Григор Димитров с признание от най-високо ниво

Световният номер 1 Карлос Алкарас демонстрира огромно уважение към първата ни ракета Григор Димитров. По време на престижния турнир в Индиън Уелс, испанецът беше провокиран да посочи играчите с най-съвършен къс удар в съвременния тур, като не се поколеба да нареди българина сред абсолютните майстори на този техничен елемент.

Лидерът в ранглистата обяви, че веднага се сеща за три конкретни имена – Корентен Муте, Новак Джокович и Григор Димитров. Алкарас подчерта, че българинът притежава изключителен усет и определи точността на неговия къс удар като отлична. Това признание тежи още повече, тъй като идва от играча, който в момента е считан за най-големия майстор на това отиграване в света.

Думите на Алкарас са поредното доказателство за огромния авторитет, който хасковлията е изградил сред елита на мъжкия тенис. Въпреки че двамата често са съперници на корта, испанецът не скри възхищението си от вариативността и чистотата в играта на нашето момче. Точността и финесът на Димитров продължават да бъдат еталон за качество, дори за най-големите звезди на новото поколение.