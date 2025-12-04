Новини
"Не на омразата!": Защо фантасмагориите на Пеевски са опасни

4 Декември, 2025

  • делян пеевски-
  • дпс-
  • герб-
  • румен радев-
  • бойко борисов

Дали българи и турци виждаме едно и също, когато Пеевски говори за несъществуваща етническа омраза?

"Не на омразата!": Защо фантасмагориите на Пеевски са опасни - 1
Снимка: БГНЕС/ЕРА
Deutsche Welle
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Пеевски добре е усвоил уроците от учебника по политика на Доган, макар те да са безнадеждно остарели. И най-вече правилото: “Когато е напечено, играй с етническата карта!”. Защото тя е инструмент за натиск и страх.

Учебникът по политика на Доган е безнадеждно остарял в този век, но едно правило в него още може да се използва: “Когато стане напечено, играй с етническата карта!” Тази карта е заложена в основите и утвърждаването на ДПС. Доган я държеше в готовност като политически взривател - силата ѝ беше в страха, че може да бъде активирана всеки момент.

На протестите нямаше никакъв етнически елемент

Настоящият лидер на ДПС-Ново начало Делян Пеевски се еманципира от кръстника си в политиката, но старите уроци му служат добре. Той заплаши ПП-ДБ, че няма да им позволи “да сеят” етническа омраза. Независимо че в двата многохилядни протеста срещу управлението не е имало какъвто и да било етнически елемент, а искания за оставка на кабинета и „Пеевски да изчезне от политиката“, Пеевски изригна в парламентарните кулоари, че оставка могат да му искат само неговите избиратели. А после предупреди: “Омраза ги съветвам да не сеят, и то етническа - показваха по екраните мои братя турци, помаци, роми. Това няма да им го позволя като техен лидер. Ако сеят омраза, ще пожънат омраза”.

Протестите са израз на ценностно, а не на етническо противопоставяне и едва ли някой ще вземе на сериозно фантасмагориите за омраза на етническа основа, дори българските мюсюлмани, които Пеевски - като учителя си Доган - слага под похлупак. Ако днешните националисти проповядваха “мразене” на турците, както го правеха предците им през 90-те до началото на този век, и се намери някой воленсидеровец, който да окървави петъчната молитва в софийската джамия “Баня Башъ”, картината можеше и да се получи. Но вече не.

Днешните твърди патриоти са избрали за свой противник Европейския съюз, единната европейска валута и, общо взето, всичко с евро, и толкова увлечени по всичко руско, че пишат с грешки хубавата дума “референдум”. На разпънатия вчера от “Възраждане” плакат в залата на парламента пишеше: “Реферерендум за лева! Не на еврото!”. Но щом Βig Boss e казал, че има етническа омраза и “братята” му са били обиждани на протестите, значи е така. Макар да не е така. И избликна дирижираната спонтанност във вид на декларации от структури на ДПС-НН с новото мото на Пеевски: “Не на омразата!” и благодарности “към г-н Пеевски за това, че не допуска българските граждани да бъдат разделяни и противопоставяни - българи, турци, помаци, милет, роми”.

Свободните срещу не-свободните

Дали българи и турци виждаме едно и също, когато Пеевски говори за несъществуваща етническа омраза? При икономическа криза и социални недоволства част от обществото търси “закрила” и призоваването към етническа солидарност може да подмами хора от малцинствата да подкрепят тези, които им обещават защита. ДПС винаги е капсулирало българските мюсюлмани. Почти всичко, свързано с тях, се интерпретира през призмата на лидера и неговия кръг, а индивидуалните гласове често остават незабелязани - доколкото ги има. Даже сред политолозите и социолозите, анализиращи и изследващи процесите, представители на това малцинство (почти) не се откриват.

В социален план това води до предпазливост в публичното пространство, защото всяка критика към партията или нейния лидер се възприема като предателство към общността. В същото време Пеевски е представен като гарант за защитата на тази група и политическото ѝ представителство,като автентичният ѝ глас. Така етническата карта функционира не само като инструмент за страх и натиск, но и като механизъм, който ограничава политическата автономия на мюсюлманите.

