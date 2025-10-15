Карлос Насар заяви: Искам ясно да заявя, че никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

Световният и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар реагира на публичните коментари след срещата си с Делян Пеевски. В изявление в профила си в Instagram българският щангист подчерта, че няма нищо общо с политиката и никога не е бил обвързан с политически сили или личности.
"Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която нямам ангажираност по никакъв начин. Аз съм спортист и цялото ми внимание е насочено единствено към спорта ми - вдигането на тежести, който съм приел като мое призвание и мисия.
Винаги съм показвал уважение към хората и институциите, които са решили да ме поздравят или са ме потърсили по някакъв начин, защото възпитанието ми диктува, че към всеки трябва да подхождам добронамерено. Подчертавам дебело обаче, че съм далеч от политиката и не желая действията или срещите ми да се тълкуват по грешен начин и свързват с подкрепа или одобрение. Ако по някакъв начин изразявам ангажираност към определена кауза или идея, аз го заявявам ясно и публично, а политиката не е мое поле за изява.
Моето място е в залата и на подиума – там, където трудът и постоянството говорят най-силно. Именно затова моята ръка е протегната към Българската федерация и един от компромисите от моя страна бе направен днес. Единствената ми кауза е бъдещето на българските щанги. Интересува ме дали нашият спорт ще продължи да има възможност за развитие, дали ще можем да се състезаваме под българското знаме и да издигаме националната гордост на най-високото стъпало. Да имаме спокойствието за работа в една, ако не добра, то най-малкото неконфликтна среда.
Когато се появят съмнения или недомлъвки, които хвърлят сянка върху усилията ни, смятам, че най-отговорното е да застана с лице към тях и да говоря открито, докато бъдат разрешени проблемите. За мен това не е конфликт, а битка за справедливост и яснота – за бъдещето на българските щанги и за честта на България.
Обичам спорта. Обичам България. И всичко, което правя, е в тяхно име", написа Насар.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ООрана държава
20:31 15.10.2025
2 Помак
20:32 15.10.2025
3 Каквото
Поклон за успехите който си постигнал ,но това е глупост.
Жалко, много жалко.
20:33 15.10.2025
4 Деааа тоз
20:39 15.10.2025
5 бай Бай
Не е.
Карлос е железарка, хич не му дреме за локални политици.
Коментиран от #7
20:40 15.10.2025
6 Паисий е жив
20:44 15.10.2025
7 Николова , София
До коментар #5 от "бай Бай":Платено съобщение ...ставате смешни г-не ...станалите Тук , Не са толкова елементарни като вас и вашите васали ! ..номера няма да мине
20:45 15.10.2025
8 Хм...
20:51 15.10.2025
9 Факт
Коментиран от #12, #18
20:52 15.10.2025
10 Хайде бе
20:55 15.10.2025
11 Мисля
20:57 15.10.2025
12 Яшар
До коментар #9 от "Факт":Ти си добър приятел на Насар ...Значи Карлос Хленчи и проси пари ..така кажи ,ще му намерим 1 млн евро да беше казал ,брат...поредната излагация ...
Коментиран от #19
20:57 15.10.2025
13 Ленивецът
21:00 15.10.2025
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Карло☪︎ НacсpaH
Коментиран от #16
21:03 15.10.2025
16 Промяна
До коментар #15 от "Карло☪︎ НacсpaH":Арaбин вoнящ Mиризлив Бойко Борисов спасява България мaрш при Мoxамед рeзак
21:04 15.10.2025
17 Хмм
21:06 15.10.2025
18 Ами
До коментар #9 от "Факт":Карлос получи парични награди по стотина хиляди лева, също така и рекламни договори за подобни суми
21:08 15.10.2025
19 Факт
До коментар #12 от "Яшар":Ами създай фондация и събирай.Сега ли разбираш,че без пари не става.Да видим колко ще дадат.Капачки за линейки и кенчета за Карлос,мизерия.
Коментиран от #21
21:09 15.10.2025
20 Николай Бареков бивш евродепутат
Която снимка не става с пари, става с много пари.
Ех, как искам да е фотошоп, ама не е! Истинска е снимката.
Не знам за вас, но тази снимка я чувствам като лично предателство и не мога просто да кажа “Мaйнaта ти и на теб, Карлос Насар! Ти си поредното падение като Стефка Костадинова.” Дали феновете на твоя любим клуб ЦСКА ти се кефят сега? Или тези, които идват в залата и по седят пред телевизорите, за да те подкрепят?
Голяма, огромна, колосална грешка за това момче Карлос.
Човек с чест няма работа в кабинета на Бай Тошо при Дебелото “момче” Делян Пеевски и всичките бoклyци, които се изредиха пред герба на България.
Много, много жалко! Язък за спорните успехи на един млад човек, който не се усеща в каква държава живеем.
Явно вече условието на Федерацията за “снимка със Спонсора” вече е изпълнено.
Карлос, дали знае, че “Спонсорът” на федерацията сега ще му плаща с пари, крадени от българския народ и в частност от феновете на Насар.
Нacaарче прoдaжнo, шейх Шиши не е катарски шейх, не е и цар Мидас, че каквото хване да става Злато. Обратното е, каквото гепи, става въглен. Справка, Стефка, КТБ, Лафка, Булгарабак, БФС, Федерацията по борба …
Коментиран от #23, #24, #31
21:11 15.10.2025
21 Яшар
До коментар #19 от "Факт":..офф писател ..нали пмк Вълканов и Ено мафиотите са му спонсори и подкрепа ..смешна история ....Вълканов и Ено направиха поразии за над 100 млн в моя край ....Вълканов с грозните си кражби от обществени градски поръчки + екологични катастрофи ..а Ено с грабежите на работещи фабрики ..какво ли знаеш ти
21:15 15.10.2025
22 911
21:16 15.10.2025
23 Точно му каза Бареков
До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":,,Нacaрчe продажно,тези пари които ти даде свинята за снимката са крадени от Българският народ ,тоест от твоите фенове"...Коментарът е излишен
Коментиран от #29, #30, #35
21:16 15.10.2025
24 Да бе
До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":стига с тоя бареков, с къща за милион, участва в протестите на Доган, аз помня друго, когато спечели първите избори, борисов прие единствено него в Банкя, а той - господин генерал, господин генерал...
21:19 15.10.2025
25 Гуцката
21:23 15.10.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Опааа
21:33 15.10.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Промяна
До коментар #23 от "Точно му каза Бареков":КАЗА СЛУГАТА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ С КРАДЕНИТЕ ПАРИ НА ОЛИГАРСИТЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ГЛУПОСТИ НЕВИЖДАНИ БАРЕК ТИ КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВАШ НА ВСЯКО ГЪРНЕ МЕРУДИЯ СИИ КОЙ ТЕ ПИТА ИЗОБЩО БЕЗОБРАЗИЕ
22:01 15.10.2025
31 Промяна
До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":Барек ти как така обиждаш един олимпиец достоен Барек ти се виж себе си Гнусотия си
22:04 15.10.2025
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Промяна
До коментар #23 от "Точно му каза Бареков":И ЗАЩО ДА НЕ СЕ СНИМА С ПЕЕВСКИ С ТЕБ ЛИ ДА СЕ СНИМА ТИ ЛИ ЩЕ НАРЕЖДАШ КОЙ С КОЙ КЪДЕ КАК
22:14 15.10.2025