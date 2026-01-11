Бомба от Англия: Челси е фаворит за ас на Реал мадрид

Лондонският Челси се е превърнал в основен фаворит за привличането на суперзвездата на Реал Мадрид Винисиус Жуниор, съобщават източници, цитирани от EPL Index. Според информациите, „сините“ от Лондон подготвят главозамайваща оферта на стойност 150 милиона паунда, която би превърнала бразилеца в един от най-скъпите футболисти в историята.

Причината за засиления интерес е неясната ситуация около договора на Винисиус с „кралския клуб“. Настоящият му контракт изтича през 2027 г., но до момента липсва напредък в преговорите за неговото подновяване. Ръководството на Реал Мадрид, водено от прагматизъм, не желае да рискува играч от такъв калибър да навлезе в последната година от договора си без яснота за бъдещето. Позицията на клуба е категорична: или скорошно подписване на нов договор, или продажба през лятото, докато цената му е все още максимално висока.

Собствениците на Челси виждат във Винисиус идеалната фигура, около която да изградят своя дългосрочен проект. Клубът търси лидер, който притежава както спортен авторитет на терена, така и огромна маркетингова тежест в глобален мащаб. Финансовата мощ на лондончани им позволява не само да покрият огромната трансферна сума, но и да предложат на бразилеца договор, отговарящ на статута му на една от най-големите звезди в световния футбол.

За самия Винисиус изборът е между това да остане в Мадрид и да продължи да пише история с „белия балет“, или да приеме ново предизвикателство във Висшата лига, където би бил централна фигура в новия проект на „Стамфорд Бридж“.

Очаква се следващите месеци да бъдат решаващи. Ако преговорите в Мадрид останат в задънена улица, Челси е готов да действа решително още през предстоящия летен трансферен прозорец.