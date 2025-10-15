Новини
Спорт »
Други спортове »
Карлос Насар заяви: Искам ясно да заявя, че никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

Карлос Насар заяви: Искам ясно да заявя, че никога не съм бил обвързан с политически сили и личности

15 Октомври, 2025 20:29 1 254 35

  • карлос насар-
  • футбол-
  • политика-
  • делян пеевски

Винаги съм показвал уважение към хората и институциите, които са решили да ме поздравят или са ме потърсили по някакъв начин, защото възпитанието ми диктува, че към всеки трябва да подхождам добронамерено

Карлос Насар заяви: Искам ясно да заявя, че никога не съм бил обвързан с политически сили и личности - 1
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният и европейски шампион по вдигане на тежести Карлос Насар реагира на публичните коментари след срещата си с Делян Пеевски. В изявление в профила си в Instagram българският щангист подчерта, че няма нищо общо с политиката и никога не е бил обвързан с политически сили или личности.

"Искам ясно да заявя, че не съм и никога не съм бил обвързан с политически сили и личности и това е сфера, към която нямам ангажираност по никакъв начин. Аз съм спортист и цялото ми внимание е насочено единствено към спорта ми - вдигането на тежести, който съм приел като мое призвание и мисия.

Винаги съм показвал уважение към хората и институциите, които са решили да ме поздравят или са ме потърсили по някакъв начин, защото възпитанието ми диктува, че към всеки трябва да подхождам добронамерено. Подчертавам дебело обаче, че съм далеч от политиката и не желая действията или срещите ми да се тълкуват по грешен начин и свързват с подкрепа или одобрение. Ако по някакъв начин изразявам ангажираност към определена кауза или идея, аз го заявявам ясно и публично, а политиката не е мое поле за изява.

Моето място е в залата и на подиума – там, където трудът и постоянството говорят най-силно. Именно затова моята ръка е протегната към Българската федерация и един от компромисите от моя страна бе направен днес. Единствената ми кауза е бъдещето на българските щанги. Интересува ме дали нашият спорт ще продължи да има възможност за развитие, дали ще можем да се състезаваме под българското знаме и да издигаме националната гордост на най-високото стъпало. Да имаме спокойствието за работа в една, ако не добра, то най-малкото неконфликтна среда.

Когато се появят съмнения или недомлъвки, които хвърлят сянка върху усилията ни, смятам, че най-отговорното е да застана с лице към тях и да говоря открито, докато бъдат разрешени проблемите. За мен това не е конфликт, а битка за справедливост и яснота – за бъдещето на българските щанги и за честта на България.

Обичам спорта. Обичам България. И всичко, което правя, е в тяхно име", написа Насар.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 16 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ООрана държава

    41 14 Отговор
    Падна ми в очите това момче след срещата с другото момче. Да бега там по дубай и катар тоя

    20:31 15.10.2025

  • 2 Помак

    28 8 Отговор
    ..Абе Карлос ..как да е ..дали си се продал или предал е се Ено ...уважавахте ..но вече Не ...срешта с сви- ня ми идва в повече ...а ти вече си женен за една св- ня ..мисли как ште излезеш от кочн та

    20:32 15.10.2025

  • 3 Каквото

    37 4 Отговор
    и да кажеш ,вече е късно.
    Поклон за успехите който си постигнал ,но това е глупост.
    Жалко, много жалко.

    20:33 15.10.2025

  • 4 Деааа тоз

    22 3 Отговор
    Отпад Ък, много бързо Лъсна

    20:39 15.10.2025

  • 5 бай Бай

    7 19 Отговор
    Срещата навредила ли е с нещо на България?
    Не е.
    Карлос е железарка, хич не му дреме за локални политици.

    Коментиран от #7

    20:40 15.10.2025

  • 6 Паисий е жив

    7 1 Отговор
    Най-голямата прокоба на българския спорт е,че на ръководни позиции се слагат заслужили спортисти, а не заслужили икономисти, юристи и филантропи с армия от pr-и до тях. Това е все едно да сложиш за директор на БДЖ 50 годишен мъж, който на 20 е бил машинист за 2 год. Няма общо с Карлос,но е чистата истина. Шефът на мола е бизнесмен, а не продавач в магазин, било то и най-добрият.

