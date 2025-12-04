Новини
Мъжът, задържан с 30 хил. лв. след протеста на 1 декември: Това са пари от наеми на апартаменти

Мъжът, задържан с 30 хил. лв. след протеста на 1 декември: Това са пари от наеми на апартаменти

4 Декември, 2025 08:47 2 886 102

  • мъж-
  • 30 хиляди лева-
  • протести-
  • задържане-
  • наеми-
  • апартаменти

"Голяма част от сумата е за ремонт, другата е от осигуровки, оборот от апартаментите. Не са пари, с които да плащам на протестиращи", категоричен е Симеон Петров

Мъжът, задържан с 30 хил. лв. след протеста на 1 декември: Това са пари от наеми на апартаменти - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Задържаният с 30 хиляди лева по време на размириците след протеста срещу управлението и бюджета в София представи и своята гледна точка за събитията от вечерта на 1 декември пред Нова телевизия.

Припомняме, че от МВР уточниха, че в мъжа са намерени пари в различни купюри с бележки с имена на столични улици. "Предполагаме, че те е трябвало да бъдат предадени на определени лица, които да ги разпределят към други участници в провокациите”, директорът на СДВР главен комисар Любомир Николов пред журналисти.

"Това са имена на столични улици, там държа апартаменти, които давам под наем. Трябваше да внеса парите на банкомат в банка. Голяма част от сумата е за ремонт, другата е от осигуровки, оборот от апартаментите. Не са пари, с които да плащам на протестиращи", категоричен е Симеон Петров.

"Когато тръгнах в посока "Патриарх Евтимий", стигнах до "Оборище", понеже пътят беше отбит. Оставих колата и реших, че ще се движим пеша с моя колега, докато стигнем до банката. Тогава разбрах, че има протест. Снимах видео за TiKTok и точно на Триъгълника на властта ме спря полицай. Не съм проявявал агресия. Униформеният каза: „Стой, легни на земята“. Бутна ме, сложи коляно върху мен, натисна ме. Беше доста грубо отношението. Казах, че не съм от протестиращите. Каза ми: „Няма такива работи, млъкни.“ Предупредих при ареста, че имам голяма сума в мен. Никой не ми обърна внимание. Не обясниха защо ме задържат", разказа Симеон в ефира на "Здравей, България". По думите му в Първо районно управление били общо 13 души.

"Там ми направиха втори обиск. Снимаха ми парите, заедно с личната карта. Казах им, че това са имена на улици в София, където има апартаменти, мога да предоставя договори за всичко. Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта", уточни той. И поясни, че не познава Божидар Бобоков - син на бизнесмена Атанас Бобоков, за който се твърди че му е дал пари, за да присъства на демонстрацията.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 бою циганина

    92 4 Отговор
    не закачайте братчето ми с апартаментите в пъпа на софя...... то е много трудолюбиво

    Коментиран от #29, #81, #95, #99

    08:56 04.12.2025

  • 3 Антидемокрад

    57 7 Отговор
    Демокрацията е власт на олигарсите, а не на проскубания матрял. Питайте на запад.

    Коментиран от #66

    08:56 04.12.2025

  • 4 Абе

    87 5 Отговор
    Тиа апартаменти в маалата ли са?

    08:56 04.12.2025

  • 5 Абе

    19 9 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Не на омразата!

    Коментиран от #12, #15

    08:57 04.12.2025

  • 6 ченгето го помислил за дясната ръка на

    26 9 Отговор
    таки . щял е да го разстреля . писаха че на бобков човека носел 31 бона да плати на легалите на протеста да го окървавят . каква глупост . хахахахаха .

    08:59 04.12.2025

  • 7 Протестър

    66 5 Отговор
    Аз пък обичам да ходя на протест със 100 хил.лева.

    Коментиран от #39

    08:59 04.12.2025

  • 8 Факултетов

    112 2 Отговор
    Ако тва което казва кафявия е истина значи има имоти на стойност към 20 милиона лева поне. Айде сега да проверите отде има пари да си купи тези "апартаменти"

    Коментиран от #26, #84

    09:00 04.12.2025

  • 9 На бас 👍

    41 21 Отговор
    При предсрочни избори, ГЕРБ пак ще са първи със 25-26% гласове при 30-40% избирателна активност. Демек - все тая 😆

    09:00 04.12.2025

  • 10 мим

    73 2 Отговор
    Лъже като дърт циг@нин.

