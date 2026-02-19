Семейството на Джийн Хекман още спори за наследството му от 80 милиона долара година след смъртта му

Състоянието на покойния актьор Джийн Хекман, оценявано на приблизително 80 милиона долара, се оказа в центъра на продължаваща съдебна процедура година след смъртта му. Хекман и съпругата му Бетси Аракава бяха открити мъртви в дома си в Санта Фе, щата Ню Мексико, на 26 февруари 2025 г. Според официалните данни актьорът е починал на 18 февруари на 95-годишна възраст вследствие на хипертонично и атеросклеротично сърдечно заболяване, като болестта на Алцхаймер е била съпътстващ фактор. Аракава, на 65 години, е издъхнала дни по-рано – на 11 февруари – от хантавирусен белодробен синдром, рядка инфекция, предавана от гризачи.

Съдебните документи показват, че на 6 март 2025 г. адвокатът Джулия Л. Питърс е подала молба да бъде назначена за личен представител на наследството. В завещанието, датирано от 7 юни 2005 г., първоначално за тази роля е била посочена Бетси Аракава, следвана от адвоката на актьора Майкъл Г. Сътин, а след тях – Питърс. Поради смъртта на първите двама, Питърс е приела номинацията.

В документа се споменават трите деца на Хекман от брака му с Фей Малтезе – Кристофър, Елизабет и Лесли, но никое от тях не е посочено като личен представител. На 20 март 2025 г. адвокат Грегъри У. Макензи подава уведомление от тяхно име, но впоследствие не са внесени допълнителни искания или възражения. Според правни анализатори това означава, че наследниците към момента не оспорват действията на съда, а единствено желаят да бъдат информирани за развитието на делото.

Преди смъртта си Джийн Хекман е създал два тръста – Gene Hackman Living Trust и GeBe Revocable Trust. На 17 март 2025 г. Питърс подава искане компанията Avalon Trust, LLC, в която тя е главен юридически съветник и съдружник, да бъде назначена за наследник и на двата фонда. В съдебните книжа се посочва, че дружеството е „най-подходящо да изпълни окончателните разпореждания и волята на г-н Хекман“. Юристи коментират, че подобна структура често се използва за избягване на публична процедура по наследяване и за по-дискретно управление на активите.

На 1 август 2025 г. Питърс информира съда, че работи по изготвянето на пълен опис и оценка на имуществото, а на 24 октомври 2025 г. заявява, че инвентаризацията е приключена. Делото обаче остава висящо.

По-рано стана известно, че имуществото на двойката е имало неизплатено задължение от 98 345,29 долара по кредитна карта на Citibank. Смъртта на Хекман и Аракава предизвика широк отзвук в Холивуд. Телата им бяха открити от служител по поддръжката дни след настъпването на кончината им, а властите съобщиха, че домът е бил в занемарено състояние.

След новината за смъртта на актьора дъщерите му Елизабет и Лесли Хекман, заедно с внучката му Ани, разпространиха изявление, в което подчертаха, че за тях той е бил преди всичко баща и дядо, въпреки световната му слава, изградена с филми като „Френска връзка“, донесъл му „Оскар“, и десетки други отличия в кариера, продължила повече от четири десетилетия.