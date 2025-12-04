Мъжът, задържан с 30 хил. лв. след протеста на 1 декември: Това са пари от наеми на апартаменти

Задържаният с 30 хиляди лева по време на размириците след протеста срещу управлението и бюджета в София представи и своята гледна точка за събитията от вечерта на 1 декември пред Нова телевизия.
Припомняме, че от МВР уточниха, че в мъжа са намерени пари в различни купюри с бележки с имена на столични улици. "Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”, директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов пред журналисти.
"Това са имена на столични улици, там държа апартаменти, които давам под наем. Трябваше да внеса парите на банкомат в банка. Голяма част от сумата е за ремонт, другата е от осигуровки, оборот от апартаментите. Не са пари, с които да плащам на протестиращи", категоричен е Симеон Петров.
"Когато тръгнах в посока "Патриарх Евтимий", стигнах до "Оборище", понеже пътят беше отбит. Оставих колата и реших, че ще се движим пеша с моя колега, докато стигнем до банката. Тогава разбрах, че има протест. Снимах видео за TiKTok и точно на Триъгълника на властта ме спря полицай. Не съм проявявал агресия. Униформеният каза: „Стой, легни на земята“. Бутна ме, сложи коляно върху мен, натисна ме. Беше доста грубо отношението. Казах, че не съм от протестиращите. Каза ми: „Няма такива работи, млъкни.“ Предупредих при ареста, че имам голяма сума в мен. Никой не ми обърна внимание. Не обясниха защо ме задържат", разказа Симеон в ефира на "Здравей, България". По думите му в Първо районно управление били общо 13 души.
"Там ми направиха втори обиск. Снимаха ми парите, заедно с личната карта. Казах им, че това са имена на улици в София, където има апартаменти, мога да предоставя договори за всичко. Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта", уточни той. И поясни, че не познава Божидар Бобоков - син на бизнесмена Атанас Бобоков, за който се твърди че му е дал пари, за да присъства на демонстрацията.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 бою циганина
Коментиран от #29, #81, #95, #99
08:56 04.12.2025
3 Антидемокрад
Коментиран от #66
08:56 04.12.2025
4 Абе
08:56 04.12.2025
5 Абе
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Не на омразата!
Коментиран от #12, #15
08:57 04.12.2025
6 ченгето го помислил за дясната ръка на
08:59 04.12.2025
7 Протестър
Коментиран от #39
08:59 04.12.2025
8 Факултетов
Коментиран от #26, #84
09:00 04.12.2025
9 На бас 👍
09:00 04.12.2025
10 мим
09:01 04.12.2025
11 Факт
09:02 04.12.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 665
09:05 04.12.2025
14 Гост
Коментиран от #55
09:05 04.12.2025
15 Що ти да
До коментар #5 от "Абе":не си на принципа като ти отьрашат единия Джоб, за "добро" да обрьщаш с хастара и другия?
09:06 04.12.2025
16 Бойко от Банкя
Коментиран от #83
09:08 04.12.2025
17 Реално погледната
Има такива, като директори на болници и всякакви други, чиито заплпти са двойно и тройно над 30 000 лв.
И понеже, тия драскачи и ония, които им подават информацията, много добре знаят как ТЕ плащат по избори, направиха космическото заключение, че всеки, който носи някаква по- голяма сума в сеье си е купувач!
Хахаха
Коментиран от #30, #75, #85
09:08 04.12.2025
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Сила
Коментиран от #89
09:10 04.12.2025
20 Дзън-дзън
09:10 04.12.2025
21 Слави
Коментиран от #41
09:10 04.12.2025
22 Този индивид
09:11 04.12.2025
23 Слави
09:11 04.12.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Цако Даков
09:11 04.12.2025
26 Деканов
До коментар #8 от "Факултетов":Може тези апартаменти да не са негови., а просто да е упълномощен да ги управлява.
Коментиран от #32, #40
09:12 04.12.2025
27 това е чудесно
09:12 04.12.2025
28 Сметка
09:13 04.12.2025
29 5 години
До коментар #2 от "бою циганина":за физиономия !
09:13 04.12.2025
30 Сила
До коментар #17 от "Реално погледната":Тоя на директор на болница ли ти прилича ....?!?!!! Или на професор ....?!?
Коментиран от #35
09:13 04.12.2025
31 костас
09:14 04.12.2025
32 Сила
До коментар #26 от "Деканов":Ти лично би ли му се доверил , би ли му дали е ти "управлява " каквото и да е ....???!!!???
09:15 04.12.2025
33 Мими Кучева🐕
Коментиран от #58
09:16 04.12.2025
34 Хе!
Коментиран от #61, #97
09:16 04.12.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Хъхъ
09:17 04.12.2025
37 «Умното» трие
09:17 04.12.2025
38 Ха-ха-ха!