    09:01 04.12.2025

  • 11 Факт

    18 1 Отговор
    Пешовски роботи!

    09:02 04.12.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 665

    87 3 Отговор
    Много мътна история. Бай сиганин имал 7-8 апартамента в идеален център, давал ги под наем през арбиендби, разцъква с 30 бона насред протести в късна доба. Нещо не мога да му повярвам.

    09:05 04.12.2025

  • 14 Гост

    62 6 Отговор
    Тоя от самолет си личи, че много обича пеефски

    Коментиран от #55

    09:05 04.12.2025

  • 15 Що ти да

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Абе":

    не си на принципа като ти отьрашат единия Джоб, за "добро" да обрьщаш с хастара и другия?

    09:06 04.12.2025

  • 16 Бойко от Банкя

    44 12 Отговор
    Тава си е 100% човек на Пеевски!

    Коментиран от #83

    09:08 04.12.2025

  • 17 Реално погледната

    13 22 Отговор
    При днешното състояние на държавата, 30 хлд са нищо пари
    Има такива, като директори на болници и всякакви други, чиито заплпти са двойно и тройно над 30 000 лв.
    И понеже, тия драскачи и ония, които им подават информацията, много добре знаят как ТЕ плащат по избори, направиха космическото заключение, че всеки, който носи някаква по- голяма сума в сеье си е купувач!
    Хахаха

    Коментиран от #30, #75, #85

    09:08 04.12.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Сила

    59 2 Отговор
    Тоя живее на Патриарха !!!!!??????!!!! Има апартамент на Патриарх Евтимий ....????!!!!!????" Наследствен " предполагам , от баба му , аристократка и фабрикантка ....?!? Веднага да се провери как това мургаво същество от Факултета или Христо Ботев се е сдобило с жилище с Центъра на София ...това е нелепо , просто е невъзможно това нещо да живее там

    Коментиран от #89

    09:10 04.12.2025

  • 20 Дзън-дзън

    61 3 Отговор
    Само като погледнах този сънародник и ми се образува огромно доверие към казаното от него!

    09:10 04.12.2025

  • 21 Слави

    47 1 Отговор
    Да видим нотариалния собственик и договорите за наем

    Коментиран от #41

    09:10 04.12.2025

  • 22 Този индивид

    23 10 Отговор
    е наемник на олигарсите които подпомагат ПП деберастите да свалят това правителство. Не си мислете че аз съм за статуквото но дори и при нови избори ще бъде още по-зле защото Пеевски ще има повече депутати и ще станем още по-зависими от него с повече такива в парламента. И ние скачахме на времето и бяхме излъгани и затова сега започнах да мисля.

    09:11 04.12.2025

  • 23 Слави

    35 0 Отговор
    Човеко с 10 апартамента стачкува......другите със какъв бизнес са

    09:11 04.12.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Цако Даков

    37 1 Отговор
    Как се вкарват 31 хилки в банкомат!? Ще му трябва цялата нощ.

    09:11 04.12.2025

  • 26 Деканов

    7 23 Отговор

    До коментар #8 от "Факултетов":

    Може тези апартаменти да не са негови., а просто да е упълномощен да ги управлява.

    Коментиран от #32, #40

    09:12 04.12.2025

  • 27 това е чудесно

    23 1 Отговор
    Наемите се доказват с договри за наем.

    09:12 04.12.2025

  • 28 Сметка

    26 1 Отговор
    Значи господинът има 30 апартамента. Няма лошо. Да каже къде са.

    09:13 04.12.2025

  • 29 5 години

    24 1 Отговор

    До коментар #2 от "бою циганина":

    за физиономия !

    09:13 04.12.2025

  • 30 Сила

    24 1 Отговор

    До коментар #17 от "Реално погледната":

    Тоя на директор на болница ли ти прилича ....?!?!!! Или на професор ....?!?

    Коментиран от #35

    09:13 04.12.2025

  • 31 костас

    35 1 Отговор
    За първи път чувам някой да ходи на протест с пълни джобове с пари от наеми на апартаменти.Доообре г-н ци...ган туменге.