Ако лидерът на ДПС-НН, санкциониран за корупция от САЩ и Великобритания, беше действително загрижен за избирателите си, първите рафтове с “храни за хората” трябваше да бъдат в районите със смесено население. Вместо това, ще са в 55 по-малки населени места в Пловдивска област в магазините на КООП: олио, боб, ориз, брашно, кисело мляко, сирене, кашкавал, хляб, масло, консерви, колбаси, лютеница и други стоки от първа необходимост.

Ако наистина мислеше за правата на своите избиратели, а не за въображаеми заплахи и как да спечели отвъдокеанско благоволение, Пеевски нямаше да атакува филантропа Джордж Сорос, един от световноизвестните защитници на правата на малцинствата, чиято Open Society Foundations е вложила 24,2 милиарда долара в различни програми за над тридесетте години от създаването си.

Инструмент за подчинение

„Етническата карта“ е не просто инструмент, създаден от кукловоди от бившите тайни служби. На Балканите тя има своята кървава история и е доказала, че страхът и разделението могат да бъдат превърнати в оръжие, което работи десетилетия наред, дори когато реалните конфликти са отминали.

Пеевски използва „етническата карта“ не за да защити реални интереси на общността, а за да създаде илюзия за опасност. Но няма как да се титулува като “гарант за етническия мир”, защото почетният председател ще си я носи пожизнено. Въображаемата омраза може и да е някаква гаранция за контрола му, но не за дълго.

Българи, турци, помаци, милет, роми - всички сме наясно кой и как ни лъже и ограбва.

Този коментар изразява личното мнение на авторката и може да не съвпада с позициите на Българската редакция и на ДВ като цяло.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.6 от 20 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    25 4 Отговор
    значи съм братче на Д а то ме ашладисва

    13:02 04.12.2025

  • 2 стига вече

    50 5 Отговор
    Стига сте му обръщали внимание на тоядебил. Когато престанете да го отразявате, той ще изчезне и от политическата сцена.

    Коментиран от #44

    13:07 04.12.2025

  • 3 ммм да

    47 6 Отговор
    Този самозабравил се шопар точно неговите братя Турците ще му вземат главата алчна. Българи, Турци, Роми - живеем вече десетилетия на ред рамо до рамо и в разбирателство, и ако някой като този нерез си мисли че това може да стане много се е излъгал - ще е разпнат като Дучето

    13:07 04.12.2025

  • 4 Скарлет

    45 6 Отговор
    Дебелото Д е в паника от страх 😀

    13:07 04.12.2025

  • 5 Бендида

    41 2 Отговор
    Всъщност никой не взе на сериозно тези думи, освен DW. Дори самият Пеевски....

    Коментиран от #27

    13:08 04.12.2025

  • 6 Извод

    34 4 Отговор
    Този е цар на манипулациите, интригите и лъжите.

    13:08 04.12.2025

  • 7 коко

    7 27 Отговор
    На хората им омръзна да гледат продажни политици,ако има избори Пеевски ще ги спечели въпреки медийната кампания срещу него.

    Коментиран от #14

    13:08 04.12.2025

  • 8 Гръмотин пулицай

    11 4 Отговор
    Ас мноу съ исвинявам, но нъли и тоз месиц ша дигнете с пейсе пруцента заалата на пулицаите. Аку наете колку съ пулихме на пуследния прутест! Беше мноу сташно, но както е казал нърода, който гу е страх от мечки, да ни стаа пулицай!

    13:09 04.12.2025

  • 9 Чисто и просто

    24 6 Отговор
    Този човек прави внушения, търси под вола теле. Вероятно мисли, че повтаряйки една явна неистина, то тя ще се превърне в истина, трябва да го разочаровам.Няма да стане! Няма да стане и въпреки декларациите на приближените му, с които ни заляха вчера и днес продължават. Просто няма как да мине нещо, което е долна лъжа

    13:11 04.12.2025

  • 10 "Мръшляци" викаше

    25 5 Отговор
    на българите, после вика, не на омразата!
    И тоя е де бил!

