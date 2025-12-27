Ман Юнайтед готви мащабна оферта за Белингам

Манчестър Юнайтед подготвя мащабна оферта на стойност около 200 милиона евро с намерението да привлече Джуд Белингам от Реал Мадрид през следващото лято, твърди OKDiario. Въпреки че ръководството на „белия балет“ не изключва възможността да направ изходящ трансфер в края на сезона, на този етап испанският гранд определя английския национал като „непродаваем“.

От „Олд Трафорд“ обаче искат да действат решително и нямат намерение да блъфират. Един от финансово най-мощните клубове в световния футбол планира да превърне Белингам в своя „франчайз“ играч и лице на новата си спортна стратегия.

Освен трансферната сума от 200 милиона евро, Юнайтед е готов да предложи на полузащитника шестгодишен договор с възнаграждение от 15 милиона евро нето на сезон, което е почти двойно повече от сегашната му заплата в Мадрид.

Белингам се присъедини към Реал през лятото на 2023-а година за близо 120 милиона евро. Инвестицията бързо се оправда. Още в дебютния си сезон под ръководството на Карло Анчелоти халфът изигра ключова роля за триумфите в Ла Лига и Шампионската лига, като се утвърди сред най-добрите футболисти в света и демонстрира впечатляващ голмайсторски принос от втора линия. През този сезон атакуващият халф е участвал в 20 мача във всички състезания, отбелязвайки пет гола и давайки четири асистенции. Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2029-а година.

