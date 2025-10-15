Новини
Николета Лозанова запали мрежата

15 Октомври, 2025 19:59

Фотосът оставя малко на въображението и веднага привлече вниманието на феновете й, които заляха публикацията с хиляди харесвания

Николета Лозанова запали мрежата - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Николета Лозанова отново разтърси своята аудитория в Инстаграм, която вече наброява 844 000 последователи, със снимка, подчертаваща впечатляващата ѝ фигура.

Плеймейтката и половинка на бившия вратар на Левски и националния отбор по футбол Николай Михайлов сподели кадър, на който позира топлес, но с лице на другата страна, като е само по бельо.

Фотосът оставя малко на въображението и веднага привлече вниманието на феновете ѝ, които заляха публикацията с хиляди харесвания.


  • 1 Опааа

    6 0 Отговор
    Ковачев…и сега мрежата като е запалена??? Ще изгори мрежата бе мисиркоооооо неграмотна!

    20:01 15.10.2025

  • 2 Др.Тодор Живков 🇧🇬

    4 0 Отговор
    "Ние ще хвърлим всичкото злато на САЩ, цялата сила
    на САЩ за измамване и оглупяване на хората от
    социалистическия свят. Незабелязано ще подменим
    човешките ценности с фалшиви. КАК? Ще намерим
    единомишленици в тези страни и Русия. Ще разгърнем
    грандиозна по мащаби разложителна работа, ще
    изтръгнем социалната същност на литературата, ще
    насърчаваме автори, които втълпяват в човека култ
    към секса, насилието, садизма, предателството -
    тоест безнравствеността. Нужни са писания,
    осмиващи естествеността и почтеността като
    архаични отживелици. Простащината, наглостта,
    лъжата и измамата, пиянството и наркоманията,
    животинския страх сред хората, безсрамието,
    доносничеството и още много пороци заложени в
    човека трябва да се раздвижат.Така ще разклащаме
    поколение след поколение, ще предизвикваме
    ерозия и развращаване на младежта. Ще създадем
    човек с консумативна психика на елементарен
    потребител. Всичко това ще извършим под девиза:"

    "ЗАЩИТА ПРАВАТА НА ЧОВЕКА И ГРАЖДАНСКИТЕ МУ СВОБОДИ”
    Фостър Дълес 1956

    20:03 15.10.2025

  • 3 Колко

    4 0 Отговор
    Колкото и да се гримира. Личи си че е 40+ години.

    20:05 15.10.2025

  • 4 Писна

    5 0 Отговор
    Ми от тая бе! Това нещо е унижение за всички жени! Моята няма да има нищо общо с такава!

    20:05 15.10.2025

  • 5 Яшар

    3 0 Отговор
    Павка ,извикай пожарната брат . И без тУй спят по цял ден да угасят тоз стариа ту-флек... ще им се отблагодари даже с по Ена ..ка

    20:06 15.10.2025

  • 6 наброява 844 000 последователи

    2 0 Отговор
    амче таз женица има повече поклонници от боко
    които са около 600 000

    ако си създаде партийка ще ни направи богати и край на корупцията

    20:12 15.10.2025

  • 7 си дзън

    0 0 Отговор
    ЛАН-кабела ми свети от прегряването...

    20:15 15.10.2025

  • 8 Венко

    5 0 Отговор
    С тези бузи прилича на пуерториканска баба.

    20:18 15.10.2025

  • 9 Муто

    1 0 Отговор
    по-добре да гледам Лили Иванова.

    20:22 15.10.2025

  • 10 зевзек

    3 0 Отговор
    40 годишна леля, висока 150, запалила мрежата, айде бе

    20:22 15.10.2025

  • 11 Марчето

    1 0 Отговор
    Защо постоянно ни навирате в очите това нещо, подобно на нормална жена и приличащо на пластмасова кукла.
    Де да можеше нещо нормално , човешко да върши, а то това само опростачава плиткомозъчните подрастващи девойки, които се редят при пластичните хирурзи

    20:22 15.10.2025

  • 12 ООрана държава

    2 0 Отговор
    Да дойде да духа да ми запали барбекюто, мани тая мрежа

    20:27 15.10.2025

