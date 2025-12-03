Протестът: да не го подарите на Радев?

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:
Добре, прекрасно: това беше протест, който сякаш ни върна в едни по-невинни времена, и който натъжи ветераните от 1997/2013/2020, защото се огледаха и видяха, че прословутите Gen Z-та преобладават на същия площад с приблизително същите искания.
Ще се промени ли нещо?
Официалните медии ги зашиха като "икономически", т.е. срещу проектобюджета, но това просто не е вярно. Почти няма млад човек между 20 и 35, който да е отишъл да протестира срещу данък дивидент, повишения осигурителен праг или пък безсрамното финансово толериране на чиновничеството. Не, протестът си има почти конкретен адресат, по подобие на онзи от лятото на 2013-та, който обаче, да напомня, върна Борисов на власт, макар и в първа "сглобка" с демократичните сили, тогава уж обединени като "Реформаторски блок".
Сега възникват въпроси: има ли начин тая Gen Z енергия да бъде впрегната за решителна промяна на статуквото? Моят отговор е "по-скоро не". Аз твърдоглаво смятам, че докато решително не се ядосат работещите бедни в провинцията, едва ли ще се промени нещо. А под "решително" разбирам да вземат сопите - говоря за полукрепостните и службашите - което също ми се вижда невероятно, защото, както знаем още от Априлското въстание, е почти невъзможно да зарежеш полууредения си животец, който буквално зависи от властта, хеле пък да излезеш на площада да буташ същата тази власт, която те храни.
Разбира се, видях и позитиви - най-вече по отношение на факта, че протестът вече съвсем е и в смартфоните, даже ми хрумна да го нарека "iProtest". За пръв път сякаш всички видове цвят на нацията протестираха. Тук възниква и вторияи сякаш Парменидов въпрос - срещу какво, срещу кое, срещу кого? Най-лесното е да кажем, че е конкретно срещу Делян Пеевски, но това би било опростяване. Проблемът е самата система, която позволява на група олигарси да изтръгнат властта от Бойко Борисов.
Кой ще спечели от протеста - ПП-ДБ или Радев?
Все пак ако протестът стане наистина важен, продължи и успее, ще събори това доминирано от Борисов и Пеевски правителство. И тук идва най-важният кавеат: да не стане така, че чистата енергия на Gen Z да изтика на власт просъветския Румен Радев. Лидерите на ПП-ДБ вече са показвали, че едва ли ще вдигнат подкрепата си само заради големия протест. Затова казах, че докато не разпалят и не вдигнат от масите хората по места, ще си останат полуръсти.
Само си представете човек в малък град или село, особено ако е млад, премазан от ГЕРБ, а вече и от "Ново начало", как се идентифицира с Асен Василев, Мирчев и генерал Атанасов. Ясно е, че с тези лидери няма да стане. Те са далеч от висотата на задачата, която им поставят протестиращите. Докато е така, трудно ще надскочат 15%. Смисълът от ПП-ДБ е да не подаряват този протест на Радев, с когото са в особен и уж опозиционен конкубинат.
А, може и още нещо: да спрат този бюджет, който е като отмъщението на ситите (за сметка на гладните); ползвайте пълния колапс на социалните норми онлайн. Но отбележете и прословутите млади, които ще ви катурнат относително скоро, докато викат "6-7".
Да не "похарчим" и това поколение
За философски финал: мислех да ви разкажа за велики мислители като Дейвид Хюм и Артур Шопенхауер, които в друг контекст са разсъждавали върху културата на протеста. Обаче ми се стори, че мойта вечна епистемология в случая не работи.
Виждам нещо ново и питагорейско в този протест и мисля и се притеснявам да не "похарчим" и това ново поколение, брилянтно в своята липса на страх от всички "дебели". Това не е мечтата на Андрешко да преметне властта, това изглежда красиво и носи необходимата младежка енергия. Плюс онлайн гетата, в които се съдържа протест. Право в деветката, ако позволите да ви разсмея.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #15
23:03 03.12.2025
2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... КОЙТО УЖ Е ПИЧ ,А Е НА ХРАНИЛКАТА
НА ОРЪЖЕЙНИЯ ТЪРГОВЕЦ ОТ ДС ПЕТЪР МАНДЖУКОВ
Коментиран от #7
23:04 03.12.2025
3 Сатана Z
23:04 03.12.2025
4 Пич
23:05 03.12.2025
5 Верно ли
23:06 03.12.2025
6 Хаха
Коментиран от #8, #23, #27
23:07 03.12.2025
7 Шпек
До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":След като коментираше мачовете видимо почерпен и с преплитащ се език в Диема са сложили дрегер преди да го пуснат в ефир.
За Нойзи става въпрос.Оня с пъпчивата мутра с очилата за не му се виждат зениците.
23:07 03.12.2025
8 Така е
До коментар #6 от "Хаха":Радев не може да стъпи на малкия пръст на Гоце.
