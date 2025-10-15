Новини
Зинедин Зидан разкри тримата си любими играчи в света в момента

Зинедин Зидан разкри тримата си любими играчи в света в момента

15 Октомври, 2025 18:15 729 1

Френската легенда посочи звезда на Барселона сред фаворитите си

Зинедин Зидан разкри тримата си любими играчи в света в момента - 1
Снимка: БГНЕС
Йоан Паташев Йоан Паташев Кореспондент на ФАКТИ в Италия

Зинедин Зидан, една от най-емблематичните фигури в историята на Реал Мадрид, разкри кои са тримата футболисти, които най-много го впечатляват в момента – и сред тях има играч от големия съперник Барселона.

На фестивала “Festival dello Sport di Trento” в Италия Зидан призна, че е очарован от младия каталунски талант Ламин Ямал, както и от двамата португалски полузащитници на Пари Сен Жермен – Жоао Невеш и Витиня.

„Има играчи, които те карат да настръхнеш всеки път, когато докоснат топката – Ямал е такъв. Срещу Интер миналия сезон направи всичко сам. Просто магия,“ каза Зидан.

„А Невеш и Витиня – те никога не губят топката. Изключителни играчи.“

В последните месеци 18-годишният Ямал получава лавина от суперлативи. Бившият съотборник на Зидан в „галактикос“ Дейвид Бекъм дори заяви:

„Не можеш да сравняваш никого с Меси, но Ямал е най-близкото, което съм виждал. Вярвам, че един ден може да бъде толкова добър, колкото него.“

Шведската легенда Златан Ибрахимович, също гост на фестивала, допълни:

„Ако зависеше от мен, аз бих дал Златната топка на Ямал. Той решава мачове сам. Това е, което отличава най-добрите.“

Макар да остана втори след Усман Дембеле от ПСЖ, Ямал влезе в историята като първия футболист, спечелил два пъти поред наградата „Kopa Trophy“ – отличието за най-добър играч в света под 21 години.


  • 1 честен ционист

    1 0 Отговор
    А любим треньор му е Александър Димитров

    18:20 15.10.2025

