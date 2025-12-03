Новини
Мнения »
Протестът: да не го подарите на Радев?

Протестът: да не го подарите на Радев?

3 Декември, 2025 23:01 1 159 38

  • нойзи-
  • ивайло цветков-
  • българия-
  • делян пеевски-
  • протест-
  • румен радев-
  • оставка-
  • бойко борисов

Ако протестът стане наистина важен, ще събори доминираното от Борисов и Пеевски правителство. Но да не стане така, че да изтика на власт просъветския Румен Радев.

Протестът: да не го подарите на Радев? - 1
Снимка: БГНЕС
Deutsche Welle Deutsche Welle информационен портал
ФАКТИ публикува мнения с широк спектър от гледни точки, за да насърчава конструктивни дебати.

Коментар на Ивайло Нойзи Цветков:

Добре, прекрасно: това беше протест, който сякаш ни върна в едни по-невинни времена, и който натъжи ветераните от 1997/2013/2020, защото се огледаха и видяха, че прословутите Gen Z-та преобладават на същия площад с приблизително същите искания.

Ще се промени ли нещо?

Официалните медии ги зашиха като "икономически", т.е. срещу проектобюджета, но това просто не е вярно. Почти няма млад човек между 20 и 35, който да е отишъл да протестира срещу данък дивидент, повишения осигурителен праг или пък безсрамното финансово толериране на чиновничеството. Не, протестът си има почти конкретен адресат, по подобие на онзи от лятото на 2013-та, който обаче, да напомня, върна Борисов на власт, макар и в първа "сглобка" с демократичните сили, тогава уж обединени като "Реформаторски блок".

Сега възникват въпроси: има ли начин тая Gen Z енергия да бъде впрегната за решителна промяна на статуквото? Моят отговор е "по-скоро не". Аз твърдоглаво смятам, че докато решително не се ядосат работещите бедни в провинцията, едва ли ще се промени нещо. А под "решително" разбирам да вземат сопите - говоря за полукрепостните и службашите - което също ми се вижда невероятно, защото, както знаем още от Априлското въстание, е почти невъзможно да зарежеш полууредения си животец, който буквално зависи от властта, хеле пък да излезеш на площада да буташ същата тази власт, която те храни.

Разбира се, видях и позитиви - най-вече по отношение на факта, че протестът вече съвсем е и в смартфоните, даже ми хрумна да го нарека "iProtest". За пръв път сякаш всички видове цвят на нацията протестираха. Тук възниква и вторияи сякаш Парменидов въпрос - срещу какво, срещу кое, срещу кого? Най-лесното е да кажем, че е конкретно срещу Делян Пеевски, но това би било опростяване. Проблемът е самата система, която позволява на група олигарси да изтръгнат властта от Бойко Борисов.

Кой ще спечели от протеста - ПП-ДБ или Радев?

Все пак ако протестът стане наистина важен, продължи и успее, ще събори това доминирано от Борисов и Пеевски правителство. И тук идва най-важният кавеат: да не стане така, че чистата енергия на Gen Z да изтика на власт просъветския Румен Радев. Лидерите на ПП-ДБ вече са показвали, че едва ли ще вдигнат подкрепата си само заради големия протест. Затова казах, че докато не разпалят и не вдигнат от масите хората по места, ще си останат полуръсти.

Само си представете човек в малък град или село, особено ако е млад, премазан от ГЕРБ, а вече и от "Ново начало", как се идентифицира с Асен Василев, Мирчев и генерал Атанасов. Ясно е, че с тези лидери няма да стане. Те са далеч от висотата на задачата, която им поставят протестиращите. Докато е така, трудно ще надскочат 15%. Смисълът от ПП-ДБ е да не подаряват този протест на Радев, с когото са в особен и уж опозиционен конкубинат.

А, може и още нещо: да спрат този бюджет, който е като отмъщението на ситите (за сметка на гладните); ползвайте пълния колапс на социалните норми онлайн. Но отбележете и прословутите млади, които ще ви катурнат относително скоро, докато викат "6-7".

Да не "похарчим" и това поколение

За философски финал: мислех да ви разкажа за велики мислители като Дейвид Хюм и Артур Шопенхауер, които в друг контекст са разсъждавали върху културата на протеста. Обаче ми се стори, че мойта вечна епистемология в случая не работи.

