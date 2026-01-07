В Реал Мадрид се надяват, че Мбапе ще играе във финала за Суперкупата на Испания

Реал Мадрид все още не е изключил участието на Килиан Мбапе в потенциалния финал за Суперкупата на Испания, съобщават медиите в Испания в сряда.

Нападателят не пътува с отбора за турнира в Саудитска Арабия, след като в края на декември му беше поставена диагноза разтежение на коляното.

От ръководството на "белите" не са изключили участието на Мбапе в евентуалния двубой за Суперкупата в края на седмицата. Двама от клубните физиотерапевти, Себастиан Девилас и Гийермо Сурдо, са останали в Мадрид, за да работят с нападателя, за да увеличат максимално шансовете му за възстановяване през следващите дни.

🚨 BREAKING: Kylian Mbappé is NOT ruled out for the potential Supercopa final.



Two physios have stayed in Madrid with him to have the best chance of a recovery. @MarioCortegana pic.twitter.com/oTEDDzykGF — Madrid Xtra (@MadridXtra) January 7, 2026

Реал Мадрид ще играе срещу Атлетико Мадрид в полуфиналите за Суперкупата на Испания в четвъртък. Финалът ще се проведе на 11 януари.

Миналата седмица Мбапе получи контузия в коляното по време на тренировка.