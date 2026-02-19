Шефът на Ботев Пд обяви причината за раздялата с Херо

След бурните емоции около раздялата с Димитър Димитров – Херо, в Ботев Пловдив започна период на осмисляне и преоценка. В студиото на „Домът на футбола“ по DIEMA SPORT благодетелят на „жълто-черните“ Илиян Филипов за първи път разясни логиката зад решението, очерта краткосрочните стъпки пред отбора и заяви категорично каква философия ще следва клубът занапред.

„В момента отборът го води нашата легенда Лъчезар Балтанов. Той води в момента тренировки на Ботев Пловдив и ще бъде временен треньор, докато вземем решение кой ще бъде следващия треньор. Искам да кажа на всички, на цялото общество и медийно пространство, че все още с абсолютно никой треньор не съм разговарял и няма да разговарям в следващите 10 дни. Искаме малко да изпразним главите, на жаргонен език, и да мине малко време, след което добре ще преценим, ще направим по-задълбочен анализ, преди да вземем решение и да обявим новия треньор на Ботев Плодив“, започна Филипов пред DIEMA SPORT.

„Аз мисля, ч,е за да си треньор на един отбор, преди всичко трябва да бъдеш психолог и да вникнеш в съзнанието на момчетата, защото все пак футболистите, когато се чувстват добре, те ще бъдат добре и на терена. Твърдя, че Ботев има доста качествени футболисти, нистина, доста качествени футболисти. Но през тези два, по цял ден съм на базата, по цял ден съм с тях. С всеки един по-отделно съм разговарял. На всеки, който какъвто трябва проблем да има, вече е решен. Те видяха тази близост от мен към тях и мисля, че нещата оттук нататък ще се бъдат съвсем различни. Обърнал се внимание на всеки един детайл, който има като проблеми при тях. Така че мисля, че няма да има повече проблеми като мотивационност за тях. Момчетата са вече доста мотивирани. Днес (б.р. - в сряда) имаше страхотно настроение на тренировката, въпреки след тези три мача, които за мен са загуби. Твърдя го, защото Ботев няма как на „Колежа“ да не отбележи гол срещу Берое. За мен тази е абсолютна загуба и мисля, че нещата лека-полека ще потръгнат. Надявам се още от понеделник от мача с Лудогорец“, продължи благодетелят на Ботев Пд и обяви причините за раздялата с Димитър Димитров – Херо:

„Нямаме абсолютно никакво напрежение с Димитър Димитров – Херо, дори напротив, човекът го уважавам, той е специалист, наистина. Но виждате, че толкова се натовари и той в момента от съдийски решения. Както бях и аз в началото, тогава спрях да говоря за съдии, защото виждам, че абсолютно няма никакъв смисъл в това нещо. Каквото е такова и това казваме на момчетата: „Вие вкарайте три гола, пък нека съдията да се опита да повлияе на срещата“. Господин Димитров за мен е наистина специалист, просто седнахме, поговорихме и стигнахме до заключение да се разделим приятелски, по взаимно съгласие. Не търсете в каквото и да било скандал в това нещо, в тази раздяла. Всичко е нормално. Ние си останахме абсолютно приятелски настроени един към друг и нямаме абсолютно никакъв проблем“, коментира Филипов и разкри за размяната на остри реплики със сина на Димитър Димитров – Виктор Димитров:

„Защото аз не обичам някой да ме хапе и да стоя да мирувам. Аз отговарям, това е мое мнение и като лично мнение имам право да си го изразя на личната си профил-страница. Както и момчето е изразил личното си мнение, аз съответно си изразих и моето. Няма проблем“.

„Димитър Димитров – Херо получи от ръководството на Ботев абсолютно всеки един футболист, който пожела. Направихме всичко възможно, все пак през зимния трансферен прозорец бяхме доста активни. Девет човека успяхме да вземем, все още имаме един, който не е картотекиран. Направихме всичко възможно да направим, така че треньорът да се чувства добре и да може да работи на спокойствие с Ботев Пловдив и съответно да градим отбор. Лично на мен, не ми харесаха последните два мача на Ботев Пловдив. Никога Ботев Пловдив не е бил толкова беззъб и да играе така защитно. Аз ходя от петгодишен на терените на стадионите на Ботев, баща ми е ботевист, дядо ми е ботевист, имам деца ботевисти, внуците ми са ботевисти. Това са вече пет поколения. В момент, в който аз трябва да управлявам по някакъв начин Ботев и да играе дефанзивно, това не е моят Ботев. Аз мисля, че го написах това нещо и казвам, че аз няма да позволя Ботев да играе дефензивно, поне докато аз управлявам този клуб. Който и треньор да дойде, това ще бъде моето единствено условие – Ботев трябва да играе офанзивен футбол. За мен футболът на Ботев Пловдив винаги е бил с две крила и с централен нападател. Дали ще е схема 4-2-3-1, дали ще е схема 4-3-3, за мен това е Ботев. Отборът винаги, когато е играл с трима централни защитници, винаги е губил. Помните мача с Панатинайкос, излязохме с трима централни защитници и първото полувреме беше 4:0 за Панатинайкос. Имахме просто разминаване в схемата на игра. Аз казах, че не мога да позволя това нещо. Господин Димитров мислеше, че по друг начин трябва да се развива отбора. Казах: „Окей, ако мислим така, няма смисъл. По-добре да се разделим приятелски, по взаимно съгласие“. Той прие това нещо и абсолютно приятелски се разделихме“.

