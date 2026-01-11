Новини
Спорт »
Световен футбол »
Звезда на Ливърпул отрязал Реал Мадрид и Байерн Мюнхен

Звезда на Ливърпул отрязал Реал Мадрид и Байерн Мюнхен

11 Януари, 2026 18:28 708 3

  • ливърпул-
  • доминик собослай-
  • футбол-
  • договор-
  • реал мадрид-
  • байерн мюнхен

Подписва нов договор

Звезда на Ливърпул отрязал Реал Мадрид и Байерн Мюнхен - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Атакуващият полузащитник на Ливърпул - Доминик Собослай, е постигнал принципно споразумение с „червените“ за нов договор, с което ясно е изразил желанието си да обвърже дългосрочно бъдещето си с клуба от „Анфийлд“. Настоящият контракт на футболиста е до лятото на 2028-а година.

25-годишният унгарски национал е отхвърлил предложения от страна на европейските грандове Реал Мадрид и Байерн Мюнхен, предпочитайки да остане в среда, в която се чувства ценен, стабилен и напълно адаптиран, пише CaughtOffside.

През тази кампания Собослай беше използван дори като десен бек в определени мачове, като има записани общо 27 двубоя във всички турнири с пет гола и още толкова асистенции. Порталът Transfermarkt.com оценява стойността му на около 85 милиона евро.

Ръководството на мърсисайдци разглежда подновяването на контракта на Собослай като стратегически ход в дългосрочния спортно-технически план на клуба, а следващият приоритет в тази посока е защитникът Ибрахима Конате, чийто настоящ договор изтича в края на сезона. Смята се, че интерес към французина има от страна на Реал Мадрид.


Поставете оценка:
Оценка 3.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Перник

    0 0 Отговор
    Тоя футболистчето филип кръстев е Чист Смрадлив Циганин, като само майка му и баща му не са...Цигани.

    18:30 11.01.2026

  • 2 Перник

    0 0 Отговор
    Слава за Пикси Стойкович, Дарко Панчев и Звонимир Бобан.

    18:31 11.01.2026

  • 3 Перник

    0 0 Отговор
    Тоя футболистчето асен митков е Чист Смрадлив Циганин, като само майка му и баща му не са...Цигани.

    18:33 11.01.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