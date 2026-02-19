Новини
Горан Благоев възмутен: "Следващият път очаквам водещата да се появи по прашки и с камшик в ръка."

19 Февруари, 2026

Журналистката, срещу която Горан Благоев скочи е Павела Апостолова-Сеганов, която от 1 септември е към дирекция "Спорт“

Горан Благоев възмутен: "Следващият път очаквам водещата да се появи по прашки и с камшик в ръка." - 1
Доскорошният водещ в БНТ Горан Благоев реши да сподели публично възмущението си от начина, по който изглежда друга негова колежка в обществената телевизия:

"Минижуп и дълги, изкуствени мигли - в праймтайма... Следващият път очаквам водещата да се появи по прашки и с камшик в ръка. Това вече не е национална телевизия, а програма която трябва да се излъчва след полунощ с червена точка 18+. Кошлуков, време ти е да се пенсионираш."

Всъщност журналистката, срещу която Горан Благоев скочи е Павела Апостолова-Сеганов, която от 1 септември е към дирекция "Спорт“ на Българската национална телевизия се присъединява.




Павела Апостолова-Сеганов завършва бакалавър "Журналистика“ с профил "Телевизия“ и магистратура "Спортна журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски“. Има опит като репортер и водеща на спортни новини в различни медии. Наред с журналистиката, участва в пълнометражни и късометражни филми, както и в телевизионни сериали.


  • 1 сигурно

    108 153 Отговор
    Красивото трябва да се показва .А тоз спи снякой крокодил

    Коментиран от #13, #18, #19, #44, #69, #80, #86, #130

    07:47 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Хихи

    73 166 Отговор
    Много по-добре от някой си Волгин ЕВРОдепутат.

    Коментиран от #15

    07:50 19.02.2026

  • 6 Упадък

    278 19 Отговор
    Изкуствени мигли, устни и т.н. .... Подарени дипломи и спуснати с връзки по "работните" места....

    07:51 19.02.2026

  • 7 хехе

    95 157 Отговор
    абе дъртия никой не те кара да гледаш младите гаджета.

    07:52 19.02.2026

  • 8 БосфорТВ

    136 4 Отговор
    Това е изкуствен интелект хаха

    Коментиран от #70

    07:52 19.02.2026

  • 9 Пердекириз

    98 8 Отговор
    Някои може и да са възмутени от модните тенденции в спортната редакция на БНТ, а други нямат нищо против. Роклята от пердета и завеси на другата водеща, наистина беше малко по-прозрачна от необходимото.

    07:55 19.02.2026

  • 10 Даниел Немитов

    82 96 Отговор
    Е, поне разбрахме мечтите и фантазиите на Горан Благоев! Иска му се на човека тая сладурана да го приклещи насаме по прашки и с камшик!

    Коментиран от #12, #17

    07:56 19.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Трол

    58 73 Отговор
    Къде се бута г-н Благоев с неговото сухарско предаване?

    08:03 19.02.2026

  • 15 Ъхъ

    68 10 Отговор

    До коментар #5 от "Хихи":

    Или пък атанасатанасов маскиран като гном!😂

    08:03 19.02.2026

  • 16 Гаварит Мелмак

    75 119 Отговор
    Аман от пeда́ли. Като не ти харесва, не гледай. Като не ти изнася, напусни! Това е спорт, аудиторията е 95% от мъже! Съвсем нормално е женската да е така облечена! Това е рейтинг, съответно - пари. Ако искаш да гледаш голи мъже, объркал си място и канала! Има една хижа на Петрохан, там могат да те вземат и да им се радваш!

    Коментиран от #91

    08:04 19.02.2026

  • 17 Ти пък...

    54 83 Отговор

    До коментар #10 от "Даниел Немитов":

    Този Благоев трябва да е рендераст! Нормален мъж се кефи с предизвикателно облечена дама (на границата), която другите мъже заглеждат, а не ревнува!

    08:05 19.02.2026

  • 18 Гаварит Мелмак

    36 77 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    Нека си го кажем право куме в очи - вероятно пука се с мъже. Може и Калушев да го е рендосвал, щом е с такива разбирания.

    08:06 19.02.2026

  • 19 Анонимен

    120 22 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    Ако това ти е критерия за "красиво", явно крокодира е в твоито легло.

