Горан Благоев възмутен: "Следващият път очаквам водещата да се появи по прашки и с камшик в ръка."

Доскорошният водещ в БНТ Горан Благоев реши да сподели публично възмущението си от начина, по който изглежда друга негова колежка в обществената телевизия:
"Минижуп и дълги, изкуствени мигли - в праймтайма... Следващият път очаквам водещата да се появи по прашки и с камшик в ръка. Това вече не е национална телевизия, а програма която трябва да се излъчва след полунощ с червена точка 18+. Кошлуков, време ти е да се пенсионираш."
Всъщност журналистката, срещу която Горан Благоев скочи е Павела Апостолова-Сеганов, която от 1 септември е към дирекция "Спорт“ на Българската национална телевизия се присъединява.
Павела Апостолова-Сеганов завършва бакалавър "Журналистика“ с профил "Телевизия“ и магистратура "Спортна журналистика“ във Факултета по журналистика и масова комуникация на СУ "Св. Климент Охридски“. Има опит като репортер и водеща на спортни новини в различни медии. Наред с журналистиката, участва в пълнометражни и късометражни филми, както и в телевизионни сериали.
1 сигурно
Коментиран от #13, #18, #19, #44, #69, #80, #86, #130
07:47 19.02.2026
5 Хихи
Коментиран от #15
07:50 19.02.2026
6 Упадък
07:51 19.02.2026
7 хехе
07:52 19.02.2026
8 БосфорТВ
Коментиран от #70
07:52 19.02.2026
9 Пердекириз
07:55 19.02.2026
10 Даниел Немитов
Коментиран от #12, #17
07:56 19.02.2026
14 Трол
08:03 19.02.2026
15 Ъхъ
До коментар #5 от "Хихи":Или пък атанасатанасов маскиран като гном!😂
08:03 19.02.2026
16 Гаварит Мелмак
Коментиран от #91
08:04 19.02.2026
17 Ти пък...
До коментар #10 от "Даниел Немитов":Този Благоев трябва да е рендераст! Нормален мъж се кефи с предизвикателно облечена дама (на границата), която другите мъже заглеждат, а не ревнува!
08:05 19.02.2026
18 Гаварит Мелмак
До коментар #1 от "сигурно":Нека си го кажем право куме в очи - вероятно пука се с мъже. Може и Калушев да го е рендосвал, щом е с такива разбирания.
08:06 19.02.2026
19 Анонимен
До коментар #1 от "сигурно":Ако това ти е критерия за "красиво", явно крокодира е в твоито легло.
Коментиран от #49, #74
08:08 19.02.2026
20 Винкело
Коментиран от #34
08:09 19.02.2026
21 Цървул
08:11 19.02.2026
22 Петров-Петров
08:11 19.02.2026
23 ООрана държава
Коментиран от #92
08:12 19.02.2026
24 Анита от почивка
08:12 19.02.2026
25 Новичок
Коментиран от #110
08:13 19.02.2026
26 прав е човекът
08:15 19.02.2026
27 Точно и много
Тази жена няма огледало в дома си навярно; спонсор трябва за голямо огледало.
08:16 19.02.2026
28 А Какви да Гледаме
Захарова ли ?
Коментиран от #38
08:18 19.02.2026
30 Спокойно
08:21 19.02.2026
31 Авеее
08:21 19.02.2026
33 име
08:22 19.02.2026
34 Авно
До коментар #20 от "Винкело":+18...
08:23 19.02.2026
35 Абе да си го кажем направо:
08:24 19.02.2026
36 Гертруд
Коментиран от #46
08:25 19.02.2026
37 Гост
08:27 19.02.2026
39 Питам аз
08:31 19.02.2026
40 А бе,
Коментиран от #48
08:34 19.02.2026
41 Георги
08:37 19.02.2026
42 Смехоран
08:39 19.02.2026
43 Опростачването е тотално
08:41 19.02.2026
44 Зъл пес
До коментар #1 от "сигурно":В лице може и да става,но в тало аз виждам чироз с тънички солетки вместо крака.Ами грозно ми е.
Коментиран от #50
08:42 19.02.2026
45 хихи
НО, Защо и камшик!?
08:45 19.02.2026
46 Лалугер
До коментар #36 от "Гертруд":Наталито има хубави,стройни крака,а тук виждйм леко неприятни клечки.Но иначе съм съгласен с виелиците и снежинките.
08:46 19.02.2026
47 да е ясно
08:47 19.02.2026
48 какво и е хубавото
До коментар #40 от "А бе,":Надути джуки, изкуствени скули и ненормално дълги изкуствени мигли. Такива клонинги с лопата да ги ринеш. Пусни си Пайнер, пълно е с такива.
08:51 19.02.2026
49 Абе
До коментар #19 от "Анонимен":не мога да разбера как се промени естетиката. Погледнете картините на старите майстори или архивни кинокадри и ми обяснете новата"красота". Колкото по-вулгарно и сексуално излъчване на "жрици", толкова по-лансирана за красива
08:51 19.02.2026
50 Приземен
До коментар #44 от "Зъл пес":Тъй, тъй! Друго си е жена като Искра Фидосова или Любеница Сачева?!