Виждам нещо ново и питагорейско в този протест и мисля и се притеснявам да не "похарчим" и това ново поколение, брилянтно в своята липса на страх от всички "дебели". Това не е мечтата на Андрешко да преметне властта, това изглежда красиво и носи необходимата младежка енергия. Плюс онлайн гетата, в които се съдържа протест. Право в деветката, ако позволите да ви разсмея.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    7 14 Отговор
    Вчера след изявлението на президента в президентството бяха извикани всички организации близки до президента и днес ми се обадиха дали бих станал член на президентската партия

    Коментиран от #15

    23:03 03.12.2025

  • 2 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    29 2 Отговор
    НОЙЗИ Е КАТО ХРИСТО ГРОЗЕВ
    ..... КОЙТО УЖ Е ПИЧ ,А Е НА ХРАНИЛКАТА
    НА ОРЪЖЕЙНИЯ ТЪРГОВЕЦ ОТ ДС ПЕТЪР МАНДЖУКОВ

    Коментиран от #7

    23:04 03.12.2025

  • 3 Сатана Z

    7 7 Отговор
    Стадото е осиротяло и си търси чобанин.Румбата ще се справи с него до първото стригане.

    23:04 03.12.2025

  • 4 Пич

    10 14 Отговор
    Ааа...... глупаците го подариха на Радев ! Ако се яви на избори , направо ще ги изкорми !!! Но да знаете - няма да е за добро ! Военен няма капацитет за управляващ. Взе редица хаотични решения за които съжали , включително и случая с ПП !!!

    23:05 03.12.2025

  • 5 Верно ли

    20 4 Отговор
    Днес Възраждане внесоха за гласуване в НС референдума за еврото - гласували против ГЕРБ, ПеПеДеБилите, ДПС на шиши и БСП. Па после разиграват циркове за масите!

    23:06 03.12.2025

  • 6 Хаха

    12 21 Отговор
    Радев не е фактор. Гошо Първанов имаше по-висок рейтинг от Радев и хвана едва 2% на парламентарни избори с неговата партия АБВ.

    Коментиран от #8, #23, #27

    23:07 03.12.2025

  • 7 Шпек

    29 3 Отговор

    До коментар #2 от "АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ":

    След като коментираше мачовете видимо почерпен и с преплитащ се език в Диема са сложили дрегер преди да го пуснат в ефир.
    За Нойзи става въпрос.Оня с пъпчивата мутра с очилата за не му се виждат зениците.

    23:07 03.12.2025

  • 8 Така е

    6 23 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Радев не може да стъпи на малкия пръст на Гоце.

    23:08 03.12.2025

  • 9 Опа

    9 27 Отговор
    Радев е пътник. Да се радва, че жълтопаветните го избраха за втори мандат, а той им се реваншира като издигна Киро, Асен, Денков и Бойко Рашков за служебни министри. Набутаха ни го с 200.

    23:10 03.12.2025

  • 10 Британия

    17 7 Отговор
    България е затънала в герберска смрад ,а българите са кастрирани пудели

    23:10 03.12.2025

  • 11 Цък

    23 0 Отговор
    Защо се дава думата на доказан алкохолик. Взехте ли му кръвна проба?

    23:10 03.12.2025

  • 12 Ха-ха-ха

    22 7 Отговор
    Престанете с глупостите. "Просъветския Радев" . Какви "Съвети", къде ги видяхте съветите? Радев е натовски генерал. По точно да се каже "проамериканския Радев". Мнението на Радев е напълно в унисон с политиката на американците.

    Коментиран от #26

    23:11 03.12.2025

  • 13 Съдията

    22 2 Отговор
    Тоя между две изтрезнявания е надраскал (по-радикалните да четат второто а като и) един куп глупости. Първо да си отиде завинаги неможача Борисов. Колко пъти трябва да го свалят от власт, за да разбере, че и той и шайката му са просто банда некадърници и крадци. Пък после ще видим дали Радев ще основе партия и кого ще привлече. И да не забравя, прасето с главно Д задължително или в затвора или завинаги в изгнание. Това изчадие адово р като воденичен камък на шията на Майка България.😂

    Коментиран от #16

    23:11 03.12.2025

  • 14 Румбесто Радевара

    4 14 Отговор
    Вдигам юмручето и излизам на площада.

