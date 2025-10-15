Новини
Селекционерът на България отрече за напрежение с Вуцов и обяви: Знам каква е крайната цел и как да я постигна

15 Октомври, 2025 15:30 368 7

След като започват удари под кръста, явно на някой не му харесва

Селекционерът на България отрече за напрежение с Вуцов и обяви: Знам каква е крайната цел и как да я постигна - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Селекционерът на България Александър Димитров говори пред медиите след завръщането на отбора от Испания. Той отрече появилите се информации за напрежение между треньорския щаб и вратаря Светослав Вуцов.

"Нямаме напрежение с нито един футболист от националния отбор и не бихме го допуснали. Изпратиха ми какво е излязло. Единственото, което отговаря на истината е, че Светльо Вуцов закъсня. Има си вътрешен правилник и всичко си върви по правилник. Това е единственото вярно. Това не е мой метод на работа със заплахи. Нито е метод на работа на моя щаб. Щеше ли да започне титуляр срещу актуалния европейски шампион? Ако имаше такова нещо, щеше ли да се представи на толкова добро ниво. Мнението ми е, че Светльо Вуцов игра много добре. Сега говорих и с него и го попитах дали някой си е позволил подобно нещо, а той категорично отрече. Не само пред мен. Това е с него. Няма напрежение с нито един играч.

"Нашият подход не знам до колко се вижда, но е малко по-различен. Правим доста промени. След като започват удари под кръста, явно на някой не му харесва. Надявам се, че ще издържим и резултатите ще започнат да ни пазят", каза Димитров.

"Чисто спортно-технически трябва да имаме повече футболно самочувствие и увереност, трябва да можем да владеем топката в противниковата половина, да създаваме положения не само от контраатака, а и да ги отбелязваме. Противникът беше Испания, видяхме, че наистина сме много-много далеч като класа от топ отборите в Европа. Трябва да се направи инфраструктура, трябва да се работи и да се създават млади играчи. Не на последно място тези млади играчи трябва да се интегрират в мъжкия футбол. Резултатите ги има, но в мъжкия отбор ножицата става много широка", каза той.

"В оставащите два мача, ще изчистим играта, ще изчистим състава, за да изядем още бой, за да можем да се изправим по-силни и да можем да започнем да печелим“, заяви Александър Димитров.

"За мен е много труден дебют. Не смятам, че сме заблудили обществото и сме дали грешни сигнали. Класата на противниците и групата е адски тежка. Тези две седмици, които ни предстоят преди последните повиквателни за квалификациите, ще огледаме всичко, което сега е било в разширения състав, ако има нещо по-добре, ще го вземам. Не искам да пипам младежите, за да не правя това, което на мен са ми правили. В полезрението са ми, но ще ги оставим за мача с Шотландия. Тези, които взехме и играха титуляри Росен Божинов и Мартин Георгиев се справиха на ниво. Това е пътят. Аз знаех с какво се захващам, знам какво ми предстои и не могат да ме съборят психически абсолютно никакви резултати, защото знам каква е крайната цел и как да я постигна“, завърши той.


Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
  • 1 Последния Софиянец

    1 0 Отговор
    Добре че се играе за класиране а не за изпадане.

    15:31 15.10.2025

  • 2 Реалност

    2 1 Отговор
    Знам каква е крайната цел и как да я постигна...най много допуснати голове в квалификациите за СП на всички континенти

    15:34 15.10.2025

  • 3 тц тц

    2 0 Отговор
    Стига оправдания! Фарьорските острови имат 12 точки!!!

    Коментиран от #7

    15:35 15.10.2025

  • 4 665

    1 1 Отговор
    Невероятен тъ пир е анцугът селекционер ахахах

    15:38 15.10.2025

  • 5 Специалиста

    1 0 Отговор
    Няма да спра да го пиша! Няма друг в тая държава който да разбира футбола повече от Супата! Такъв мениджър по тези земи се ражда веднъж на сто години! И вместо да го упрегнат да оправи целия футбол на Родината, да го качат на трона за който единствен той е достоен,, тези от БФС го лутат по отборчета и го държат далеч от централата! Ако Супата застане начело на БФС, след 5 години ще играем с големите като с равни! А победите над отборчета от 4-та урна като Фарьорски острови, Малта, Люксембург,Смакедония, Израел, ще са просто закономерност., КАЗАХ!

    15:43 15.10.2025

  • 6 Истината-винаги

    1 0 Отговор
    Сашко, смешен си. Футбола ти е чужда материя . Най добре е да се махнеш за да спреш да се излагаш. Просто не ставаш.

    15:44 15.10.2025

  • 7 Някой

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "тц тц":

    И биха Черна Гора с 4:0, от които ние паднахме 2 пъти. Беларус с които 2 пъти завършихме наравно като домакин (не се провеждат там мачовете) пада от Дания с 6:0. Косово ни би в София 3:2.

    15:44 15.10.2025

