА. 60%ОТ. ТЕЗИ. МЛАДИ. ХОРА. УЧИХА. И. ПОЛУЧИХА. ОБРАЗОВАНИЕ. НА. ЗАПАД, ТЕ. НЕ. ИСКАТ. БЪЛГАРИЯ ДА. БЪДЕ. РОБ. НА. БОЛШЕВИШКАТА
ДЪРЖАВА. ТОВА. Е. ТОЗИ. ЧОВЕК. Е. ЗА. ЗАТВОРА
ЦЯЛАТА. БАНДА. Е. ЗА. ЗАТВОРА. РАДЕВ. НИ. ЗАРОБИ И. ТЕЗИ. МЛАДО. ХОРА. ЩЕ. ПЛАЩАТ. И. ДЕЦАТА. ИМ. КЬОРАВИ. ПАРИ. НА. БОТАШ.
ЗАТОВА. ТРЯБВА. ТЕ. ДА. ЗАЩИТАВАТ. ИСТИНАТА. И. ДА. СПРАТ. ГРАБЕЖА.
09:37 05.12.2025
26 пресолена
09:38 05.12.2025
27 Файда никакава
До коментар #13 от "Файда никаква":Този извод е направен от Желю Желев в книгата му "Фашизмът". При такъв край на политическата система и партиите, при така корупция, винаги идват на власт военните, които за няколко години възстановяват държавността, законността и институциите, след което се провеждат демократични избори. Дава примери с Испания,Белгия, Гърция, Чили, Португалия и др. , в които се държавите и обществото отбелязват прогрес. Само това е начинът да се предотврати етнически конфликт, който е целта на Пеевски. Оня ден той нарече турците, помаците и циганите свои братя, които щял да защитава от останалите, т.е. от българите, които пропусна да нарече свои братя.
09:38 05.12.2025
28 фен
09:39 05.12.2025
29 дядото
09:40 05.12.2025
30 Боко БорисоФ
с едно единствено послание - "тръгнете си с мир".
Протестиращите оставиха и "подарък" - картина
пред дома на Борисов, която изобразява "партия Мафия“.
Оставиха до нея и една червена роза и бял плик.
"Не може да се живее така по този начин"
09:41 05.12.2025
31 Стефанов
До коментар #5 от "Всъщност":Смешно най малкото е че етнически българи мафиоти са овладели ДПС и говорят глупости за етническа омраза. Ако бяха по умни щяха да включат и някои от малцивствата в управлението. Да ама са много лакоми.
09:42 05.12.2025
32 хихихи
До коментар #18 от "КАКВО ти":Радевчо ни направи турски роби с боташа,копринката милиардер.... какъв народ какви пет рубли
Коментиран от #35
09:42 05.12.2025
33 другарю
До коментар #18 от "КАКВО ти":Комуниста Радев вдигна преди пет години комунистическия юмрук...... нещо да се е променило към по добро в България в тази петилетка,че да очаквам следващите петилетки нещо от Радев за България. Комунисти които мислят единствено за собственото си благосъстояние
Коментиран от #37, #39
09:47 05.12.2025
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Какво е това
До коментар #32 от "хихихи":Боташ? Да не е един документ, подписан от герберски в служебен премиер? Защото президентите в парламентарните републики не подписват междуправителствени икономически договори. Остави опорните на Пеевски и се полуграмотни малко, г-н trол.
Коментиран от #41, #43
09:52 05.12.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 КАКВО ти
До коментар #33 от "другарю":Промени се. Виж влизаме в Еврозоната. Той ако искаше можеше да поведе битка за опазване на лева преди пет години,а не последния месец
09:53 05.12.2025
38 Дано
До коментар #36 от "Нещата тръгват в посока от която..":си прав. Дай, Боже!
09:56 05.12.2025
39 провинциалист
До коментар #33 от "другарю":Комунизмът (от латински: commùnis, „общ“, „обществен“) е социално и политическо движение, поставящо си за цел създаването на безкласово общество, основано на общата собственост на средствата за производство, свободен достъп до предметите за потребление, премахване на наемния труд и на държавата.
09:56 05.12.2025
40 Мдааааа
Коментиран от #44
09:57 05.12.2025
41 хихихи
До коментар #35 от "Какво е това":Служебния премиер назначен от президента...а също самия той отива на крака на ердоганчо за боташ . Не четете само работническо дело
Коментиран от #45
10:00 05.12.2025
42 Прасешка история
10:01 05.12.2025
43 Събрахме попарата
До коментар #35 от "Какво е това":Сърбахме попарата на ПП четири години.И на служебни правителства също.Не Борисов е дал съгласие за Боташ. То не бяха родител1;2;3;10...То не бяха мостове,заводи за насекоми и т.н.Сега искат да ни надробят от същата попара.И манипулират младите,някои от които живеят още при мама и тате.
10:03 05.12.2025
44 Какво да кажа
До коментар #40 от "Мдааааа":Това ако не е омраза...Факт е,че Пеевски може да организира хиляди и какво става --гражданска война.Това ли искаме?!
Коментиран от #49
10:06 05.12.2025
45 Е,и?
До коментар #41 от "хихихи":По Конституция президентът издава указ за назначаване на посочен му премиер за служебен. И толкова. Този премиер има една задача пак по Конституция-да организира и проведе избори. Президентът не може да му нарежда по какъвто и да е начин какво да прави или не. Или твърдиш, че президентът е издал заповед на служебния премиер да сключва договори? Пак казвам- остави опорките на тлъстия и се полуграмотни малко на тема държавно право. Ако е във възможностите те...
Коментиран от #47
10:07 05.12.2025
46 дядото
10:14 05.12.2025
47 хихихи
До коментар #45 от "Е,и?":грамотния,аз като те назнача на работа какъв ти се водя... работодател. грамотния,аз като твой работодател все писмени заповеди ли ти издавам.грамотния,ти май си още в стадий, дядо мраз ще ми донесе подарък
Коментиран от #51
10:17 05.12.2025
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Ухааааа
До коментар #44 от "Какво да кажа":Не е омраза. Не мразя никого. Но на хората им писна празноглави крадливи тикви да ги управляват. А Вие явно сте от тия същите. Имам приятели турци, арменци, но и те страдат от такива, като Вас. Жалки и страхливи мошеници, които съсипват Родината ми всеки божи ден.
Коментиран от #54
10:22 05.12.2025
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Е,и?
До коментар #47 от "хихихи":Явно, че не си наясно. Да си чувал за разделение на властите? Служебният премиер НЕ Е на работа в президентството, за да получава заповеди от него. А примерът, който даваш е несъотносим към случая. Ако разбираш изобщо за какво става дума. Я кажи, всезнайко, с какъв президентски акт президентът дава заповеди на служебния премиер?
Коментиран от #53
10:28 05.12.2025
52 Интереса клати правителството
10:31 05.12.2025
53 хихихи
До коментар #51 от "Е,и?":грамотния,все едно ме питаш сега Борисов и Пеевски с какъв акт дават заповеди на Желязков.....ти наистина си още в стадий дядо мраз ще ми донесе подарък
10:38 05.12.2025
54 Нямаш идея ,нали?
До коментар #49 от "Ухааааа":Искаш да падне правителството,а какво очакваш да стане после? Не знаеш нали? Каква е алтернативната? Не знаеш,ама искаш нещо,без да знаеш какво следва.От такива най-много ме е страх
10:39 05.12.2025