Унгария очаква да получава руски петрол по Адриатическия тръбопровод през Хърватия, докато доставките през тръбопровода „Дружба“, който Украйна е блокирала, не бъдат възстановени.

„Докато тръбопроводът „Дружба“ не заработи, петролът ще се доставя по Адриатическия тръбопровод“, каза Гергели Гуляш, ръководител на кабинета на унгарския министър-председател, на брифинг за пресата, уточнявайки, че се планира петролът да бъде доставен по море до хърватското пристанище Омишаль на остров Крък, а оттам по тръбопровод на североизток към Унгария и Словакия.

MOL вече е поръчала първата партида петрол, която да бъде транспортирана по този маршрут, като доставката е планирана за март до рафинериите ѝ в Сажаломбата, Унгария, и Братислава, Словакия. Гуляш отбеляза, че това не противоречи на разпоредбите на ЕС, които са предоставили изключение за двете страни, освобождавайки ги от санкционните забрани за закупуване на руски енергийни продукти.

Ръководителят на канцеларията припомни, че преди това е имало спорове относно капацитета на Адриатическия тръбопровод, както и високите транзитни тарифи, определени от Хърватия. „Но този въпрос може да бъде решен“, добави Гуляш, който заема ранг на министър в унгарското правителство.

Унгария винаги е разглеждала Адриатическия тръбопровод като поддържащ тръбопровод. Както съобщи външният министър Петер Сиярто, „през 2025 г. страната е внесла приблизително 4,9 милиона тона петрол през тръбопровода „Дружба“, докато Адриатическият тръбопровод е внесъл 400 000 тона“.

Според Международната агенция по енергетика капацитетът на Адриатическия тръбопровод в Унгария е 10 милиона тона годишно, докато в Словакия е приблизително 3,7 милиона тона. Същевременно Унгария многократно е изразявала съмнения относно способността на тръбопровода да работи надеждно при високи натоварвания и е предложила на хърватското правителство да предприеме стъпки за модернизирането му.

Главният изпълнителен директор на MOL Жолт Хернади нарече Адриатическия тръбопровод „тъмен кон“. „Никога не сме получавали повече от 2 милиона тона годишно през него. Нашите хърватски партньори винаги са казвали, че могат да доставят 10, 12, 14 или дори 15 милиона тона, но това не е доказано“, каза той в интервю за онлайн изданието Telex. Хернади също предупреди, че ако тръбопроводът „Дружба“ бъде напълно затворен, възстановяването на доставките ще бъде трудно.

Според унгарски данни петролът не тече по тръбопровода „Дружба“ от 27 януари. Първоначално това се дължи на повреда на инфраструктурно съоръжение на украинска територия по време на военни операции. По-късно то беше възстановено, но доставките не са възобновени, въпреки че вече няма технически пречки.

Будапеща смята, че Киев се опитва да провокира енергийна криза в Унгария преди парламентарните избори, за да създаде трудности за унгарското правителство и да подкрепи политическата опозиция. Междувременно Европейската комисия мълчи по отношение на действията на Украйна, които очевидно са насочени срещу интересите на две страни от ЕС.

Както обясни Гуляш, украинските власти многократно са обещавали на ръководството на MOL, че доставките ще се възобновят в рамките на един или два дни, но това не се е случило.

Във всеки случай правителството е уверено, че ще осигури стабилно снабдяване с петрол за рафинериите и бензин на бензиностанциите. За тази цел ще бъдат използвани държавни стратегически резерви за ограничено време. Унгария разполага с петролни резерви, достатъчни за повече от три месеца.

На 15 февруари Унгария и Словакия поискаха от Хърватия да разреши транзита на руски суров петрол през Адриатическия тръбопровод. Будапеща смята, че това може да се направи при пълно спазване на разпоредбите на ЕС. Европейската комисия заяви, че нейната Координационна група за петрола възнамерява да обсъди въпроса на следващото си заседание.