09:17 04.12.2025
39 Мими Кучева🐕
До коментар #7 от "Протестър":Аз пък давам безплатно на протестъри.🦃♥️🤗🤣💋🖕
09:19 04.12.2025
40 Дзън-дзън
До коментар #26 от "Деканов":Видя това лице и съзнанието ти го асоциира с думата "мениджър"?
Да позная ли?
Харвард?
Куролационен Харвард?
09:19 04.12.2025
41 Ами да!
До коментар #21 от "Слави":Той казва « аз държа», а аз притежавам или съм собственик!
Възможно е да преотдава апартаменти под наем!
Те ромите са царе на далаверите!
Коментиран от #42, #72
09:21 04.12.2025
42 Мими Кучева🐕
До коментар #41 от "Ами да!":Ама той не е ром,не виждаш ли,че е чист ариец!🦍🦍🦍🤗🤣👍
09:23 04.12.2025
43 браво, наемодателя
09:25 04.12.2025
44 Реалист
Коментиран от #65
09:25 04.12.2025
45 Тиква
09:26 04.12.2025
46 само питам
09:27 04.12.2025
47 SSпаС
09:27 04.12.2025
48 Щом е така
09:27 04.12.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Питам
09:29 04.12.2025
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 Ами,
09:31 04.12.2025
53 Тервел
09:32 04.12.2025
54 ЗАЩО МНОГО МИ
09:32 04.12.2025
55 Дзън-дзън
До коментар #14 от "Гост":Самолетът ти лети по линията София-Скопие, нали?
09:33 04.12.2025
56 Даниел
09:33 04.12.2025
57 Хи хи хи
09:33 04.12.2025
58 Новак
До коментар #33 от "Мими Кучева🐕":Да, права сте, прилича на ББ (Байрам х 2), на ХХ (Хамид х 2) и на шефа им. Та така!
09:35 04.12.2025
59 Цеко
09:35 04.12.2025
60 Хе!
09:36 04.12.2025
61 Дзън-дзън
До коментар #34 от "Хе!":Познаваш Ново начало отвътре?
Уауууу, браво на тебе, ШИШЕнце!
09:36 04.12.2025
62 Шиши шиш НАМАГНИТЕН.
09:37 04.12.2025
63 Драго
09:37 04.12.2025
64 Ауууууу!
09:37 04.12.2025
65 Много ти е
До коментар #44 от "Реалист":Развинтена фантазията.
Радев и Божков не се занимават с неграмотни
малцинства.
Все пак,за да купуваш такива гласове трябва и ти да си като тях, а именно МНОО ПРОZД
Коментиран от #102
09:37 04.12.2025
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 Тати
09:39 04.12.2025
68 Един не трол
09:39 04.12.2025
69 Хмхмхмхмхм
09:39 04.12.2025
70 Абсурдистан
09:40 04.12.2025
71 Тошо
09:42 04.12.2025
72 Хмхмхмхмхм
До коментар #41 от "Ами да!":За да ПРЕОТДАВА под наем, той трябва да има договор за наем, в който да има изрична клауза, която му позволява това, и освен това- под този договор тябва да има подписа и на собственика на недвижимия имот. Ма мнооо голям реститут се оказа този- по-велик от Богдана Карадочева или Лили Иванова...
Коментиран от #78, #87
09:42 04.12.2025
73 Любопитен
09:45 04.12.2025
74 страшна схема
Коментиран от #88
09:46 04.12.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Пенев
09:48 04.12.2025
77 !!!?
09:50 04.12.2025
78 Няма
До коментар #72 от "Хмхмхмхмхм":как да знаеш дали не се занимава с посредничество. Има хора , които не живеят в България, има такива, които притежават апартаменти за които нямат време да се грижат всичко може. Не подценявайте способностите на човека. Очевидно е предхриемчив...
09:50 04.12.2025
79 АБВ
09:53 04.12.2025
80 Електра
09:53 04.12.2025
81 Утка
До коментар #2 от "бою циганина":Тоз явно е бил подготвен да го заловят. Два пъти казвал, че има пари, но не му обърнали внимание. След това веднага показал документи, доказателства, че това са служебни пари. Нотариалните актове ли е носил? За целта са избрали подходящото лице, точното време и всичко е било подготвено, за да подведат полицията по грешна следа.
Работено е професионално.
09:54 04.12.2025
82 незнайко
Абсолютен наглец ! А защо по това време ще ходи в банка като те са затворени ? Добре са се подсигурили с апартаменти под наем за "АЛИБИ" ! Със сигурност има такива апартаменти за "доказателство" в случай, че ги хванат ! Лъжат като ало измамници !