    Коментиран от #49, #74

    08:08 19.02.2026

  • 20 Винкело

    89 4 Отговор
    И в какви ъ-ъ-ъ... филми е участвала, че я няма в IMDB?

    Коментиран от #34

    08:09 19.02.2026

  • 21 Цървул

    47 30 Отговор
    По-добре нея да гледаме , отколкото нечий рунтав задник .

    08:11 19.02.2026

  • 22 Петров-Петров

    89 9 Отговор
    Апостолова-Сеганов??? Тъпо!

    08:11 19.02.2026

  • 23 ООрана държава

    83 9 Отговор
    Няма лошо малко краче да се види, е вярно не разбрах на олимпиадата какво е станало ама нищо

    Коментиран от #92

    08:12 19.02.2026

  • 24 Анита от почивка

    13 4 Отговор
    Заминаваме на почивка на ряка Струма 🤣🥳🤣🤭

    08:12 19.02.2026

  • 25 Новичок

    31 1 Отговор
    Пак реклама,пфу... тук сте като в Ало.Бг.

    Коментиран от #110

    08:13 19.02.2026

  • 26 прав е човекът

    111 19 Отговор
    Как може да се показват такива грозни крака - клечки. Тя подбужда към анорексия. Явно е много тъпа.

    08:15 19.02.2026

  • 27 Точно и много

    88 14 Отговор
    правилно
    Тази жена няма огледало в дома си навярно; спонсор трябва за голямо огледало.

    08:16 19.02.2026

  • 28 А Какви да Гледаме

    26 78 Отговор
    Грозната Мутра на
    Захарова ли ?

    Коментиран от #38

    08:18 19.02.2026

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Спокойно

    54 5 Отговор
    може да участва и в "Ергенът"...

    08:21 19.02.2026

  • 31 Авеее

    124 10 Отговор
    Прав е! Честно казано писнало ми от тия измислени силиконово, хилуронови парцалеси!

    08:21 19.02.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 име

    73 5 Отговор
    Нормално за БНТ, при положение, че на Нова година пускат чалга.

    08:22 19.02.2026

  • 34 Авно

    15 3 Отговор

    До коментар #20 от "Винкело":

    +18...

    08:23 19.02.2026

  • 35 Абе да си го кажем направо:

    41 36 Отговор
    няма да е лошо мацката да излезе по прашки. Всички мъже си го мислим, но някои се правят на моралисти явно заради домашния камшик.

    08:24 19.02.2026

  • 36 Гертруд

    21 28 Отговор
    Горан не от БНТ- напъдиха го. Моника е с чудесен дрес код. Майката на Арънчо от бТВ как ни показваше снежинките и виелиците в прогнозата на времето!?

    Коментиран от #46

    08:25 19.02.2026

  • 37 Гост

    6 7 Отговор
    Ще се радвам да го видя

    08:27 19.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Питам аз

    53 3 Отговор
    В какви късометражни филми е участвала?

    08:31 19.02.2026

  • 40 А бе,

    26 35 Отговор
    Хубавица е, нещо в краката й ме дразни, но иначе си е топ, мацката.

    Коментиран от #48

    08:34 19.02.2026

  • 41 Георги

    9 20 Отговор
    дано, когато и аз вече не мога не стана такова дребно, злобно и завистливо човече

    08:37 19.02.2026

  • 42 Смехоран

    79 9 Отговор
    Ами на снимката с роклето виждам човек от Бухенвалд или Освиенциум ли беше не знам.Грозно нещо което се мисли за хубаво нещо.

    08:39 19.02.2026

  • 43 Опростачването е тотално

    67 3 Отговор
    Има опит в Джурналистиката, но нищо не казват за филмите къде са ги гледаме. Намеците на Горан за прашките и камшика ни дават все пак някаква насока за търсене. 😀

    08:41 19.02.2026

  • 44 Зъл пес

    67 8 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    В лице може и да става,но в тало аз виждам чироз с тънички солетки вместо крака.Ами грозно ми е.

    Коментиран от #50

    08:42 19.02.2026

  • 45 хихи

    33 7 Отговор
    ...водещата да се появи по прашки .... Аз съм ЗА!!
    НО, Защо и камшик!?

    08:45 19.02.2026

  • 46 Лалугер

    39 7 Отговор

    До коментар #36 от "Гертруд":

    Наталито има хубави,стройни крака,а тук виждйм леко неприятни клечки.Но иначе съм съгласен с виелиците и снежинките.

