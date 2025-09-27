Брайтън срази Челси с драматичен обрат на "Стамфорд Бридж"

Брайтън нанесе тежък удар на Челси, като обърна резултата и триумфира с 3:1 в мач от шестия кръг на английската Висша лига.

Домакините от Челси започнаха уверено и поведоха в 24-ата минута, когато Енцо Фернандес реализира красиво попадение, което даде ранен аванс на "сините".

Всичко обаче се промени след почивката – Трево Чалоба бе изгонен с директен червен картон в 53-ата минута, оставяйки лондончани с човек по-малко и отваряйки вратата за гостите. Брайтън не пропусна да се възползва от численото си предимство.

В 77-ата минута Дани Уелбек възстанови равенството след прецизно подаване от Янкуба Минте, а в добавеното време резервата Максим де Каупер донесе пълния обрат с хладнокръвен гол. В самия край на срещата Уелбек оформи крайното 3:1, с което подпечата впечатляващата победа на "чайките".

Това бе трети пореден успех за Брайтън срещу Челси във всички турнири – истинско доказателство за възходящата форма на отбора.

След този мач Брайтън се изкачи на десето място във временното класиране с 8 точки, докато Челси заема седмата позиция със същия актив, но по-добра голова разлика.







