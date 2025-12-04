Новини
Русия иска Донбас на всяка цена: Путин призова украинските войници да се изтеглят
4 Декември, 2025 17:01

Путин заяви, че ако украинските войници не се изтеглят, то руската армия със сила ще превземе целия Донбас

Русия иска Донбас на всяка цена: Путин призова украинските войници да се изтеглят - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Руският президент Владимир Путин иска контрол над целия Донбас. И за него няма вариант това да не се случи, пише германското издание Focus.de.

„Или ще освободим тези територии със силата на оръжието, или украинските войски ще напуснат тези територии“, каза Путин, според Ройтерс . Донбас обхваща Донецка и Луганска области, които са обект на спорове от години.

От началото на войната през февруари 2022 г. Русия е поела контрол над 19,2% от Украйна. Това включва Крим, големи части от Донецка и Луганска област, както и райони в Херсонска и Запорожка област. Според Ройтерс обаче Украйна все още държи приблизително 5000 квадратни километра от Донецка област.

Украинското правителство категорично отхвърля исканията на Путин. Президентът Володимир Зеленски подчерта, че Русия не трябва да бъде възнаграждавана за войната, която сама е започнала. Украйна не е готова да се откаже от териториите си без бой.

Кремъл описа последната си среща с американската делегация в Москва като „много полезна“. Дискусиите са се фокусирали върху предложения, които Путин е обсъждал преди това с президента на САЩ Доналд Тръмп. Русия прие някои от тези предложения и е готова да продължи преговорите. Все още обаче не е постигнат пробив или компромис.

Путин обвини европейците, че пречат на „мира“, който Русия иска да постигне в Украйна, а именно капитулация на украинската държава. Европейците трябва да се включат в работата по постигането на мир в Украйна, а не да пречат, заяви руският президент Владимир Путин в интервю, дадено на индийския в. „Индия тудей“ в навечерието на визитата му в Индия.


Украйна
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 15 гласа.
  • 1 Българин

    12 30 Отговор
    ЕС трябва да нападнем и разгромим Русия, а после да си я поделим по равно за всяка държава!

    Коментиран от #10, #14, #17, #23

    17:04 04.12.2025

  • 2 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    9 15 Отговор
    ха ха..призовал ги...

    Коментиран от #6

    17:04 04.12.2025

  • 3 1488

    16 22 Отговор
    в русия всичко е откраднато от някъде
    дори руската салата не е руска
    какво остава за наука, изкуство, литература и т.н ?

    Коментиран от #21, #27

    17:05 04.12.2025

  • 4 Пич

    23 8 Отговор
    Отдавна го казахме на паветниците ! Русия ще си вземе Донбас! А при инат от украинците - и повече!!!

    Коментиран от #61

    17:05 04.12.2025

  • 5 Хайде да го вземат, че пак да има кюмюр,

    14 4 Отговор
    че нашите продажници ще ни уморят през зимата!? Чакаме газ в дамаджани от САЩ, но нещо не се получава!?

    17:06 04.12.2025

  • 6 Ако не се изтеглят доброволно

    15 7 Отговор

    До коментар #2 от "К.О.Т.а.р.А.К 🐱":

    ще е доброЗорно.

    17:06 04.12.2025

  • 7 картогомел

    8 16 Отговор
    Как със сила......а да забравих, че в момента става дума за окупация на една държава. Безсрамници. Убиват православни християни

    17:07 04.12.2025

  • 8 си дзън

    8 14 Отговор
    При 40% пари за война дали Путин иска мир е въпросът. Май само Тръмп "вярва" в това.
    Всички руснаци незабавно трябва да бъдат изгонени от ЕС.

    Коментиран от #9

    17:07 04.12.2025

  • 9 Ха ХаХа

    9 3 Отговор

    До коментар #8 от "си дзън":

    Теб ще те изгоним в Сибир

    Коментиран от #31

    17:08 04.12.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Да да да

    6 11 Отговор
    Този Путин само иска.Иска даже да живее 150 г.

    17:09 04.12.2025

  • 12 Българин

    5 14 Отговор
    Путин, върни децата на Украйна!!! За теб няма граници в злобата и поеугаването на всичко...посегна и на невинните дечица!

    Коментиран от #15, #55

    17:09 04.12.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Ти ли бе

    10 4 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Разчепатен еерасино?
    Ти само на заден ход нападаш

    17:09 04.12.2025

  • 15 Така е

    8 4 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    Путин закусва с деца нали помиярино?

