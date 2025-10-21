Валентина Георгиева се контузи сериозно на световното по спортна гимнастика

Двукратната европейска вицешампионка Валентина Георгиева получи контузия по време на изпълнението си на прескок на световното първенство по спортна гимнастика в Джакарта (Индонезия), информира БНР.

Българката по всяка вероятност отново е със сериозна контузия в коляното. След първия си прескок - Юрченко с два винта, тя се приземи и веднага хвана коляното си, след което не направи втория си опит.

В момента Валентина Георгиева е в болница в Джакарта за да премине през медицински преглед. Припоняме, че тя претърпя операция на коляното на 10 септември 2022 година и след година и половина се завърна в спорта.

Българката приключи участието си на световното с оценка от 12.533 за фаталния първи опит на прескок и няма да запише там класиране заради липсата на втори прескок. Възпитаничката на Филип Янев участва и в квалификациите и на греда, като бе много нестабилна - три пъти слезе от уреда и на два пъти се разклати сериозно, за което получи много ниска оценка от съдиите - едва 8.733, което я остави извън първите 110 на този уред.

Останалите ни две националки също не успяха да се класират сред първите 8 за финал на някой от уредите. Никол Стоименова остана извън първите 35 на греда с оценка от 12.300, на смесена успоредка е извън Топ 50 (11.766), а на земя - извън 80-те (10.800). Виктория Венциславова е извън първите 100 на греда (9.466), на земя е след 70-о място (11.300), а на смесена - след 80-о място (10.066).

По този начин българското участие на световното приключи, тъй като и от мъжкия ни отбор никой не успя да влезе във финал на някой от уредите.