Новини
Спорт »
Световен футбол »
Бомба от Англия: Челси е фаворит за ас на Реал мадрид

Бомба от Англия: Челси е фаворит за ас на Реал мадрид

11 Януари, 2026 20:59 494 0

  • винисиус жуниор-
  • челси-
  • реал мадрид-
  • футбол

Според информациите, „сините“ от Лондон подготвят главозамайваща оферта на стойност 150 милиона паунда, която би превърнала бразилеца в един от най-скъпите футболисти в историята

Бомба от Англия: Челси е фаворит за ас на Реал мадрид - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Лондонският Челси се е превърнал в основен фаворит за привличането на суперзвездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, съобщават източници, цитирани от EPL Index. Според информациите, „сините“ от Лондон подготвят главозамайваща оферта на стойност 150 милиона паунда, която би превърнала бразилеца в един от най-скъпите футболисти в историята.

Причината за засиления интерес е неясната ситуация около договора на Винисиус с „кралския клуб“. Настоящият му контракт изтича през 2027 г., но до момента липсва напредък в преговорите за неговото подновяване. Ръководството на Реал Мадрид, водено от прагматизъм, не желае да рискува играч от такъв калибър да навлезе в последната година от договора си без яснота за бъдещето. Позицията на клуба е категорична: или скорошно подписване на нов договор, или продажба през лятото, докато цената му е все още максимално висока.

Собствениците на Челси виждат във Винисиус идеалната фигура, около която да изградят своя дългосрочен проект. Клубът търси лидер, който притежава както спортен авторитет на терена, така и огромна маркетингова тежест в глобален мащаб. Финансовата мощ на лондончани им позволява не само да покрият огромната трансферна сума, но и да предложат на бразилеца договор, отговарящ на статута му на една от най-големите звезди в световния футбол.

За самия Винисиус изборът е между това да остане в Мадрид и да продължи да пише история с „белия балет“, или да приеме ново предизвикателство във Висшата лига, където би бил централна фигура в новия проект на „Стамфорд Бридж“.

Очаква се следващите месеци да бъдат решаващи. Ако преговорите в Мадрид останат в задънена улица, Челси е готов да действа решително още през предстоящия летен трансферен прозорец.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