    17:10 04.12.2025

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 УРЯЯЯЯЯЯ

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    НАПАДАМИИИИ
    КАКТО УКРАИНЦИТЕ НАПАДНАХА ДНР И ЛНР ТАКА ЛИ
    И КО СТАНА
    АМИ ДА НЯМА НОВА ПИРИМОГА

    17:11 04.12.2025

  • 18 А случайно

    4 11 Отговор
    да иска украинските войници да поиграят футбол с главата му,на червения площад?

    Коментиран от #26

    17:11 04.12.2025

  • 19 Реал Мадрид

    1 9 Отговор
    ГУР са поразили руски МиГ-29 на летище в окупирания Крим. Видео
    Удар с дронове на Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна по руски МиГ-29 на летището Кача в Крим и по радарния комплекс на летище Иртиш край Симферопол.

    Коментиран от #37

    17:12 04.12.2025

  • 20 Pyccкий пeдик

    4 9 Отговор
    "...със сила...."


    Нека Вова първо вземем Покровск, Купянск и Малый Myxocpaнск, пък потом да мислим за Донбас !!!
    По рукам ? 😁

    Коментиран от #44

    17:12 04.12.2025

  • 21 Пенсионер 69 годишен

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Днеска купих руска, американска и салата микс. Американската я изядох веднага а сега ще смеся микс салата с зехтин, оцет, ще посоля и с пълнозърнест хлебец ще си хапна, че ми се преяде.
    За руската кухня си прав отчасти. Тя е наследник на императорската кухня, където готвачи са били немци и французи. Имат супер ресторанти и супер кухня. Ако имаш пари, посети Санкт Петербург. Няма да съжаляваш.

    Коментиран от #28, #53, #71

    17:12 04.12.2025

  • 22 Ангел

    3 2 Отговор
    Путин, ако не смята да ликвидира чифута Зеленски, да се маха веднага! 14/88!

    17:12 04.12.2025

  • 23 Поправка

    2 5 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Не да я нападнем, а да я освободим.

    17:12 04.12.2025

  • 24 Българин

    2 8 Отговор
    Време е правителствата на ЕС да обявят масова мобилизация...! Настъпи момента да приключим с Русия така, както приключихме и със СССР!

    Коментиран от #45

    17:13 04.12.2025

  • 25 админ

    3 9 Отговор
    три дня на киев,
    за 4г пукрофс
    данбас 2045

    Коментиран от #29

    17:14 04.12.2025

  • 26 Само

    8 2 Отговор

    До коментар #18 от "А случайно":

    че те отдавна си играят с инструмента му.
    Но футбол с твоята тъпа тиква ще играе

    17:14 04.12.2025

  • 27 1489

    6 2 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Руска салата и казваме ние , глупчо. В Русия е френска салата Оливие...ха ха ха ха. Андрешковци!

    17:14 04.12.2025

  • 28 1488

    3 8 Отговор

    До коментар #21 от "Пенсионер 69 годишен":

    в руската кухня няма нищо готвено щото през 90% от деня нямат ток

    Коментиран от #35

    17:14 04.12.2025

  • 29 Тъпак

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "админ":

    300%

    17:14 04.12.2025

  • 30 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    2 7 Отговор

    До коментар #10 от "Ти мисли кой ще ти събира разцепеният":

    абе ЩО НЕ ПРЕВЗЕМЕТЕ 1 ЗАПАДНА БАза БЕ? матросовци?нали са джендъри-ще ви е лесно??!!аре на САщ ПРЕВЗЕМЕТЕ!4 СА ТУКА/нищо НЕ става от вас , лаладжии , че кия на природатА СТЕ

    17:14 04.12.2025

  • 31 си дзън

    1 5 Отговор

    До коментар #9 от "Ха ХаХа":

    Позна.
    С моите връзки в ККП се глася за губернатор на някоя област в Сибир.

    Коментиран от #49

    17:14 04.12.2025

  • 32 Атина Палада

    6 3 Отговор
    И Одеса! Путин ги каза в Индия.
    Украйна без излаз на море!

    17:15 04.12.2025

  • 33 Хахахаха

    3 8 Отговор
    Путлера громи ВСУ от бункера, като никой друг! Хахахаха. А рашистката армия какво казва, громи ли?

    Коментиран от #42

    17:15 04.12.2025

  • 34 Хахахаха

    4 6 Отговор
    За 4 години съветските войски стигнаха до Берлин, а рашистката армия за същия период стигна от Киев до Донецк!