    13:14 04.12.2025

  • 11 гост

    17 5 Отговор
    Свиня е идиота на България.Другият е Тиква!

    13:14 04.12.2025

  • 12 Ганя Путинофила

    8 6 Отговор
    Племето плаща "репарации" за Възродителния процес измислен от комунягите!
    Иначе нямаше да има ДПС!
    Племето не фата!

    Коментиран от #18

    13:16 04.12.2025

  • 13 Мнение

    23 4 Отговор
    Прасето Цацаров е виновен за тази свинщина. Някоя нощ Пеевски ще бъде скопен от турци и роми и няма да чуете за него повече . Да му мисли Йордан Цонев, защото е долна гад

    13:16 04.12.2025

  • 14 гост

    12 2 Отговор

    До коментар #7 от "коко":

    Нама да му стигнат парите ако ганьоците решат да не ходят за гъби.

    13:17 04.12.2025

  • 15 Ами сега?

    12 4 Отговор
    Някой дава ли си сметка какво означава добавката "НН" след ДПС? Ами това е "Дърпай пари спешно - народа го няма" и можем да си разиграваме кончето без някой да ни се противопоставя.

    13:17 04.12.2025

  • 17 Хасковски каунь

    5 9 Отговор
    ВЪЗРАЖДАНЕ !
    Другите са маскари.

    13:18 04.12.2025

  • 18 гост

    7 5 Отговор

    До коментар #12 от "Ганя Путинофила":

    Нямаше да има ДПС без СДС!Зельо беше изуй гащи.

    Коментиран от #47

    13:19 04.12.2025

  • 19 Зеления път

    12 4 Отговор
    Шиши, откакто го закичи украинската посланиЧКА с "Медал за храброст" от Украйна, разбрах че или ще ни вкара във война с Русия или е политически труп.

    Коментиран от #55

    13:22 04.12.2025

  • 20 Софииски имоти

    3 12 Отговор
    Във всяка лъжа има доза истина! Все пак той показва и подписани документи!

    Коментиран от #24

    13:22 04.12.2025

  • 22 Няма етническа умраза

    9 3 Отговор
    Всичката умразА е към г-н Пеевски и неговите погвати.Дори и мафиотски не са защото и в мафията има някакви граници и някакъв морал,къде при него липсват.Феномен!

    13:28 04.12.2025

  • 23 Смех

    9 1 Отговор
    Беше смешно, когато мирчев понито 🦄 го подгони и дебелото 🐖 взе да квичи "не на омразата, не на омразата.. "😂😂

    13:35 04.12.2025

  • 24 Не, баце

    8 1 Отговор

    До коментар #20 от "Софииски имоти":

    Къде тук виждаш омраза към различните етноси? Протестите нямат нищо общо с омраза към турци, роми и други. Ама грам нищо общо нямат. Мисли!

    13:35 04.12.2025

  • 25 Суха съчка

    4 2 Отговор
    Имало ли е нещо на екрана на площада за етносите? Всички учтиво мълчат.ДПС го натресоха на България БКП с любезното съдействие на САЩ.

    13:36 04.12.2025

  • 26 Протест

    3 3 Отговор
    Хората не се противопоставят на еврото, не са половината. Това са една малка част корумпирани и други наивни хора, които се въртят около партиите. Хората искат да останат в България да работят и да живеят тук, не да бъдат гонени от бизнес Тошковците да скитат разделени по Европата. Хората искат тук да живеят и да създават семейства. Не да им казват, ако не ти харесва тук, може да напуснеш. Някой трябва да накара КПКОНПИ, НАП, ГДБОП, съд, прокуратурата и разни други държавни институции да заработят, защото има работа натрупана за десетилетия. Стояща на трупчета в тъмници и незаконно оневинявани икономически престъпници. Преди това обаче някой трябва да прочисти надутата администрация от политическите калинки и от децата на мафията. Да, защото в тези институции, съд и прокуратура има цели организирани мафиотски фамилии семейства живеещи на хранилката на работещите и точно тези хора допринасят и за корупцията и политико-икономическата мафия. Вместо да работят срещу тях, те работят за тях, получавайки пари от народа. Някой трябва да възстанее срещу тези хора. Ако те си останат, всичко си остава същото. Няма тук място за партии, ако първопричинителите за корупцията не бъдат премахнати и не им бъде отрязан достъпа до държавни и европейски пари, те ще продължават да се самовъзпроизвеждат.