Коментиран от #72, #84
08:52 19.02.2026
51 Аква
08:53 19.02.2026
52 газо
09:01 19.02.2026
53 АБРЕ ГОРАНЧО АБРЕ
09:05 19.02.2026
55 Стресиран
09:06 19.02.2026
56 стоян георгиев
09:09 19.02.2026
57 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.
А може би предпочита някой мачо по слипове и с издут "пакет"...
09:12 19.02.2026
58 Фори
09:15 19.02.2026
59 Хасковски каунь
09:19 19.02.2026
60 българин
Що така, бе маце???
Коментиран от #95
09:21 19.02.2026
61 Тоя го е яд!
09:29 19.02.2026
62 Накино
09:30 19.02.2026
63 то така ходят в университетите
09:32 19.02.2026
64 Хареса ми навремето една реакция...!
Тогава човекът каза(не помня името му...)-
А защо Милица Гладнишка да може да показва разголен бюст,а Натали Трифонова ,да не може да показва разголените си дълги хубави крака...?!
09:34 19.02.2026
65 зрител
09:35 19.02.2026
66 хахаха
09:45 19.02.2026
68 чакай и аз да кажа бе...
09:53 19.02.2026
69 Вероятно
До коментар #1 от "сигурно":...е и мъжки...
09:58 19.02.2026
70 Дарданели
До коментар #8 от "БосфорТВ":Ох,изкуствен интелект ли?Малко е кльощава е.Трябва да налее малко килца,и тогава ще е супер.Малко,не много.Мерака умира последен.Та,на Горан защо не му харесва?Да си гледа църковните извращения.
10:03 19.02.2026
71 Бай Араб
10:05 19.02.2026
72 Определено
До коментар #50 от "Приземен":Виновен е вкусът на мъжете. Виждал съм чудесни млади двойки, някои от които вече с дечица, а жената си сложила грозна и отблъскваща "патешка човка" и си е съсипала целия екстериор. Винаги съм се чудил как мъжът до нея харесва това?
Коментиран от #73, #79
10:10 19.02.2026
73 Ще ти кажа ,,как"!
До коментар #72 от "Определено":Те хич не го и питат за мнението му...,а той си трае-за да има мир...!
10:26 19.02.2026
75 бай Дончо
Хубавко си е
10:33 19.02.2026
77 ганю
качества е блеснала на работното място
тя и Моника Люински така започна
и после стана известна с френския си...
Коментиран от #109
10:37 19.02.2026
78 МИНУВАЧ
Ето за това на нашия казан в ада нямало дявол-пазач, сами си ги дърпаме в катрана
10:37 19.02.2026
79 ганю
До коментар #72 от "Определено":тази тактика е за да не я харесате вие останалите
ама кат не разбирате от дипломация какво да се прави...
10:39 19.02.2026
80 ганю
До коментар #1 от "сигурно":"Красивото трябва да се показва .А тоз спи снякой крокодил"
и каксо си е полегнал до него гали го
по зъбатата муцуна и дума
Спинкай спикай мое зъбато чудо....
10:42 19.02.2026
81 Роза
10:59 19.02.2026
82 Двойният аршин
11:07 19.02.2026
83 Опит за обяснение
11:20 19.02.2026
84 Зъл пес
До коментар #50 от "Приземен":Хайде да не изпадаме в крайности.За мен по-апетитното е по-секси.Не много слабо и не прекалено тлъсто.Вярвам че много от нас се заглеждат по хубаво,закръглено дпе и едри тетки.
11:22 19.02.2026
85 Тити на Кака
Забрави минижупа, маце! Не заради религиозните пуристи, заради боксовата ръкавица!
Кофти гледка е, а иначе си симпатяга, остави гледката само за оня, който ще те обича толкова истински и дълбоко, че няма да му пука за анатомията, запленен от душата ти!
12:23 19.02.2026
86 Ами
До коментар #1 от "сигурно":НА МАГИСТРАЛАТА БЕ. ША Я ВИДАТ СУМА ТИ НАРОД.
12:41 19.02.2026
87 Ами
12:45 19.02.2026
88 Тая
12:48 19.02.2026
89 Ако
12:50 19.02.2026
90 Цол
12:51 19.02.2026
91 Брата
До коментар #16 от "Гаварит Мелмак":Това ли ти е критерия за жена.?! Остави как се е гримирала, но с тази къса рокля е" върха."
ПС като я видя сменям канала
13:17 19.02.2026
92 Госта.
До коментар #23 от "ООрана държава":Какво краче бе човек това са две щеки забити е " картоф" , голяма уста и т.н.Разбирам нещо нормално да показва сексапил но тази е " ходещ скелет "
Коментиран от #121
13:34 19.02.2026
93 Павел Пенев
14:26 19.02.2026
94 666
14:31 19.02.2026
95 Мухаа ха!
