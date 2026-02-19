Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Унгария хвалят Лудогорец: Един от най-зрелищните клубни проекти в Източна Европа

В Унгария хвалят Лудогорец: Един от най-зрелищните клубни проекти в Източна Европа

19 Февруари, 2026 12:00 1 392 5

  • лудогорец-
  • ференцварош-
  • футбол-
  • лига европа

В обширен анализ за nemezetisport.hu журналистът Бенямин Борбола разглежда разградския клуб като „организация, управлявана по корпоративен модел, която застана на пътя на Фради“

В Унгария хвалят Лудогорец: Един от най-зрелищните клубни проекти в Източна Европа - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Унгарската преса насочи сериозен фокус към Лудогорец в навечерието на плейофните двубои срещу Ференцварош за място на осминафиналите в Лига Европа. В обширен анализ за nemezetisport.hu журналистът Бенямин Борбола разглежда разградския клуб като „организация, управлявана по корпоративен модел, която застана на пътя на Фради“.

В материала Лудогорец е определен като един от най-амбициозните и впечатляващи проекти в клубния футбол на Източна Европа. Авторът припомня, че в рамките на около 15 години тимът се утвърди сред водещите сили в България, сложи край на дългогодишната доминация на ЦСКА и Левски и се превърна в постоянен участник в европейските турнири. Отбелязва се още, че клубът е базиран в сравнително малък град с население около 30 хиляди души, но разполага с модерен стадион и високотехнологична тренировъчна база.

Борбола подчертава, че Ференцварош вече има няколко сблъсъка с Лудогорец в последните години, но съставът на „орлите“ непрекъснато се обновява, което прави предстоящото противопоставяне трудно за прогнозиране. Според него, разградчани се отличават със стабилна собственост и ясна стратегия, насочена към привличането на футболисти от различни части на света, като в настоящия състав има представители на почти всички континенти.

В анализа си унгарският журналист посочва Бърнард Текпетей като ключовата фигура в състава на българския шампион, а специално внимание е отделено и на работата на старши треньора Пер-Матиас Хьогмо, чиято роля за развитието и стабилизирането на отбора е отчетена като съществена.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    2 5 Отговор
    България е в Източна Европа -
    колкото Плевен е в Източна България ❗

    Коментиран от #2, #3

    12:04 19.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Хаха

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    България е на задното духало на есесовците.

    12:37 19.02.2026

  • 4 Сила

    5 2 Отговор
    Така е Домусчиев скри в левия си джоб Левски и ЦСКА

    Коментиран от #5

    13:13 19.02.2026

  • 5 Левски 1914

    5 2 Отговор

    До коментар #4 от "Сила":

    Домусчиев не е скрил цска ,Стоичков и Ганчев го ФАЛИРАХА!

    13:18 19.02.2026

Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ, Новини Зимни спортове