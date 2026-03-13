Локо Пд продължава да блести, "смърфовете" подгониха топ 5

13 Март, 2026 18:46

Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив Пловдив продължава битката за топ 5 след сладък успех с 1:0 над Септември Сф на „Лаута“. В герой за „смърфовете“ се превърна талантът Севи Идриз, който вкара победното попадение в 32-ата минута. Роденият в Асеновград футболист продължава с отличното си представяне през пролетта.

Иначе мачът започна с дискусионно положение. Още в 3-ата минута „смърфовете“ имаха сериозни претенции за дузпа. Адриан Кова падна в наказателното поле след контакт с Георги Върбанов, но реферът Волен Чинков прецени, че няма основания да посочва бялата точка.

Последва опасен удар с глава на Тодор Павлов, който обаче не намери целта.

В 32-ата минута Локомотив Пловдив поведе. След добра атака отдясно Запро Динев центрира към Йоел Зварц, той не успя да нанесе удар, но направи топката удобна за Севи Идриз. С отличен удар младокът не остави шансове на Николай Кръстев – 1:0.

В 51-ата минута гостите останаха с 10 души. Тогава Валон Хамдиджи получи директен червен картон за грубо нарушение срещу халфа на Локо Пд Георги Чорбаджийски. Първоначално той получи жълт картон, но след това реферът Волен Чинков бе повикан на ВАР монитора и промени своето решение, гонейки играча на гостите. За съжаление обаче Георги Чорбаджийски напусна с травма и не успя да продължи срещата.

До края на мача гостите опитаха да стигнат до гол с далечни удари на Бауренски и Валънтайн, които обаче не се превърнаха в гол.

Трябва да отбележим, че освен Георги Чорбаджийсски още двама играчи на Локо Пд напуснаха с травми. Става дума за лидерът на тима Парвиз Умарбаев и защитникът Лукас Риан.

След този успех Локо Пд е шести с 38 точки, две по-малко от петия Черно море, който обаче има и мач в запас. Септември пък е 14-и с актив от 21 пункта.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

