Септември триумфира с ценен успех срещу Монтана на "Васил Левски"

В мач от 21-ия кръг на Първа лига, отборът на Септември София постигна изключително значима победа като домакин над Монтана с минималното 1:0.

Ключовият момент в срещата настъпи малко след почивката – в 53-ата минута. След майсторско изпълнение на ъглов удар от Никола Фонтен, стражът на Монтана Васил Симеонов се поколеба при излизането си, което позволи на напълно непокрития Кубрат Йонашчъ да засече топката с глава и да я изпрати в празната врата. Това попадение се оказа решаващо и донесе трите точки на гостите.

Благодарение на този успех, Септември направи сериозен скок в класирането, изкачвайки се с три позиции нагоре и вече заема 13-ото място с актив от 18 точки. Монтана, от своя страна, остава на 15-та позиция с 15 пункта и ще трябва да търси спешно точки в следващите си мачове.