До коментар #60 от "българин":Явно подсказваш, за сутрешното миш маш- "Флора и Фауна,"което " изяжда" всяка сутрин десет минути от ефира.Много пъти съм си задавал въпрос: Нечие протеже ли е/ все пак това е Държавен Телевизионен Първи Канал на България/ или поредна недомислица на продуцента,което със сигурност получва една много прилична заплата, за поредна порция от тинейджърски умозаключения от поредицата" Всичко мога,всичко знам!"
14:49 19.02.2026
96 999
14:50 19.02.2026
97 И аз, и аз
14:56 19.02.2026
98 Кой какъв е
15:06 19.02.2026
99 123
15:35 19.02.2026
100 Азззззззз
15:45 19.02.2026
101 123
16:03 19.02.2026
102 Хихата
16:42 19.02.2026
103 Аман от
Аз искам да виждам момичета като Елени Цолаки всеки ден, или когато и да пусна сеирсандъка! А не атлантодезориентирани фалшиви ристиени кат тоя!
17:24 19.02.2026
104 поКУРко
17:53 19.02.2026
105 Браво
18:01 19.02.2026
106 Браво
18:02 19.02.2026
107 Мишо
18:07 19.02.2026
108 ггхецбб
18:44 19.02.2026
109 Ицо Багера
До коментар #77 от "ганю":Извъртяла е една главозамахваща на Кошлука.
19:00 19.02.2026
110 Ицо Багера
До коментар #25 от "Новичок":Вече не се знае какво гледаме - прогноза за време или сюжет с участието на Рон Джереми.
19:14 19.02.2026
111 Вакли Бобинов
19:22 19.02.2026
112 Нищу хи няма на момата,
19:44 19.02.2026
113 Явно
Коментиран от #114
19:46 19.02.2026
114 Горане
До коментар #113 от "Явно":На крив к.р и веждите му пречат.
19:49 19.02.2026
115 БАЙ ---ХОЙ
Е. КРАСИВА. НЕЕЕЕЕЕ, ТАЯ. ПРИЛИЧА. НА. НЯКОЯ. ИЗПОСТАЛЯЛА. КАМИЛА.
ПОГЛЕДНИ. СЕ. В. ОГЛЕДАЛОТО. БЕ. ЕДНА. ТЕНДЖЕРА КОКАЛИ. ТО. ДА. МЯЗА. НА. НЕЩО.
АМИ. ТЯ. КАТО. ВАФЛА. И. ОТПРЕД. И. ОТЗАД.
ОГЛЕДАЛО. НЯМАШ. В. КЪЩИ. АМИ. ЗАПРИ. СА. ВИЖ. СА, ЩО. СА. ПОКАЗВАШ. ДА. ПЛАШИШ. ХОРАТА. ХЕЛЕМ. ДЕЦАТА. СА. НАПИКАВАТ. КАТО. ТА. ВИДЯТ.
Коментиран от #118
20:27 19.02.2026
117 ГОЧО БУЛГУРА
И. ТИЯ. РЕКЛАМИ. ПО. ТЕЛЕВЗИЯТА. НАЛИ. ИМА. РЕГЛАМЕНТ. ДА. НЕ. СА. С. ТЕЗИ. ВИСОКИ. ДЕЦИБЕЛИ, НИКОЯ. ТЕЛЕВИЗИЯ. НЕ. ГО. СПАЗВА
ТИЯ. СЕ. СЪДРАХА. ДА. РЕКЛАМИРАТ, ЯЖТЕ. ТОВА. НЕ. ЯЖТЕ. ОНОВА, ПИЙТЕ. ОТ. ТОВА. ЩОТО. ПОМАГА. ЗА. ОНОВА, А. ОНОВА. ГО. ПИЙТЕ. ЩОТО. ПЪК. ПОМАГА. ЗА. ТОВА. ТИЯ. ДОКТОРИ. СТАНАХА. ДИСТРИБУТОРИ. НА. ФАРМАЦЕВТИЧНИТЕ. ФИРМИ
ОБЪРНАХА. НА. НА. ХИМИЧЕСКИ. ТОАЛЕТНИ. С. ТЕХНИТЕ. РЕКЛАМИ. НА. ДОБАВКИ, ИЛАЧИ. И. КАКВИ. ЛИ. НЕ. СТИМУЛАНТИ АМАН. ОТ ТЪРГАШИ..
20:40 19.02.2026
118 слави тъпото
До коментар #115 от "БАЙ ---ХОЙ":абе кльоща ,кльоща ама чичо ку...дрънна кат пет стинки в гъдулка.....
21:29 19.02.2026
119 ганев
21:30 19.02.2026
120 Българин
21:32 19.02.2026
121 балчо теслата
До коментар #92 от "Госта.":да ама не се губят милиметри ,та ако е дебела чичо к ще се загуби.............нейде
21:33 19.02.2026
122 Анонимен
21:45 19.02.2026
123 Капризен
22:36 19.02.2026
124 Костадин
22:46 19.02.2026
125 604
22:55 19.02.2026
127 Ний ша Ва упрайм
06:22 20.02.2026
128 Пич
06:24 20.02.2026
129 Все тая
16:41 20.02.2026
130 Тоа па
До коментар #1 от "сигурно":Кое му е красиво бе? Грима и подплънките ??🤣
16:43 20.02.2026