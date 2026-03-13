Локо София и Славия не успяха да се победят

13 Март, 2026 20:58 400 0

Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Локомотив (София) и Славия завършиха наравно 1:1 в мача помежду си от 26-ия кръг на efbet Лига. Янис Гермуш откри резултата в края на първата част, но в средата на втората Анте Аралица изравни.

Домакините могат повече да съжаляват, че не стигнаха до успеха, тъй като по-активната игра и повечето положения бяха в тяхна полза. Вратарят на "белите" Леви Нтумба обаче спаси на няколко пъти вратата си и така помогна доста за точката на тима си.

"Железничарите" продължават да редуват силни и слаби игри, а към момента заемат 10-ата позиция в класирането. Отборът на Ратко Достанич започна да намира верния път - след четирите поредни загуби на старта на пролетния полусезон, "белите" записаха две категорични победи - срещу Берое (3:0) и Спартак Варна (4:0), и се изкачиха до седмото място. Гостите ще бъдат пределно мотивирани да прибавят нови 3 точки към актива си, но момчетата на Станислав Генчев също искат да зарадват своите фенове. Последният мач между двата тима завърши с успех за Славия с 2:0 в "Овча купел".

Срещата започна равностойно, но първата опасност бе в полза на домакините. В деветата минута на мача Кауе Карусо се оказа на добра позиция в наказателното поле, но ударът му бе избит с рефлекс от Леви Нтумба.

Малко по-късно гредата спаси гостите от попадение във вратата им, след като Райън Бидуга се оказа в наказателното поле и засече с глава топката, но стълбът спаси стража на "белите".

В 36-ата минута обаче гостите издебнаха момента, за да открият резултата. Центриране отляво и Мартин Величков не се намеси по най-добрия начин, при което Гермуш пое топката и намери начин да я промуши в мрежата.

До края на полувремето Локо не успя да стигне до нещо по-опасно пред вратата на Славия, за да стигне до изравняване и така гостите се прибраха в съблекалните с гол аванс.

Втората част започна с натиск на Локо, като Делев можеше да изравни, но силният му удар бе отклонен от Нтумба.

Скоро обаче и Славия бе близо до гол. Иван Минчев центрира балонно, а Емил Стоев свали топката към Гермуш, който от непосредствена близост нацели тялото на Величков.

В 71-ата минута Локомотив изравни. Анте Аралица бе оставен непокрит между защитата на "белите" и хърватинът нямаше как да сбърка с глава.

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ) 1:1 СЛАВИЯ
0:1 Гермуш (36)
1:1 Аралица (71)

ЛОКОМОТИВ (СОФИЯ): 99. Величков, 14. Лясков, 42. Нейчев, 91. Бидунга, 31. Станоев, 22. Даскалов, 64. Янков, 5. Дост, 7. Делев, 29. Аралица, 77. Карусо

СЛАВИЯ: 12. Нтумба, 87. Фераресо, 15. Малембана, 4. Савич, 24. Марин, 5. Шопов, 73. Минчев, 13. Стефанов, 18. Балов, 77. Стоев, 10. Гермуш


