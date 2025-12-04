Напрежението се покачва: Турция привика украинския посланик

Турция е привикала посланика на Украйна и руския шарже д'афер в турското министерството на външните работи, за да изрази своите притеснения относно серия от нападения срещу кораби, свързани с Русия, в турската изключителна икономическа зона в Черно море, заяви заместник-министърът на външните работи на Турция Берис Екинджи, цитиран от Ройтерс и „Тюркийе тудей“, предаде БТА.
„Ставаме свидетели на много сериозна ескалация на напрежението между Русия и Украйна през последните седмици, включваща множество взаимни нападения. В крайна сметка се стигна и до нападения в Черно море и в нашата изключителна икономическа зона“, каза днес Екинджи пред парламентарната комисия по външните работи в Меджлиса.
„Вчера и днес привикахме временно управляващия руското посолство и посланика на Украйна, за да изразим нашите притеснения относно ситуацията“, добави той.
Миналия петък два танкера, част от т.нар. руски „сенчест флот“, бяха ударени от безпилотни кораби край северното крайбрежие на Турция, а в събота украинските власти поеха отговорност за атаката.
В понеделник турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че „атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи“ и отправи предупреждение към „всички замесени страни“. Въпреки това във вторник турските власти съобщиха, че танкер със слънчогледово олио, плаващ под руски флаг, е сигнализирал, че е претърпял нападение докато е плавал във водите на Черно море близо до турския град Синоп.
Говорителят на Министерството на външните работи Йонджю Кечели заяви, че атаките срещу плавателните съдове "Кайрос" и "Вират" са извършени в рамките на изключителната икономическа зона на Турция и "са създали сериозни рискове за корабоплаването, живота, собствеността и безопасността на околната среда в региона".
В публикация в социалните мрежи късно снощи Кечели добави, че Турция провежда разговори със "заинтересованите страни", за да предотврати разпространението на войната в Украйна към Черно море и да защити икономическите интереси на Турция.
Украйна заяви, че е използвала морски дронове, за да атакува двата танкера край черноморския бряг на Турция в петък вечерта. Според информациите екипажите на двата плавателни съда са в безопасност.
По данни на Службата за сигурност на Украйна танкерите са били празни и са пътували към пристанището в Новоросийск, голям руски петролен терминал.
Базата данни OpenSanctions, която проследява лица и организации, замесени в заобикаляне на санкциите, описва плавателните съдове като част от т. нар. "сенчест флот" - кораби, използвани за избягване на санкциите, наложени на Русия след инвазията през 2022 г. в Украйна.
Украйна е извършвала успешни военноморски удари срещу руски кораби по време на войната, използвайки обикновено заредени с експлозиви морски дронове. Предишните мисии на Украйна обаче бяха като цяло ограничени до водите в северната част на Черно море, отбелязва АП.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #3, #8
19:38 04.12.2025
2 Шопо
Коментиран от #12, #14
19:39 04.12.2025
3 Ердоган
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Ти луд ли си ,пара йок
19:41 04.12.2025
4 Пич
19:43 04.12.2025
5 Интересно на колко
19:43 04.12.2025
6 Цирковете нямат край
19:43 04.12.2025
7 Сиденко
Коментиран от #10
19:43 04.12.2025
8 Путин многоходовия
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Сорос ни нареди да станем "многоходови"
Коментиран от #11
19:45 04.12.2025
9 Ролан
19:45 04.12.2025
10 Град Козлодуй
До коментар #7 от "Сиденко":Украйна не е държава а територия, руска територия.
19:46 04.12.2025
11 Сорос
До коментар #8 от "Путин многоходовия":Май ви е наредил и да станете бавноразвиващи
19:46 04.12.2025
12 Той
До коментар #2 от "Шопо":Зеления, незнам дали ще може да победи, но ти, с простотията си няма да се справиш.
19:47 04.12.2025
13 Ганя Путинофила
19:48 04.12.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Турция да затвори Проливите
Нали е НАТО!
ах гиди, гиди, тарикат, алъш вериш!
Коментиран от #21
19:49 04.12.2025
16 Хага
19:50 04.12.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Мустафа Кемал Ататюрк
Туркия от Средидемно море до Курилските острови 😁👍
Коментиран от #30
19:50 04.12.2025
19 Моряка
19:51 04.12.2025
20 Да бе , да ! 😜
19:52 04.12.2025
21 ИСТИНАТА
До коментар #15 от "Турция да затвори Проливите":Не е казала, не е затворила Босфора! Не помниш ли как думна руският самолет, и Путин ни хък, ни мък, нали?
19:54 04.12.2025
22 ?????
Бил застрашавал корабоплаването. Тва не е първия случай, но е първия огласен в медиите с видеофиксация.
А иначе базата в Констанца е американска.
Такива ми ти работи.
А иначе не ми е ясно кво общо има руския шарже дафер с нападенията на украинците срещу танкерите та са го привикали и него.
Коментиран от #23
19:54 04.12.2025
23 Ние с гайдите
До коментар #22 от "?????":Любопитно , как ли ще реагират ганьовците от Атлантическия клуб в София , ако украинския режим изпусне някой безпилотен катер по българското крайбрежие . Сигурно или ще го посрещнат с духова музика , или ще го обявят за руски ? 😜
19:59 04.12.2025
24 На друго место се съобщава,
Коментиран от #27
20:04 04.12.2025
25 голем праз
20:05 04.12.2025
26 Факт
20:06 04.12.2025
27 ха, ха, ха...
До коментар #24 от "На друго место се съобщава,":Тена друго място и за теб съобщават едни работи, но тук няма да ги коментираме. С приятели като Путин врагове не ти трябват.
20:07 04.12.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 зельовските маймунджилъци
20:12 04.12.2025
30 Ха ХаХа
До коментар #18 от "Мустафа Кемал Ататюрк":Ал секиме кой гьотете
20:17 04.12.2025
31 маке
20:23 04.12.2025
32 Хмм
20:27 04.12.2025