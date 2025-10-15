Николета Лозанова запали мрежата

Николета Лозанова отново разтърси своята аудитория в Инстаграм, която вече наброява 844 000 последователи, със снимка, подчертаваща впечатляващата ѝ фигура.

Плеймейтката и половинка на бившия вратар на Левски и националния отбор по футбол Николай Михайлов сподели кадър, на който позира топлес, но с лице на другата страна, като е само по бельо.

Фотосът оставя малко на въображението и веднага привлече вниманието на феновете ѝ, които заляха публикацията с хиляди харесвания.