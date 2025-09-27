Новини
Спорт »
Световен футбол »
Брайтън срази Челси с драматичен обрат на "Стамфорд Бридж"

Брайтън срази Челси с драматичен обрат на "Стамфорд Бридж"

27 Септември, 2025 19:11 381 0

  • брайтън-
  • челси-
  • висша лига-
  • обрат-
  • футбол-
  • лондон-
  • стамфорд бридж-
  • дани уелбек-
  • енцо фернандес-
  • максим де каупер-
  • червен картон-
  • резултати-
  • класиране

Дани Уелбек реализира две попадения

Брайтън срази Челси с драматичен обрат на "Стамфорд Бридж" - 1
Снимка: БГНЕС/EПA
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Брайтън нанесе тежък удар на Челси, като обърна резултата и триумфира с 3:1 в мач от шестия кръг на английската Висша лига.

Домакините от Челси започнаха уверено и поведоха в 24-ата минута, когато Енцо Фернандес реализира красиво попадение, което даде ранен аванс на "сините".

Всичко обаче се промени след почивката – Трево Чалоба бе изгонен с директен червен картон в 53-ата минута, оставяйки лондончани с човек по-малко и отваряйки вратата за гостите. Брайтън не пропусна да се възползва от численото си предимство.

В 77-ата минута Дани Уелбек възстанови равенството след прецизно подаване от Янкуба Минте, а в добавеното време резервата Максим де Каупер донесе пълния обрат с хладнокръвен гол. В самия край на срещата Уелбек оформи крайното 3:1, с което подпечата впечатляващата победа на "чайките".

Това бе трети пореден успех за Брайтън срещу Челси във всички турнири – истинско доказателство за възходящата форма на отбора.

След този мач Брайтън се изкачи на десето място във временното класиране с 8 точки, докато Челси заема седмата позиция със същия актив, но по-добра голова разлика.



Standings provided by Sofascore


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