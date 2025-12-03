Протестът: да не го подарите на Радев?

ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:

Добре, прекрасно: това беше протест, който сякаш ни върна в едни по-невинни времена, и който натъжи ветераните от 1997/2013/2020, защото се огледаха и видяха, че прословутите Gen Z-та преобладават на същия площад с приблизително същите искания.

Ще се промени ли нещо?

Официалните медии ги зашиха като "икономически", т.е. срещу проектобюджета, но това просто не е вярно. Почти няма млад човек между 20 и 35, който да е отишъл да протестира срещу данък дивидент, повишения осигурителен праг или пък безсрамното финансово толериране на чиновничеството. Не, протестът си има почти конкретен адресат, по подобие на онзи от лятото на 2013-та, който обаче, да напомня, върна Борисов на власт, макар и в първа "сглобка" с демократичните сили, тогава уж обединени като "Реформаторски блок".

Сега възникват въпроси: има ли начин тая Gen Z енергия да бъде впрегната за решителна промяна на статуквото? Моят отговор е "по-скоро не". Аз твърдоглаво смятам, че докато решително не се ядосат работещите бедни в провинцията, едва ли ще се промени нещо. А под "решително" разбирам да вземат сопите - говоря за полукрепостните и службашите - което също ми се вижда невероятно, защото, както знаем още от Априлското въстание, е почти невъзможно да зарежеш полууредения си животец, който буквално зависи от властта, хеле пък да излезеш на площада да буташ същата тази власт, която те храни.

Разбира се, видях и позитиви - най-вече по отношение на факта, че протестът вече съвсем е и в смартфоните, даже ми хрумна да го нарека "iProtest". За пръв път сякаш всички видове цвят на нацията протестираха. Тук възниква и вторияи сякаш Парменидов въпрос - срещу какво, срещу кое, срещу кого? Най-лесното е да кажем, че е конкретно срещу Делян Пеевски, но това би било опростяване. Проблемът е самата система, която позволява на група олигарси да изтръгнат властта от Бойко Борисов.

Кой ще спечели от протеста - ПП-ДБ или Радев?

Все пак ако протестът стане наистина важен, продължи и успее, ще събори това доминирано от Борисов и Пеевски правителство. И тук идва най-важният кавеат: да не стане така, че чистата енергия на Gen Z да изтика на власт просъветския Румен Радев. Лидерите на ПП-ДБ вече са показвали, че едва ли ще вдигнат подкрепата си само заради големия протест. Затова казах, че докато не разпалят и не вдигнат от масите хората по места, ще си останат полуръсти.

Само си представете човек в малък град или село, особено ако е млад, премазан от ГЕРБ, а вече и от "Ново начало", как се идентифицира с Асен Василев, Мирчев и генерал Атанасов. Ясно е, че с тези лидери няма да стане. Те са далеч от висотата на задачата, която им поставят протестиращите. Докато е така, трудно ще надскочат 15%. Смисълът от ПП-ДБ е да не подаряват този протест на Радев, с когото са в особен и уж опозиционен конкубинат.

А, може и още нещо: да спрат този бюджет, който е като отмъщението на ситите (за сметка на гладните); ползвайте пълния колапс на социалните норми онлайн. Но отбележете и прословутите млади, които ще ви катурнат относително скоро, докато викат "6-7".

Да не "похарчим" и това поколение

За философски финал: мислех да ви разкажа за велики мислители като Дейвид Хюм и Артур Шопенхауер, които в друг контекст са разсъждавали върху културата на протеста. Обаче ми се стори, че мойта вечна епистемология в случая не работи.

Виждам нещо ново и питагорейско в този протест и мисля и се притеснявам да не "похарчим" и това ново поколение, брилянтно в своята липса на страх от всички "дебели". Това не е мечтата на Андрешко да преметне властта, това изглежда красиво и носи необходимата младежка енергия. Плюс онлайн гетата, в които се съдържа протест. Право в деветката, ако позволите да ви разсмея.