    08:46 19.02.2026

  • 47 да е ясно

    45 11 Отговор
    Благоев трябва да знае, че политическите проститутки са много по-мразени от просто хубавите и разголени жени.

    08:47 19.02.2026

  • 48 какво и е хубавото

    85 3 Отговор

    До коментар #40 от "А бе,":

    Надути джуки, изкуствени скули и ненормално дълги изкуствени мигли. Такива клонинги с лопата да ги ринеш. Пусни си Пайнер, пълно е с такива.

    08:51 19.02.2026

  • 49 Абе

    66 3 Отговор

    До коментар #19 от "Анонимен":

    не мога да разбера как се промени естетиката. Погледнете картините на старите майстори или архивни кинокадри и ми обяснете новата"красота". Колкото по-вулгарно и сексуално излъчване на "жрици", толкова по-лансирана за красива

    08:51 19.02.2026

  • 50 Приземен

    29 25 Отговор

    До коментар #44 от "Зъл пес":

    Тъй, тъй! Друго си е жена като Искра Фидосова или Любеница Сачева?!

    Коментиран от #72, #84

    08:52 19.02.2026

  • 51 Аква

    56 9 Отговор
    Грозна и тапицирана. Отвратително усещане за садо мазо.

    08:53 19.02.2026

  • 52 газо

    11 6 Отговор
    отгазофустата

    09:01 19.02.2026

  • 53 АБРЕ ГОРАНЧО АБРЕ

    21 18 Отговор
    ...АШАГО МОМИЧЕТО И БЕЗ ПРАШКИ ДА СЕ ЯВИ Е 300 ПЪТИ ПО ДОБРА ОТ ТЕБЕ ТИ ПРОМЕНЯШ ИСТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ И ОСТРОВ БЕЛИНЕ ТИ Е МАЛКО.

    09:05 19.02.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Стресиран

    50 3 Отговор
    Явно тя няма интелигентна визия с напомпани устни и неправилно поставени крака,които трябва да бъдат закрити поне до колене А няма ли на телевизията дрескод за водещите или е достатъчен само диплом?

    09:06 19.02.2026

  • 56 стоян георгиев

    12 20 Отговор
    Аман от амбреажи! Заминавай на концерт на азис тогава,бе! Дрът .........!

    09:09 19.02.2026

  • 57 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    19 26 Отговор
    Този мъж ли е, не мога да разбера защо се дразни от млада жена с минижуп?
    А може би предпочита някой мачо по слипове и с издут "пакет"...

    09:12 19.02.2026

  • 58 Фори

    7 24 Отговор
    Най-добре е да се показват с бурки и фереджета.Много се е затъжил за Анахид Цонева-Тачева!

    09:15 19.02.2026

  • 59 Хасковски каунь

    6 5 Отговор
    Мен ме интересуват метеороложки

    09:19 19.02.2026

  • 60 българин

    24 1 Отговор
    Освен младата дама - колежка по спорта, почти всяка сутрин в 7 часа без 10 минути по БНТ има една млада дама, която тази сутрин вместо по български език, говори по английски.
    Що така, бе маце???

    Коментиран от #95

    09:21 19.02.2026

  • 61 Тоя го е яд!

    17 14 Отговор
    Че вече не го показват по ТВ...!

    09:29 19.02.2026

  • 62 Накино

    5 3 Отговор
    Спорт Тото е...тв лото мото бет мет , залози са безчет ...а и опира до късмет. ... хазартни играчи мъже бачкатори това е таргета .

    09:30 19.02.2026

  • 63 то така ходят в университетите

    12 5 Отговор
    в мола . навсякъде . за телевизията да изглеждат добре . някои ходят според времето . с ботуши и пуловер зимата . а лятото с поленце и потник . така е . зимата с минижуп е като летен символ .

    09:32 19.02.2026

  • 64 Хареса ми навремето една реакция...!

    13 12 Отговор
    А тя беше вследствие на аналогични нападки срещу перфектните разголени дълги крака на Натали Трифонова...!
    Тогава човекът каза(не помня името му...)-
    А защо Милица Гладнишка да може да показва разголен бюст,а Натали Трифонова ,да не може да показва разголените си дълги хубави крака...?!

