Русия иска Донбас на всяка цена: Путин призова украинските войници да се изтеглят

Руският президент Владимир Путин иска контрол над целия Донбас. И за него няма вариант това да не се случи, пише германското издание Focus.de.
„Или ще освободим тези територии със силата на оръжието, или украинските войски ще напуснат тези територии“, каза Путин, според Ройтерс . Донбас обхваща Донецка и Луганска области, които са обект на спорове от години.
От началото на войната през февруари 2022 г. Русия е поела контрол над 19,2% от Украйна. Това включва Крим, големи части от Донецка и Луганска област, както и райони в Херсонска и Запорожка област. Според Ройтерс обаче Украйна все още държи приблизително 5000 квадратни километра от Донецка област.
Украинското правителство категорично отхвърля исканията на Путин. Президентът Володимир Зеленски подчерта, че Русия не трябва да бъде възнаграждавана за войната, която сама е започнала. Украйна не е готова да се откаже от териториите си без бой.
Кремъл описа последната си среща с американската делегация в Москва като „много полезна“. Дискусиите са се фокусирали върху предложения, които Путин е обсъждал преди това с президента на САЩ Доналд Тръмп. Русия прие някои от тези предложения и е готова да продължи преговорите. Все още обаче не е постигнат пробив или компромис.
Путин обвини европейците, че пречат на „мира“, който Русия иска да постигне в Украйна, а именно капитулация на украинската държава. Европейците трябва да се включат в работата по постигането на мир в Украйна, а не да пречат, заяви руският президент Владимир Путин в интервю, дадено на индийския в. „Индия тудей“ в навечерието на визитата му в Индия.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #10, #14, #17, #23
17:04 04.12.2025
2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
Коментиран от #6
17:04 04.12.2025
3 1488
дори руската салата не е руска
какво остава за наука, изкуство, литература и т.н ?
Коментиран от #21, #27
17:05 04.12.2025
4 Пич
Коментиран от #61
17:05 04.12.2025
5 Хайде да го вземат, че пак да има кюмюр,
17:06 04.12.2025
6 Ако не се изтеглят доброволно
До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":ще е доброЗорно.
17:06 04.12.2025
7 картогомел
17:07 04.12.2025
8 си дзън
Всички руснаци незабавно трябва да бъдат изгонени от ЕС.
Коментиран от #9
17:07 04.12.2025
9 Ха ХаХа
До коментар #8 от "си дзън":Теб ще те изгоним в Сибир
Коментиран от #31
17:08 04.12.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Да да да
17:09 04.12.2025
12 Българин
Коментиран от #15, #55
17:09 04.12.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ти ли бе
До коментар #1 от "Българин":Разчепатен еерасино?
Ти само на заден ход нападаш
17:09 04.12.2025
15 Така е
До коментар #12 от "Българин":Путин закусва с деца нали помиярино?
17:10 04.12.2025
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 УРЯЯЯЯЯЯ
До коментар #1 от "Българин":НАПАДАМИИИИ
КАКТО УКРАИНЦИТЕ НАПАДНАХА ДНР И ЛНР ТАКА ЛИ
И КО СТАНА
АМИ ДА НЯМА НОВА ПИРИМОГА
17:11 04.12.2025
18 А случайно
Коментиран от #26
17:11 04.12.2025
19 Реал Мадрид
Удар с дронове на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна по руски МиГ-29 на летището Кача в Крим и по радарния комплекс на летище Иртиш край Симферопол.
Коментиран от #37
17:12 04.12.2025
20 Pyccкий пeдик
Нека Вова първо вземем Покровск, Купянск и Малый Myxocpaнск, пък потом да мислим за Донбас !!!
По рукам ? 😁
Коментиран от #44
17:12 04.12.2025
21 Пенсионер 69 годишен
До коментар #3 от "1488":Днеска купих руска, американска и салата микс. Американската я изядох веднага а сега ще смеся микс салата с зехтин, оцет, ще посоля и с пълнозърнест хлебец ще си хапна, че ми се преяде.