    09:14 04.12.2025

  • 32 Сила

    31 1 Отговор

    До коментар #26 от "Деканов":

    Ти лично би ли му се доверил , би ли му дали е ти "управлява " каквото и да е ....???!!!???

    09:15 04.12.2025

  • 33 Мими Кучева🐕

    23 8 Отговор
    Тоз юнак прилича на интелектуалец от ПП-ДБ.🦍🤗🤣👍

    Коментиран от #58

    09:16 04.12.2025

  • 34 Хе!

    15 8 Отговор
    В Ново начало е пълно с такива физиономии! Беевски го е пратил там да го ,,хванат" и да се създаде впечатление, че проеста е платен! Може! Някой да се излъже и повярва, но ако на паважа са се събрали 3 души, а не 30 000! По един лев на човек!??!

    Коментиран от #61, #97

    09:16 04.12.2025

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Хъхъ

    20 1 Отговор
    В задачата се пита защо парите не се превеждат по банков път и да се отчитат както е редно ?

    09:17 04.12.2025

  • 37 «Умното» трие

    9 1 Отговор
    Избива комплекси!

    09:17 04.12.2025

  • 38 Ха-ха-ха!

    20 4 Отговор
    Естествено, че Дебелянпеевската прокуратура, следствие и съд са повярвали на този хубавец с патладжанен цяв на мутрата! Само че са пропуснали да му поискат договорите за наем! Нагли мерзавци, прогизнали от корупция, отлично виждат, че цяла България се е вдигнала срещу господарите им - Тиквата и Прасето, но пръдължават да коленичат пред тях и да изпълняват нарежданията им! Особено на Прасето! Позор за българската съдебна система, огромен позор, тя не е "съдебна", тя е престъпна система!

    09:17 04.12.2025

  • 39 Мими Кучева🐕

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Протестър":

    Аз пък давам безплатно на протестъри.🦃♥️🤗🤣💋🖕

    09:19 04.12.2025

  • 40 Дзън-дзън

    29 1 Отговор

    До коментар #26 от "Деканов":

    Видя това лице и съзнанието ти го асоциира с думата "мениджър"?
    Да позная ли?
    Харвард?
    Куролационен Харвард?

    09:19 04.12.2025

  • 41 Ами да!

    10 4 Отговор

    До коментар #21 от "Слави":

    Той казва « аз държа», а аз притежавам или съм собственик!
    Възможно е да преотдава апартаменти под наем!
    Те ромите са царе на далаверите!

    Коментиран от #42, #72

    09:21 04.12.2025

  • 42 Мими Кучева🐕

    13 1 Отговор

    До коментар #41 от "Ами да!":

    Ама той не е ром,не виждаш ли,че е чист ариец!🦍🦍🦍🤗🤣👍

    09:23 04.12.2025

  • 43 браво, наемодателя

    15 0 Отговор
    а колко данъци е платил от тия наеми на всяка улица в центъра на София?

    09:25 04.12.2025

  • 44 Реалист

    13 4 Отговор
    Този мяза на човек за поръчки, точно по начина по който работят хората на Фатмака- Бобокови и Черепа кешират, то е ясно!Всъщност е елементарно да се провери дали казва истината. Могат да проверят последните 2-3 дни какво е правил, в коя тоалетна е ходил и кога и пИкал даже...да се проверят разпечатки от телефона му, да се види крачка по крачка къде е бил. Елементарно! Дано си свършат работата полицаите...но като знам как плащат Променкаджиите на Фатмака, едва ли!

    Коментиран от #65

    09:25 04.12.2025

  • 45 Тиква

    4 3 Отговор
    Бегай у лево, траш@

    09:26 04.12.2025

  • 46 само питам

    6 2 Отговор
    а бе тоя не прилича ли асеня маи са лика прилика да не са братчеди

    09:27 04.12.2025

  • 47 SSпаС

    4 0 Отговор
    Коректен!

    09:27 04.12.2025

  • 48 Щом е така

    11 0 Отговор
    На ход са данъчните! На тях обяснявай!

    09:27 04.12.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Питам

    14 1 Отговор
    Този ,,честен" рентиер капиталист с какви трудови доходи, или финансови спекулации е придобил тези апартаменти които дава под наем и не е ли лице на имотите мафия ? Икономическа полиция за какво яде държавна пара , че не разследва случая ? И втори уточняващ въпрос . Лицето Симеон Петров от индобългарски, пакистанобългарски, или бангладешкобългарски произход е ? Има ли официално сключени договори за отдаване под наем на апартаментите и ако няма , защо не са му наложени предвидените от закона административни санкции ? Или за електронът на Делян Пеевски законите в България не важат ?

