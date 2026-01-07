Илиана Раева обяви страхотна новина

Илиана Раева обяви с пост в социалните мрежи страхотна новина за художествената гимнастика, а именно, че строежът на разширението на националната база "Раковски" може да стартира съвсем скоро.

"Осемгодишната сага с документите и строежа на бъдещата зала, на днешния празничен ден (Ивановден) приключи успешно!", написа Раева и изказа огромни благодарности на спортния министър и именик днес Иван Пешев.

Пълен текст на публикацията на президента на Българската федерация по художествена гимнастика:

"ЕКСКЛУЗИВНО!!

Благодарим и респект, министър Пешев!

Скъпи колеги от националния отбор и клубовете в България, скъпи състезателки на националния отбор, уважаеми фенове на българската художествена гимнастика,

С огромно вълнение и щастие бихме искали да споделим с всички вас, че днес получихме дълго чаканата новина, че и последният документ за стартирането на строежа на разширението на националната база “Раковски” е вече факт! Осемгодишната сага с документите и строежа на бъдещата зала, на днешния празничен ден (Ивановден) приключи успешно! Надяваме се, че в най-кратък срок ще стартира първата копка за изграждане на жадуваната от нас зала!

В тази връзка искаме изкажем огромните ни благодарности на министъра на спорта, г-н Иван Пешев!

Г-н Пешев с встъпването си в длъжност, за по-малко от два месеца намери верния начин, за да стартират документалните процедури. Беше направен фантастичен проект с помощта на арх. Петков. За по-малко от година са финализирани всички необходими документи! Още веднъж благодарим за проявената решителност, професионализъм и ангажираност на г-Пешев! За всички нас, ръководство, треньори и състезатели той ще остане в забележителната история на нашия спорт, като министъра, който в тези нелеки времена за спорта направи всичко по силите си, за да осъществим този толкова важен за българската художествена гимнастика проект!

Респект към Вас, г-н Пешев!

Благодарим и на кмета на Столична община, г-н Терзиев, който ни оказа изключително съдействие! Винаги ще помним Вашата помощ, г-н Терзиев!

Благодарим на г-н Пламен Манолов, изпълнителен директор на НСБ за подкрепата и съдействието!

Благодарим на арх. Петков за уникалния проект!

Скъпи треньори и състезатели, уважаеми фенове, за нас този ден ще остане паметен! Скоро ще имаме дом, в който ще можем да работим спокойни и щастливи в условия на световно ниво!

Нека днешната историческа новина бъде още по-голям стимул за нас по пътя към световните и олимпийски върхове! Очакваме с нетърпение да влезем в новия си дом!

С огромни благодарности!

БФХГ

Илиана Раева президент".