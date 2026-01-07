Новини
БФС търси футболисти с български корени в САЩ, Испания, Германия и Англия

7 Януари, 2026 19:29

В рамките на инициативата между 8 и 11 януари в Съединените американски щати ще се проведе специализиран футболен камп, организиран в партньорство със Soccer Proxy – официален стратегически партньор на БФС за Северна Америка

БФС търси футболисти с български корени в САЩ, Испания, Германия и Англия - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българският футболен съюз стартира пилотен проект за идентифициране и проследяване на млади футболисти с български произход, живеещи извън страната.

В рамките на инициативата между 8 и 11 януари в Съединените американски щати ще се проведе специализиран футболен камп, организиран в партньорство със Soccer Proxy – официален стратегически партньор на БФС за Северна Америка.

От страна на футболната централа в кампа ще участват директорът „Развитие на детско-юношеския футбол“ Лъчезар Димов и селекционерът на националния отбор на България до 15 години Петър Карачоров, които ще наблюдават изявите на подбрани деца от футболни школи от цяла Северна Америка.

Играчите ще бъдат наблюдавани по време на тренировъчни занимания и демонстративни мачове, като основният фокус ще бъде върху потенциала им за развитие и възможността в бъдеще да бъдат включени в националните селекции на България.

Подобна инициатива се реализира за първи път и има за цел разширяване и обогатяване на базата данни от български футболисти зад граница, които могат да бъдат част от националните отбори в различните възрастови групи.

Кампът в САЩ е пилотен проект, който ще бъде надграждан и реализиран и на територията на Европа – в държави като Испания, Германия, Англия и други, където има значителна концентрация на български общности и млади футболисти, развиващи се в местни школи.

С тази стъпка Българският футболен съюз затвърждава стремежа си към модерен, отворен и глобален модел на селекция, насочен към дългосрочното развитие на националните отбори и устойчивото бъдеще на българския футбол.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 при Оритети

    2 0 Отговор
    Те предишните и сегашните от БФС занемариха детските футболни школи, щото е по евтино да си внесат бразилски младежи в клубните отбори. Колко футболисти българи играят в първенството?

    19:35 07.01.2026

  • 2 ШЕФА

    5 0 Отговор
    Снимка на ОПГ за Черно тото,НО никой не го интересува защото в Мангалия Полиция и Прокуратура не съществуват !

    19:38 07.01.2026

  • 3 Директно:

    3 0 Отговор
    Вижте добре тъпоъгълника-ман/гал и заобикалящите го!!! БГ футбола дълбае дъното!!!

    19:44 07.01.2026

  • 4 Майката

    1 0 Отговор
    му .... на бг футбола, сега ще да убият всяка надежда даже отвъд границите на държавата.Ако някой има талант и е на запад, за чий .... ще дойде при гонзо кретена?Тези от снимката са толкова жалки некадърници,че нямам думи.

    20:00 07.01.2026

