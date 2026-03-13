Григор Димитров с признание от най-високо ниво

Григор Димитров с признание от най-високо ниво

13 Март, 2026 18:59 566 3

Това признание тежи още повече, тъй като идва от играча, който в момента е считан за най-големия майстор на това отиграване в света

Григор Димитров с признание от най-високо ниво - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Световният номер 1 Карлос Алкарас демонстрира огромно уважение към първата ни ракета Григор Димитров. По време на престижния турнир в Индиън Уелс, испанецът беше провокиран да посочи играчите с най-съвършен къс удар в съвременния тур, като не се поколеба да нареди българина сред абсолютните майстори на този техничен елемент.

Лидерът в ранглистата обяви, че веднага се сеща за три конкретни имена – Корентен Муте, Новак Джокович и Григор Димитров. Алкарас подчерта, че българинът притежава изключителен усет и определи точността на неговия къс удар като отлична. Това признание тежи още повече, тъй като идва от играча, който в момента е считан за най-големия майстор на това отиграване в света.

Думите на Алкарас са поредното доказателство за огромния авторитет, който хасковлията е изградил сред елита на мъжкия тенис. Въпреки че двамата често са съперници на корта, испанецът не скри възхищението си от вариативността и чистотата в играта на нашето момче. Точността и финесът на Димитров продължават да бъдат еталон за качество, дори за най-големите звезди на новото поколение.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 сутринта го изяснихме

    1 0 Отговор
    Няколко къси удара и партньорките се отказват.

    Коментиран от #2

    19:13 13.03.2026

  • 2 Къриър

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "сутринта го изяснихме":

    Майстор на на късата клечка.

    19:25 13.03.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

