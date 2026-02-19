Новини
България »
Ангелина Бонева пое управлението на МРРБ от Иван Иванов

19 Февруари, 2026 14:37 1 451 7

  • мррб-
  • ангелина бонева-
  • иван иванов

Влизам в министерството с ясната задача да бъда добър стопанин за тези три месеца, каза тя

Ангелина Бонева пое управлението на МРРБ от Иван Иванов - 1
Снимка: МРРБ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Новият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева официално пое управлението на ведомството от своя предшественик Иван Иванов. На церемонията по предаване на властта Бонева заяви, че основната ѝ мисия през следващите три месеца ще бъде работата за честни избори, осигуряването на стабилност в сектора и недопускане на спиране по ключови инфраструктурни обекти.

Като водеща задача в работата си, новият министър посочи организационно-техническата подготовка на предстоящите избори, в частта, която е от компетенциите на МРРБ и ГД ГРАО.

Влизам в министерството с ясната задача да бъда добър стопанин за тези три месеца. Моята цел не са политическите обещания, а експертното управление. МРРБ не трябва да спре да работи – проектите продължават, а прозрачността ще бъде водеща, категорична бе министър Бонева.

Досегашният министър Иван Иванов пожела успех на служебния кабинет и подчерта, че оставя ведомството в добро състояние, с добър напредък по много от ключовите проекти и работата по тях да продължи с високо качество и в добри темпове.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Освалдо Риос

    10 0 Отговор
    Добре сте го дали тоя вълкодав от по-далече, да не плаши децата.

    Коментиран от #5

    14:40 19.02.2026

  • 2 Жиражи

    11 0 Отговор
    Ама тея новите министри големи дългучи, бе! Тази стърчи като жираф над Иванов

    14:42 19.02.2026

  • 3 Гащите

    12 0 Отговор
    му провиснали като подарени , а милиони лапна .

    14:43 19.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    1 0 Отговор
    Тази дама има впечатляващо CV.

    14:48 19.02.2026

  • 5 Избрани с конкурс са...

    8 1 Отговор

    До коментар #1 от "Освалдо Риос":

    Прав сте! :) То визия, то облекло, страшна е наистина госпожата.... :) Обущата й са направо уникат от епохата след Освобождението. :)

    14:51 19.02.2026

  • 6 Хасковски каунь

    6 1 Отговор
    Дамата е без токчета с подгънати колена щото ще удари тавана

    14:56 19.02.2026

  • 7 Горянин

    1 0 Отговор
    Ух тая мечка как бих я сборил!

    17:15 19.02.2026

