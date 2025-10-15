Николета Лозанова запали мрежата

Николета Лозанова отново разтърси своята аудитория в Инстаграм, която вече наброява 844 000 последователи, със снимка, подчертаваща впечатляващата ѝ фигура.
Плеймейтката и половинка на бившия вратар на Левски и националния отбор по футбол Николай Михайлов сподели кадър, на който позира топлес, но с лице на другата страна, като е само по бельо.
Фотосът оставя малко на въображението и веднага привлече вниманието на феновете ѝ, които заляха публикацията с хиляди харесвания.
1 Опааа
20:01 15.10.2025
20:03 15.10.2025
3 Колко
20:05 15.10.2025
4 Писна
20:05 15.10.2025
5 Яшар
20:06 15.10.2025
6 наброява 844 000 последователи
които са около 600 000
ако си създаде партийка ще ни направи богати и край на корупцията
20:12 15.10.2025
7 си дзън
20:15 15.10.2025
8 Венко
20:18 15.10.2025
9 Муто
20:22 15.10.2025
10 зевзек
20:22 15.10.2025
11 Марчето
Де да можеше нещо нормално , човешко да върши, а то това само опростачава плиткомозъчните подрастващи девойки, които се редят при пластичните хирурзи
20:22 15.10.2025
12 ООрана държава
20:27 15.10.2025