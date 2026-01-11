Арсенал победи Портсмут след три гола от корнери и хеттрик на Мартинели

Лидерът в английската Висша лига – Арсенал, не срещна сериозни затруднения по пътя си към следващата фаза на турнира и преодоля третия кръг на ФА Къп след убедителна победа с 4:1 като гост на втородивизионния Портсмут. Въпреки ротациите в състава и дадената почивка на някои основни футболисти от страна на Микел Артета, лондончани наложиха волята си, а големият герой на вечерта бе Габриел Мартинели, който реализира хеттрик и нацели гредата.

Домакините започнаха вихрено и още в третата минута поведоха. Конър Чаплин стреля опасно, Кепа Арисабалага успя да спаси, но топката попадна в Колби Бишоп, който нямаше как да сбърка отблизо.

Радостта на Портсмут обаче бе кратка, тъй като Арсенал реагира бързо и пет минути по-късно възстанови равенството след корнер. Центрирането предизвика смут в защитата на домакините и Андре Дозел си отбеляза автогол.

След изравняването „помпи“ не се прибраха в защита и продължиха да търсят втори гол. Бишоп опита удар с глава, който не затрудни сериозно Кепа, а малко по-късно вратарят се намеси и след изстрел на Блеър.

Постепенно обаче класата на гостите започна да си казва думата. В 25-ата минута Арсенал стигна до нов корнер и отново бе безпощаден – Мартинели засече с глава центрирането на Нони Мадуеке и оформи пълния обрат.

Бразилецът бе близо до ново попадение в 31-ата минута, когато след отличен контрол отправи опасен удар, преминал покрай вратата. Натискът на „артилеристите“ се засилваше, а в 41-ата минута Мартинели отново се озова на отлична позиция, но този път уцели гредата.