Елитен португалски отбор си хареса нападател на Черно море

Португалският елитен Санта Клара иска нападателя на Черно море Георги Лазаров, пишат медиите в страната. Младежкият национал е попаднал в полезрението на 16-ия в класирането тим (б.а. – в момента заема позицията, която праща на пейоф за оцеляване) и през лятото клубът се очаква да стартира преговори.

Подробен скаутски доклад сочи, че 21-годишният българин може да действа по цялата линия на атаката. От началото на сезона Илиан Илиев използва Лазаров като типичен централен нападател, крило и плеймейкър. Връзките на треньора в Португалия също може да помогнат при евентуален трансфер.

Младежкият национал прави много силна кампания след пристигането си през миналото лято от втородивизионния Фратрия. Нападателят изигра 29 двубоя във всички турнири, в които вкара осем попадения и направи две асистенции.

Той е водещият голмайстор на “моряците” в шампионата. Лазаров е и един от малкото играчи на Черно море през кампанията, които направиха впечатление. Нападателят отново попадна в списъка на младежкия селекционер Тодор Янчев за евроквалификациите срещу Гибралтар (27 март) и Азербайджан (31 март).