„Аз никога не съм посочил име на футболист, с който трябва да играе, няма и да го направя, с който да е треньор. Но когато виждам в два мача, първият с Берое, имахме положения, но не успяхме да отбележим гол. Вторият мач с Локомотив, който беше със седем липсващи играчи поради контузии и наказаня, ние излязохме с дефанзивна схема на игра в един единствен мач. Да не се лъжем, това беше мачът на сезона за Ботев Пловдив, защото, ако продължим за Купата, това е най-прекият път към Европа. Поздравявам Локомотив, защото поради добро стечение на обстоятелствата се паднаха с по-лек противник (б.р. - с Арда). Това беше един огромен шанс за нас, ако преодолеем това дерби, да се класираме съответно напред. Аз пак твърдя, че имаме качествени футболисти и можем да играем на хубаво ниво. И оттук нататък вече видяхте какво последва. Отидохме в София срещу Левски, всички с паднали глави след обезсмисления сезон. Един удар нямахме към вратата на противника за 99 минути. Един удар! Това нещо в Ботев аз не помня някога да се е случвало. Но това не е мешане в работата на треньора. Аз никога, пак казвам, не съм посочил на треньора да пуска даден футболист. Аз искам просто Ботев да играе офанзивен футбол. Това искам и мисля, че президентът на клуба, дали е президент, дали е човек, който издържа един клуб, е нормално, когато работи с някой треньор, да си постави условията. Не говорим за тактика за определен мач. Не говоря, да се играе изобщо със схема 3-5-2. Не може да играеш във всеки мач с тази схема, защото противниците са различни. Левски е един противник, Локомотив е друг противник, Берое е друг противник. Мисля, че е нормално да проучиш всеки един противник преди да си определяш схемата на игра, а ние три мача играем с една и съща схема, която за мен беше абсолютно не както трябва, и резултатите го показаха“.

„Никога не съм си налагал мнението. Аз състава за мача срещу Локомотив го знаех още от сряда (б.р. - срещата се игра в четвъртък). Станах и си тръгнах от офиса и просто казах на момчета: „Този мач сме го загубили“. Още в сряда го казах това нещо, когато видях състава. Но нито съм наложил мнение, нито съм изразил нещо, нито съм казал на някого нещо. Ботев излезе и игра с тази схема. Имам 10 човека свидетели, които в сряда от мен разбраха, че Ботев ще загуби с този състав, с който излезе. Пак казвам, че с никой още не съм разговарял на тема треньор на Ботев Пловдив. Искам да минат десетина дни, да ни се изчистят главите, след което ще започна да преговарям. Ще поставя условия на новия треньор, че Ботев трябва да играе офанзивен футбол. Това ще го поставя като условие. Ако иска новият треньор да се съобрази с това, да заповяда. Аз не казвам, че винаги трябва да играем в схема 4-3-3 или 4-2-3-1. Имаме мачове, в които трябва да излезеш с трима централни защитници в 3-5-2, със сигурност. Но постоянно да играем ние в схема 3-5-2, няма как да стане. Смисъл, това не е Ботев. Това не е моят Ботев и аз това няма да го позволя! Ако има някой друг човек, който иска да издържа клуба, да продължава с такива схеми и да гледа по този начин Ботев, да заповяда. Аз съм никой в този клуб, аз управлявам с пълномощно. Нито притежавам акции, нито съм собственик на този клуб. Който иска да заповяда, който иска да издържа отбора, добре дошъл е и ще му предам управлението. Пак казвам, аз управлявам с пълномощно. Така че, добре дошли са хора, които искат да развиват Ботев“, каза още Филипов.