    09:34 19.02.2026

  • 65 зрител

    38 2 Отговор
    Тази е от околовръстното.Нивото на всички ТВ пада.Вече не ги гледам.

    09:35 19.02.2026

  • 66 хахаха

    29 3 Отговор
    Концлагеристите в Освиенцим изглеждат дебели в сравнение с тази анорексичка:)

    09:45 19.02.2026

  • 67 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 68 чакай и аз да кажа бе...

    10 23 Отговор
    Добре стои на екрана.Камерата я обича.Добър тембър,правилно говори.С други думи върши си работата.Анахид Цонева която се лигавеше от екрана как я търпяхте?По-добре умерен сексабил,от колкото лигавене,акцент в говора като Митева или мекане и ъкане.

    09:53 19.02.2026

  • 69 Вероятно

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    ...е и мъжки...

    09:58 19.02.2026

  • 70 Дарданели

    14 9 Отговор

    До коментар #8 от "БосфорТВ":

    Ох,изкуствен интелект ли?Малко е кльощава е.Трябва да налее малко килца,и тогава ще е супер.Малко,не много.Мерака умира последен.Та,на Горан защо не му харесва?Да си гледа църковните извращения.

    10:03 19.02.2026

  • 71 Бай Араб

    7 6 Отговор
    Аз пък очаквам Горан да се появи с камшик на едно място .

    10:05 19.02.2026

  • 72 Определено

    42 1 Отговор

    До коментар #50 от "Приземен":

    Виновен е вкусът на мъжете. Виждал съм чудесни млади двойки, някои от които вече с дечица, а жената си сложила грозна и отблъскваща "патешка човка" и си е съсипала целия екстериор. Винаги съм се чудил как мъжът до нея харесва това?

    Коментиран от #73, #79

    10:10 19.02.2026

  • 73 Ще ти кажа ,,как"!

    23 2 Отговор

    До коментар #72 от "Определено":

    Те хич не го и питат за мнението му...,а той си трае-за да има мир...!

    10:26 19.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 бай Дончо

    13 15 Отговор
    Н=Хубавко е мацето, младичко, жизнено... е, минижупа не й подхожда само заради това, че краченцата й малко кльощави,... но пък ако има бутове, пак ще я оплюем
    Хубавко си е

    10:33 19.02.2026

  • 76 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 77 ганю

    23 2 Отговор
    Ами възхищава се човека със какви
    качества е блеснала на работното място
    тя и Моника Люински така започна
    и после стана известна с френския си...

    Коментиран от #109

    10:37 19.02.2026

  • 78 МИНУВАЧ

    6 8 Отговор
    ТИПИЧНО ПО НАШЕНСКИ
    Ето за това на нашия казан в ада нямало дявол-пазач, сами си ги дърпаме в катрана

    10:37 19.02.2026

  • 79 ганю

    1 8 Отговор

    До коментар #72 от "Определено":

    тази тактика е за да не я харесате вие останалите
    ама кат не разбирате от дипломация какво да се прави...

    10:39 19.02.2026

  • 80 ганю

    8 5 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    "Красивото трябва да се показва .А тоз спи снякой крокодил"
    и каксо си е полегнал до него гали го
    по зъбатата муцуна и дума
    Спинкай спикай мое зъбато чудо....

    10:42 19.02.2026

  • 81 Роза

    34 2 Отговор
    Прекалено е кльощава и физиономията и е изкуствена.Липса на добър вкус!Човек трябва да взема от модата това,което му отива,а не това,което го загрозява!

    10:59 19.02.2026

  • 82 Двойният аршин

    7 8 Отговор
    Нещо да ни кажеш за твоята жена? Или не подлежат на критични преценки онези, които изкласиха под крилото на БКП и получиха от бивши партийни секретар(к)и силен тласък в началото на кариерното си развитие?

    11:07 19.02.2026

  • 83 Опит за обяснение

    7 7 Отговор
    Беше се засилил да става президент човекът, но не успя. Как да не е озлобен? Все някъде трябва да излее негативизма си, за да не се поболее.

    11:20 19.02.2026

  • 84 Зъл пес

    17 3 Отговор

    До коментар #50 от "Приземен":

    Хайде да не изпадаме в крайности.За мен по-апетитното е по-секси.Не много слабо и не прекалено тлъсто.Вярвам че много от нас се заглеждат по хубаво,закръглено дпе и едри тетки.