    09:29 04.12.2025

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 Ами,

    8 3 Отговор
    Малко ми е трудно на фантазията да приеме, че това е лицето и духа на протеста, който видях! По скоро хората протестираха точно срещу такова лице на политиката и властта! Тия горе са толкова самодоволни и понеже в България няма кой да им опонира си въобразяват, че са много умни и с такива постановки пак ще излъжат хората! Никой не ви вярва, тикви! Колкото ви повярваха, че Коцев е мутрата на прехода, а двамата дебелака са борци срещу корупцията!

    09:31 04.12.2025

  • 53 Тервел

    8 2 Отговор
    Защо не му публикувате имената и профила в социалните мрежи. Байрям, Осман, Джейхан ,Джевдет .....май от тези имена е юнака рентиер

    09:32 04.12.2025

  • 54 ЗАЩО МНОГО МИ

    6 3 Отговор
    ПРИЛИЧАШ НА ШИШ ОТ ЕЛЕКТОРАТА. НАГЛЕЦ ОТ МААЛАТА. И ГО ЧУХ НА ВСЯКА ПАЧКА ИМА ИМЕ СПИСЪК ЕДИН. А НОЙЗИ ОЩЕ НЕ ОТРЕЗНЯЛ КАЗВА ТОВА БЯХА ХОРА НА РАДЕВ.

    09:32 04.12.2025

  • 55 Дзън-дзън

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Гост":

    Самолетът ти лети по линията София-Скопие, нали?

    09:33 04.12.2025

  • 56 Даниел

    10 0 Отговор
    Човека май е лихвар!

    09:33 04.12.2025

  • 57 Хи хи хи

    9 1 Отговор
    Визията му е много надеждна. 🤣

    09:33 04.12.2025

  • 58 Новак

    9 3 Отговор

    До коментар #33 от "Мими Кучева🐕":

    Да, права сте, прилича на ББ (Байрам х 2), на ХХ (Хамид х 2) и на шефа им. Та така!

    09:35 04.12.2025

  • 59 Цеко

    7 0 Отговор
    Този изглежда като добре обработен от Бойко Рашков...бас държа, че тези пари не са били негови! Елементарно е да го проверят, дано истината да излезе наяве!

    09:35 04.12.2025

  • 60 Хе!

    4 2 Отговор
    Следващият кадър ще бъде как този или типаж с подобна антропология се ръкува с Рашков, а следващата поредица ще е съсредоточена към разделяне и противопоставяне на протестиращите на базата на мирно и немирно протестиращи, за еврото и против Русия и подобни! При мафиотите такова разделение няма! Те просто са се сдушили, за да направят крадлив бюджет и да го опасат! Къде е Слави, бе! Големия борчага за свобода и правда, който реве като магаре по концертите, че няма такава държава!?

    09:36 04.12.2025

  • 61 Дзън-дзън

    4 2 Отговор

    До коментар #34 от "Хе!":

    Познаваш Ново начало отвътре?
    Уауууу, браво на тебе, ШИШЕнце!

    09:36 04.12.2025

  • 62 Шиши шиш НАМАГНИТЕН.

    3 1 Отговор
    КОЛКО САМО СИ ЕЛЕМЕНТ ОТ МЕНДЕЛЕЕВАТА ТАБЛИЦА. ТИ И ТУУУПАКА СТЕ МНОГО ЕЛЕМЕНТАРНИ. ПО ЗЛЕ СТЕ И ОТ ЕЛЕКТОРАТА СИ. ПОДКУПЕНИ ЗАПЛАТИ СЪС 70% НАГОРЕ НО ВСЕ ПАК ИМА И ЧЕСТНИ ПОЛИЦАИ СЪС МОРАЛ.

    09:37 04.12.2025

  • 63 Драго

    10 0 Отговор
    Този лъже "като" дърт циганин.

    09:37 04.12.2025

  • 64 Ауууууу!

    9 0 Отговор
    Аууууу, циганин с 30 000 евра в сакото! Това е без прецедентно!

