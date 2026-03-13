Ако се приемат предложните промени: Венци Стефанов отново може да е член на Изпълкома

Една от предложните промени гласи, че може да отпадне ограничението, че за президент и членове на Изпълкома не могат да се избират граждани, които са навършили 70 години към датата на избора.

Както е известно, президентът на Славия Венцеслав Стефанов нямаше право да бъде предложен за член на последния Изпълком заради своята възраст. Това обаче вече може да се промени.

Също така БФC предлага на клубовете в новия Устав да бъде записано, че отчетният конгрес ще се провежда всяка година.

Иначе БФC предлага и затягане на правилата при използването и разпространението на видео от футболните мачове в социалните мрежи без изрично разрешение или подписан договор.