    23:12 03.12.2025

  • 15 Даааа

    6 3 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Давай, ще осигуряваш кетъринга на сбирките, докато Бойко ви го н.а.б.и.в.а с 300 този път... 🤣🤣🤣

    23:13 03.12.2025

  • 16 Абе

    6 0 Отговор

    До коментар #13 от "Съдията":

    Малко си противоречите с това "колко пъти го свалят от власт", а впоследствие го избират отново и отново и отново.....

    Коментиран от #20

    23:15 03.12.2025

  • 17 Дрън-дрън

    19 4 Отговор
    А и Радев е натовски генерал, и доста по далновиден и разумен от философстващия на гърба на протестърите Нойзи

    23:15 03.12.2025

  • 18 ООрана държава

    11 0 Отговор
    Тая гнид@ защо не е в панделата?

    23:16 03.12.2025

  • 19 ГОШО

    16 2 Отговор
    ПОДАРЪК ЩЕ Е ЗА ШИШИ СТАВА ЛИ ТАКА? МНОГО СТРАХ ОТ ТОЗИ РАДЕВ, ЩО ТАКА БЕ ИЗМЕКЯРИ?

    23:19 03.12.2025

  • 20 Съдията

    11 3 Отговор

    До коментар #16 от "Абе":

    Няма никакво противоречие. Знаехме, а след решението на КС и видяхме, как го "избират". А в Пазарджик установихме и реалните проценти на Шайка ГРОБ, около 6-7 след като няма кой да "пише и брише".😂

    23:21 03.12.2025

  • 21 БаГо

    10 0 Отговор
    Самонадценения ентелектуалец пак се е изцвъкал.

    23:22 03.12.2025

  • 22 Айде и рогоносецът се включи!

    9 2 Отговор
    Никой не можете да излъжете! Ппдб/ЛГБТ са в коалиция с Пеевски и Борисов! Сценарий, постановка, режисура, даже комикът Два Пръста Чело беше тръгнал да се ежи на Пеевски! Мерзавци!

    23:22 03.12.2025

  • 23 БаГо

    9 4 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    Напротив, Радев е фактор и затова всички в статуквото ги втриса от идеята да се срещнат с него на избори.

    23:25 03.12.2025

  • 24 Хмм

    10 0 Отговор
    и аз се интересувах от Шопенхауер до момента, когатопрочетох, че хората на 70 години умирали леко като заспивали, евтаназия, всички възрастни хора на 90 и няколко години, които познаам, починаха от болести и страдаха, а авторът с прякорите защото явно не харесва българското си име да поработи над себе си и морала си

    23:25 03.12.2025

  • 25 Ежко

    13 0 Отговор
    Толкова е омотан автора,че това просто не става и за пропаганда!

    23:30 03.12.2025

  • 26 Край

    9 0 Отговор

    До коментар #12 от "Ха-ха-ха":

    що се хабиш да обясняваш на пиени хора. Тоя си се бори с комунизма и съветския съюз и все не може да ги пребори.

    23:32 03.12.2025

  • 27 Ами

    9 3 Отговор

    До коментар #6 от "Хаха":

    при втория си мандат Първанов се провали, а сега стигна дотам да обслужва борисов и пеевски, Радев е единственият който запази рейтинга си и през втория си мандат, той е единственият политик в България който се е реализирал успешно в професията си, друг няма, треперят да не загубят депутатските си заплати, БСП гласуват с пеевски срещу собствения си електорат, умират от страх че ще има избори и ако останат извън парламента, няма да имат дори субсидия, те са на трето място с надписани гласове, а сега борисов дори не ги спомена, че са гласували против референдума на президента

    23:34 03.12.2025

  • 28 Шумна шушумига

    9 0 Отговор
    Айде чашка,айде две,
    Нойзю кара БМВ,
    КАТ го спира-олеле
    ще загуби БМВ!
    Разбирачи в Инстаграм пискат-
    Как не го е срам,съдията да реши Нойзито
    да се спеши!
    Нойзю пусна две сълзи,
    после пак си продължи
    с "анализи" на Висша лига,
    а от тях ни се повдига.
    С хонорари е добре,
    пак ще кара БМВ!