    09:37 04.12.2025

  • 65 Много ти е

    3 6 Отговор

    До коментар #44 от "Реалист":

    Развинтена фантазията.
    Радев и Божков не се занимават с неграмотни
    малцинства.
    Все пак,за да купуваш такива гласове трябва и ти да си като тях, а именно МНОО ПРОZД

    Коментиран от #102

    09:37 04.12.2025

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 Тати

    6 4 Отговор
    От 200 километра си му личи по физиономията и излъчването ,че е активист на ДПС и Делян Пеевски. Както изглежда Пеевски , така изглеждат и гладуващите за него. Вижда се на всяко тяхно събиране какви физиономии имат. Ето срещу такива излизаме на протест

    09:39 04.12.2025

  • 68 Един не трол

    10 0 Отговор
    През AirBnB се плаща предварително и по банка. В каква банка ще ги вкарва тогава? Въобще мисля, че една пълна данъчна ревизия, както и проверка колко възрастни хора са затрили, за да им ги препишат няма да е лошо да се направи.

    09:39 04.12.2025

  • 69 Хмхмхмхмхм

    10 0 Отговор
    Уффф. обяснение за наивни деца на 5 годинки. Я дай нотариалните си актове, за да докажеш твуърденията си, че /държиш/ собствеността въху тези недвижимо жилищни имоти или дай договорите с Етажните им собствености, въз основа на които са те наели като професионален домоуправите;л. Всичко друго е прах и лъжа. но не само това- незаконно е едно лице без да е изрично писмено упълномощено, да /държи/ събирането на вземания за наем на апартаменти, кримиконтингент....

    09:39 04.12.2025

  • 70 Абсурдистан

    12 0 Отговор
    До такава степен изпростяха, че не могат да измислят една по-достоверно изглеждаща лъжа.

    09:40 04.12.2025

  • 71 Тошо

    7 1 Отговор
    По цвета се вижда че е от махалите на ДПС , по тлъстото лице, кървясаките очни ябълки и излъчването на необразован и некултурен индивид.

    09:42 04.12.2025

  • 72 Хмхмхмхмхм

    7 0 Отговор

    До коментар #41 от "Ами да!":

    За да ПРЕОТДАВА под наем, той трябва да има договор за наем, в който да има изрична клауза, която му позволява това, и освен това- под този договор тябва да има подписа и на собственика на недвижимия имот. Ма мнооо голям реститут се оказа този- по-велик от Богдана Карадочева или Лили Иванова...

    Коментиран от #78, #87

    09:42 04.12.2025

  • 73 Любопитен

    10 0 Отговор
    Точно заради такива като този, Бойко Рашков и Боби Сарафов е нужно спешно увеличение на данък имот или поне 3 пъти колкото уж са се вдигнали цените на имотите.

    09:45 04.12.2025

  • 74 страшна схема

    5 5 Отговор
    Някой пусна мюрето с пачките, за да го хване полицията и да се обяви, че протестите са платени. Елементарно, но може и да проработи, все ще се намерят шарани да кълват на гола кука. Аз се питам кой е този, който има толкова пари, че да плати на хилядите протестиращи в София, Варна, Пловдив, Бургас, Русе, Плевен... Аз бях на протеста напълно безплатно, вероятно и десетки хиляди като мен са се овътрили да участват без една стотинка. И не, българите не са бесни от всички глупости, които управляващите творят, просто имат нужда от пари, нали Баце?

    Коментиран от #88

    09:46 04.12.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Пенев

    6 2 Отговор
    Доколкото знам тези квартири се заплащат онлайн. Освен, ако Киро е платил в брой, за да държи парапета,

    09:48 04.12.2025

  • 77 !!!?

    6 1 Отговор
    Този "брокер" потвърждава, че Кеша е масова практика в страната на Мистър Кеш...къде е НАП да провери дали този плаща данък за "наемите" и дали изобщо е регистриран официално защото тогава дължи и корпоративен данък, застраховки, ДОД и..и..и...!!!?

    09:50 04.12.2025

  • 78 Няма

    0 4 Отговор

    До коментар #72 от "Хмхмхмхмхм":

    как да знаеш дали не се занимава с посредничество. Има хора , които не живеят в България, има такива, които притежават апартаменти за които нямат време да се грижат всичко може. Не подценявайте способностите на човека. Очевидно е предхриемчив...

