Сега е моментът да си купите нова „М-ка“ с ръчни скорости

Феновете на BMW M са официално предупредени, че ерата на ръчната скоростна кутия навлиза в последната си фаза. В поредица от откровени коментари, направени тази седмица, изпълнителният директор на BMW M Франк ван Меел призна, че макар марката да остава последният бастион на високопроизводителните механични скоростни кутии, инженерните изчисления просто вече не излизат. Ван Меел отбеляза, че от техническа гледна точка ръчната скоростна кутия „вече няма смисъл“ поради неспособността ѝ да се справи с по-високия въртящ момент на хибридните системи и отрицателното ѝ въздействие върху икономията на гориво на автомобилния парк.

Гамата „M-manual“ понастоящем включва четири модела, но броят им бързо намалява. Z4 M40i вече е с изтекли дни, като BMW потвърди, че производството на роудстъра G29 официално ще приключи през април 2026 година с „Final Edition“. Междувременно се очаква настоящите G80 M3 и G82 M4 да запазят опциите си за ръчна скоростна кутия до края на настоящия си жизнен цикъл – приблизително в началото на 2027 година за седана M3 и в средата на 2029 година за купето M4.

Преходът към архитектурата Neue Klasse бележи вероятната точка, от която няма връщане назад. Тъй като BMW се ориентира към бъдеще с 1000 коня, четиримоторни електромобили и хибридни двигатели с висок въртящ момент, третият педал се сблъсква с няколко непреодолими препятствия.

Съвременните ръчни скоростни кутии се борят да управляват надеждно мигновения, огромен въртящ момент на електродвигателите и хибридните конфигурации с висока мощност, без да стават прекалено обемисти. Ван Меел посочи, че глобалните доставчици са все по-несклонни да инвестират в научноизследователската и развойна дейност, необходима за нови ръчни скоростни кутии в такива нискообемни сегменти, предназначени само за ентусиасти.

Въпреки че продължават да циркулират слухове за следващото поколение M3 с двигател с вътрешно горене (кодово име G84), което ще излезе на пазара през 2028 година, запознати лица предполагат, че то ще бъде само с xDrive и автоматична скоростна кутия, по подобие на новото M5.

За тези, които са решени да првеключват сами“ M2 (G87) остава най-силният избор. С очаквано производство до юли 2029 година, той вероятно ще остане в историята като последното нов BMW, продаван с педал на съединителя.