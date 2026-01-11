Звезда на Ливърпул отрязал Реал Мадрид и Байерн Мюнхен

Атакуващият полузащитник на Ливърпул - Доминик Собослай, е постигнал принципно споразумение с „червените“ за нов договор, с което ясно е изразил желанието си да обвърже дългосрочно бъдещето си с клуба от „Анфийлд“. Настоящият контракт на футболиста е до лятото на 2028-а година.

25-годишният унгарски национал е отхвърлил предложения от страна на европейските грандове Реал Мадрид и Байерн Мюнхен, предпочитайки да остане в среда, в която се чувства ценен, стабилен и напълно адаптиран, пише CaughtOffside.

През тази кампания Собослай беше използван дори като десен бек в определени мачове, като има записани общо 27 двубоя във всички турнири с пет гола и още толкова асистенции. Порталът Transfermarkt.com оценява стойността му на около 85 милиона евро.

Ръководството на мърсисайдци разглежда подновяването на контракта на Собослай като стратегически ход в дългосрочния спортно-технически план на клуба, а следващият приоритет в тази посока е защитникът Ибрахима Конате, чийто настоящ договор изтича в края на сезона. Смята се, че интерес към французина има от страна на Реал Мадрид.