    Коментиран от #36

    17:15 04.12.2025

  • 35 Ха ХаХа

    3 3 Отговор

    До коментар #28 от "1488":

    Щепсела ти е отзад мухльо

    17:15 04.12.2025

  • 36 Глелупако безказармен

    4 3 Отговор

    До коментар #34 от "Хахахаха":

    Отчаяно си тъп за да ти обясним разликата

    Коментиран от #82

    17:16 04.12.2025

  • 37 Пенсионер 69 годишен

    6 4 Отговор

    До коментар #19 от "Реал Мадрид":

    Много яко! Цял МиГ! Но Украйна се стопи от над 50 милиона население на 15. Още една-две години и цялото население ще се разбяга по чужбина и това не е от хубав живот.

    Коментиран от #72

    17:16 04.12.2025

  • 38 койдазнай

    1 7 Отговор
    Като иска Донбас на всяка цена, ще плаща! С разпада на Русия!

    17:16 04.12.2025

  • 39 Историк

    3 8 Отговор
    Терористът определя условията, което е нечувано. Руският мир на Путин в действие е: харесва си територия от чужда съседна държава, ако не я получи започва да избива хората и да ликвидира всичко изградено на територията, отвлича децата, руската дума си гласува закон за обявяване чуждата територия за своя и така до края на света. Нашите путинолизци до заминават незабавно за Москва при терориста.

    17:17 04.12.2025

  • 40 Българин

    2 8 Отговор
    Руската нация трябва да изчезне!

    Коментиран от #47

    17:17 04.12.2025

  • 41 ха ха ха

    3 5 Отговор
    "От началото на войната през февруари 2022 г. Русия е поела контрол над 19,2% от Украйна. Това включва Крим, големи части от Донецка и Луганска област,"
    от тази територия Крим беше ПРЕДИ ВОЙНАТА и е над 50% от това, а Донецка и Луганска бяха 25%. (преди СВО)... т.е. за 3 години и 2 млн бастисани пе де расссийци с оръжие са завзели по-малко от 5% от Украйснката територия. Киев за 3 дена ,а? :)))

    Коментиран от #48, #50

    17:17 04.12.2025

  • 42 Наркоманът

    3 3 Отговор

    До коментар #33 от "Хахахаха":

    Построи бункер в Иваново-Вознесенск за 1,5 млрд.д.

    17:17 04.12.2025

  • 43 Ама

    4 3 Отговор
    Искал Домбас ,ами превземетего бе 3 года се напъвате и все нищо

    Коментиран от #64

    17:18 04.12.2025

  • 44 ПЪРВО ПО ВАЖНОТО

    5 1 Отговор

    До коментар #20 от "Pyccкий пeдик":

    НЕОБХОДИМО Е КЪЩАТА НА МАХНО В ГУЛЯЙПОЛЕ ДА СЕ ПРЕУСТОИ В ГРАДСКА ТОАЛЕТНА ЗА ДА СПРЪТ МЕСТНИТЕ ДА ПИКАЯТ ПО ЪГЛИТЕ

    17:18 04.12.2025

  • 45 Атина Палада

    5 1 Отговор

    До коментар #24 от "Българин":

    И с какво ще ви въоръжат като ви мобилизират? С шарените байраци ли? Или с дръжки от метли,както бяха въоръжили германската натовска армия на учението? НатЮвските армии правят учения с дръжки от метли;)))Цирк е МатЮ:)))

    17:18 04.12.2025

  • 46 Миролюб Войнов, анализатор

    4 4 Отговор
    Руската сила е наблюдаваме вече Четири Года в Покровск и Курск. Наложи се Лъвовете на Ким да вършат цялата работа. Бих посъветвал 140млн руснаци да се наредят в редица и гръмнат в главите. Такъв резил се не преживя 😁

    17:18 04.12.2025

  • 47 Ъхъ ъхъ

    2 3 Отговор

    До коментар #40 от "Българин":

    Помако слагай потурите и феса и марш в джамиата

    Коментиран от #56

    17:19 04.12.2025

  • 48 това обяснявам и аз

    4 4 Отговор

    До коментар #41 от "ха ха ха":

    Територията преди СВО до ден днешен която са завзели е под 5%. Всичко друго беше или от "референдума" или от сепаратистите, но не и от руската армия.

    Коментиран от #51

    17:19 04.12.2025

  • 49 С твоите връзки в ККП

    1 1 Отговор

    До коментар #31 от "си дзън":

    ще те направят губернатор на някоя външа тоалетна.
    Казват, че там ги имало много.

    17:20 04.12.2025

  • 50 Пенсионер 69 годишен

    3 2 Отговор

    До коментар #41 от "ха ха ха":

    А къде са 35 милиона украинци, ако мога да попитам? От 50 милиона останаха 15. Още два-три контранаступа и няма да останат мъже.