    Коментиран от #33

    13:41 04.12.2025

  • 27 Бай Ставри

    6 0 Отговор

    До коментар #5 от "Бендида":

    Пеевски и ортака му Борисов-В КАУША! ВЕДНАГА!

    13:49 04.12.2025

  • 28 Стига вече с тази свиня...

    4 0 Отговор
    Нито турци, помаци и цигани ще се вържат на провокациите на този лузър, те не го отразяват освен на купените от него местни феодали, но те не са със него, при първият трус и липса на пари ще го предадат, това са купени хора и зависими от престъпления, от тях лоялност не можеш да очакваш, свинята в момента е слаб, нищо не му се получава, за това натиска срещу него и цялата структура трябва да е огромен, обществото не трябва да спира с натиска, дори и с твърдост, само бой може да спре този свински не порядък в БГ.

    13:50 04.12.2025

  • 29 Силиций

    5 0 Отговор
    "Българи, турци, помаци, милет, роми - всички сме наясно кой и как ни лъже и ограбва."
    Вярно с оригинала!

    13:51 04.12.2025

  • 30 Тома

    2 1 Отговор
    Това са думи на дъртите ченгета от дс за етническа омраза които добре са обучили мамута

    13:51 04.12.2025

  • 31 Всеки етнос в

    4 0 Отговор
    България е потърпевш от корупцията.Защитени са само тези, които я упражняват.

    13:53 04.12.2025

  • 32 Кърджалиец

    3 0 Отговор
    В Кърджалийско цари мир само някои служители от време на време правят разделение между гражданите от района. но са държат като не прекрачат прага за етническият мир.
    Ако някой СЛУЖИТЕЛ от властта си превиши правата може са получи непредсказуеми неща.
    Що се отнася до ШИШИ Пеевски той е с Помашки корени и е внук на Живковите генералски служители който използва методите от комунизма “ или си с мен или враг” гони служители от държавни служби без свян.

    Затова тези ДС служители и внуци трябва да се държат далеч от политиката.

    Пеевски в най скоро време трябва да пуделче пратен в гробищата на политиката.

    Коментиран от #41

    13:53 04.12.2025

  • 33 Интересно.... 🤔

    0 0 Отговор

    До коментар #26 от "Протест":

    Този минус от кой е, и за какво е, като написаното от теб е абсолютно вярно. 🤔

    13:54 04.12.2025

  • 35 мюмюн caлиx

    0 5 Отговор
    делян ша е първи на изборите ша ви разгроми бyгaри и ша имат ммнозинство с герп само итн и бсп са извън не ни трябват вече ДПС победа

    Коментиран от #38, #43

    13:56 04.12.2025

  • 36 Гост

    3 0 Отговор
    Той трябва да се оттегли.

    13:56 04.12.2025

  • 37 Възpожденец 🇧🇬

    2 1 Отговор
    Пpaceтата знаят само да крадат, рекетират и изнудват !
    Затова са обучени от БКП-ДС, под зоркия поглед на Кремъл.

    Едното npace е внук на ДС началник, преминал школата на руския агент Илия Павлов, издигнат от руския актив симеончо, с позивна "Царя", поет от КГБ агента Доган. Осъществил поредица от грабежи на страната, заедно с Внешторгбанк ( банката на Путин) - Булгартабак, КТБ, Южен и Турски поток, Виваком, стотици имоти, контрабанда на цигари и наркотици .

