Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 с коментар за сменения ВАР-арбитър на Лудогорец - ЦСКА

Финансовият благодетел на ЦСКА 1948 Цветомир Найденов излезе с нов любопитен коментар. Този път той засегна промяната на ВАР арбитъра на дербито между Лудогорец и ЦСКА. Както е известно, на мястото на ВАР асистента Мартин Марков бе назначен Тодор Киров от Варна.

"Добре де, нали всичко е ОК с Чистата, що сега пък го махат момчето?! Странни работи стават...", написа Найденов.

Той визира това, че Мартин Марков беше на ВАР по време на мача между Левски и Локомотив Пловдив, спечелен с 1:0 с гол от дузпа на Евертон Бала, дошла след съприкосновение между Мартин Русков и Армстронг Око-Флекс,