    Коментиран от #54

    17:20 04.12.2025

  • 51 Какво можеш

    4 1 Отговор

    До коментар #48 от "това обяснявам и аз":

    Помако слагай потурите и феса и марш в джамиатада обясниш ти бе джурул задръстен

    Коментиран от #58, #60

    17:21 04.12.2025

  • 52 володя

    2 2 Отговор
    На времето и Хитлер искал на всяка цена.
    Платил цената и гоово! Получил всичко, каквото търсил, че му дали и отгоре!

    17:22 04.12.2025

  • 53 ПЕШО 1

    3 3 Отговор

    До коментар #21 от "Пенсионер 69 годишен":

    Бил съм в Петербуг 7 дни.Слава богу че на всеки ъгъл има Киевси и Макдоналс ,щото и е" хубава" кухнята.Всичко хубаво е направено в западна Европа в Питер.

    Коментиран от #59

    17:22 04.12.2025

  • 54 е ми

    3 0 Отговор

    До коментар #50 от "Пенсионер 69 годишен":

    там където от 240 млн русия останаха 15 млн. - в измислиците ти.

    17:22 04.12.2025

  • 55 НЕ МОГА

    2 1 Отговор

    До коментар #12 от "Българин":

    ИЗЯДОХ ГИ
    АБЕ ТИ ДЕЦА ИМАШ ЛИ

    17:22 04.12.2025

  • 56 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #47 от "Ъхъ ъхъ":

    Хей копей, на микрофона ми запей...ГА ГА ГА...🤣🤣🤣🤣

    17:23 04.12.2025

  • 57 Кривоверен алкаш

    4 1 Отговор
    2022 год.с незаконен Референдум присъедени 4те анексирани територии,макар да не бяха превзети нацяло...ега ти и пародията и сега няма измъкване...Ама че щели да загинат руски войници...голям праз,по важното е Русия да стане още по голяма...има призиви руските жени да раждат повече деца...за кефа на Кремълският Бандит...умряла нация...

    Коментиран от #63

    17:23 04.12.2025

  • 58 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 59 Ти си

    0 0 Отговор

    До коментар #53 от "ПЕШО 1":

    В Люлински кенеф

    17:24 04.12.2025

  • 60 това обяснявам и аз

    1 1 Отговор

    До коментар #51 от "Какво можеш":

    джендърче... хващай се за палците че идвам пак да те он0дя. после ще е майка ти.

    Коментиран от #66

    17:24 04.12.2025

  • 61 Чип

    2 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Така де, отдавна го казахте. ...Преди 2 000 000 убити руснака. А още не сте м.ъднали от първоначалната линия на фронта.

    17:24 04.12.2025

  • 62 Даа

    2 1 Отговор
    Руснаците са нахални и нагли все искат ,да им дадът украинците укрепените си позиции наготово ,а бе няма край руската неможач няма

    Коментиран от #67

    17:25 04.12.2025

  • 63 Тунгус от Сибир

    2 1 Отговор

    До коментар #57 от "Кривоверен алкаш":

    Важното е че всички боклуци сте при нас.
    Ще ви се радваме

    Коментиран от #70

    17:25 04.12.2025

  • 64 ПЪРВО ОДЕСА

    1 1 Отговор

    До коментар #43 от "Ама":

    УКРОДЕБ....ИЛИТЕ В ДОМБАС ША ЧАКАТ

    17:25 04.12.2025

  • 65 Пенсионер 69 годишен

    0 1 Отговор
    Еййй! Корави глави хохохолски! Тръмп им каза, че вече нямат хора, останали са 15 милиона, те се инатят. Господ ли чакат да слезе от небето да им каже че са урки капут?

    Коментиран от #79

    17:26 04.12.2025

  • 66 гост

    1 1 Отговор

    До коментар #60 от "това обяснявам и аз":

    А бе...гърбав,не намесвай роднини бе талибан...ще те нахраня ама ще ме изтрият...грешка голяма си...

    Коментиран от #68, #73

    17:26 04.12.2025

  • 67 Ха ХаХа

    1 1 Отговор

    До коментар #62 от "Даа":

    Окупираната от РФ 30 % територия даваше 80% от бюджета на Украйна.
    Ха ха ха

    17:27 04.12.2025

  • 68 това обяснявам и аз

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "гост":

    що да не ги намесвам бе... майка лап-а по-добре от тебе. но пък ти си по дащен отзаде.