За руската кухня си прав отчасти. Тя е наследник на императорската кухня, където готвачи са били немци и французи. Имат супер ресторанти и супер кухня. Ако имаш пари, посети Санкт Петербург. Няма да съжаляваш.
Коментиран от #28, #53, #71
17:12 04.12.2025
22 Ангел
17:12 04.12.2025
23 Поправка
До коментар #1 от "Българин":Не да я нападнем, а да я освободим.
17:12 04.12.2025
24 Българин
Коментиран от #45
17:13 04.12.2025
25 админ
за 4г пукрофс
данбас 2045
Коментиран от #29
17:14 04.12.2025
26 Само
До коментар #18 от "А случайно":че те отдавна си играят с инструмента му.
Но футбол с твоята тъпа тиква ще играе
17:14 04.12.2025
27 1489
До коментар #3 от "1488":Руска салата и казваме ние , глупчо. В Русия е френска салата Оливие...ха ха ха ха. Андрешковци!
17:14 04.12.2025
28 1488
До коментар #21 от "Пенсионер 69 годишен":в руската кухня няма нищо готвено щото през 90% от деня нямат ток
Коментиран от #35
17:14 04.12.2025
29 Тъпак
До коментар #25 от "админ":300%
17:14 04.12.2025
30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱
До коментар #10 от "Ти мисли кой ще ти събира разцепеният":абе ЩО НЕ ПРЕВЗЕМЕТЕ 1 ЗАПАДНА БАза БЕ? матросовци?нали са джендъри-ще ви е лесно??!!аре на САщ ПРЕВЗЕМЕТЕ!4 СА ТУКА/нищо НЕ става от вас , лаладжии , че кия на природатА СТЕ
17:14 04.12.2025
31 си дзън
До коментар #9 от "Ха ХаХа":Позна.
С моите връзки в ККП се глася за губернатор на някоя област в Сибир.
Коментиран от #49
17:14 04.12.2025
32 Атина Палада
Украйна без излаз на море!
17:15 04.12.2025
33 Хахахаха
Коментиран от #42
17:15 04.12.2025
34 Хахахаха
Коментиран от #36
17:15 04.12.2025
35 Ха ХаХа
До коментар #28 от "1488":Щепсела ти е отзад мухльо
17:15 04.12.2025
36 Глелупако безказармен
До коментар #34 от "Хахахаха":Отчаяно си тъп за да ти обясним разликата
Коментиран от #82
17:16 04.12.2025
37 Пенсионер 69 годишен
До коментар #19 от "Реал Мадрид":Много яко! Цял МиГ! Но Украйна се стопи от над 50 милиона население на 15. Още една-две години и цялото население ще се разбяга по чужбина и това не е от хубав живот.
Коментиран от #72
17:16 04.12.2025
38 койдазнай
17:16 04.12.2025
39 Историк
17:17 04.12.2025
40 Българин
Коментиран от #47
17:17 04.12.2025
41 ха ха ха
от тази територия Крим беше ПРЕДИ ВОЙНАТА и е над 50% от това, а Донецка и Луганска бяха 25%. (преди СВО)... т.е. за 3 години и 2 млн бастисани пе де расссийци с оръжие са завзели по-малко от 5% от Украйснката територия. Киев за 3 дена ,а? :)))
Коментиран от #48, #50
17:17 04.12.2025
42 Наркоманът
До коментар #33 от "Хахахаха":Построи бункер в Иваново-Вознесенск за 1,5 млрд.д.
