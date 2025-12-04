Руският президент Владимир Путин иска контрол над целия Донбас. И за него няма вариант това да не се случи, пише германското издание Focus.de.

„Или ще освободим тези територии със силата на оръжието, или украинските войски ще напуснат тези територии“, каза Путин, според Ройтерс . Донбас обхваща Донецка и Луганска области, които са обект на спорове от години.

От началото на войната през февруари 2022 г. Русия е поела контрол над 19,2% от Украйна. Това включва Крим, големи части от Донецка и Луганска област, както и райони в Херсонска и Запорожка област. Според Ройтерс обаче Украйна все още държи приблизително 5000 квадратни километра от Донецка област.

Украинското правителство категорично отхвърля исканията на Путин. Президентът Володимир Зеленски подчерта, че Русия не трябва да бъде възнаграждавана за войната, която сама е започнала. Украйна не е готова да се откаже от териториите си без бой.

Кремъл описа последната си среща с американската делегация в Москва като „много полезна“. Дискусиите са се фокусирали върху предложения, които Путин е обсъждал преди това с президента на САЩ Доналд Тръмп. Русия прие някои от тези предложения и е готова да продължи преговорите. Все още обаче не е постигнат пробив или компромис.

Путин обвини европейците, че пречат на „мира“, който Русия иска да постигне в Украйна, а именно капитулация на украинската държава. Европейците трябва да се включат в работата по постигането на мир в Украйна, а не да пречат, заяви руският президент Владимир Путин в интервю, дадено на индийския в. „Индия тудей“ в навечерието на визитата му в Индия.