Новини
Авто »
Сега е моментът да си купите нова „М-ка“ с ръчни скорости

Сега е моментът да си купите нова „М-ка“ с ръчни скорости

19 Февруари, 2026 14:28 1 386 5

  • bmw-
  • m-
  • m2-
  • m3-
  • m4-
  • скорости-
  • ръчни скорости

Шефът на спортната дивизия предупреди, че скоро може да не се предлага подобна опция 

Сега е моментът да си купите нова „М-ка“ с ръчни скорости - 1
Галин Ганев Галин Ганев Автор във Fakti.bg

Феновете на BMW M са официално предупредени, че ерата на ръчната скоростна кутия навлиза в последната си фаза. В поредица от откровени коментари, направени тази седмица, изпълнителният директор на BMW M Франк ван Меел призна, че макар марката да остава последният бастион на високопроизводителните механични скоростни кутии, инженерните изчисления просто вече не излизат. Ван Меел отбеляза, че от техническа гледна точка ръчната скоростна кутия „вече няма смисъл“ поради неспособността ѝ да се справи с по-високия въртящ момент на хибридните системи и отрицателното ѝ въздействие върху икономията на гориво на автомобилния парк.

Гамата „M-manual“ понастоящем включва четири модела, но броят им бързо намалява. Z4 M40i вече е с изтекли дни, като BMW потвърди, че производството на роудстъра G29 официално ще приключи през април 2026 година с „Final Edition“. Междувременно се очаква настоящите G80 M3 и G82 M4 да запазят опциите си за ръчна скоростна кутия до края на настоящия си жизнен цикъл – приблизително в началото на 2027 година за седана M3 и в средата на 2029 година за купето M4.

Сега е моментът да си купите нова „М-ка“ с ръчни скорости

Преходът към архитектурата Neue Klasse бележи вероятната точка, от която няма връщане назад. Тъй като BMW се ориентира към бъдеще с 1000 коня, четиримоторни електромобили и хибридни двигатели с висок въртящ момент, третият педал се сблъсква с няколко непреодолими препятствия.

Съвременните ръчни скоростни кутии се борят да управляват надеждно мигновения, огромен въртящ момент на електродвигателите и хибридните конфигурации с висока мощност, без да стават прекалено обемисти. Ван Меел посочи, че глобалните доставчици са все по-несклонни да инвестират в научноизследователската и развойна дейност, необходима за нови ръчни скоростни кутии в такива нискообемни сегменти, предназначени само за ентусиасти.

Сега е моментът да си купите нова „М-ка“ с ръчни скорости

Въпреки че продължават да циркулират слухове за следващото поколение M3 с двигател с вътрешно горене (кодово име G84), което ще излезе на пазара през 2028 година, запознати лица предполагат, че то ще бъде само с xDrive и автоматична скоростна кутия, по подобие на новото M5.

За тези, които са решени да првеключват сами“ M2 (G87) остава най-силният избор. С очаквано производство до юли 2029 година, той вероятно ще остане в историята като последното нов BMW, продаван с педал на съединителя.


Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сега

    1 0 Отговор
    отивам за М-ката !

    14:38 19.02.2026

  • 2 такива работи

    2 6 Отговор
    Защо да е непременно с ръчни скорости, за да е по-бавна реакцията ли. Полека лека в необятната техническата мисъл в главите на народонаселението започва трансформация от ръчни към автоматични скорости. Това се случва със скоростта на охлюв. Помня преди 30 години карах 123 автомат бензин- перфектен автомобил.Поглеждаха ме със съжаление като разбираха , че не е дизел и не е ръчка. Мъкъ, мъка е с наште бетонни тикви.

    14:56 19.02.2026

  • 3 инвеститор

    4 0 Отговор
    Ще си купя 5-6, ще ги бутна в гаражите и като ги спрат ще ги продам за двойна цена.

    Коментиран от #4

    14:59 19.02.2026

  • 4 Правилно

    1 1 Отговор

    До коментар #3 от "инвеститор":

    Той и дедо му Ганьо на Ганеф мисли да прави същото...

    15:19 19.02.2026

  • 5 Тити

    1 0 Отговор
    Сега е момента въобще да не купувам БМВ.

    18:42 19.02.2026