    Другото npace е потомствен милиционер, член на БКП, с баща майор от МВР, станал мyтpa oт CИК, крадец на коли, охранител на байтошУ и агент "Царя". Издигнат от ДС до Премиер на Републиката.

    Третото npace също е член на БКП, отявлен пРезидент на московските фашисти, издигнат от Решетников.

    13:57 04.12.2025

  • 38 Бай Амет чубана

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "мюмюн caлиx":

    А багай ва гьотферен

    13:58 04.12.2025

  • 41 Да бе...

    3 0 Отговор

    До коментар #32 от "Кърджалиец":

    Знаем че турци и българи живеем в мир и разбирателство, и глупостите на Пеевски не ни касаят, няма проблеми между нас, и този негодник Пеевски никога няма да може да противопостави турци и българи един срещу друг, просто вие и ние трябва да го отхвърлим, вреден е за вас и нас.

    13:59 04.12.2025

  • 43 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    0 1 Отговор

    До коментар #35 от "мюмюн caлиx":

    Много правилно пишеш. Браво!
    Готов си за иZpoдените на късоПейкин, мани го тоя дялян делян, байрям байрям, хамид хамид или диван диван.

    14:00 04.12.2025

  • 44 Сзо

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "стига вече":

    Явно схемата му работи ...

    14:00 04.12.2025

  • 46 ШЕФА

    4 0 Отговор
    Преди време Сопола бащата на този престъпник Прасето си играеше с етническото напрежение и му се получаваше докато уродливото изчадие което създаде не му заби нож в гърба и не му взема всичко.Понеже свинята е безсилна и ще загуби в скоро време всичко вади този изтъркан Коз.

    14:00 04.12.2025

  • 47 Я по сериозно!

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "гост":

    Абе то нямаше да има и СДС ако нямаше СССР, но е много дълго за обяснение.

    14:00 04.12.2025

  • 49 Бай Иван

    3 0 Отговор
    Започва все повече да мирише на свинско с лук!

    14:01 04.12.2025

  • 52 Хаха

    2 0 Отговор
    Дойче веле омразата я сеят соросоидните грантови НПО, медии и политици!
    Примери бол- Манол Глишев доказан син на комунист, днес фашист, Белобрадова,Пейков, Асенка Василева и так дали!
    Дано скоро да ви свършат грантовете и да освободите въздуха!
    Позор

    14:02 04.12.2025

  • 53 Гост

    2 0 Отговор
    Пр"аси, не на ом"раз"ата трябва да го повтаряш всеки ден на трите ти лоялни слуги ай"рян ай"рян, хл"амид хл"амид и най-големия тарикат данчо мент"алив"ата ме"нта

    14:02 04.12.2025

  • 54 Дръндарския

    3 0 Отговор
    Изклати ме момчето, еййй... Ама колкото и да се мъчи, философ, хидроинженер, топлоелвладелец, соларовладелец и толкова дълголетен ръководител движение не може да стане!
    Скоро ще му изгори жичката на бушона!!!

    14:03 04.12.2025

  • 55 Хахах

    0 0 Отговор

    До коментар #19 от "Зеления път":

    Какво общо има украинската посланичка тук? Не Пеевски ли спря продажбата на реактори на украинс? Пеевски е русисти. Ако беше българин, щеше да удари руската мафия в България, той работи с тях.

    14:03 04.12.2025

  • 56 Освен това

    2 0 Отговор
    Шишмето повтаря мантрите на Доган , явно защото задкулисните му дърпачи на конците не могат да измислят нещо ново. Освен това мирише лошо на мюсюлманите , хем на домуз ,хем на ДС.

    14:04 04.12.2025

  • 57 Опаааа....

    0 0 Отговор
    Свинята се опитва да разиграе етническата карта... Прасе, не си познал, няма турчин, помак или циганин който да се върже на приказките ти, просто си приключил, въпрос на време е пандиза... Свиквай..

    14:05 04.12.2025