    11:22 19.02.2026

  • 85 Тити на Кака

    30 2 Отговор
    Абе, не знам кой точно е недостатъкът на момата, дали облеклото или това, че между бедрата й в горната им част спокойно минава боксова ръкавица размер тежка категория...Облекло се сменя, с анатомията е по-трудно, а работата с мозъка е дефинитивно невъзможна...
    Забрави минижупа, маце! Не заради религиозните пуристи, заради боксовата ръкавица!
    Кофти гледка е, а иначе си симпатяга, остави гледката само за оня, който ще те обича толкова истински и дълбоко, че няма да му пука за анатомията, запленен от душата ти!

    12:23 19.02.2026

  • 86 Ами

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    НА МАГИСТРАЛАТА БЕ. ША Я ВИДАТ СУМА ТИ НАРОД.

    12:41 19.02.2026

  • 87 Ами

    9 1 Отговор
    То Кошлуков, Калушев имат сходство. Единият със със над 18 г. другият със под 18 г. Порно представления.

    12:45 19.02.2026

  • 88 Тая

    17 2 Отговор
    Я ОПИСВАМ СЪС ДВЕ ДУМИ САМО. НЕ СТАВА.

    12:48 19.02.2026

  • 89 Ако

    17 2 Отговор
    Ти е останало поне малко желание да гледаш телевизия, такива същества ти го отнемат.

    12:50 19.02.2026

  • 90 Цол

    10 1 Отговор
    този не е ли с изявен Уклон към Килимявките???

    12:51 19.02.2026

  • 91 Брата

    16 3 Отговор

    До коментар #16 от "Гаварит Мелмак":

    Това ли ти е критерия за жена.?! Остави как се е гримирала, но с тази къса рокля е" върха."
    ПС като я видя сменям канала

    13:17 19.02.2026

  • 92 Госта.

    23 3 Отговор

    До коментар #23 от "ООрана държава":

    Какво краче бе човек това са две щеки забити е " картоф" , голяма уста и т.н.Разбирам нещо нормално да показва сексапил но тази е " ходещ скелет "

    Коментиран от #121

    13:34 19.02.2026

  • 93 Павел Пенев

    20 3 Отговор
    Прав си за тази грозотия, но особено за журналиста без стаж Кошлуков. Вече четвърта година е залепнал на столчето Генерален директор, без признаци за конкурс. Гнусно некадърно същество и мазен лакей.

    14:26 19.02.2026

  • 94 666

    7 7 Отговор
    ХА ХА ХА БУНАЦИ от ТКЗС "ЧЕРВЕНА КРАСТАВИЦА" КАТО ЗНАМ КАКВИ КРАВИ ЧУВАТЕ В КЪЩИ МОМИЧЕТО НЕ ИМ ИЗГЛЕЖДАЛО ДОБРЕ

    14:31 19.02.2026

  • 95 Мухаа ха!

    13 1 Отговор

    До коментар #60 от "българин":

    Явно подсказваш, за сутрешното миш маш- "Флора и Фауна,"което " изяжда" всяка сутрин десет минути от ефира.Много пъти съм си задавал въпрос: Нечие протеже ли е/ все пак това е Държавен Телевизионен Първи Канал на България/ или поредна недомислица на продуцента,което със сигурност получва една много прилична заплата, за поредна порция от тинейджърски умозаключения от поредицата" Всичко мога,всичко знам!"

    14:49 19.02.2026

  • 96 999

    6 5 Отговор
    Много си е добре момичето

    14:50 19.02.2026

  • 97 И аз, и аз

    6 3 Отговор
    Очаквам да се появи с такова облекло, че иначе изобщо не гледам телевизия. По мое мнение, телевизиите трябва да насърчават и дават бонуси на секси журналистките, за да са на екрана с предизвикателно и провокативно облекло и аксесоари. Тогава ще има смисъл от телевизиите.

    14:56 19.02.2026

  • 98 Кой какъв е

    16 2 Отговор
    Да, изумление буди ваншният вид на водещите "специалистки" в различни предавания и новините, гримирани и облечени като за едно друго място. Те не са там за да хванат поредния милионер с предизвикателен външен вид, а да си свършат работата, без да налагат пошлост.

    15:06 19.02.2026

  • 99 123

    9 10 Отговор
    Аз я подкрепям! Той какво иска? Мъже със сменен пол ???!!! България е мъже и жени! А последните са най-красиви на Света! Нямам против да са по телевизиите!