    Коментиран от #75

    17:27 04.12.2025

  • 69 Океан от фантазии

    1 0 Отговор
    Той може да поиска и Марианската падина, ами да си я вземе ако може.

    Коментиран от #77

    17:27 04.12.2025

  • 70 Кривоверен алкаш

    1 0 Отговор

    До коментар #63 от "Тунгус от Сибир":

    нещо измуча ли, че не ти се разбра...

    17:28 04.12.2025

  • 71 Ученик

    0 0 Отговор

    До коментар #21 от "Пенсионер 69 годишен":

    От руzия избягаха много повече, без да се водят активни бойни действия на нейна територия. Положението там е ужасяващо. Масов мор и мизерия. Всички пари отиват в Москва, а останалите изнемогват. Защо руzия забрани да се изнасят данни за статистиката на населението и други статистически данни?

    17:28 04.12.2025

  • 72 Българин

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Пенсионер 69 годишен":

    Това е заради братските бомбардировки, които оставят украинците за седмици без ток, вода, топлоенергия и дори храна! Рускат армия, по заповед на Путин, цели пълното обезлюдяване на Украйна, тъй като украинците никога няма да простят милионите жертви и ужасните мъчения, причинени им от руските нацисти.

    17:28 04.12.2025

  • 73 това обяснявам и аз

    0 1 Отговор

    До коментар #66 от "гост":

    сестра ти също не е зле. стига да си избръсне мустака. Абе добре печелите в България вие пе де русските магистралки.. Ще ти платя двойно днес. щото съм на кеф.

    Коментиран от #78

    17:29 04.12.2025

  • 74 А ОДЕСА

    0 0 Отговор
    Руска ли е?

    Коментиран от #83

    17:29 04.12.2025

  • 75 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #68 от "това обяснявам и аз":

    нали знаеш къде си правен...из...от...заде...

    Коментиран от #81

    17:29 04.12.2025

  • 76 Хммм,

    1 0 Отговор
    Ей тоя Донбас ще му изяде главата, вече е поставено началото на края. Няма да позволят на нито една от двете страни да напусне фронта като победител, осбено пък да демонстрира това пред цял свят.

    17:29 04.12.2025

  • 77 Тръмп

    1 0 Отговор

    До коментар #69 от "Океан от фантазии":

    Компромисът който прави Путин е,че може да завземе цяла Украйна.
    Кой ще го спре без пари оръжие и войници?

    17:29 04.12.2025

  • 78 гост

    1 0 Отговор

    До коментар #73 от "това обяснявам и аз":

    май...ти на тебе и на цялата ти гърбава фамилия...

    Коментиран от #85

    17:30 04.12.2025

  • 79 Я пъ тоа

    0 0 Отговор

    До коментар #65 от "Пенсионер 69 годишен":

    Затова ли Путин иска съкращение на ВСУ до 600 хиляди човека.

    17:30 04.12.2025

  • 80 Тити

    0 0 Отговор
    Путлер може да иска у Марс ама няма сили за това.

    17:30 04.12.2025

  • 81 това обяснявам и аз

    0 0 Отговор

    До коментар #75 от "гост":

    за разлика от тебе, аз знам къде и кой ме е правил. Докато ти знаеш че си правен в грешната дупка, а баща си не го познаваш.

    17:30 04.12.2025

  • 82 Хахахаха

    0 0 Отговор

    До коментар #36 от "Глелупако безказармен":

    Не е нужно да обясняваш, важно е да видиш фактите! Рашите от Киев стигнаха до Донецк!

    17:30 04.12.2025

  • 83 Тангото и бавно

    0 0 Отговор

    До коментар #74 от "А ОДЕСА":

    Джульо руска е 100%

    17:30 04.12.2025

  • 84 Пенсионер 69 годишен

    0 0 Отговор
    Най-голямото богатство на една страна са хората. Крайна си загуби населението. Останаха 15 милиона, като 4 милиона от тях са инвалиди, а останалите пенсионери
    ТРЪМП ИМ КАЗА, ЧЕ НЯМАТ ХОРА!

    17:31 04.12.2025

  • 85 това обяснявам и аз

    0 0 Отговор

    До коментар #78 от "гост":

    малко нежно джендърче. хващай се за палците, че идвам. и ако искаш да не те боли... мажи дупките здраво.

    17:31 04.12.2025

  • 86 Ами

    0 0 Отговор
    И да преписвате не можете :)
    Путин даде интервю за телевизионния канал India Today, а не за Ройтерс.
    Освен това каза, че освен Донбас ще вземе и Новорусия.
    А това са още няколко региона. С прости думи окраина губи излаз на море.

    17:31 04.12.2025