    09:50 04.12.2025

  • 79 АБВ

    7 0 Отговор
    Тоя цървул съвсем за идиоти ни взе

    09:53 04.12.2025

  • 80 Електра

    5 0 Отговор
    Веднага повярвах на тоя мутраген...

    09:53 04.12.2025

  • 81 Утка

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "бою циганина":

    Тоз явно е бил подготвен да го заловят. Два пъти казвал, че има пари, но не му обърнали внимание. След това веднага показал документи, доказателства, че това са служебни пари. Нотариалните актове ли е носил? За целта са избрали подходящото лице, точното време и всичко е било подготвено, за да подведат полицията по грешна следа.
    Работено е професионално.

    09:54 04.12.2025

  • 82 незнайко

    5 0 Отговор
    ( Нито един нормален човек, който плаща на протестиращи няма да отиде с 30 хиляди лева вечерта", уточни той. )
    Абсолютен наглец ! А защо по това време ще ходи в банка като те са затворени ? Добре са се подсигурили с апартаменти под наем за "АЛИБИ" ! Със сигурност има такива апартаменти за "доказателство" в случай, че ги хванат ! Лъжат като ало измамници !

    09:54 04.12.2025

  • 83 айде бе

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Бойко от Банкя":

    искаш да ми кажеш че като видиш 20 000 сополиви мръсни дебели и лъжливи м..нгали ще ги разделиш под строй КОЙ НА КОЙ е и от кого е взел пари За да ги раздава по улиците на хора с маски главно от организаторите на погрома.А погрома щеше да бъде мноого по голям ако парите бяха раздадени .ОКАЗВА СЕ ЧЕ ШЕСТВИЕТО ПО УЛИЦИТЕ Е НЕЗАКОННО И ТЕЗИ СА ВОДАЧИТЕ,които ако нямат скоро ще закупят апартаменти в софия защото софиянци ще се изнесат

    09:54 04.12.2025

  • 84 Помни

    2 1 Отговор

    До коментар #8 от "Факултетов":

    А бе те едни телефонни измамници не могат да хванат и излъжат , ти искаш набутал се сам в ръцете им мишок от имотната мафия на олигарсите да разследват и осъдят . Индобългаринът е лицето . ,,Адвокате, давай брате" го е инструктирал индобългарина какво да говори още преди да излезе на терен , а някой от изловените дребни бълъци дето чупи а и троица срещу 30 лева и доза дрога , може и в затвора да полежат, за да натрупат авторитет сред останалите калтаци.

    09:55 04.12.2025

  • 85 Рогач

    6 0 Отговор

    До коментар #17 от "Реално погледната":

    А бе ти наистина ли вярваш , че директорите на болници и подобните им , се шматкат ежедневно с по 30 000 кеш в джоба по улиците ? За това си имат дебитни и кредитни карти и банкови кредити . Да внесеш 30 бона в банка ти искат обяснение от къде са ти парите и какви данъци си платил за тях !

    10:00 04.12.2025

  • 86 Малииии

    1 2 Отговор
    Страшна полиция ни пази. Как само се хвалиха, че са хванали раздавача на пари на маскираните лумпени. На скоро слушах един ПОЛКОВНИК от полицията в един голям областен град да чете лекция на ученици са безопасност на движението. Това е трагедия бре хора. Отчаяна работа. Държи се като че света се върти около него, а две думи на кръст не може да обели. Ужассссс.

    10:00 04.12.2025

  • 87 Сила

    5 0 Отговор

    До коментар #72 от "Хмхмхмхмхм":

    Сигурно ще се изкара незаконно дете на Лили или племенник на Богдана ...хи хи хи ...Нема такава пародия на държава като БГ то !!!

