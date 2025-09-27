Новини
Еди Пенев, Валентина Георгиева и Кевин Пенев на финали на Световната купа в Унгария

27 Септември, 2025 18:43

Общо шестима български гимнастици защитават честта на страната ни

Еди Пенев, Валентина Георгиева и Кевин Пенев на финали на Световната купа в Унгария - 1
Снимка: БГНЕС
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Българските национали по спортна гимнастика демонстрираха класа и характер на Световната купа, провеждаща се в унгарския град Сомбатхей. Еди Пенев се нареди сред финалистите на прескок, след като постигна общ резултат от 13.700 точки (14.300 при първия си опит и 13.100 при втория), което му осигури престижното пето място в квалификациите и място сред най-добрите осем в дисциплината.

Не по-малко впечатляващо бе и представянето на Валентина Георгиева, двукратна европейска вицешампионка и финалистка от Олимпийските игри в Париж. Тя се класира за финала на прескок, заемайки второто място в квалификациите с резултат 13.550 точки (13.600 и 13.500 за двата си опита). Георгиева отново доказа, че е сред водещите имена в световната гимнастика.

Кевин Пенев, носител на медали от предишни издания на Световната купа, също се отличи, като си осигури участие във финала на земя. С резултат от 13.800 точки той се нареди втори сред най-добрите осем в тази дисциплина.

Общо шестима български гимнастици защитават честта на страната ни в престижната надпревара, като с всяко свое изпълнение затвърждават позициите на България сред елита на световната спортна гимнастика.


