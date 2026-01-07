Новини
Спорт »
Световен футбол »
В Реал Мадрид се надяват, че Мбапе ще играе във финала за Суперкупата на Испания

В Реал Мадрид се надяват, че Мбапе ще играе във финала за Суперкупата на Испания

7 Януари, 2026 18:59 462 0

  • суперкупата на испания-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • килиан мбапе

Нападателят не пътува с отбора за турнира в Саудитска Арабия, след като в края на декември му беше поставена диагноза разтежение на коляното

В Реал Мадрид се надяват, че Мбапе ще играе във финала за Суперкупата на Испания - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Реал Мадрид все още не е изключил участието на Килиан Мбапе в потенциалния финал за Суперкупата на Испания, съобщават медиите в Испания в сряда.

Нападателят не пътува с отбора за турнира в Саудитска Арабия, след като в края на декември му беше поставена диагноза разтежение на коляното.

От ръководството на "белите" не са изключили участието на Мбапе в евентуалния двубой за Суперкупата в края на седмицата. Двама от клубните физиотерапевти, Себастиан Девилас и Гийермо Сурдо, са останали в Мадрид, за да работят с нападателя, за да увеличат максимално шансовете му за възстановяване през следващите дни.

Реал Мадрид ще играе срещу Атлетико Мадрид в полуфиналите за Суперкупата на Испания в четвъртък. Финалът ще се проведе на 11 януари.

Миналата седмица Мбапе получи контузия в коляното по време на тренировка.


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