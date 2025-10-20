Новини
Спорт »
Бг футбол »
Арда се завръща на свой терен в мача със Септември София

Арда се завръща на свой терен в мача със Септември София

20 Октомври, 2025 10:51 431 0

  • арда -
  • септември софия -
  • efbet лига-
  • стадион „арена арда“-
  • кърджали-
  • първа лига

Тимът изигра последните си три домакинства в Стара Загора

Арда се завръща на свой терен в мача със Септември София - 1
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Арда приема Септември София в двубой от 12-ия кръг на efbet Лига. Срещата ще се играе днес от 17:30 часа на стадион „Арена Арда“ в Кърджали и ще бъде ръководена от Венцислав Митрев. За системата ВАР ще отговаря Кристиян Колев. Срещата може да гледате в ефира на телевизия Диема спорт.

Кърджалийци се завръщат на собствения си стадион, след като последните си три домакинства изиграха в Стара Загора заради подмяна на тревната настилка. Тимът на Александър Тунчев ще се стреми да използва домакинското предимство и да надгради след успеха с 2:0 над Добруджа преди паузата за националните отбори.

 

В момента Арда заема 11-ата позиция в класирането с 12 точки, а при победа може да се изкачи значително нагоре. Домакините нямат сериозни кадрови проблеми и ще излязат с най-доброто, с което разполагат. От началото на сезона кърджалийци имат три победи, три равенства и пет загуби, а у дома са спечелили само веднъж в шест опита.

Гостите от Септември са на предпоследното 15-о място с 8 точки и ще търсят първи успех като гости в кампанията. Тимът на Стамен Белчев е в серия от две поредни равенства – 1:1 срещу Черно море във Варна и 2:2 срещу Локомотив (Пловдив), като и в двата мача отборът показа добра игра в атака.

По време на паузата столичани изиграха контрола с ЦСКА и отстъпиха с 0:4, а за днешния двубой няма да могат да разчитат на наказания Виктор Очаи.

 

Ръководството на Арда обяви ВХОД СВОБОДЕН за мача по случай Деня на Кърджали, който е 21 октомври.

 


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