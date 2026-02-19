ЦСКА се изправя пред черна серия

В събота ЦСКА ще приеме Славия на Националния стадион „Васил Левски“. „Армейците“ ще опитат не само да продължат серията си от пет поредни домакински победи, но ще се изправят срещу негативната тенденция от последните си мачове с „белите“.

„Червените“ нямат успех над Славия в последните пет срещи между двата отбора (2 загуби и три равенства). За последно ЦСКА се наложи в това столично дерби на 9 април 2023 г. - 2:0 като гост с голове на Мено Кох и Дюкенс Назон.

Най-дългата серия на „армейците“ без победа над „белите“ е продължила от 18 август 1963 до 24 май 1967 г. и обхваща 8 мача (2 поражения и 6 ремита), отбелязва „Мач Телеграф“. След това в периода 4 октомври 1978 – 25 октомври 1981 г. са записани 7 двубоя без успех над Славия (2 загуби и 5 равенства).

За последно ЦСКА е в така дълга серия без победа над „белите“ между 27 май 1989 и 28 септември 1991 г. Тогава в рамките на шест двубоя „червените“ регистрират 1 поражение и пет пъти двата тима завършват при равен резултат.

СЕГАШНАТА СЕРИЯ НА ЦСКА БЕЗ ПОБЕДА НАД СЛАВИЯ

06.08.2023 г. ЦСКА – Славия 1:1

01.12.2023 г. Славия – ЦСКА 1:1

17.08.2024 г. ЦСКА – Славия 0:1

08.02.2025 г. Славия – ЦСКА 1:0

30.08.2025 г. Славия – ЦСКА 2:2

Баланс в серията: 5 мача, 2 победи за Славия, 3 равенства