    15:35 19.02.2026

  • 100 Азззззззз

    8 8 Отговор
    Като не му харесват жени, тоя да смени канала!

    15:45 19.02.2026

  • 101 123

    6 11 Отговор
    А ако е някой джедър или мъж със сменен пол, правещ се на жена няма проблем и в прайм тайма ? Господина явно има грозна жена, и е свикнал с новата нормалност за него и не иска в прайм тайм да гледа истинска българска красота.

    16:03 19.02.2026

  • 102 Хихата

    18 1 Отговор
    Ама тази къса пола наистина не и отива! С тия кльощави крака тип "криви щеки" не е много секси. Можеше поне да ги поприкрие с пола до коляното, например.

    16:42 19.02.2026

  • 103 Аман от

    3 10 Отговор
    Дърти киселици като тая дърта евроатлантюга!

    Аз искам да виждам момичета като Елени Цолаки всеки ден, или когато и да пусна сеирсандъка! А не атлантодезориентирани фалшиви ристиени кат тоя!

    17:24 19.02.2026

  • 104 поКУРко

    19 0 Отговор
    Като разгледах инстаграма й ... и до там! Снимала се бременна, после си показва разголеното бебе, после снимки и чекнене от почивки, скъпо шмпанско, клише до клише и т.н. и т.н. Отврат и евтиния отвсякъде!

    17:53 19.02.2026

  • 105 Браво

    4 2 Отговор
    Благоев, а кво ша кажеш без прашки и без камшик..по ша бива а.....

    18:01 19.02.2026

  • 106 Браво

    5 1 Отговор
    Аз викам без прашки и без камшик...

    18:02 19.02.2026

  • 107 Мишо

    9 2 Отговор
    Само в главата да я показват, защото надолу…

    18:07 19.02.2026

  • 108 ггхецбб

    8 2 Отговор
    Има безплатни гей канали

    18:44 19.02.2026

  • 109 Ицо Багера

    8 0 Отговор

    До коментар #77 от "ганю":

    Извъртяла е една главозамахваща на Кошлука.

    19:00 19.02.2026

  • 110 Ицо Багера

    8 0 Отговор

    До коментар #25 от "Новичок":

    Вече не се знае какво гледаме - прогноза за време или сюжет с участието на Рон Джереми.

    19:14 19.02.2026

  • 111 Вакли Бобинов

    7 3 Отговор
    Горан е забравил как беше по хачово време. Изглежда, че също като Кошлука предпочита момченца.

    19:22 19.02.2026

  • 112 Нищу хи няма на момата,

    6 4 Отговор
    дъртьо!

    19:44 19.02.2026

  • 113 Явно

    4 3 Отговор
    не си виждал и се надяваш. Е надявай се.

    Коментиран от #114

    19:46 19.02.2026

  • 114 Горане

    7 4 Отговор

    До коментар #113 от "Явно":

    На крив к.р и веждите му пречат.

    19:49 19.02.2026

  • 115 БАЙ ---ХОЙ

    10 3 Отговор
    ПРАВ. Е. ГОРАН. ТИЯ. НЯМАТ. МЯРКА. В. РАЗГОЛВАНЕТО, ТАЯ. КАКА. СИ. МИСЛИ. ЧЕ.
    Е. КРАСИВА. НЕЕЕЕЕЕ, ТАЯ. ПРИЛИЧА. НА. НЯКОЯ. ИЗПОСТАЛЯЛА. КАМИЛА.
    ПОГЛЕДНИ. СЕ. В. ОГЛЕДАЛОТО. БЕ. ЕДНА. ТЕНДЖЕРА КОКАЛИ. ТО. ДА. МЯЗА. НА. НЕЩО.
    АМИ. ТЯ. КАТО. ВАФЛА. И. ОТПРЕД. И. ОТЗАД.
    ОГЛЕДАЛО. НЯМАШ. В. КЪЩИ. АМИ. ЗАПРИ. СА. ВИЖ. СА, ЩО. СА. ПОКАЗВАШ. ДА. ПЛАШИШ. ХОРАТА. ХЕЛЕМ. ДЕЦАТА. СА. НАПИКАВАТ. КАТО. ТА. ВИДЯТ.