    23:46 03.12.2025

  • 29 9689

    6 0 Отговор
    Този Мария го е подлудила..

    23:49 03.12.2025

  • 30 Дзън-дзън

    3 0 Отговор
    Споко, другари и господа, младите от протеста вече го посветиха на организациите "Анонимни алкохолици" и "Независими от зависимостите си"!
    Никакъв Радев, той е отвратителен трезвеник!

    23:50 03.12.2025

  • 31 анонимен

    7 1 Отговор
    Не спря да пие псевдоинтелигента Нойзи.

    23:55 03.12.2025

  • 32 анонимен

    9 0 Отговор
    Господин автор циротик ще спрете ли да пишете пиян!

    23:56 03.12.2025

  • 33 анонимен

    8 0 Отговор
    Защо постоянно публивате статии на алкохолика Ивайло Цветков!

    23:58 03.12.2025

  • 34 Здрасти

    7 0 Отговор
    Тоз алкохолик кой го пита

    23:59 03.12.2025

  • 35 Вън от Парламента ПП ДБ

    3 1 Отговор
    За какво бяха тия ПРОТЕСТИ в София вчера, след като ПП- ДБ не искат да пуснат българите да ГЛАСУВАТ на Референдум за ЛЕВ или Евро"" ??? Българите ГЛАСУВАТ на ИЗБОРИ почти всяка година за Парламент, а тия от ПП- ДБ не искат да се гласува за смяна на Лева...
    ПП- ДБ са СКРИТА патерица от ДИКТАТУРАТА на циганите, турците и Евреите в коалицията на ГАРБ и БСП...

    ПП- ДБ , заедно с тяхния крадлив Варненски КМЕТ, направо към ЗАТВОРА !!

    Днес, ПП- ДБ гласуваха ЗАЕДНО с циганите и турците на Пеевски и ДПС- НН. и СРЕЩУ БЪлгария и българския ЛЕВ..
    Тия мошеници са в българския парламент от 6 МЕСЕЦА, от предишните избори за парламент, а искат да СМЕНЯТ нещо, което е от 150 години- българския ЛЕВ..
    Оня Христо Иванов от партия- ДА България (ДБ), уж приказваше че е СРЕЩУ ДПС, в Созопол до някаква вила на Ахмед ДОган.. Но май и тоя Христо Иванов е станал пеедраз- предател като поп Кръстьо..
    Да се махат от българския парламента тия крадци- ПП- ДБ и ДПС- НН !!

    Президента на България взима 17 хиляди лева ЗАПЛАТА...
    Партия ПП- ДБ, означава """ Пеедраз за пари"". От ПП- ДБ са готови някакви турци да им тъпчат заннниците, за да взимат 10 хиляди евро ( 20 хиляди лева) както през Османското РОБСТВО.. .
    Да се махат от БЪлгарския парламент тия крадци и пеедрази от ПП- ДБ !!!

    И няма смисъл ПП ДБ да стоят в парламента.. По добре да напуснат и да пуснат ОБЯВА че "" бивши депутати- пеедрази са готови, някой да им натъпче занниците ако им плати 10 хиляди ЕВРО ! !"""

    23:59 03.12.2025

  • 36 анонимен

    5 0 Отговор
    Аман от интелигенти след като пият като Ивайло Цветков!

    00:03 04.12.2025

  • 37 ЕДГАР КЕЙСИ

    1 2 Отговор
    РЕZИДЕНТА МУНЧО Е "ХИЕНАТА" В СЛУЧАЯ ......................... ФАКТ !

    00:18 04.12.2025

  • 38 Караджата

    0 0 Отговор
    Добре е че някой се светна.Радев не само ще спечели от протеста,но и ще размаже Възраждане, Меч и Величие,та даже и остатъците от БСП и Корнелия.Разбира се кирчовците нямат достатъчно мозък да разберат какво точно ще последва,но това им е навик.

    00:33 04.12.2025