17:17 04.12.2025
43 Ама
Коментиран от #64
17:18 04.12.2025
44 ПЪРВО ПО ВАЖНОТО
До коментар #20 от "Pyccкий пeдик":НЕОБХОДИМО Е КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ ДА СЕ ПРЕУСТОИ В ГРАДСКА ТОАЛЕТНА ЗА ДА СПРЪТ МЕСТНИТЕ ДА ПИКАЯТ ПО ЪГЛИТЕ
17:18 04.12.2025
45 Атина Палада
До коментар #24 от "Българин":И с какво ще ви въоръжат като ви мобилизират? С шарените байраци ли? Или с дръжки от метли,както бяха въоръжили германската натовска армия на учението? НатЮвските армии правят учения с дръжки от метли;)))Цирк е МатЮ:)))
17:18 04.12.2025
46 Миролюб Войнов, анализатор
17:18 04.12.2025
47 Ъхъ ъхъ
До коментар #40 от "Българин":Помако слагай потурите и феса и марш в джамиата
Коментиран от #56
17:19 04.12.2025
48 това обяснявам и аз
До коментар #41 от "ха ха ха":Територията преди СВО до ден днешен която са завзели е под 5%. Всичко друго беше или от "референдума" или от сепаратистите, но не и от руската армия.
Коментиран от #51
17:19 04.12.2025
49 С твоите връзки в ККП
До коментар #31 от "си дзън":ще те направят губернатор на някоя външа тоалетна.
Казват, че там ги имало много.
17:20 04.12.2025
50 Пенсионер 69 годишен
До коментар #41 от "ха ха ха":А къде са 35 милиона украинци, ако мога да попитам? От 50 милиона останаха 15. Още два-три контранаступа и няма да останат мъже.
Коментиран от #54
17:20 04.12.2025
51 Какво можеш
До коментар #48 от "това обяснявам и аз":Помако слагай потурите и феса и марш в джамиатада обясниш ти бе джурул задръстен
Коментиран от #58, #60
17:21 04.12.2025
52 володя
Платил цената и гоово! Получил всичко, каквото търсил, че му дали и отгоре!
17:22 04.12.2025
53 ПЕШО 1
До коментар #21 от "Пенсионер 69 годишен":Бил съм в Петербуг 7 дни.Слава богу че на всеки ъгъл има Киевси и Макдоналс ,щото и е" хубава" кухнята.Всичко хубаво е направено в западна Европа в Питер.
Коментиран от #59
17:22 04.12.2025
54 е ми
До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":там където от 240 млн русия останаха 15 млн. - в измислиците ти.
17:22 04.12.2025
55 НЕ МОГА
До коментар #12 от "Българин":ИЗЯДОХ ГИ
АБЕ ТИ ДЕЦА ИМАШ ЛИ
17:22 04.12.2025
56 Българин
До коментар #47 от "Ъхъ ъхъ":Хей копей, на микрофона ми запей...ГА ГА ГА...🤣🤣🤣🤣
17:23 04.12.2025
57 Кривоверен алкаш
Коментиран от #63
17:23 04.12.2025
58 Този коментар е премахнат от модератор.
59 Ти си
До коментар #53 от "ПЕШО 1":В Люлински кенеф
17:24 04.12.2025
60 това обяснявам и аз
До коментар #51 от "Какво можеш":джендърче... хващай се за палците че идвам пак да те он0дя. после ще е майка ти.
Коментиран от #66
17:24 04.12.2025
61 Чип
До коментар #4 от "Пич":Така де, отдавна го казахте. ...Преди 2 000 000 убити руснака. А още не сте м.ъднали от първоначалната линия на фронта.
17:24 04.12.2025
62 Даа
Коментиран от #67
17:25 04.12.2025
63 Тунгус от Сибир
До коментар #57 от "Кривоверен алкаш":Важното е че всички боклуци сте при нас.
Ще ви се радваме
Коментиран от #70
17:25 04.12.2025
64 ПЪРВО ОДЕСА
До коментар #43 от "Ама":УКРОДЕБ....ИЛИТЕ В ДОМБАС ША ЧАКАТ
17:25 04.12.2025
65 Пенсионер 69 годишен
Коментиран от #79
17:26 04.12.2025
66 гост
До коментар #60 от "това обяснявам и аз":А бе...гърбав,не намесвай роднини бе талибан...ще те нахраня ама ще ме изтрият...грешка голяма си...