    Коментиран от #118

    20:27 19.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 ГОЧО БУЛГУРА

    8 2 Отговор
    АЗ. ДА. КАЖА. НЕЩО. И. ЗА. СЕМВИЕ. ЗАЩО. ИМ. ДАВАТЕ. ДА. СЕ. ПОКАЗВАТ. ТОЛКОВА. ГОЛИ. БЕ, ТОВА. ДА. НЕ. ЕВИН. ПЛАЖ. КАКВИ. СА. ТИЯ КЛЬОЩИ. КАКВИ. СА. ТИЯ. МИНИЖУПИ. ВСИЧКОТО. И. ОТВЪНКА. АПАЧИК.
    И. ТИЯ. РЕКЛАМИ. ПО. ТЕЛЕВЗИЯТА. НАЛИ. ИМА. РЕГЛАМЕНТ. ДА. НЕ. СА. С. ТЕЗИ. ВИСОКИ. ДЕЦИБЕЛИ, НИКОЯ. ТЕЛЕВИЗИЯ. НЕ. ГО. СПАЗВА
    ТИЯ. СЕ. СЪДРАХА. ДА. РЕКЛАМИРАТ, ЯЖТЕ. ТОВА. НЕ. ЯЖТЕ. ОНОВА, ПИЙТЕ. ОТ. ТОВА. ЩОТО. ПОМАГА. ЗА. ОНОВА, А. ОНОВА. ГО. ПИЙТЕ. ЩОТО. ПЪК. ПОМАГА. ЗА. ТОВА. ТИЯ. ДОКТОРИ. СТАНАХА. ДИСТРИБУТОРИ. НА. ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ. ФИРМИ
    ОБЪРНАХА. НА. НА. ХИМИЧЕСКИ. ТОАЛЕТНИ. С. ТЕХНИТЕ. РЕКЛАМИ. НА. ДОБАВКИ, ИЛАЧИ. И. КАКВИ. ЛИ. НЕ. СТИМУЛАНТИ АМАН. ОТ ТЪРГАШИ..

    20:40 19.02.2026

  • 118 слави тъпото

    1 1 Отговор

    До коментар #115 от "БАЙ ---ХОЙ":

    абе кльоща ,кльоща ама чичо ку...дрънна кат пет стинки в гъдулка.....

    21:29 19.02.2026

  • 119 ганев

    9 3 Отговор
    ОБРАТНИТЕ..МНОГО МРАЗЯТ ЖЕНИТЕ....ЗАЩОТО СА ИМ КОНКУРЕНЦИЯ

    21:30 19.02.2026

  • 120 Българин

    8 1 Отговор
    По-добре е от някой мека китка да ни се мота пред очите разбираш ли с надпис вижте ме аз съм Г. Е изкуствените мигли са в повече иначе тя момата си е била и ок без тунинга. Парашутистка но голяма работа, в парламента не ви ли пречат там са същите но са ни по-скъпо платени.

    21:32 19.02.2026

  • 121 балчо теслата

    2 0 Отговор

    До коментар #92 от "Госта.":

    да ама не се губят милиметри ,та ако е дебела чичо к ще се загуби.............нейде

    21:33 19.02.2026

  • 122 Анонимен

    4 1 Отговор
    И кошлуков е готов да се облече като журналистката

    21:45 19.02.2026

  • 123 Капризен

    2 2 Отговор
    Кажи каква да ти представим и на какви години. .Гледай да е пълнолетна.Ще се постараем да е косматка и да не е с праски,перверсник.

    22:36 19.02.2026

  • 124 Костадин

    2 2 Отговор
    Загежда се . Писна ло му е от мон@со

    22:46 19.02.2026

  • 125 604

    4 3 Отговор
    за ко си мислел дъртия му козел, хахахахахахахя

    22:55 19.02.2026

  • 126 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 127 Ний ша Ва упрайм

    3 0 Отговор
    що сите са аноресички ни една така приятно закръглена пари ли нема за рана или много ги рааботят нощем?

    06:22 20.02.2026

  • 128 Пич

    1 2 Отговор
    Педал водещ да сложат.

    06:24 20.02.2026

  • 129 Все тая

    0 0 Отговор
    Дзвер с пластмасова глава 🤣

    16:41 20.02.2026

  • 130 Тоа па

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "сигурно":

    Кое му е красиво бе? Грима и подплънките ??🤣

    16:43 20.02.2026