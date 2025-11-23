Новини
Спорт »
Тенис »
Малко не достигна на Елизара Янева да спечели финала на турнира за жени в Словакия

Малко не достигна на Елизара Янева да спечели финала на турнира за жени в Словакия

23 Ноември, 2025 22:08 648 0

  • елизара янева -
  • финал-
  • тенис-
  • турнир-
  • търнава -
  • словакия

Мачът се реши с тайбрек

Малко не достигна на Елизара Янева да спечели финала на турнира за жени в Словакия - 1
Снимка: БФ Тенис
Ангел Лазаров Ангел Лазаров Автор във Fakti.bg

Елизара Янева загуби драматично финалната среща на тенис турнира на твърди кортове за жени в Търнава (Словакия) с награден фонд 40 хиляди долара.

18-годишната българка отстъпи с 4:6, 6:3, 6:7(3) от чехкинята Луцие Хавличкова, която е бивша №196 в света. Двубоят продължи 2 часа и 27 минути.


Янева имаше преднина от 4:2 в първия сет, но загуби следващите четири гейма за 4:6. Българката поведе с 4:1 във втората част, Хавличкова намали пасива си на 3:4, но Янева спечели следващите два гейма и изравни резултата в сетовете.
Чехкинята поведе с 2:0 в третия решителен сет, а след още един пробив дръпна в резултата с 4:1. Янева обаче показа страхотен характер и не се предаде, като успя да изравни резултата при 5:5. Българката допусна нов пробив за 5:6, при този резултат спаси четири мачбола при сервис на Хавличкова, а след това проби за да стигне до тайбрек. В него Янева обаче загуби с 3-7 точки и трябваше да се задоволи с второто място на турнира.


Преди този мач Елизара Янева постигна четири поредни впечатляващи победи при само един загубен сет.


Янева, 438-а в класацията на WТА, има три титли във веригата на Международната федерация ITF през този сезон, последната от които през септември в Пазарджик.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 1 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