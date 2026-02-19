Новини
Eдна от звездите на Олимпиадата има ново гадже

19 Февруари, 2026

Италианските медии разкриха, че златната медалистка в Супер Г и гигантския слалом лети по пистите, вдъхновена от любовта си със сенегалския модел Джеймс Мбайе

Снимка: БГНЕС
Eдна от звездите на Олимпийските игри - Фредерика Бриньоне, има ново гадже.

Италианските медии разкриха, че златната медалистка в Супер Г и гигантския слалом лети по пистите, вдъхновена от любовта си със сенегалския модел Джеймс Мбайе. Мачото е неин връстник, а в миналото се е занимавал с баскетбол. Любопитното е, че малко след като местната преса разкри връзката им, Мбайе направи профила си в Инстаграм личен.

Преди това обаче стана ясно от публикациите му, че той е на игрите, за да подкрепя своето момиче. Джеймс пусна снимки от Кортина, а след това и кадри от триумфа на Феде в гигантския слалом. Накрая той сподели видеоклип, който направи най-добрата приятелка на Бриньоне - Шарлот, от пистата „Олимпия дела Тофане“. Всичко това, докато седи на трибуните до семейството на италианката, която повтори местната легенда Алберто Томба, печелейки два златни медала от едни Олимпийски игри.

За новия приятел на двукратната носителка на Световната купа се знае, че се мести на Апенините през 2004 г., по-специално в областта Романя, и учи в гимназия в Римини. Именно там започва да играе баскетбол в местния юношески състав, като постепенно достига до мъжкия отбор. Сериозна контузия обаче прекъсва полупрофесионалната му кариера и той се насочва към моделството. Мести се да живее във Флоренция, където прави първите си стъпки на модния подиум. В момента работи за агенция в Милано, а освен в Италия е търсен за ангажименти и в чужбина.

Говори три езика - италиански, английски и френски, но не забравя корените си, като на снимки в социалните мрежи може да се види с фланелка на националния отбор по футбол на Сенегал, който наскоро триумфира за Купата на Африканските нации.


