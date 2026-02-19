Новини
Спорт »
Бг футбол »
Сангаре "увисна" за ЦСКА 1948

19 Февруари, 2026 14:30 796 3

  • мустафа сангаре-
  • футбол-
  • левски-
  • цска 1948

Медицинският екип на „сините“ полага усилия да го възстанови навреме, но към момента малиецът не участва пълноценно в тренировъчния процес

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Нападателят на Левски - Мустафа Сангаре, остава под сериозна въпросителна за гостуването на ЦСКА 1948 в неделя, като срещата в Бистрица е с начален час 16:45. 27-годишният футболист има здравословен проблем и до последно ще се преценява дали може да бъде включен в групата за двубоя. Медицинският екип на „сините“ полага усилия да го възстанови навреме, но към момента малиецът не участва пълноценно в тренировъчния процес. Той пропусна вчерашното занимание на „Герена“, когато отборът поднови подготовка след двудневната пауза, дадена от старши треньора Хулио Веласкес.

Сангаре се появи като резерва в последния шампионатен мач на Левски, като влезе в игра в 67-ата минута при убедителния успех с 3:0 над Ботев Пловдив. Той замени новото попълнение Хуан Переа и завърши двубоя без видими физически неразположения. Въпреки това Веласкес така или иначе обмисляше да заложи отново на привлечения от Локомотив Пловдив нападател, независимо от състоянието на Сангаре. На „Герена“ все пак се надяват, че африканецът ще бъде възстановен поне за ролята на резерва срещу ЦСКА 1948.

От началото на кампанията Сангаре има 27 мача във всички турнири, в които се е отчел с девет попадения и четири асистенции.

Със сигурност извън сметките на испанския специалист остава централният защитник Кристиан Макун. Венецуелецът продължава лечението на мускулна травма, заради която пропусна последните три срещи – победите над Ботев Враца (3:1) и Ботев Пловдив (3:0), както и поражението с 0:1 от Лудогорец в четвъртфиналите за SESAME Купа на България. Очакванията са бранителят да се завърне в игра за домакинството на Локомотив София на 1-и март.


  • 1 Завърнал се

    3 1 Отговор
    Муха без глава е тоя.

    Коментиран от #2

    14:50 19.02.2026

  • 2 Митьо кьора

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "Завърнал се":

    Честно казано на снимката и аз виждам един с жълт екип и един екип син...де гонят една топка...

    15:16 19.02.2026

  • 3 Как тека ,, увисна"

    1 1 Отговор
    И на какво е увиснал

    16:34 19.02.2026

