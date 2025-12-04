Новини
Свят »
Турция »
Напрежението се покачва: Турция привика украинския посланик
  Тема: Украйна

Напрежението се покачва: Турция привика украинския посланик

4 Декември, 2025 19:36 3 125 32

  • украйна-
  • танкер-
  • русия-
  • турция-
  • война-
  • черно море-
  • сенчест флот

Ставаме свидетели на много сериозна ескалация на напрежението между Русия и Украйна през последните седмици, обяви Турция

Напрежението се покачва: Турция привика украинския посланик - 1
Снимка: БГНЕС/ EPA
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Турция е привикала посланика на Украйна и руския шарже д'афер в турското министерството на външните работи, за да изрази своите притеснения относно серия от нападения срещу кораби, свързани с Русия, в турската изключителна икономическа зона в Черно море, заяви заместник-министърът на външните работи на Турция Берис Екинджи, цитиран от Ройтерс и „Тюркийе тудей“, предаде БТА.

„Ставаме свидетели на много сериозна ескалация на напрежението между Русия и Украйна през последните седмици, включваща множество взаимни нападения. В крайна сметка се стигна и до нападения в Черно море и в нашата изключителна икономическа зона“, каза днес Екинджи пред парламентарната комисия по външните работи в Меджлиса.

Още новини от Украйна

„Вчера и днес привикахме временно управляващия руското посолство и посланика на Украйна, за да изразим нашите притеснения относно ситуацията“, добави той.

Миналия петък два танкера, част от т.нар. руски „сенчест флот“, бяха ударени от безпилотни кораби край северното крайбрежие на Турция, а в събота украинските власти поеха отговорност за атаката.

В понеделник турският президент Реджеп Тайип Ердоган заяви, че „атаките срещу търговски кораби в Черно море са неприемливи“ и отправи предупреждение към „всички замесени страни“. Въпреки това във вторник турските власти съобщиха, че танкер със слънчогледово олио, плаващ под руски флаг, е сигнализирал, че е претърпял нападение докато е плавал във водите на Черно море близо до турския град Синоп.

Говорителят на Министерството на външните работи Йонджю Кечели заяви, че атаките срещу плавателните съдове "Кайрос" и "Вират" са извършени в рамките на изключителната икономическа зона на Турция и "са създали сериозни рискове за корабоплаването, живота, собствеността и безопасността на околната среда в региона".

В публикация в социалните мрежи късно снощи Кечели добави, че Турция провежда разговори със "заинтересованите страни", за да предотврати разпространението на войната в Украйна към Черно море и да защити икономическите интереси на Турция.

Украйна заяви, че е използвала морски дронове, за да атакува двата танкера край черноморския бряг на Турция в петък вечерта. Според информациите екипажите на двата плавателни съда са в безопасност.

По данни на Службата за сигурност на Украйна танкерите са били празни и са пътували към пристанището в Новоросийск, голям руски петролен терминал.

Базата данни OpenSanctions, която проследява лица и организации, замесени в заобикаляне на санкциите, описва плавателните съдове като част от т. нар. "сенчест флот" - кораби, използвани за избягване на санкциите, наложени на Русия след инвазията през 2022 г. в Украйна.

Украйна е извършвала успешни военноморски удари срещу руски кораби по време на войната, използвайки обикновено заредени с експлозиви морски дронове. Предишните мисии на Украйна обаче бяха като цяло ограничени до водите в северната част на Черно море, отбелязва АП.


Турция
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    61 7 Отговор
    Турция да спре оръжието за Украйна.

    Коментиран от #3, #8

    19:38 04.12.2025

  • 2 Шопо

    8 76 Отговор
    Зеленски е велик политик с помощ от ЕС и България Той може да победи Русия.

    Коментиран от #12, #14

    19:39 04.12.2025

  • 3 Ердоган

    25 7 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Ти луд ли си ,пара йок

    19:41 04.12.2025

  • 4 Пич

    40 4 Отговор
    Турция освен че има собствени интереси , предполагам че е говорител на някой с повече интереси , който е ядосан на Украйна че му пречи да купува и препродава руски петрол и газ !

    19:43 04.12.2025

  • 5 Интересно на колко

    38 3 Отговор
    километра от българско крайбрежие. Или утре и при нас?

    19:43 04.12.2025

  • 6 Цирковете нямат край

    40 4 Отговор
    А дават оръжие на Украйна и накрая ще го изядат

    19:43 04.12.2025

  • 7 Сиденко

    42 5 Отговор
    Украйна ще бъде премахната от картата и ще престане да съществува!

    Коментиран от #10

    19:43 04.12.2025

  • 8 Путин многоходовия

    1 24 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Сорос ни нареди да станем "многоходови"

    Коментиран от #11

    19:45 04.12.2025

  • 9 Ролан

    42 2 Отговор
    Нещата вървят към това че , Украйна ще остане без излаз на море. Ми, да карат в същият дух😄

    19:45 04.12.2025

  • 10 Град Козлодуй

    41 1 Отговор

    До коментар #7 от "Сиденко":

    Украйна не е държава а територия, руска територия.

