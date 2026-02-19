Ангелина Бонева пое управлението на МРРБ от Иван Иванов

Новият служебен министър на регионалното развитие и благоустройството Ангелина Бонева официално пое управлението на ведомството от своя предшественик Иван Иванов. На церемонията по предаване на властта Бонева заяви, че основната ѝ мисия през следващите три месеца ще бъде работата за честни избори, осигуряването на стабилност в сектора и недопускане на спиране по ключови инфраструктурни обекти.
Като водеща задача в работата си, новият министър посочи организационно-техническата подготовка на предстоящите избори, в частта, която е от компетенциите на МРРБ и ГД ГРАО.
Влизам в министерството с ясната задача да бъда добър стопанин за тези три месеца. Моята цел не са политическите обещания, а експертното управление. МРРБ не трябва да спре да работи – проектите продължават, а прозрачността ще бъде водеща, категорична бе министър Бонева.
Досегашният министър Иван Иванов пожела успех на служебния кабинет и подчерта, че оставя ведомството в добро състояние, с добър напредък по много от ключовите проекти и работата по тях да продължи с високо качество и в добри темпове.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Освалдо Риос
Коментиран от #5
14:40 19.02.2026
2 Жиражи
14:42 19.02.2026
3 Гащите
14:43 19.02.2026
4 Данко Харсъзина
14:48 19.02.2026
5 Избрани с конкурс са...
До коментар #1 от "Освалдо Риос":Прав сте! :) То визия, то облекло, страшна е наистина госпожата.... :) Обущата й са направо уникат от епохата след Освобождението. :)
14:51 19.02.2026
6 Хасковски каунь
14:56 19.02.2026
7 Горянин
17:15 19.02.2026