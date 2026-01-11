Новини
Дилета Леота се разголи в снега

11 Януари, 2026 19:29 687 1

  • дилета леота-
  • сексапил-
  • секси-
  • спорт-
  • спортна журналистка

Съпругата на вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус отново хвърли дрехите и се разголи в снега, показвайки и наедрялото си коремче

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

За спортната журналистка Дилета Леота явно напредналата бременност не е причина да спре с провокативните снимки. Съпругата на вратаря на Шалке 04 Лорис Кариус отново хвърли дрехите и се разголи в снега, показвайки и наедрялото си коремче.

Италианката сподели пост в Инстаграм, в който включи фотоси от последната си зимна ваканция, а някои от тях са доста предизвикателни. Под публикацията ѝ пък не спират да валят лайкове от нейните 9.3 млн. последователи в социалната мрежа.


  • 1 Ало, сайта?

    3 0 Отговор
    Къде се е разголила бе, да е 6а вашта ма ма

    19:37 11.01.2026