Коментиран от #68, #73
17:26 04.12.2025
67 Ха ХаХа
До коментар #62 от "Даа":Окупираната от РФ 30 % територия даваше 80% от бюджета на Украйна.
Ха ха ха
17:27 04.12.2025
68 това обяснявам и аз
До коментар #66 от "гост":що да не ги намесвам бе... майка лап-а по-добре от тебе. но пък ти си по дащен отзаде.
Коментиран от #75
17:27 04.12.2025
69 Океан от фантазии
Коментиран от #77
17:27 04.12.2025
70 Кривоверен алкаш
До коментар #63 от "Тунгус от Сибир":нещо измуча ли, че не ти се разбра...
17:28 04.12.2025
71 Ученик
До коментар #21 от "Пенсионер 69 годишен":От руzия избягаха много повече, без да се водят активни бойни действия на нейна територия. Положението там е ужасяващо. Масов мор и мизерия. Всички пари отиват в Москва, а останалите изнемогват. Защо руzия забрани да се изнасят данни за статистиката на населението и други статистически данни?
17:28 04.12.2025
72 Българин
До коментар #37 от "Пенсионер 69 годишен":Това е заради братските бомбардировки, които оставят украинците за седмици без ток, вода, топлоенергия и дори храна! Рускат армия, по заповед на Путин, цели пълното обезлюдяване на Украйна, тъй като украинците никога няма да простят милионите жертви и ужасните мъчения, причинени им от руските нацисти.
17:28 04.12.2025
73 това обяснявам и аз
До коментар #66 от "гост":сестра ти също не е зле. стига да си избръсне мустака. Абе добре печелите в България вие пе де русските магистралки.. Ще ти платя двойно днес. щото съм на кеф.
Коментиран от #78
17:29 04.12.2025
74 А ОДЕСА
Коментиран от #83
17:29 04.12.2025
75 гост
До коментар #68 от "това обяснявам и аз":нали знаеш къде си правен...из...от...заде...
Коментиран от #81
17:29 04.12.2025
76 Хммм,
17:29 04.12.2025
77 Тръмп
До коментар #69 от "Океан от фантазии":Компромисът който прави Путин е,че може да завземе цяла Украйна.
Кой ще го спре без пари оръжие и войници?
17:29 04.12.2025
78 гост
До коментар #73 от "това обяснявам и аз":май...ти на тебе и на цялата ти гърбава фамилия...
Коментиран от #85
17:30 04.12.2025
79 Я пъ тоа
До коментар #65 от "Пенсионер 69 годишен":Затова ли Путин иска съкращение на ВСУ до 600 хиляди човека.
17:30 04.12.2025
80 Тити
17:30 04.12.2025
81 това обяснявам и аз
До коментар #75 от "гост":за разлика от тебе, аз знам къде и кой ме е правил. Докато ти знаеш че си правен в грешната дупка, а баща си не го познаваш.
17:30 04.12.2025
82 Хахахаха
До коментар #36 от "Глелупако безказармен":Не е нужно да обясняваш, важно е да видиш фактите! Рашите от Киев стигнаха до Донецк!
17:30 04.12.2025
83 Тангото и бавно
До коментар #74 от "А ОДЕСА":Джульо руска е 100%
17:30 04.12.2025
84 Пенсионер 69 годишен
ТРЪМП ИМ КАЗА, ЧЕ НЯМАТ ХОРА!
17:31 04.12.2025
85 това обяснявам и аз
До коментар #78 от "гост":малко нежно джендърче. хващай се за палците, че идвам. и ако искаш да не те боли... мажи дупките здраво.
17:31 04.12.2025
86 Ами
Путин даде интервю за телевизионния канал India Today, а не за Ройтерс.
Освен това каза, че освен Донбас ще вземе и Новорусия.
А това са още няколко региона. С прости думи окраина губи излаз на море.
17:31 04.12.2025