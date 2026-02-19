В Унгария хвалят Лудогорец: Един от най-зрелищните клубни проекти в Източна Европа

Унгарската преса насочи сериозен фокус към Лудогорец в навечерието на плейофните двубои срещу Ференцварош за място на осминафиналите в Лига Европа. В обширен анализ за nemezetisport.hu журналистът Бенямин Борбола разглежда разградския клуб като „организация, управлявана по корпоративен модел, която застана на пътя на Фради“.

В материала Лудогорец е определен като един от най-амбициозните и впечатляващи проекти в клубния футбол на Източна Европа. Авторът припомня, че в рамките на около 15 години тимът се утвърди сред водещите сили в България, сложи край на дългогодишната доминация на ЦСКА и Левски и се превърна в постоянен участник в европейските турнири. Отбелязва се още, че клубът е базиран в сравнително малък град с население около 30 хиляди души, но разполага с модерен стадион и високотехнологична тренировъчна база.

Борбола подчертава, че Ференцварош вече има няколко сблъсъка с Лудогорец в последните години, но съставът на „орлите“ непрекъснато се обновява, което прави предстоящото противопоставяне трудно за прогнозиране. Според него, разградчани се отличават със стабилна собственост и ясна стратегия, насочена към привличането на футболисти от различни части на света, като в настоящия състав има представители на почти всички континенти.

В анализа си унгарският журналист посочва Бърнард Текпетей като ключовата фигура в състава на българския шампион, а специално внимание е отделено и на работата на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо, чиято роля за развитието и стабилизирането на отбора е отчетена като съществена.