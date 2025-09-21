Елизара Янева спечели турнира в Пазарджик

Елизара Янева спечели международния турнир по тенис за жени на клей в Пазарджик, който е с награден фонд 40 хиляди долара. Надпреварата се проведе на базата на ТК Фаворит, предава БТА. 18-годишната българка победи на финала поставената под номер 3 Селена Яничиевич (Франция) със 7:5, 6:3 за 1:45 часа.



Двете си размениха по два пробива до 5:5 в първия сет, след което Янева взе подаването на съперничката си в 12-ия гейм и поведе в резултата. Във втората част българката доминираше, спечели първите три гейма, след което преднината ѝ достигна 5:2 и тя без проблеми затвори срещата с третия си мачбол.



Елизара Янева игра на трети финал в турнири от веригата на Международната федерация по тенис ITF през този сезон и завоюва трета титла. Тя взе два поредни трофея през февруари в Манакор (Испания).

През следващата седмица Пазарджик ще бъде домакин на още един турнир за жени от ITF с награден фонд 40 хиляди долара.