23:08 03.12.2025
9 Опа
23:10 03.12.2025
10 Британия
23:10 03.12.2025
11 Цък
23:10 03.12.2025
12 Ха-ха-ха
Коментиран от #26
23:11 03.12.2025
13 Съдията
Коментиран от #16
23:11 03.12.2025
14 Румбесто Радевара
23:12 03.12.2025
15 Даааа
До коментар #1 от "Последния Софиянец":Давай, ще осигуряваш кетъринга на сбирките, докато Бойко ви го н.а.б.и.в.а с 300 този път... 🤣🤣🤣
23:13 03.12.2025
16 Абе
До коментар #13 от "Съдията":Малко си противоречите с това "колко пъти го свалят от власт", а впоследствие го избират отново и отново и отново.....
Коментиран от #20
23:15 03.12.2025
17 Дрън-дрън
23:15 03.12.2025
18 ООрана държава
23:16 03.12.2025
19 ГОШО
23:19 03.12.2025
20 Съдията
До коментар #16 от "Абе":Няма никакво противоречие. Знаехме, а след решението на КС и видяхме, как го "избират". А в Пазарджик установихме и реалните проценти на Шайка ГРОБ, около 6-7 след като няма кой да "пише и брише".😂
23:21 03.12.2025
21 БаГо
23:22 03.12.2025
22 Айде и рогоносецът се включи!
23:22 03.12.2025
23 БаГо
До коментар #6 от "Хаха":Напротив, Радев е фактор и затова всички в статуквото ги втриса от идеята да се срещнат с него на избори.
23:25 03.12.2025
24 Хмм
23:25 03.12.2025
25 Ежко
23:30 03.12.2025
26 Край
До коментар #12 от "Ха-ха-ха":що се хабиш да обясняваш на пиени хора. Тоя си се бори с комунизма и съветския съюз и все не може да ги пребори.
23:32 03.12.2025
27 Ами
До коментар #6 от "Хаха":при втория си мандат Първанов се провали, а сега стигна дотам да обслужва борисов и пеевски, Радев е единственият който запази рейтинга си и през втория си мандат, той е единственият политик в България който се е реализирал успешно в професията си, друг няма, треперят да не загубят депутатските си заплати, БСП гласуват с пеевски срещу собствения си електорат, умират от страх че ще има избори и ако останат извън парламента, няма да имат дори субсидия, те са на трето място с надписани гласове, а сега борисов дори не ги спомена, че са гласували против референдума на президента
23:34 03.12.2025
28 Шумна шушумига
Нойзю кара БМВ,
КАТ го спира-олеле
ще загуби БМВ!
Разбирачи в Инстаграм пискат-
Как не го е срам,съдията да реши Нойзито
да се спеши!
Нойзю пусна две сълзи,
после пак си продължи
с "анализи" на Висша лига,
а от тях ни се повдига.
С хонорари е добре,
пак ще кара БМВ!
23:46 03.12.2025
29 9689
23:49 03.12.2025
30 Дзън-дзън
Никакъв Радев, той е отвратителен трезвеник!
23:50 03.12.2025
31 анонимен
23:55 03.12.2025
32 анонимен
23:56 03.12.2025
33 анонимен
23:58 03.12.2025
34 Здрасти
23:59 03.12.2025
35 Вън от Парламента ПП ДБ
ПП- ДБ са СКРИТА патерица от ДИКТАТУРАТА на циганите, турците и Евреите в коалицията на ГАРБ и БСП...
ПП- ДБ , заедно с тяхния крадлив Варненски КМЕТ, направо към ЗАТВОРА !!
Днес, ПП- ДБ гласуваха ЗАЕДНО с циганите и турците на Пеевски и ДПС- НН. и СРЕЩУ БЪлгария и българския ЛЕВ..
Тия мошеници са в българския парламент от 6 МЕСЕЦА, от предишните избори за парламент, а искат да СМЕНЯТ нещо, което е от 150 години- българския ЛЕВ..
Оня Христо Иванов от партия- ДА България (ДБ), уж приказваше че е СРЕЩУ ДПС, в Созопол до някаква вила на Ахмед ДОган.. Но май и тоя Христо Иванов е станал пеедраз- предател като поп Кръстьо..
Да се махат от българския парламента тия крадци- ПП- ДБ и ДПС- НН !!
Президента на България взима 17 хиляди лева ЗАПЛАТА...
Партия ПП- ДБ, означава """ Пеедраз за пари"". От ПП- ДБ са готови някакви турци да им тъпчат заннниците, за да взимат 10 хиляди евро ( 20 хиляди лева) както през Османското РОБСТВО.. .
Да се махат от БЪлгарския парламент тия крадци и пеедрази от ПП- ДБ !!!
И няма смисъл ПП ДБ да стоят в парламента.. По добре да напуснат и да пуснат ОБЯВА че "" бивши депутати- пеедрази са готови, някой да им натъпче занниците ако им плати 10 хиляди ЕВРО ! !"""
23:59 03.12.2025
36 анонимен
00:03 04.12.2025
37 ЕДГАР КЕЙСИ
00:18 04.12.2025
38 Караджата
00:33 04.12.2025