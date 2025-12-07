Новини
Феран Торес вкара три гола за успеха на Барса срещу Бетис

7 Декември, 2025 08:22

Педри се отчете две асистенции

Феран Торес вкара три гола за успеха на Барса срещу Бетис - 1
Снимка: БГНЕС
Калин Каменов Калин Каменов Автор във Fakti.bg

Барселона победи зрелищно с 5:3 като гост Бетис, а с три гола се отчете Феран Торес, предава БТА. Барса без Дани Олмо, Роналд Араухо, Гави и Марк-Андре тер Щеген, изостанаха в резултата в самото начало, но бързо се върнаха в мача.

Антони с удар отблизо откри резултата още в шестата минута, но Барса изравни само пет минути по-късно чрез Феран Торес, който вкара и втория си гол в срещата в 13-ата минута.

Руни Барджи и Феран Торес бяха точни във вратата на "зелено-белите" преди почивката, покачвайки аванса в полза на каталунците на три попадения до 40-ата минута. Асистенциите за двете попадения бяха на Педри. В 59-ата минута Ламин Ямал се разписа от дузпа, отсъдена за игра с ръка на Марк Бартра след удар на Маркъс Рашфорд.

Пет минути преди края на редовното време Диего Йоренте върна един гол във вратата на Барса, а в 90-ата минута Кучо Ернандес оформи крайното 5:3 след изпълнение на дузпа.


Испания
