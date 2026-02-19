Джейдън Санчо официално потвърди връзката си със секси рапърка

Джейдън Санчо официално потвърди връзката си с 32-годишата рапърка Сауити, след като двойката направи публична изява заедно в Париж.

Връзката им стана обществено достояние в началото на лятото, когато прекараха романтична ваканция на остров Търкс и Кайкос. След това се заговори за раздяла, но футболистът, който е собственост на Ман Юнайтед, но играе под наем в Астън Вила, сложи край на тези спекулации в последните дни. 25-годишният англичанин се появи с нова татуировка – истинското име на любимата си зад дясното ухо.

Сауити е артистичният псевдоним на Диамонте Киава Валентин Харпър. Тя е известна американска рапърка - майка ѝ е от филипински и китайски произход, а баща ѝ е афроамериканец. Дебютният ѝ сингъл от 2017 г. „Icy Girl”получава двоен платинен сертификат от Американската асоциация на звукозаписната индустрия. Може да се похвали с две номинации за „Грами“ и има над 12 млн. последователи в Инстаграм.