    10:01 04.12.2025

  • 88 уважения

    2 0 Отговор

    До коментар #74 от "страшна схема":

    изказа и бирисов на тези като теб от първата част на протеста Да се надяваме че не си участвал във втората част със маска.Но има и вариант да си участвал с маска и безплатно.И ТУК ВАРИАНТИТЕ СА ДВА или си тъп и не си се класирал ощре .един вид не си дорасъл да ти плащаТ или полицаите са задържали парите рано и не са стигнали до теб за дфа свършиш некоя глупост и сега да си 72 часа подсъдим,И ДА ХОДИ ОЩЕ НА ЗАБРАНЕНИ ПРОТЕСТИ БЕЗПЛАТНО чупи пали троши и ако не 72 часа ще си изкараш 24 и глобичка

    10:02 04.12.2025

  • 89 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 90 Въпрос

    6 0 Отговор
    Колко апартамента има този? На зиг-заг ли е вървял по софийските улици в тази нощ, за да избегне протеста? Тука плували корабче? Това е електората на Шиши. Платен с нашите пари. Дебелия и толупа трябва завинаги да изчезнат от политиката и да бъдат въдворени при бай Ставри до края на жалкия им живот. Държавата ни е съсипана тотално от тези мафиотски типове.

    10:07 04.12.2025

  • 91 селяк

    4 0 Отговор
    Баш от свитата на Прасето. Само като му погледнеш ръждясалата физиономия

    10:08 04.12.2025

  • 92 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 93 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 94 Долна лъжа

    4 0 Отговор
    Този е ром, и се питам как събира толкова пари кеш? Има си банкови сметки и т.н. От високо се вижда, че е от контингента на Пеевски.

    10:13 04.12.2025

  • 95 Няколко варианта

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "бою циганина":

    Кой работи такава работи по тъмно. Продал е нещо и е получил парите. Или, парите са били подготвени за тълпата с готови доказателства ако нещи се обърка. Другият вариант е просто - провокация против полицията.

    10:16 04.12.2025

  • 96 Ко каза

    0 0 Отговор
    Родната Милиция ни пази.

    10:17 04.12.2025

  • 97 Знае

    0 0 Отговор

    До коментар #34 от "Хе!":

    Всички партии ползват такива индобългари при купуването на гласове по време на избори ! Дори уж патриотичните ! Това , че е от етносите защитавани от Делян Пеевски , не означава, че не е раздавал пари да протестират срещу него ! Друг е въпросът, чии са парите . Ясно е , че са на олигарсите , които са срещу вдигането на данъците срещу доходите им . Окото на олигарх , или латифундист се засища само от шепа пръст. Помните приказката за царят дето решил да награди Хитър Петър. Хитър Петър сложил на кантара костица от човешко око и поискал тежащо колкото нея злато . Всичкото злато на царя не могло да я вдигне . Тогава старец го поучил да махне всичкото злато , да остави 1 алтън и добави само 1 шепа пръст . Кантарът веднага вдигнал костицата от човешко око !

    10:18 04.12.2025

  • 98 ИВАН

    0 0 Отговор
    Маазан маан...

    10:18 04.12.2025

  • 99 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "бою циганина":

    Аха,на протест се ходи с 30хилки

    10:18 04.12.2025

  • 100 Измислици премислици

    0 0 Отговор
    Отдава 15 апартамента, ама иначе бачка гипсокартон и прави бани. През платформите се плаща онлайн. Рядко някой иска да плаща кеш, защото няма сигурност. И той бил изтеглил парите, и тръгнал вечерта да ги вкарва по банка. При положение, че сумата за внасяне през банкомат е ограничена. Сам не си вярва този...

    10:24 04.12.2025

  • 101 Ъхъ

    0 0 Отговор
    Вервайте ми! Тръгнал с 30 бона през нощта към банката!? Във 22,30.,за да ги депозира през банкомат.Но видиш ли,се оказал в мелявицата на протеста- случайно.Ако съм шеф на данъчните,ще го разкостя за една седмица.Ще го върна пет години назад.Договори,с кого,суми на договора, срокове, данъчни декларации, Ще изискам от банките ( не могат да откажат информация) всички транзакции назад,към коя сметка, до стотинка.Дори да е прав в частта че е " фирмаджия" ,ако го разровят,ще му се стъжни живота.

    10:26 04.12.2025

  • 102 Питам

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Много ти е":

    Ти много грамотни ли си мислиш , че ходят по баирите и кърищата да копаят антиките за Божков и Бобокови ? Баш тарторите може да са и бледолики , но с хамалогията и с мръсната работа се занимават именно такива като този Симеончо Петров и те са бушоните, ако ченгетата ги изловят . А адвокатите на Черепа и Бобокови им казват какво да лъжат и ги вадят от батака...

    10:27 04.12.2025

