Ново предизвикателство за Хулио Веласкес в Левски

19 Февруари, 2026 12:59 908 0

Ново предизвикателство за Хулио Веласкес в Левски - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Треньорът на Левски Хулио Веласкес не крие, че обича предизвикателствата, особено трудните. И сега се задава сериозно такова. Треньорът на „сините“ ще трябва да съобразява стартовите си 11 с четирима играчи в следващите пет срещи. Това са Мазир Сула, Акрам Бурас, Мустафа Сангаре и Оливер Камдем. От вчера те са в специален режим, защото стартира свещения за мюсюлманите месец Рамазан. Както е известно, той е свързан с въздържането на употребата на храна и напитки през деня. А това няма как да не се отрази на формата им.

Сангаре е може би играчът, който е най-стриктен при спазването на правилата. Той дори отказа да пие вода по време на мач с ЦСКА преди време и само си жабуркаше устата. Според запознати Акрам Бурас също не си позволява изключения, а той в момента е един от най-важните играчи в схемата на Хулио Веласкес. И със сигурност ще бъде голяма загуба, ако не бъде на 100% за мачовете, които предстоят до 19 март, когато карето ще се върне към нормалния си живот. Алтернатива за позицията на Мазир Сула пък е универсалният Евертон Бала, който може да играе на всеки пост в офанзивната линия на отбора.


