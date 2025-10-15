Новини
Ливърпул вече се спря на заместник на Ван Дайк?

15 Октомври, 2025 19:29 582 2

"Червените" дори са били заинтересовани да подпишат с германския национал през зимния трансферен период

Ливърпул вече се спря на заместник на Ван Дайк? - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Ливърпул се интересува от бранителя на Борусия Дортмунд - Нико Шлотербек като евентуален заместник на Върджил ван Дайк. Договорът на нидерландския национал с шампиона на Англия изтича през лятото на 2027 година, съобщава вестник Bild

"Червените" дори са били заинтересовани да подпишат с германския национал през зимния трансферен период. Германският клуб предлага на Шлотербек удължаване на договора, който изтича след края на сезон 2026/2027.

25-годишният бранител може да обвърже бъдещето си с "жълто-черните" в дългосрочен план. Футболистът все още не се е съгласил окончателно, защото иска да е сигурен, че ще се бори за спечелването на трофеи в бъдеще и е решен да постигне по-добри финансови условия по контракта си.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
