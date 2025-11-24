Новини
Спорт »
Тенис »
Надал подкрепи испанските тенисисти след загубата на финала за Купа Дейвис

Надал подкрепи испанските тенисисти след загубата на финала за Купа Дейвис

24 Ноември, 2025 12:59 584 0

  • рафаел надал-
  • тенис-
  • тенис на корт-
  • спорт-
  • купа дейвис-
  • италия

Италианците победиха Испания с 2:0

Надал подкрепи испанските тенисисти след загубата на финала за Купа Дейвис - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

22-кратният шампион от “Големия шлем” Рафаел Надал подкрепи испанския национален отбор след загубата му на финала за Купа Дейвис през 2025 г. и поздрави италианския национален отбор за победата.

Италианците победиха Испания с 2:0 на финала.

„Поздравления за целия отбор! Каква фантастична седмица на Купа Дейвис! Поздравления за Италия за третата им поредна победа за Купа Дейвис“, написа Надал в социалните мрежи.

Италия стана първата страна, спечелила Купа Дейвис три поредни години (2023–2025), откакто Съединените щати направиха това между 1970 и 1972


Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