Ботев Враца и Добруджа завършиха наравно в последния мач от кръга в Първа лига

16 Февруари, 2026 19:42 467 0

Двубоят завърши без голове

Ботев Враца и Добруджа завършиха наравно в последния мач от кръга в Първа лига - 1
Кадър: Diema Sport
Ботев Враца и Добруджа завършиха 0:0 в последния мач от 21-вия кръг на efbet Лига, изигран на стадион "Христо Ботев" във Враца. Срещата предложи малко голови положения и логично приключи без попадения.

Първата по-добра възможност дойде още в 6-ата минута. Сейни Санянг получи отляво и центрира към Мартин Петков, който стреля с глава, но Галин Григоров се намеси сигурно.

След това играта се водеше предимно в центъра на терена, без сериозни опасности. В 31-вата минута Антон Иванов засече с глава центриране отляво, но не намери целта. Осем минути по-късно Иван Горанов отклони топката след корнер, но тя попадна във външната страна на мрежата. В 43-ата минута Хосе Гайегос стреля от границата на наказателното поле, но след рикошет в защитник на Добруджа топката излезе в корнер.

След почивката темпото остана ниско. В 61-вата минута дебют за Ботев Враца направи Мичи Нтело. Малко по-късно Марин Орлинов излезе неразчетено и позволи на Венцислав Керчев да стреля, но неточно. В същата ситуация Мартин Петков получи контузия и бе заменен.

Най-добрата възможност за домакините през второто полувреме дойде в 74-ата минута. Резервата Даниел Генов отправи силен удар от дистанция към долния десен ъгъл, но Галин Григоров изби.

В 87-ата минута Мартин Смоленски също тества вратаря на Добруджа с два последователни удара, но стражът на гостите реагира отлично и при двете ситуации.

В добавеното време Добруджа бе близо до победата. Ивайло Михайлов засече с глава центриране от корнер, но топката премина на сантиметри покрай вратата.

В крайна сметка двата отбора поделиха точките след нулево равенство. Ботев Враца е десети с 26 точки, докато Добруджа остава на 15-ата позиция с 16.

БОТЕВ ВРАЦА - ДОБРУДЖА 0:0

БОТЕВ ВРАЦА: 94. Марин Орлинов - 22. Мартин Стойчев (79' - 97. Владислав Найденов), 36. Милен Стоев, 44. Иван Горанов (К), 3. Сейни Санянг - 8. Антоан Стоянов (61' - 33. Кристиян Малинов), 12. Илия Юруков - 81. Касим Хаджи (61' - 20. Мичи Нтело), 21. Радослав Цонев (79' - 24. Мартин Смоленски), 17. Хосе Гайегос - 79. Мартин Петков (64' - 9. Даниел Генов)

Старши треньор: Тодор Симов

ДОБРУДЖА: 13. Галин Григоров - 15. Богдан Костов, 37. Венцислав Керчев (К), 22. Джонатан Уртадо, 72. Вашко Оливейра, 77. Матеус Леони (89' - 3. Димитър Пиргов) - 7. Антон Иванов (80' - 8. Ангел Ангелов), 20. Айкут Рамадан (61' - 27. Монтасар Трики), 10. Томаш Силва (80' - 99. Георги Трифонов), 35. Ди Матео Ловрич - 9. Валду Те (61' - 98. Ивайло Михайлов)

Старши треньор: Ясен Петров