    20:44 15.10.2025

  • 7 Николова , София

    14 2 Отговор

    До коментар #5 от "бай Бай":

    Платено съобщение ...ставате смешни г-не ...станалите Тук , Не са толкова елементарни като вас и вашите васали ! ..номера няма да мине

    20:45 15.10.2025

  • 8 Хм...

    17 1 Отговор
    Получило се е неудобно. Шиши е дал пари на едни негови спонсорчета, затова трябва да връща жеста, колкото и да му е неприятно. Е, може и да му писне и да се махне накрая, но мнозина в България са така. Аз лично не бих го обвинил ако се съсезава за друга държава, след всичко, което му се случи у нас.

    20:51 15.10.2025

  • 9 Факт

    10 13 Отговор
    Карлос отказа да се състезав за емирстват преди време Резултата-по-малка заплата от ватман,липса на средства за нормален живот срещу травми и лишения.Като скъса ахилес го оставиха сам като куче.Кой от вас щеше да откаже да го позлатят и да си оправи живота Иначе-,,Българи,юнаци",каба гайди и баници на летищетоПаднал ви в очите?Диванни моралисти.Яжте си баницата с 2,5л.Пиринско за по-евтинко и мълчете

    Коментиран от #12, #18

    20:52 15.10.2025

  • 10 Хайде бе

    18 5 Отговор
    Карлос може да си на млад, но си на възраст, в която трябва да осъзнаваш действията си... А с тази снимка се изплю на всички честни българи, които искат да живеят е нормална държава, с не целия им труд да отива в дебелото момче

    20:55 15.10.2025

  • 11 Мисля

    11 4 Отговор
    Ами Шишо дава парите,Шишо се снима.Какво ревете?Само с "Браво" световни рекорди не стават.Волейболистите като ги строиха зад "Новото начало" за снимка,да не би да ги питаха?

    20:57 15.10.2025

  • 12 Яшар

    9 1 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Ти си добър приятел на Насар ...Значи Карлос Хленчи и проси пари ..така кажи ,ще му намерим 1 млн евро да беше казал ,брат...поредната излагация ...

    Коментиран от #19

    20:57 15.10.2025

  • 13 Ленивецът

    9 0 Отговор
    Вместо да му вкараш един бърз в зурлата ти снимки.

    21:00 15.10.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Карло☪︎ НacсpaH

    10 1 Отговор
    Шопар пеев спасява България

    Коментиран от #16

    21:03 15.10.2025

  • 16 Промяна

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "Карло☪︎ НacсpaH":

    Арaбин вoнящ Mиризлив Бойко Борисов спасява България мaрш при Мoxамед рeзак

    21:04 15.10.2025

  • 17 Хмм

    8 1 Отговор
    снимката с пеевски показва друго, пеевски е само лидер на една от партиите, само в парламента са девет, с всички ли си е направил снимки, единствено младостта му може да го оправдае, но и той би трябвало да знае, че пеевски е най-мразеният политик поне в София

    21:06 15.10.2025

  • 18 Ами

    6 0 Отговор

    До коментар #9 от "Факт":

    Карлос получи парични награди по стотина хиляди лева, също така и рекламни договори за подобни суми

    21:08 15.10.2025

  • 19 Факт

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Яшар":

    Ами създай фондация и събирай.Сега ли разбираш,че без пари не става.Да видим колко ще дадат.Капачки за линейки и кенчета за Карлос,мизерия.

    Коментиран от #21

    21:09 15.10.2025

  • 20 Николай Бареков бивш евродепутат

    9 3 Отговор
    Не издържа Карлос и отиде да се снима в кабинета на Тодор Живков с щангата си, с която постави рекорда на Световното - точно 222 кила живо тегло!

    Която снимка не става с пари, става с много пари.
    Ех, как искам да е фотошоп, ама не е! Истинска е снимката.
    Не знам за вас, но тази снимка я чувствам като лично предателство и не мога просто да кажа “Мaйнaта ти и на теб, Карлос Насар! Ти си поредното падение като Стефка Костадинова.” Дали феновете на твоя любим клуб ЦСКА ти се кефят сега? Или тези, които идват в залата и по седят пред телевизорите, за да те подкрепят?