    19:46 04.12.2025

  • 11 Сорос

    22 2 Отговор

    До коментар #8 от "Путин многоходовия":

    Май ви е наредил и да станете бавноразвиващи

    19:46 04.12.2025

  • 12 Той

    28 3 Отговор

    До коментар #2 от "Шопо":

    Зеления, незнам дали ще може да победи, но ти, с простотията си няма да се справиш.

    19:47 04.12.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    8 8 Отговор
    И Анадола заедно със САЩ се включи във войната на страната на путин!

    19:48 04.12.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Турция да затвори Проливите

    3 30 Отговор
    за руските корита!
    Нали е НАТО!
    ах гиди, гиди, тарикат, алъш вериш!

    Коментиран от #21

    19:49 04.12.2025

  • 16 Хага

    3 29 Отговор
    Фашистът Путин е позор! Очаква го затвор!

    19:50 04.12.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Мустафа Кемал Ататюрк

    3 22 Отговор
    Туркия трябва да прояви още половин година търпение и да удари двете омаломощени варварски държави !!!
    Туркия от Средидемно море до Курилските острови 😁👍

    Коментиран от #30

    19:50 04.12.2025

  • 19 Моряка

    28 1 Отговор
    Шопе,верно е,че Зелето е велик,ама велик просяк,нахален,нагъл,безсрамен гьонсурат..До кога ли?

    19:51 04.12.2025

  • 20 Да бе , да ! 😜

    16 1 Отговор
    Турците да не се правят на неутрални ! Турция е основен снабдител на украинския режим с дронове !

    19:52 04.12.2025

  • 21 ИСТИНАТА

    2 20 Отговор

    До коментар #15 от "Турция да затвори Проливите":

    Не е казала, не е затворила Босфора! Не помниш ли как думна руският самолет, и Путин ни хък, ни мък, нали?

    19:54 04.12.2025

  • 22 ?????

    20 1 Отговор
    Абе тук нищо не пишат, но вчера румънците са разстреляли един украински безпилотен катер, който чакал на гюме на 36 мили от Констанца.
    Бил застрашавал корабоплаването. Тва не е първия случай, но е първия огласен в медиите с видеофиксация.
    А иначе базата в Констанца е американска.
    Такива ми ти работи.
    А иначе не ми е ясно кво общо има руския шарже дафер с нападенията на украинците срещу танкерите та са го привикали и него.

    Коментиран от #23

    19:54 04.12.2025

  • 23 Ние с гайдите

    16 3 Отговор

    До коментар #22 от "?????":

    Любопитно , как ли ще реагират ганьовците от Атлантическия клуб в София , ако украинския режим изпусне някой безпилотен катер по българското крайбрежие . Сигурно или ще го посрещнат с духова музика , или ще го обявят за руски ? 😜

    19:59 04.12.2025

  • 24 На друго место се съобщава,

    8 1 Отговор
    че Турция директно е заплашила Украйна, че при необходимост ще реши въпроса с Турските води с военни средства.

    Коментиран от #27

    20:04 04.12.2025

  • 25 голем праз

    1 12 Отговор
    Пробвали докъде им стига обхвата и се оказва, че до Босфора проблеми нямат. Цялото Черно море за Русия вече е затворено пространство.

    20:05 04.12.2025

  • 26 Факт

    1 2 Отговор
    Вероятно някой има сенчест флот пускащ дронове!

    20:06 04.12.2025

  • 27 ха, ха, ха...

    0 6 Отговор

    До коментар #24 от "На друго место се съобщава,":

    Тена друго място и за теб съобщават едни работи, но тук няма да ги коментираме. С приятели като Путин врагове не ти трябват.

    20:07 04.12.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 зельовските маймунджилъци

    3 1 Отговор
    Не вървят при Ердоган.усраинските лигльовци ще си намерят майстора

    20:12 04.12.2025

  • 30 Ха ХаХа

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Мустафа Кемал Ататюрк":

    Ал секиме кой гьотете

    20:17 04.12.2025

  • 31 маке

    3 1 Отговор
    Затривай тая украйнска фашистка пасмина..

    20:23 04.12.2025

  • 32 Хмм

    4 0 Отговор
    а дроновете да не са турските Байрактар?

    20:27 04.12.2025

Новини по държави:
Новини САЩ, Новини Великобритания, Новини Германия, Новини Италия, Новини Русия, Новини Франция, Новини Испания, Новини Гърция, Новини Украйна, Новини Белгия, Новини Китай, Новини Сирия, Новини Сърбия, Новини Бразилия, Новини Австралия, Новини Япония, Новини Швейцария, Новини Северна Македония, Новини Полша, Новини Румъния, Новини Иран (Ислямска Република), Новини Австрия, Новини Нидерландия, Новини Северна Корея, Новини Всички държави, Новини Унгария, Новини Канада, Новини Литва, Новини Индия, Новини Мексико, Новини Южна Корея, Новини Хърватия, Новини Норвегия, Новини Дания, Новини Финландия, Новини Ирландия, Новини Аржентина, Новини Дубай, Новини Португалия, Новини Словакия, Новини Беларус, Новини Латвия, Новини Естония, Новини Словения, Новини Чехия, Новини Швеция, Новини Ирак, Новини Афганистан, Новини Албания