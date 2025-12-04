Напрежението се покачва: Турция привика украинския посланик

Турция е привикала посланика на Украйна и руския шарже д'афер в турското министерството на външните работи, за да изрази своите притеснения относно серия от нападения срещу кораби, свързани с Русия, в турската изключителна икономическа зона в Черно море, заяви заместник-министърът на външните работи на Турция Берис Екинджи, цитиран от Ройтерс и „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

„Ставаме свидетели на много сериозна ескалация на напрежението между Русия и Украйна през последните седмици, включваща множество взаимни нападения. В крайна сметка се стигна и до нападения в Черно море и в нашата изключителна икономическа зона“, каза днес Екинджи пред парламентарната комисия по външните работи в Меджлиса.

„Вчера и днес привикахме временно управляващия руското посолство и посланика на Украйна, за да изразим нашите притеснения относно ситуацията“, добави той.

Миналия петък два танкера, част от т.нар. руски „сенчест флот“, бяха ударени от безпилотни кораби край северното крайбрежие на Турция, а в събота украинските власти поеха отговорност за атаката.

В понеделник турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че „атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи“ и отправи предупреждение към „всички замесени страни“. Въпреки това във вторник турските власти съобщиха, че танкер със слънчогледово олио, плаващ под руски флаг, е сигнализирал, че е претърпял нападение докато е плавал във водите на Черно море близо до турския град Синоп.

Говорителят на Министерството на външните работи Йонджю Кечели заяви, че атаките срещу плавателните съдове "Кайрос" и "Вират" са извършени в рамките на изключителната икономическа зона на Турция и "са създали сериозни рискове за корабоплаването, живота, собствеността и безопасността на околната среда в региона".

В публикация в социалните мрежи късно снощи Кечели добави, че Турция провежда разговори със "заинтересованите страни", за да предотврати разпространението на войната в Украйна към Черно море и да защити икономическите интереси на Турция.

Украйна заяви, че е използвала морски дронове, за да атакува двата танкера край черноморския бряг на Турция в петък вечерта. Според информациите екипажите на двата плавателни съда са в безопасност.

По данни на Службата за сигурност на Украйна танкерите са били празни и са пътували към пристанището в Новоросийск, голям руски петролен терминал.

Базата данни OpenSanctions, която проследява лица и организации, замесени в заобикаляне на санкциите, описва плавателните съдове като част от т. нар. "сенчест флот" - кораби, използвани за избягване на санкциите, наложени на Русия след инвазията през 2022 г. в Украйна.

Украйна е извършвала успешни военноморски удари срещу руски кораби по време на войната, използвайки обикновено заредени с експлозиви морски дронове. Предишните мисии на Украйна обаче бяха като цяло ограничени до водите в северната част на Черно море, отбелязва АП.