    Голяма, огромна, колосална грешка за това момче Карлос.
    Човек с чест няма работа в кабинета на Бай Тошо при Дебелото “момче” Делян Пеевски и всичките бoклyци, които се изредиха пред герба на България.
    Много, много жалко! Язък за спорните успехи на един млад човек, който не се усеща в каква държава живеем.
    Явно вече условието на Федерацията за “снимка със Спонсора” вече е изпълнено.
    Карлос, дали знае, че “Спонсорът” на федерацията сега ще му плаща с пари, крадени от българския народ и в частност от феновете на Насар.
    Нacaарче прoдaжнo, шейх Шиши не е катарски шейх, не е и цар Мидас, че каквото хване да става Злато. Обратното е, каквото гепи, става въглен. Справка, Стефка, КТБ, Лафка, Булгарабак, БФС, Федерацията по борба …

    Коментиран от #23, #24, #31

    21:11 15.10.2025

  • 21 Яшар

    5 0 Отговор

    До коментар #19 от "Факт":

    ..офф писател ..нали пмк Вълканов и Ено мафиотите са му спонсори и подкрепа ..смешна история ....Вълканов и Ено направиха поразии за над 100 млн в моя край ....Вълканов с грозните си кражби от обществени градски поръчки + екологични катастрофи ..а Ено с грабежите на работещи фабрики ..какво ли знаеш ти

    21:15 15.10.2025

  • 22 911

    3 2 Отговор
    При цялата тази трагикомедия с шефа на щангите ,който по национална телевизия се държа толкова аругантно и надменно и само за това ,че Карлос не е подписал с федерацията договор от който ще спечелят и откраднат пари ,всеки нормален човек който вижда ,че държавата в лицето на шефовете на федерацията по щанги не застават зад теб би напуснал националния отбор и се състезава за друга държава където ще го оценят подобаващо и ще получи нужното признание.

    21:16 15.10.2025

  • 23 Точно му каза Бареков

    9 2 Отговор

    До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    ,,Нacaрчe продажно,тези пари които ти даде свинята за снимката са крадени от Българският народ ,тоест от твоите фенове"...Коментарът е излишен

    Коментиран от #29, #30, #35

    21:16 15.10.2025

  • 24 Да бе

    4 3 Отговор

    До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    стига с тоя бареков, с къща за милион, участва в протестите на Доган, аз помня друго, когато спечели първите избори, борисов прие единствено него в Банкя, а той - господин генерал, господин генерал...

    21:19 15.10.2025

  • 25 Гуцката

    3 2 Отговор
    Е, оти се снима с Дебелян!? От страх или оти спонсора го е страх!?

    21:23 15.10.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Опааа

    5 2 Отговор
    Тоя наглец много долен тарикат!

    21:33 15.10.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #23 от "Точно му каза Бареков":

    КАЗА СЛУГАТА НА ЦВЕТАН ВАСИЛЕВ С КРАДЕНИТЕ ПАРИ НА ОЛИГАРСИТЕ РАЗПРОСТРАНЯВА ГЛУПОСТИ НЕВИЖДАНИ БАРЕК ТИ КАТО КАКЪВ СЕ ЯВЯВАШ НА ВСЯКО ГЪРНЕ МЕРУДИЯ СИИ КОЙ ТЕ ПИТА ИЗОБЩО БЕЗОБРАЗИЕ

    22:01 15.10.2025

  • 31 Промяна

    1 1 Отговор

    До коментар #20 от "Николай Бареков бивш евродепутат":

    Барек ти как така обиждаш един олимпиец достоен Барек ти се виж себе си Гнусотия си

    22:04 15.10.2025

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "Точно му каза Бареков":

    И ЗАЩО ДА НЕ СЕ СНИМА С ПЕЕВСКИ С ТЕБ ЛИ ДА СЕ СНИМА ТИ ЛИ ЩЕ НАРЕЖДАШ КОЙ С КОЙ КЪДЕ КАК

    22:14 15.10.2025

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