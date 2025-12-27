Новини
Спорт »
Световен футбол »
Ман Юнайтед готви мащабна оферта за Белингам

Ман Юнайтед готви мащабна оферта за Белингам

27 Декември, 2025 18:59 668 0

  • манчестър юнайтед-
  • джуд белингам-
  • реал мадрид-
  • футбол-
  • трансфер-
  • селекция

От „Олд Трафорд“ обаче искат да действат решително и нямат намерение да блъфират

Ман Юнайтед готви мащабна оферта за Белингам - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Манчестър Юнайтед подготвя мащабна оферта на стойност около 200 милиона евро с намерението да привлече Джуд Белингам от Реал Мадрид през следващото лято, твърди OKDiario. Въпреки че ръководството на „белия балет“ не изключва възможността да направ изходящ трансфер в края на сезона, на този етап испанският гранд определя английския национал като „непродаваем“.

От „Олд Трафорд“ обаче искат да действат решително и нямат намерение да блъфират. Един от финансово най-мощните клубове в световния футбол планира да превърне Белингам в своя „франчайз“ играч и лице на новата си спортна стратегия.

Освен трансферната сума от 200 милиона евро, Юнайтед е готов да предложи на полузащитника шестгодишен договор с възнаграждение от 15 милиона евро нето на сезон, което е почти двойно повече от сегашната му заплата в Мадрид.

Белингам се присъедини към Реал през лятото на 2023-а година за близо 120 милиона евро. Инвестицията бързо се оправда. Още в дебютния си сезон под ръководството на Карло Анчелоти халфът изигра ключова роля за триумфите в Ла Лига и Шампионската лига, като се утвърди сред най-добрите футболисти в света и демонстрира впечатляващ голмайсторски принос от втора линия. През този сезон атакуващият халф е участвал в 20 мача във всички състезания, отбелязвайки пет гола и давайки четири асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029-а година.


Поставете оценка:
Оценка 5 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Свързани новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ
Новини по спортове:
Новини Бг футбол, Новини Световен футбол, Новини Баскетбол, Новини Волейбол, Новини Тенис, Новини Бойни спортове, Новини Други спортове, Новини Лека атлетика, Новини Моторни спортове, Новини Спортът по ТВ