09:54 04.12.2025
83 айде бе
До коментар #16 от "Бойко от Банкя":искаш да ми кажеш че като видиш 20 000 сополиви мръсни дебели и лъжливи м..нгали ще ги разделиш под строй КОЙ НА КОЙ е и от кого е взел пари За да ги раздава по улиците на хора с маски главно от организаторите на погрома.А погрома щеше да бъде мноого по голям ако парите бяха раздадени .ОКАЗВА СЕ ЧЕ ШЕСТВИЕТО ПО УЛИЦИТЕ Е НЕЗАКОННО И ТЕЗИ СА ВОДАЧИТЕ,които ако нямат скоро ще закупят апартаменти в софия защото софиянци ще се изнесат
09:54 04.12.2025
84 Помни
До коментар #8 от "Факултетов":А бе те едни телефонни измамници не могат да хванат и излъжат , ти искаш набутал се сам в ръцете им мишок от имотната мафия на олигарсите да разследват и осъдят . Индобългаринът е лицето . ,,Адвокате, давай брате" го е инструктирал индобългарина какво да говори още преди да излезе на терен , а някой от изловените дребни бълъци дето чупи а и троица срещу 30 лева и доза дрога , може и в затвора да полежат, за да натрупат авторитет сред останалите калтаци.
09:55 04.12.2025
85 Рогач
До коментар #17 от "Реално погледната":А бе ти наистина ли вярваш , че директорите на болници и подобните им , се шматкат ежедневно с по 30 000 кеш в джоба по улиците ? За това си имат дебитни и кредитни карти и банкови кредити . Да внесеш 30 бона в банка ти искат обяснение от къде са ти парите и какви данъци си платил за тях !
10:00 04.12.2025
86 Малииии
10:00 04.12.2025
87 Сила
До коментар #72 от "Хмхмхмхмхм":Сигурно ще се изкара незаконно дете на Лили или племенник на Богдана ...хи хи хи ...Нема такава пародия на държава като БГ то !!!
10:01 04.12.2025
88 уважения
До коментар #74 от "страшна схема":изказа и бирисов на тези като теб от първата част на протеста Да се надяваме че не си участвал във втората част със маска.Но има и вариант да си участвал с маска и безплатно.И ТУК ВАРИАНТИТЕ СА ДВА или си тъп и не си се класирал ощре .един вид не си дорасъл да ти плащаТ или полицаите са задържали парите рано и не са стигнали до теб за дфа свършиш некоя глупост и сега да си 72 часа подсъдим,И ДА ХОДИ ОЩЕ НА ЗАБРАНЕНИ ПРОТЕСТИ БЕЗПЛАТНО чупи пали троши и ако не 72 часа ще си изкараш 24 и глобичка
10:02 04.12.2025
89 Този коментар е премахнат от модератор.
90 Въпрос
10:07 04.12.2025
91 селяк
10:08 04.12.2025
92 Този коментар е премахнат от модератор.
93 Този коментар е премахнат от модератор.
94 Долна лъжа
10:13 04.12.2025
95 Няколко варианта
До коментар #2 от "бою циганина":Кой работи такава работи по тъмно. Продал е нещо и е получил парите. Или, парите са били подготвени за тълпата с готови доказателства ако нещи се обърка. Другият вариант е просто - провокация против полицията.
10:16 04.12.2025
96 Ко каза
10:17 04.12.2025
97 Знае
До коментар #34 от "Хе!":Всички партии ползват такива индобългари при купуването на гласове по време на избори ! Дори уж патриотичните ! Това , че е от етносите защитавани от Делян Пеевски , не означава, че не е раздавал пари да протестират срещу него ! Друг е въпросът, чии са парите . Ясно е , че са на олигарсите , които са срещу вдигането на данъците срещу доходите им . Окото на олигарх , или латифундист се засища само от шепа пръст. Помните приказката за царят дето решил да награди Хитър Петър. Хитър Петър сложил на кантара костица от човешко око и поискал тежащо колкото нея злато . Всичкото злато на царя не могло да я вдигне . Тогава старец го поучил да махне всичкото злато , да остави 1 алтън и добави само 1 шепа пръст . Кантарът веднага вдигнал костицата от човешко око !
10:18 04.12.2025
98 ИВАН
10:18 04.12.2025
99 Зъл пес
До коментар #2 от "бою циганина":Аха,на протест се ходи с 30хилки
10:18 04.12.2025
100 Измислици премислици
10:24 04.12.2025
101 Ъхъ
10:26 04.12.2025
102 Питам
До коментар #65 от "Много ти е":Ти много грамотни ли си мислиш , че ходят по баирите и кърищата да копаят антиките за Божков и Бобокови ? Баш тарторите може да са и бледолики , но с хамалогията и с мръсната работа се занимават именно такива като този Симеончо Петров и те са бушоните, ако ченгетата ги изловят . А адвокатите на Черепа и Бобокови им казват какво да лъжат и ги вадят от батака...
10:27 04.12.2025