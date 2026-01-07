Антъни Джошуа слага край на кариерата си

Миналия декември Антъни Джошуа постигна рутинна победа срещу Джейк Пол, като си осигури солиден хонорар и даде сериозна заявка за 2026 година. Според думите на неговия роднина обаче, Ей Джей няма да се качи повече на ринга и е решен да сложи край на своята блестяща 12-годишна кариера.

Доскоро се смяташе, че Антъни е договорил условията за дългоочаквания сблъсък с Тайсън Фюри, като преди това трябваше да проведе подгряващ двубой през февруари или март. Светът му обаче се преобърна миналата седмица след тежка катастрофа в Нигерия. Джошуа се отърва с леки наранявания, но инцидентът отне живота на двама от най-близките му приятели – Латиф „Лац“ Айоделе и Сина Гами.

След лечение в болница боксьорът се завърна в Обединеното кралство, където наскоро присъства на погребението на своите дългогодишни сътрудници в Централната джамия в Лондон. Предвид мащаба на трагедията, мнозина започнаха да се питат дали той изобщо ще намери сили да се завърне в залата.

Неговият чичо Адедамола сподели пред изданието „Punch“, че Ей Джей вече е нанесъл последния си удар.

„Основното е, че той се пенсионира. Това ни носи облекчение, защото всеки път, когато е на ринга, емоциите ни идват в повече. Когато падне в нокдаун, сърцата ни ще изскочат. Това е твърде голяма травма за нас. Щастливи сме, че реши да си тръгне, докато все още е на върха“, сподели роднината на боксьора.

Адедамола допълни още, че Джошуа вече е информирал най-близките си за това решение.

Очакваше се Джошуа да се завърне на ринга съвсем скоро – през февруари или март. Макар че противникът не беше официално обявен, се водеха преговори за двубой с кикбокс легендата Рико Верховен. Това трябваше да бъде поредната стъпка в завръщането му към върха след загубата от Даниел Дубоа през септември 2024 г.

Промоутърът Еди Хърн дори загатна, че Антъни е готов за мач срещу световния шампион на WBO Фабио Уордли през 2026 година. Преди фаталния инцидент Хърн сподели: „Това е титла в тежка категория. Всъщност Ей Джей предпочита този мач пред битка с Тайсън Фюри, защото много иска отново да бъде световен шампион.“